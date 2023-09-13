«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге

История любви сына сиамского короля и девочки Кати из российской глубинки

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Эта экскурсия — не просто рассказ об удивительном эпизоде в российско-тайских отношениях, но и отражение ушедшей эпохи. Я расскажу, как завязался один из самых неожиданных романов 20 века. Раскрою его влияние на политику и культуру.

И поясню, почему история Кати Десницкой и принца Сиама могла стать сказкой о Золушке, но жить «долго и счастливо» у пары не получилось.
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
«Всё могут короли»: как принц Сиама нашёл жену в Петербурге
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Описание

Немного о выборе темы

Несколько лет я работал гидом в Бангкоке. Там я познакомился с фактами о стране и её правителях — и проникся ими. Больше всего меня впечатлила переписка принца Чакрабона со своим отцом, королём Сиама. По приглашению императора Николая II молодой человек жил и учился в Петербурге. Там он увидел скромную девушку-сироту и влюбился с первого взгляда. Несмотря на то, что эта история легла в основу нескольких литературных произведений, фильмов и даже балета, знают о ней единицы. Вот я и решил стать первопроходцем — и поделиться ей с вами.

Что вас ожидает

На экскурсии мы не только поговорим про отношения сиамского гусара Чакрабона и сестры милосердия Екатерины, но и подробно обсудим самые яркие моменты из истории Петербурга и страны начала 20 века. Вам откроются как классические достопримечательности, так и места, куда обычно не добираются путешественники. На автомобиле и пешком мы проследуем по пути влюблённых и увидим контрасты Северной столицы, которые можно бесконечно исследовать — и каждый раз находить новые истории. Я расскажу:

  • каким образом в Петербурге появился наследный принц короля Чулалонгкорна,
  • какие предметы изучали наследники известных семей в пажеском корпусе,
  • мог ли принц-буддист ходить на охоту,
  • почему сын короля Сиама поступил именно в гусарский полк,
  • зачем Екатерина поехала на русско-японскую войну и почему принца туда не пустили,
  • что связывало сиамского принца и знаменитую балерину Матильду Кшесинскую.

Организационные детали

Это автопешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Транспорт и услуги гида включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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