Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш

Вас ждёт незабываемая прогулка по Санкт-Петербургу, где каждый уголок полон истории и очарования. Откройте для себя скрытые жемчужины города
Эта прогулка по Санкт-Петербургу предлагает уникальную возможность увидеть город с необычных ракурсов. Пройдя по Миллионной улице, вы услышите историю Немецкой слободы. Парадные с витражами и лабиринты дворов откроют перед вами свои тайны.

У Спаса на Крови вас ждёт ансамбль Сюзорских проектов, а видовая крыша подарит незабываемые панорамы. Исторические факты, мистика и масонская символика добавят глубины вашему путешествию
4.8
203 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 🏛 Исторические факты
  • 🌆 Видовые крыши
  • 🔍 Тайны парадных
  • 🗺 Лабиринты дворов
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш© Вячеслав
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш© Вячеслав
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 14:00, 16:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Миллионная улица
  • Спас на Крови
  • Базилика Святой Екатерины

Описание водной прогулки

В чём ценность наших прогулок

  • Петербург, которого нет в путеводителях — не туристическая нарезка, а тщательно собранное путешествие в душевный, скрытый город, который знают лишь немногие
  • Тайные парадные с витражами — не просто красивые подъезды, а места, где время остановилось, и каждый узор рассказывает свою историю
  • Дворы-колодцы, о которых не знают даже местные — тихие, затерянные уголки, где чувствуется настоящий дух старого Петербурга
  • Закрытый особняк с особой атмосферой и вид с крыши, который есть обычно только на открытках
  • Рядом Невский, а мы идём по скрытым тропам, где спокойно, красиво и камерно

Что вас ожидает

  • Миллионная улица, она же Большая Немецкая. Здесь вы узнаете историю места — от Немецкой слободы до дворцовых рядов
  • Парадная № 1. Повернув через Мойку, мимо пушкинской квартиры, окажемся на Конюшенной улице у особняка Слепцова с шикарной лестницей
  • Дойдя до Спаса на Крови, на канале Грибоедова, мы рассмотрим невероятный ансамбль Сюзорских проектов в сочетании с самыми главными соборами города
  • А что с Невского? Чуть дальше Казанского моста? Базилика Святой Екатерины. Единственная базилика во всей России!
  • Парадная № 2. По пути заглянем в самую настоящую парадную с витражами, а также пройдём через лабиринты дворовых пространств
  • Панорама Петербурга. В завершение с видовой крыши вы насладитесь городскими пейзажами

Что вы узнаете

  • Кто и как жил в этих парадных, и почему они до сих пор хранят дух времени
  • Чем отличаются обычные дворы от тех, что мы вам покажем
  • Что скрывают старинные особняки за закрытыми дверями
  • Какие детали на улицах Петербурга рассказывают больше путеводителя

Добавят красок в нашу программу мистика, масонская символика и тайные общества, которые двигали Россию в 18–19 веках.

Организационные детали

  • Большая часть экскурсии проходит в помещениях: особняке, доходных домах и базилике
  • Посещение с детьми приветствуется, главное, чтобы ребёнок был готов много ходить. Программа заинтересует детей старше 12 лет
  • Подъём на крышу осуществляется на лифте. Крыша находится в здании отеля, подъём на неё легален и безопасен
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 14:00, 16:00 и 17:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1588 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В паре минут от метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8321 туриста
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаём
читать дальше

прогулки по Северной столице, в которые вложены душа и внимание к каждой детали. Эти маршруты — не просто экскурсии, а живые истории, позволяющие почувствовать настоящий Петербург, увидеть его скрытые уголки и узнать тайны, незаметные на первый взгляд. Всегда рады делиться любовью к городу и делать каждую встречу особенной. Добро пожаловать в Петербург — и до скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 203 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
186
4
8
3
4
2
3
1
2

