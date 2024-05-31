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Авторский тур
5 дней
Весенние каникулы в Петербурге
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Весеннее путешествие для детей и их родителей, которое познакомит с городом в простой и увлекательной форме»
24 мар в 10:00
25 мар в 10:00
от 12 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 6 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 10 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 6 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Петербургом. Осень-весна
Начало: Санкт-Петербург
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 8 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
8 марта в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 8 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Петербургская коллекция весна-лето. Тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 8 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
8 марта в Петербурге. Четырехдневное путешествие
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем вас в праздничный тур в честь 8 Марта»
7 мар в 10:00
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимне-весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
13 янв в 10:00
15 янв в 10:00
от 19 545₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
9 янв в 10:00
29 янв в 10:00
от 8 740₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
29 янв в 10:00
5 фев в 10:00
от 11 765₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Парадный весенний Петербург
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Весенний пятидневный тур в прекрасный город Санкт-Петербург по самым популярным достопримечательностям города»
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 16 705₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 7 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний Петербург. Сокращенная программа на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
«Приглашаем отправиться с нами в весенний Санкт-Петербург»
от 15 330₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На 8 марта в Петербург
Начало: Санкт-Петербург
8 мар в 10:00
от 11 175₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в весенний Петербург. Light
Начало: Санкт-Петербург
от 13 435₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
от 17 660₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Многоликий Петербург. Зима-весна
Начало: Санкт-Петербург
от 20 015₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААзалия31 мая 2024Организаторы оперативно решили наш вопрос по поводу тура. 🔥
- ДДинара30 мая 2024Понравилась организация данного тура. Очень доброжелательные гиды, получили очень много интересной информации, хорошие автобусы. Все замечательно. Большое спасибо.
- ООлег29 мая 2024По организации экскурсий вопросов нет. Экскурсоводы рассказывают доходчиво и понятно, всегда готовы ответить на дополнительные вопросы. Конечно слишком много информации… но увиденное и услышанное впечатлило. Больше вопросов к дисциплине самих участников группы.
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ММарина29 апреля 2024Весенний Санкт-ПетербургТур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Весенние»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Весенние" можно забронировать 19 авторских туров от 6 300 до 21 080. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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