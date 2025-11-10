Мои заказы

Большое путешествие по Петербургу и окрестностям. Тур на 8 дней

Большое путешествие по Петербургу и окрестностям
Отправьтесь в величественный Санкт-Петербург! Вы увидите легендарный памятник Медный всадник, Исаакиевский собор и знаменитый Крейсер «Аврора», ощутив дух истории и мощь архитектурных шедевров. Каждая остановка — это окно в богатство
читать дальше

культуры и славное прошлое города.

Откройте для себя дворцовые сокровища Петербурга: Юсуповский дворец, Эрмитаж и дворцы на Петроградской стороне.

Восхитительные интерьеры, живопись и скульптуры расскажут о богатых владельцах и эпохах, оставив незабываемые впечатления.

Время для прогулок, фото и вдохновения! Завершите путешествие морским приключением: прогулкой по Финскому заливу и экскурсией в Кронштадт.

Посетите морской собор, музейно-исторический парк и насладитесь тишиной и красотой императорских резиденций. Этот тур — яркое сочетание истории, искусства и морского духа Петербурга!

Большое путешествие по Петербургу и окрестностям. Тур на 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям. Тур на 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большое путешествие по Петербургу и окрестностям. Тур на 8 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
1
июн8
июн22
июн29
июн6
июл13
июл20
июл

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия и Исаакиевский собор

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице или вещи в камеру хранения гостиницы.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

13:00-14:30 Свободное время для самостоятельного обеда и размещения.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург»:

  • 13:50 отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский»;
  • 14:30 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»);
  • 15:00 отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая», встреча в холле «Театральной) (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»).

15:15 Встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении.

А также увидим Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, знаменитый и величественный Крейсер «Аврора», проедем по стрелке Васильевского острова.

16:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.

Продолжение обзорной экскурсии.

Трансфер по базовым гостиницам.

19:00-20:00 Окончание программы.

Обзорная экскурсия и Исаакиевский соборОбзорная экскурсия и Исаакиевский соборОбзорная экскурсия и Исаакиевский соборОбзорная экскурсия и Исаакиевский соборОбзорная экскурсия и Исаакиевский собор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Дворцы Петербурга

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.

10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Кажется, что в этом волшебном городе каждое здание — это дворец, что, конечно, не совсем так, но богатство архитектуры поразительно.

Дворец невозможно представить без живописи, скульптуры, великолепных балов, музыки, уютных садов и парков — именно такая атмосфера царит вокруг владельцев этих изысканных особняков и станет предметом нашего изучения.

13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в центре города.

14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец — один из немногих сохранившихся дворянских особняков Санкт-Петербурга, где прекрасно сохранились не только роскошные парадные апартаменты и залы картинной галереи, но и миниатюрный домашний театр вместе с уютными жилыми покоями семьи Юсуповых.

Здесь вы сможете почувствовать тепло и харизму поколений, которые жили в этих стенах. Эта экскурсия сделает ваше знакомство с Санкт-Петербургом поистине волшебным и незабываемым!

Дополнительно:Посещение театра-макета «Петровская Акватория», (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс.; работает до 22:00).

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дворцы ПетербургаДворцы ПетербургаДворцы ПетербургаДворцы ПетербургаДворцы Петербурга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Петергоф

Завтрак в гостинице.

Самостоятельный переезд до начала программы на общественном транспорте.

11:00 Встреча с гидом на Адмиралтейской наб., 2 (спуск со львами). Табличка «Встречает Петербург».

11:30 Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» – трансфер в Петергоф.

12:30-14:00 Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям.

14:00-16:00 Свободное время.

16:00 Трансфер на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.

17:00 Свободное время в центре города на Адмиралтейской набережной. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (ориентировочно 1300 взр., 1100 шк., 1100 студ., 1100 пенс.).

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день и по желанию экскурсия в Выборг

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Дополнительно:

Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.

08:00-20:00Экскурсия в Выборг (ориентировочно 3400 руб. взр., 2900 руб. шк., 3200 руб. студ., 3200 руб. пенс.).

Во время экскурсии вы познакомитесь с величественным Выборгским замком и пройдётесь по узким улочкам Старого города, вымощенным брусчаткой, где каждый шаг рассказывает свою историю, совершите путешествие по скальному пейзажному парку Монрепо.

11:00 Экскурсия в Монрепо.

13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб. взр.) или свободное время в центре города.

14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок.

15:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга —Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.

16:30 Свободное время в Старом городе

18:00 Выезд в Санкт-Петербург.

Трансфер по базовым гостиницам.

20:00-21:00 Окончание программы.

Свободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в ВыборгСвободный день и по желанию экскурсия в Выборг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пешеходная экскурсия «Петербург в деталях» и Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.

09:30-10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на автобусе до пешеходной зоны.

Пешеходная экскурсия «Петербург в деталях» по историческому центру Санкт-Петербурга откроет вам уникальные уголки города, недоступные для автобусного обзора города.

Вы пройдётесь по очаровательной Малой Конюшенной улице, исследуете тихие Дворики капеллы и насладитесь живописными набережными реки Мойки и Зимней канавки, которые неизменно ведут вас к самой главной площади города – Дворцовой.

Для комфорта всем гостям предоставляется каждый день радиооборудование.

13:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в центре города.

13:00-14:00 Свободное время для обеда или дополнительная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс.).

15:00 Экскурсия в Эрмитаж. Погружение в мир искусства ждет вас в Эрмитаже, пятом по величине музее на планете.

Каждая галерея этого выдающегося учреждения словно раскрывает страницы истории мирового искусства, а в Зимнем дворце, бывшей резиденции российских монархов, вы ощутите величие и великолепие императорской эпохи.