Фотографии от путешественников

Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш (Никита)
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш (Инна)
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш (Elena)
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш (Юлия)
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш (Чепелева)
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш (Анастасия)
Татьяна
Татьяна
2 ноя 2025
Отсутствие наушников усложняло восприятие информации.
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Очень интересно прошла экскурсия, Феодор замечательный гид, все подробно рассказывал и показывал. Узнали много нового!
Н
Никита
31 окт 2025
Очень интересный новый взгляд на город, то, чего не хватало.
Очень интересный новый взгляд на город, то, чего не хватало.
Л
Лада
31 окт 2025
Очень интересная экскурсия!
И
Инна
31 окт 2025
Прогулка по Санкт-Петербургу всегда полна впечатлений, а с грамотным рассказчиком это ещё приятнее. Спасибо организаторам и нашему экскурсоводу. Единственный момент я бы использовала наушники, не всем было слышно, группа у нас не большая, 13 человек было.
Прогулка по Санкт-Петербургу всегда полна впечатлений, а с грамотным рассказчиком это ещё приятнее. Спасибо организаторам и
Светлана
Светлана
25 окт 2025
Очень понравилась экскурися! Большое спасибо Даниилу за тайные места Питера и яркую подачу информации! Даже немного переносишься в те эпохи, когда люди жили и творили в те времена 🙏 Крыша бесподобна и главное, безопасна 🌝 и вид с нее прекрасен
Elena
Elena
25 окт 2025
Отличный вид СПб на закате с крыши Базилики Святой Екатерины Александрийской.
Хороший гид-рассказчик Даниил, хотя и не коренной петербуржец.
Очень неприятное впечатление об организации встречи. За 18 мин до начала позвонили с неизвестного номера (обычно не берём трубки‼️) и сообщили об изменении места встречи. Пришлось нестись «на всех парах».
Отличный вид СПб на закате с крыши Базилики Святой Екатерины Александрийской.
Вячеслав
Вячеслав
Ответ организатора:
Елена, спасибо за отзыв
Звонил вам гид, как раз для того, чтобы вы успели насладиться видом с крыши.
У вас была бронь
читать дальше

на летнее расписание, а сейчас закат происходит гораздо раньше.
Вам позвонил гид и попросил подойти сразу к крыше, чтобы успеть застать вид с высоты пока еще светло.
Очень жаль, что это понизило общую оценку, хотя вид с крыши в оценили 🙂
Так же хочу отметить, что после бронирования экскурсии есть сообщение от нас, что вам будет звонить гид.

О
Ольга
25 окт 2025
Нестандартная интересная экскурсия
Ю
Юлия
23 окт 2025
Прекрасная экскурсия, гид очень внимателен, интересно рассказывал материал, остались под огромным впечатлением, все было просто супер, в конце экскурсии была крыша, все было максимально безопасно, большое спасибо!
Прекрасная экскурсия, гид очень внимателен, интересно рассказывал материал, остались под огромным впечатлением, все было просто супер,
Елена
Елена
20 окт 2025
Слушайте, наш гид показал нам больше мест, чем в принципе было запланировано по маршруту. Старался найти коммуникацию с каждым. Экскурсия не прям в классике:посмотрите налево, посмотрите направо, вот тут Пушкин ел, а вот тут Чайковский спал. Это именно классная прогулка в коммуникации друг с другом и посещение закутков, в которые бы и не пришло мысли зайти
Ч
Чепелева
20 окт 2025
Шикарная экскурсия) Феодор лучший ❤️
Шикарная экскурсия) Феодор лучший ❤️
Марина
Марина
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия, достойный гид Феодор, прекрасно, непринужденно и с интересом рассказывает, отвечает на все вопросы. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
А
Анастасия
13 окт 2025
Очень классная экскурсия, гид Феодор просто профессионал и очень интересный рассказчик!!! Большое спасибо за интересную прогулку!!!
Очень классная экскурсия, гид Феодор просто профессионал и очень интересный рассказчик!!! Большое спасибо за интересную прогулку!!!
Екатерина
Екатерина
13 окт 2025
Очень интересная экскурсия от человека искренне любящего свой город! Спасибо Феодору за прекрасную прогулку!
Очень интересная экскурсия от человека искренне любящего свой город! Спасибо Феодору за прекрасную прогулку!
О
Ольга
13 окт 2025
Экскурсия очень понравилась как взрослым так и детям 12-16 лет, обязательно возьмём ещё. Сам гид прекрасный, отвечал на все вопросы, нигде не затянуто, не скучно. Встреча чётко по времени, так что сильно заранее не стоит приходить. Вид на Питер с крыши-это отдельный вид любви. Спасибо большое.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

