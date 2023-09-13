Эта экскурсия — не просто рассказ об удивительном эпизоде в российско-тайских отношениях, но и отражение ушедшей эпохи. Я расскажу, как завязался один из самых неожиданных романов 20 века. Раскрою его влияние на политику и культуру. И поясню, почему история Кати Десницкой и принца Сиама могла стать сказкой о Золушке, но жить «долго и счастливо» у пары не получилось.

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Описание

Немного о выборе темы

Несколько лет я работал гидом в Бангкоке. Там я познакомился с фактами о стране и её правителях — и проникся ими. Больше всего меня впечатлила переписка принца Чакрабона со своим отцом, королём Сиама. По приглашению императора Николая II молодой человек жил и учился в Петербурге. Там он увидел скромную девушку-сироту и влюбился с первого взгляда. Несмотря на то, что эта история легла в основу нескольких литературных произведений, фильмов и даже балета, знают о ней единицы. Вот я и решил стать первопроходцем — и поделиться ей с вами.

Что вас ожидает

На экскурсии мы не только поговорим про отношения сиамского гусара Чакрабона и сестры милосердия Екатерины, но и подробно обсудим самые яркие моменты из истории Петербурга и страны начала 20 века. Вам откроются как классические достопримечательности, так и места, куда обычно не добираются путешественники. На автомобиле и пешком мы проследуем по пути влюблённых и увидим контрасты Северной столицы, которые можно бесконечно исследовать — и каждый раз находить новые истории. Я расскажу:

каким образом в Петербурге появился наследный принц короля Чулалонгкорна,

какие предметы изучали наследники известных семей в пажеском корпусе,

мог ли принц-буддист ходить на охоту,

почему сын короля Сиама поступил именно в гусарский полк,

зачем Екатерина поехала на русско-японскую войну и почему принца туда не пустили,

что связывало сиамского принца и знаменитую балерину Матильду Кшесинскую.

Организационные детали

Это автопешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Транспорт и услуги гида включены в стоимость.