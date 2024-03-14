Расследование петербургских тайн

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Расследуем самые популярные загадки петербургских происшествий в увлекательном весеннем туре.

Мы узнаем, откуда взялся призрак Михайловского замка, где кроются загадки убийства Григория Распутина и какими дорожками бродил Раскольников. Посетим Витебский вокзал, Гатчинский дворец и парк, квартиру Распутина и Юсуповский дворец.
Расследование петербургских тайн
Расследование петербургских тайн
Расследование петербургских тайн
Ближайшие даты:
28
апр

Что вас ожидает:

Вокзал в духе модерна XX века
Вокзал в духе модерна XX века
Посетим Витебский вокзал, откуда отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I
По следам детективов
По следам детективов
Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов
Истинно «питерская» атмосфера
Истинно «питерская» атмосфера
Загадаем желание в самом таинственном дворе-колодце на Васильевском острове

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова», в том числе для гостей из отеля «Амбассадор» и «Адмиралтейская».

12:30 отъезд от гостиницы«Апарт-отель Yes на Марата».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер на программу.

13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Автобусная экскурсия «Расследование по делу…» сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами по делу». Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов.

16:00 Посещение Аптеки Пеля и башни Грифонов - проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня.

17:40 Двор духов – таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно «питерская» атмосфера.

Окончание программы в 18.00.

Трансфер в гостиницы. Свободное время.

Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»
2 день

Автобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг "

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Автобусная экскурсия «Григорий Распутин – «царский друг» и враг аристократии.

Погружение в XX век. В городе появляется загадочный старец – Григорий Распутин. Сам Николай II и Александра Фёдоровна зовут его «Наш друг». Кто он? И откуда у него такое влияние на царскую семью? На экскурсии мы увидим, где жил, работал и отдыхал Григорий Распутин, а самое главное – как оборвалась его загадочная судьба.

12:00 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню.

Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу. Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I. Однако со временем Витебский серьёзно изменился. Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.

14:00 Экскурсия в квартиру Распутина, мы посетим кабинет, Синюю комнату и черную лестницу, через нее старец и покинул жилище в последний вечер своей жизни.

16:00 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Г. Е. Распутин.

Окончание программы около 18:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

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3 день

Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». Гатчина

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ»: В Петербурге становится неспокойно. В обществе зреют заговоры и покушения на монарших особ. Мы познакомимся с обстоятельствами первого «дела» - узнаем о загадочном убийстве «самого романтичного» императора Павла I: осмотрим резиденцию правителя – Михайловский замок. После узнаем о семи покушениях на внука Павла I - Александра II и рассмотрим «место преступления».

13:30 отправление в Гатчину – императорскую резиденцию Павла I с посещением Большого Гатчинского дворца.

Собранных сведений по делу о Павле I будет недостаточно, поэтому после отправимся в резиденцию Павла – Гатчину. Там мы проникнем во дворец императора и познакомимся с призраком резиденции. Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к благородному образу рыцаря. В этом вы сможете убедиться, посетив дворец, напоминающий средневековый замок и расположенный на холме над Серебряным озером.

19:00 Окончание программы в центре города.

Трансфер в гостиницы.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». ГатчинаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». ГатчинаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». ГатчинаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». Гатчина
4 день

Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. Достоевского

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. Трансфер к месту начала квеста.

11:00 Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», в ходе которой мы поблуждаем по узким улочкам, забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления.

13:30 Экскурсия в Музей-квартиру Ф. М. Достоевского, где вы познакомитесь с личностью великого писателя, его семьёй и, конечно, его творчеством.

Окончание программы в центре города на Московском вокзале в 15:30.

Свободное время.

Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. ДостоевскогоПешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. ДостоевскогоПешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. Достоевского

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания: 4 дня– 12400 с человека.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).

Отель на Римского-Корсакова 3*, Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Студия

28.04.24

20200

19150

18700

26650

20950

19600

28150

Катарина Арт Отель 4*, Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Стандартный

Комфорт

28.04.24

20950

28150

22150

31150

24400

22450

35650

Апарт-отель "Йес Марата" 3*, Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

28.04.24

24100

22600

33850

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Адмиралтейская 3*, завтрак «Шведский стол». В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (15 минут)

Даты заездов

Двухместный

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый

Арт-Стандарт

Арт-Адмирал

Стандартный

28.04.24

20350

19750

26200

21700

20650

28450

20350

19750

19300

25000

Амбассадор 4*, Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (10 минут)

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

28.04.24

24700

34150

24700

Izzzi у Гостиного Двора 3*, Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Комфорт

28.04.24

31900

23350

24850

22600

34900

Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня – 500 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 4 дня - 500 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 4 дня - 400 руб.

Варианты проживания

Отель на Римского-Корсакова 3

3 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.

Уютные и современные номера выполнены согласно согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.

Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.

В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.

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Катарина Арт Отель 4

3 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Адмиралтейская 3

3 ночи

Отель «Адмиралтейская» расположился в Санкт-Петербурге по улице Александра Блока. Гости, которые прибыли не на личном транспорте, могут воспользоваться трансфером от/до аэропорта или же железнодорожного вокзала. На круглосуточной стойке регистрации всегда можно уточнить интересующую информацию по проживанию.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В любом случае, всегда будет уютное спальное место, а также ванная комната, для посещения которой не придется стоять в очереди.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также Вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Поблизости находятся река Пряжка, три музея — Лесгафта, предприятия адмиралтейские верфи, а также горного института. В шаговой доступности несколько станций метро.

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Амбассадор 4

3 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

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Апарт-отель «Йес Марата» 3

3 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

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Izzzi у Гостиного Двора 3

3 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание: завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер в гостиницу и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
14 мар 2024
Еще раз спасибо организаторам! Тур прошел без проблем и недостатков. Только положительные эмоции! Минусов не было.
Л
13 мар 2024
Менеджеру Анне, особая благодарность что подработала наиболее подходящий для меня тур. Были очень интересные экскурсии.
Советую туроператора «Большая Страна»❤️
Менеджеру Анне, особая благодарность что подработала наиболее подходящий для меня тур. Были очень интересные экскурсии.Менеджеру Анне, особая благодарность что подработала наиболее подходящий для меня тур. Были очень интересные экскурсии.Менеджеру Анне, особая благодарность что подработала наиболее подходящий для меня тур. Были очень интересные экскурсии.
Е
29 фев 2024
Давно путешествую с Большой Страной.
Организация туров отличная!
Всем рекомендую данного туроператора!
Давно путешествую с Большой Страной.Давно путешествую с Большой Страной.Давно путешествую с Большой Страной.

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