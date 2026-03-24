Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Вы пройдете по улицам Большая и Малая Конюшенная, Невскому проспекту, набережной р. Мойки и Дворцовой площади. По пути я расскажу, какие финно-угорские народы проживали на территории Санкт-Петербурга до его основания. Как сформировалась финская диаспора в столичном Петербурге. А также покажу центр притяжения финской культуры — исторический и современный.
Беседы о трех финнах
Вы узнаете о петербургской жизни известных финнов. Возле школы, в которой училась Эдит Сёдергран, поговорим о поэтессе из финляндских шведов. У дома, где жил Карл Густав Эмиль Маннергейм, — о будущем маршале Финляндии и русском генерале. А у дворца, где жили фрейлины, речь пойдет об Авроре Карамзиной, придворной особе императорского двора, всю жизнь соединявшей мосты между Финляндией и Россией.
Я расскажу не просто историю петербургской финской диаспоры, но дам представление о российско-финских отношениях в имперский период. И мы посмотрим, как сложились судьбы наших героев на фоне великих исторических потрясений.
Организационные детали
Если вас больше 3 человек, то доплата за каждого последующего участника — 1500 ₽ с чел.
На экскурсию можно прийти с подростками 12-18 лет
После экскурсии по желанию мы можем пойти в кафе и продолжить общение в неформальной обстановке. Заказ в кафе оплачивается дополнительно.
Призываю одеться по погоде, так, как вам комфортно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкови Святой Марии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 209 туристов
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург со всеми желающими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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Елена
13.03.2026 - Замечательная экскурсия "Финский Петербург" с увлечённой всем тем, о чём рассказывает с глубоооким погружением в вопросы, раскрываемые на экскурсии гидом Анастасией. Экскурсия больше трёх часов, смена разных локаций читать дальшеуменьшить
и мест, но из - за подачи материала с интересом и горящими глазами гида время пролетело незаметно. Экскурсия оставила очень положительные эмоции. Всем интересующимся этой темой, и даже всем тем, кто хочет просто узнать что - то новое очень рекомендую)))).
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Марго
Хорошая экскурсия. Анастасия рассказала о важных вехах истории, провела по церквям и поделилась рассказом о жизни примечательных людей со шведскими/финскими корнями
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Е
Елена
Получили большое удовольствие от прогулки с Анастасией. Познакомились с еще одной стороной жизни старого Петербурга. Качество и подача информации - на высоте. Анастасия прекрасно владеет материалом и умеет рассказать и заинтересовать. В который раз убеждаюсь, что увлеченный темой гид - это главная ценность экскурсии. Отдельное спасибо за знакомство с творчеством Эдит Сёдергран.
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И
Игорь
Как истинному любителя гармоничного hugge в жизни, самыми любимыми и душевными всегда были путешествия формата Norge trip. Поэтому, поездки и походы по истинным финско-шведским, да и в целом балтийско-скандинавским местам всегда читать дальшеуменьшить
интересны. А таковых в Санкт-Петербурге достаточно много, и при верной организации посещения, выходит очень даже дельно и интересно! Как-то, индивидуальная авторская экскурсия-проект по финляндским местам Петербурга одухотворенного и душевного гида Анастасии Таракановой, человека с большим опытом взаимодействия с Финляндией, носителя языка и истинно финской души. Здорово, познавательно, интересно и залипательно за 2,5 часа прошли (несмотря на мороз), поговорили, осмотрели и обсудили, пропитались и словили-таки желаемую волну👌 Tripster при правильном и, опять же, качественном подходе — настоящая кладезь талантливых гидов и крутых предложений для путешественников.
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Александра
Спасибо Анастасии за экскурсию в погоду, которую она назвала в переводе с финского "зима возвращается". 2 часа не прошли, а пролетели. Анастасия - потрясающий эрудированный рассказчик. Видно, что человек занимается читать дальшеуменьшить
любимым делом. Не просто выдаёт факты, а связывает их между собой, сопоставляет исторические события, задает вопросы, отвечает на возникающие вопросы в ходе повествования. После экскурсии есть мотивация поискать еще информацию по теме, например: найти стихи поэта Эдит Сёдергран, законы о Великом княжестве Финляндском в период правления Александра I, биографию Маннергейма. Замечательное времяпровождение! Стоит сходить.
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Ольга
очень люблю Санкт Петербург, была на многих экскурсиях, захотелось послушать не об архитектуре, а о людях. и как раз по теме - финский Петербург. и хотя что-то читала, оказалось, что читать дальшеуменьшить
знаю мало. Анастасия подробно рассказала кто и как жили до прихода русских в устье Невы. многие иторические факты были мне не ведомы. рассказала о самых знаменитых финнах, живших в Петербурге. рассказала о поэтесе Серебряного века Седергран Эдит, надо булет найти ее стихи и почитать…. очень понравилась экскурсия, тем более в моих самых любимых уголках Питера.
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