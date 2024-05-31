Туры в Санкт-Петербурге весной

Найдено 19 туров в категории «Весенние» в Санкт-Петербурге, цены от 6 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весенние каникулы в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенние каникулы в Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Весеннее путешествие для детей и их родителей, которое познакомит с городом в простой и увлекательной форме»
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 12 000 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 300 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 10 400 за человека
Три дня с Петербургом. Осень-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 6 600 за человека
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 8 800 за человека
8 марта в Петербурге
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
8 марта в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 8 000 за человека
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 300 за человека
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем вас в праздничный тур в честь 8 Марта»
7 мар в 10:00
от 10 500 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека
Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 19 545 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
9 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 8 740 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
29 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 11 765 за человека
Парадный весенний Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Парадный весенний Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Весенний пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург по самым популярным достопримечательностям города»
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 16 705 за человека
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 7 450 за человека
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем отправиться с нами в весенний Санкт-Петербург»
от 15 330 за человека
На 8 марта в Петербург
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
На 8 марта в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 11 175 за человека
Путешествие в весенний Петербург. Light
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в весенний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
от 13 435 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 17 660 за человека
Многоликий Петербург. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Многоликий Петербург. Зима-весна
Начало: Санкт-Петербург
от 20 015 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Азалия
    31 мая 2024
    Весенние каникулы в Петербурге
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
    Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
  • Д
    Динара
    30 мая 2024
    Весенние каникулы в Петербурге
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
    Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательноПонравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно
  • О
    Олег
    29 мая 2024
    Весенние каникулы в Петербурге
    По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Весенний Санкт-Петербург
    Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
    читать дальше

    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    8 марта в Петербурге
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Весенние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
  1. Весенние каникулы в Петербурге
  2. Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
  3. Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
  4. Три дня с Петербургом. Осень-весна
  5. Знакомство с Петербургом. Осень-весна
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  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
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