Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Бывшая столица Российской империи была и остается многонациональным городом, приютившим немало диаспор и народов под своим крылом. С одним из них у Санкт-Петербурга сложились особые отношения. И я предлагаю проследить путь этого любопытнейшего взаимодействия на прогулке по самому сердцу исторического центра.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Финская история города

Вы пройдете по улицам Большая и Малая Конюшенная, Невскому проспекту, набережной р. Мойки и Дворцовой площади. По пути я расскажу, какие финно-угорские народы проживали на территории Санкт-Петербурга до его основания. Как сформировалась финская диаспора в столичном Петербурге. А также покажу центр притяжения финской культуры — исторический и современный.

Беседы о трех финнах

Вы узнаете о петербургской жизни известных финнов. Возле школы, в которой училась Эдит Сёдергран, поговорим о поэтессе из финляндских шведов. У дома, где жил Карл Густав Эмиль Маннергейм, — о будущем маршале Финляндии и русском генерале. А у дворца, где жили фрейлины, речь пойдет об Авроре Карамзиной, придворной особе императорского двора, всю жизнь соединявшей мосты между Финляндией и Россией.

Я расскажу не просто историю петербургской финской диаспоры, но дам представление о российско-финских отношениях в имперский период. И мы посмотрим, как сложились судьбы наших героев на фоне великих исторических потрясений.

Организационные детали