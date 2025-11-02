Эта прогулка по Санкт-Петербургу предлагает уникальную возможность увидеть город с необычных ракурсов. Пройдя по Миллионной улице, вы услышите историю Немецкой слободы. Парадные с витражами и лабиринты дворов откроют перед вами свои тайны.
У Спаса на Крови вас ждёт ансамбль Сюзорских проектов, а видовая крыша подарит незабываемые панорамы. Исторические факты, мистика и масонская символика добавят глубины вашему путешествию
У Спаса на Крови вас ждёт ансамбль Сюзорских проектов, а видовая крыша подарит незабываемые панорамы. Исторические факты, мистика и масонская символика добавят глубины вашему путешествию
5 причин купить эту прогулку
- 📸 Уникальные фотолокации
- 🏛 Исторические факты
- 🌆 Видовые крыши
- 🔍 Тайны парадных
- 🗺 Лабиринты дворов
Что можно увидеть
- Миллионная улица
- Спас на Крови
- Базилика Святой Екатерины
Описание водной прогулки
В чём ценность наших прогулок
- Петербург, которого нет в путеводителях — не туристическая нарезка, а тщательно собранное путешествие в душевный, скрытый город, который знают лишь немногие
- Тайные парадные с витражами — не просто красивые подъезды, а места, где время остановилось, и каждый узор рассказывает свою историю
- Дворы-колодцы, о которых не знают даже местные — тихие, затерянные уголки, где чувствуется настоящий дух старого Петербурга
- Закрытый особняк с особой атмосферой и вид с крыши, который есть обычно только на открытках
- Рядом Невский, а мы идём по скрытым тропам, где спокойно, красиво и камерно
Что вас ожидает
- Миллионная улица, она же Большая Немецкая. Здесь вы узнаете историю места — от Немецкой слободы до дворцовых рядов
- Парадная № 1. Повернув через Мойку, мимо пушкинской квартиры, окажемся на Конюшенной улице у особняка Слепцова с шикарной лестницей
- Дойдя до Спаса на Крови, на канале Грибоедова, мы рассмотрим невероятный ансамбль Сюзорских проектов в сочетании с самыми главными соборами города
- А что с Невского? Чуть дальше Казанского моста? Базилика Святой Екатерины. Единственная базилика во всей России!
- Парадная № 2. По пути заглянем в самую настоящую парадную с витражами, а также пройдём через лабиринты дворовых пространств
- Панорама Петербурга. В завершение с видовой крыши вы насладитесь городскими пейзажами
Что вы узнаете
- Кто и как жил в этих парадных, и почему они до сих пор хранят дух времени
- Чем отличаются обычные дворы от тех, что мы вам покажем
- Что скрывают старинные особняки за закрытыми дверями
- Какие детали на улицах Петербурга рассказывают больше путеводителя
Добавят красок в нашу программу мистика, масонская символика и тайные общества, которые двигали Россию в 18–19 веках.
Организационные детали
- Большая часть экскурсии проходит в помещениях: особняке, доходных домах и базилике
- Посещение с детьми приветствуется, главное, чтобы ребёнок был готов много ходить. Программа заинтересует детей старше 12 лет
- Подъём на крышу осуществляется на лифте. Крыша находится в здании отеля, подъём на неё легален и безопасен
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 14:00, 16:00 и 17:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1588 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В паре минут от метро Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8321 туриста
Родился и вырос в Петербурге — городе, где каждый дом хранит историю, а каждая улочка полна загадок. Именно здесь началась любовь к экскурсиям и авторским маршрутам. Сегодня вместе с командой создаёмЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 203 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
2 ноя 2025
Отсутствие наушников усложняло восприятие информации.
Т
Татьяна
1 ноя 2025
Очень интересно прошла экскурсия, Феодор замечательный гид, все подробно рассказывал и показывал. Узнали много нового!
Н
Никита
31 окт 2025
Очень интересный новый взгляд на город, то, чего не хватало.
Л
Лада
31 окт 2025
Очень интересная экскурсия!
