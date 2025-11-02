Татьяна Отсутствие наушников усложняло восприятие информации.

Т Татьяна Очень интересно прошла экскурсия, Феодор замечательный гид, все подробно рассказывал и показывал. Узнали много нового!

Н Никита Очень интересный новый взгляд на город, то, чего не хватало.

Л Лада Очень интересная экскурсия!

И Инна Прогулка по Санкт-Петербургу всегда полна впечатлений, а с грамотным рассказчиком это ещё приятнее. Спасибо организаторам и нашему экскурсоводу. Единственный момент я бы использовала наушники, не всем было слышно, группа у нас не большая, 13 человек было.

Светлана Очень понравилась экскурися! Большое спасибо Даниилу за тайные места Питера и яркую подачу информации! Даже немного переносишься в те эпохи, когда люди жили и творили в те времена 🙏 Крыша бесподобна и главное, безопасна 🌝 и вид с нее прекрасен

Elena Отличный вид СПб на закате с крыши Базилики Святой Екатерины Александрийской.

Хороший гид-рассказчик Даниил, хотя и не коренной петербуржец.

Очень неприятное впечатление об организации встречи. За 18 мин до начала позвонили с неизвестного номера (обычно не берём трубки‼️) и сообщили об изменении места встречи. Пришлось нестись «на всех парах». Вячеслав Ответ организатора:

Звонил вам гид, как раз для того, чтобы вы успели насладиться видом с крыши.

У вас была бронь читать дальше на летнее расписание, а сейчас закат происходит гораздо раньше.

Вам позвонил гид и попросил подойти сразу к крыше, чтобы успеть застать вид с высоты пока еще светло.

Очень жаль, что это понизило общую оценку, хотя вид с крыши в оценили 🙂

Так же хочу отметить, что после бронирования экскурсии есть сообщение от нас, что вам будет звонить гид. Елена, спасибо за отзывЗвонил вам гид, как раз для того, чтобы вы успели насладиться видом с крыши.У вас была бронь

О Ольга Нестандартная интересная экскурсия

Ю Юлия Прекрасная экскурсия, гид очень внимателен, интересно рассказывал материал, остались под огромным впечатлением, все было просто супер, в конце экскурсии была крыша, все было максимально безопасно, большое спасибо!

Елена Слушайте, наш гид показал нам больше мест, чем в принципе было запланировано по маршруту. Старался найти коммуникацию с каждым. Экскурсия не прям в классике:посмотрите налево, посмотрите направо, вот тут Пушкин ел, а вот тут Чайковский спал. Это именно классная прогулка в коммуникации друг с другом и посещение закутков, в которые бы и не пришло мысли зайти

Ч Чепелева Шикарная экскурсия) Феодор лучший ❤️

Марина Прекрасная экскурсия, достойный гид Феодор, прекрасно, непринужденно и с интересом рассказывает, отвечает на все вопросы. Время пролетело незаметно. Рекомендую!

А Анастасия Очень классная экскурсия, гид Феодор просто профессионал и очень интересный рассказчик!!! Большое спасибо за интересную прогулку!!!

Екатерина Очень интересная экскурсия от человека искренне любящего свой город! Спасибо Феодору за прекрасную прогулку!