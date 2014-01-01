Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период

Анастасия
Анастасия – Гид из Санкт-Петербурга
Бывшая столица ⭐️ Российской империи была и остается многонациональным городом, приютившим немало диаспор и народов под своим крылом.

С одним из них у Санкт-Петербурга сложились особые отношения.

И я предлагаю проследить путь этого любопытнейшего взаимодействия на прогулке 👣 по самому сердцу исторического центра.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 500450 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Финский Петербург
Финский Петербург

Что вас ожидает

Финская история 📖 города
Вы пройдете по улицам Большая и Малая Конюшенная, Невскому проспекту, набережной р. Мойки и Дворцовой площади. По пути я расскажу, какие финно-угорские народы проживали на территории Санкт-Петербурга до его основания. Как сформировалась финская диаспора в столичном Петербурге. А также покажу центр притяжения финской культуры — исторический и современный.

Беседы о трех финнах
Вы узнаете о петербургской жизни известных финнов. Возле школы, в которой училась Эдит Сёдергран, поговорим о поэтессе из финляндских шведов. У дома, где жил Карл Густав Эмиль Маннергейм, — о будущем маршале Финляндии и русском генерале. А у дворца, где жили фрейлины, речь пойдет об Авроре Карамзиной, придворной особе императорского двора, всю жизнь соединявшей мосты между Финляндией и Россией.

Я расскажу не просто историю петербургской финской диаспоры, но дам представление о российско-финских отношениях в имперский период. И мы посмотрим, как сложились судьбы наших героев на фоне великих исторических потрясений.

Организационные детали

  • На экскурсию ⛳ можно прийти с подростками 12-18 лет
  • После экскурсии 🧭 по желанию мы можем пойти в кафе и продолжить общение в неформальной обстановке. Заказ в кафе оплачивается дополнительно.
  • Призываю одеться по погоде, так, как вам комфортно
Начало и место завершения
🚩 у Церкви Святого Петра и Павла
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург
Финский Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
С юности увлекаюсь Финляндией, культурой и историей этой страны. Я переехала в Петербург в 2014 г. для учебы на магистерской программе «Исследования Балтийских и Северных стран» факультета международных отношений СПбГУ. Мне доставляет удовольствие делиться знаниями о любимой теме, открывать в ней каждый раз новые уголки и делиться своим взглядом на Петербург с другими.
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