И
Инна
31 окт 2025
Прогулка по Санкт-Петербургу всегда полна впечатлений, а с грамотным рассказчиком это ещё приятнее. Спасибо организаторам и нашему экскурсоводу. Единственный момент я бы использовала наушники, не всем было слышно, группа у нас не большая, 13 человек было.
Светлана
25 окт 2025
Очень понравилась экскурися! Большое спасибо Даниилу за тайные места Питера и яркую подачу информации! Даже немного переносишься в те эпохи, когда люди жили и творили в те времена 🙏 Крыша бесподобна и главное, безопасна 🌝 и вид с нее прекрасен
Elena
25 окт 2025
Отличный вид СПб на закате с крыши Базилики Святой Екатерины Александрийской.
Хороший гид-рассказчик Даниил, хотя и не коренной петербуржец.
Очень неприятное впечатление об организации встречи. За 18 мин до начала позвонили с неизвестного номера (обычно не берём трубки‼️) и сообщили об изменении места встречи. Пришлось нестись «на всех парах».
Хороший гид-рассказчик Даниил, хотя и не коренной петербуржец.
Очень неприятное впечатление об организации встречи. За 18 мин до начала позвонили с неизвестного номера (обычно не берём трубки‼️) и сообщили об изменении места встречи. Пришлось нестись «на всех парах».
Вячеслав
Ответ организатора:
Елена, спасибо за отзыв
Звонил вам гид, как раз для того, чтобы вы успели насладиться видом с крыши.
У вас была бронь
Звонил вам гид, как раз для того, чтобы вы успели насладиться видом с крыши.
У вас была бронь
О
Ольга
25 окт 2025
Нестандартная интересная экскурсия
Ю
Юлия
23 окт 2025
Прекрасная экскурсия, гид очень внимателен, интересно рассказывал материал, остались под огромным впечатлением, все было просто супер, в конце экскурсии была крыша, все было максимально безопасно, большое спасибо!
Елена
20 окт 2025
Слушайте, наш гид показал нам больше мест, чем в принципе было запланировано по маршруту. Старался найти коммуникацию с каждым. Экскурсия не прям в классике:посмотрите налево, посмотрите направо, вот тут Пушкин ел, а вот тут Чайковский спал. Это именно классная прогулка в коммуникации друг с другом и посещение закутков, в которые бы и не пришло мысли зайти
Ч
Чепелева
20 окт 2025
Шикарная экскурсия) Феодор лучший ❤️
Марина
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия, достойный гид Феодор, прекрасно, непринужденно и с интересом рассказывает, отвечает на все вопросы. Время пролетело незаметно. Рекомендую!
А
Анастасия
13 окт 2025
Очень классная экскурсия, гид Феодор просто профессионал и очень интересный рассказчик!!! Большое спасибо за интересную прогулку!!!
Екатерина
13 окт 2025
Очень интересная экскурсия от человека искренне любящего свой город! Спасибо Феодору за прекрасную прогулку!
О
Ольга
13 окт 2025
Экскурсия очень понравилась как взрослым так и детям 12-16 лет, обязательно возьмём ещё. Сам гид прекрасный, отвечал на все вопросы, нигде не затянуто, не скучно. Встреча чётко по времени, так что сильно заранее не стоит приходить. Вид на Питер с крыши-это отдельный вид любви. Спасибо большое.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
65%
Групповая
до 20 чел.
Питерский лайфстайл: парадные и дворы-колодцы
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга, посетив уникальные парадные и дворы-колодцы, где каждая деталь хранит секреты прошлых веков
Начало: Около станции метро Владимирская
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:00
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:30
799 ₽
2281 ₽ за человека
-
15%
Групповая
до 20 чел.
Секреты Петроградской стороны
Петроградка - сердце Санкт-Петербурга, где история оживает на каждом шагу. Узнайте тайны дворов-колодцев и легенды о доходных домах
Начало: У ст. метро «Петроградская»
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30
Завтра в 13:00
13 ноя в 13:00
850 ₽
1000 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Легендарные дворы и парадные Петербурга. Подъём на безопасную крышу
Начало: Место встречи: ул. Рубинштейна Д. 1
Расписание: Каждый день в 16:00
Завтра в 16:00
11 ноя в 16:00
1600 ₽
2000 ₽ за человека