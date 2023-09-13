История любви сына сиамского короля и девочки Кати из российской глубинки
И поясню, почему история Кати Десницкой и принца Сиама могла стать сказкой о Золушке, но жить «долго и счастливо» у пары не получилось.
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Описание
Немного о выборе темы
Несколько лет я работал гидом в Бангкоке. Там я познакомился с фактами о стране и её правителях — и проникся ими. Больше всего меня впечатлила переписка принца Чакрабона со своим отцом, королём Сиама. По приглашению императора Николая II молодой человек жил и учился в Петербурге. Там он увидел скромную девушку-сироту и влюбился с первого взгляда. Несмотря на то, что эта история легла в основу нескольких литературных произведений, фильмов и даже балета, знают о ней единицы. Вот я и решил стать первопроходцем — и поделиться ей с вами.
Что вас ожидает
На экскурсии мы не только поговорим про отношения сиамского гусара Чакрабона и сестры милосердия Екатерины, но и подробно обсудим самые яркие моменты из истории Петербурга и страны начала 20 века. Вам откроются как классические достопримечательности, так и места, куда обычно не добираются путешественники. На автомобиле и пешком мы проследуем по пути влюблённых и увидим контрасты Северной столицы, которые можно бесконечно исследовать — и каждый раз находить новые истории. Я расскажу:
- каким образом в Петербурге появился наследный принц короля Чулалонгкорна,
- какие предметы изучали наследники известных семей в пажеском корпусе,
- мог ли принц-буддист ходить на охоту,
- почему сын короля Сиама поступил именно в гусарский полк,
- зачем Екатерина поехала на русско-японскую войну и почему принца туда не пустили,
- что связывало сиамского принца и знаменитую балерину Матильду Кшесинскую.
Организационные детали
Это автопешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Транспорт и услуги гида включены в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.