После экскурсии свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пешеходная экскурсия «Петербург в деталях» и ЭрмитажПешеходная экскурсия «Петербург в деталях» и ЭрмитажПешеходная экскурсия «Петербург в деталях» и ЭрмитажПешеходная экскурсия «Петербург в деталях» и ЭрмитажПешеходная экскурсия «Петербург в деталях» и ЭрмитажПешеходная экскурсия «Петербург в деталях» и Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.

10:00 Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.

И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.

Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.

12:00 Экскурсия в Гатчинский дворец.

14:00 Экскурсия по Гатчинскому парку.

15:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время.

15:50 Трансфер в Санкт-Петербург.

18:00-19:00 Окончание в центре города у Площади Восстания (Московский вокзал).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла IАвтобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла IАвтобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла IАвтобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла IАвтобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла IАвтобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла IАвтобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Свободный день. По желанию экскурсия «Жемчужина Карелии - Рускеала»

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Дополнительно: 07:00-23:00 Жемчужина Карелии – «Рускеала».

Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм (Корела) – Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала: обзорная экскурсия и свободное время для прогулки по Мраморному каньону.

Свободный день. По желанию экскурсия «Жемчужина Карелии - Рускеала»Свободный день. По желанию экскурсия «Жемчужина Карелии - Рускеала»Свободный день. По желанию экскурсия «Жемчужина Карелии - Рускеала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Кронштадт

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле базовых гостиниц.

09:15 встреча с гидом на Площади Островского 6 (ориентир Александринский театр).

09:00-09:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.

14:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в Кронштадте.

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля (ориентировочно 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс.).

Возвращение в центр города на Московский вокзал (Невский проспект, ст. м. «Площадь Восстания») к 17:00.

КронштадтКронштадтКронштадтКронштадтКронштадт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Без проживания и завтраков (в этом случае гид забирает гостей от площади Островского 6).

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел.
2055039350581507695095750

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы)

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Парк Победы». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.25-30.06.253945060100
30.06.253945060100
07.07.253945060100
14.07.25-18.08.253595052750

Москва 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол". Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии).

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.25-23.06.254680072350
30.06.254230063350
07.07.25-18.08.254155061850

Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3* Адрес: пер. Крылова, 7. Гостиница расположена рядом с Александринским театром, в 1 минуте пешком от Невского проспекта и 5 минутах от ст. м. «Гостиный двор».

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.20255030073750
09.06.255530085000
23.06.255730089500
30.06.25-18.08.254855072350

Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.25-18.08.255100074100

Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.25-18.08.255170075850

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.253805053100
09.06.253965056100
23.06.25-11.08.254085058350
18.08.254030057200

Элкус 3*, Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле «Элкус» также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до места встречи - гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Комфорт
02.06.25-23.06.253980059050
30.06.253620051550
07.07.25-21.07.253560050300
28.07.253515049550
04.08.25-18.08.253455048550

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная площадь 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.25-23.06.254505064300
30.06.254445062800
07.07.25-18.08.254435062550

Амбассадор 4*. Завтрак "шведский стол". 10 минут пешком до отеля «Театральная площадь».

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.25-23.06.255170075850
30.06.255140075200
07.07.25-14.07.254960071300
21.07.254870069500
28.07.25-18.08.254505062550

Порт Комфорт Сенная 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.25-09.06.255380088800
23.06.255290086950
30.06.25-14.07.254750075850
21.07.254930079550
28.07.25-11.08.254750075850
18.08.254655073950

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Даты заездовДвухместныйОдноместный
Стандартный
02.06.25-21.07.255450076550
28.07.255225072350
04.08.25-18.08.254925066750

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1500 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 900 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб. за тур.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 550 руб. за тур

Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 1000 руб. (все экскурсии на русском).

Варианты проживания

Адмиралтейская

7 ночей

Гостиница «Амаранта Адмиралтейская» расположена в Санкт-Петербурге, близ дома-музея Александра Блока, в 10-ти минутах ходьбы от Мариинского театра и Никольского собора. Гостиница "Амаранта Адмиралтейская" отличается превосходным дизайном и расположена на тихой улице, недалеко от реки Невы.

Гостиница идеально подходит в качестве отправной точки для осмотра достопримечательностей. Множество достопримечательностей расположены в направлении Дворцовой площади. Если вы планируете совершить путешествие, обратитесь в экскурсионное бюро, где вам дадут рекомендации и продадут билеты. Гостям также предлагаются упакованные ланчи.

Для длительных экскурсий предлагается аренда автомобилей. После возвращения в гостиницу вы можете написать о своем путешествии, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Кроме того, вы можете начать свой день с восхитительного завтрака, а затем переместиться в зал для проведения конференций.

После работы вы можете отведать великолепные блюда европейской и русской кухни в элегантном ресторане. Затем вы можете отдохнуть в баре с расслабляющим напитком. Отель предоставляет бесплатный трансфер до станции метро "Сенная"/"Садовая", которая находится всего в 10 минутах езды на автомобиле.

АдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Россия 3

7 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3Гостиница Россия 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

AZIMUT Отель Санкт-Петербург

7 ночей

Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.

К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем. На территории установлены банкоматы.

В экскурсионном бюро отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» можно получить информацию о местных достопримечательностях. По запросу для гостей организуют трансфер до аэропорта Пулково.

Сеть/бренд отелей: Azimut.

AZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-ПетербургAZIMUT Отель Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная Площадь 4

7 ночей

В Адмиралтейском районе города Санкт-Петербург находится отель под названием "Theatre Square Hotel". К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.

Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4Театральная Площадь 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Элкус 3

7 ночей

«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Отель Элкус 3Отель Элкус 3Отель Элкус 3Отель Элкус 3Отель Элкус 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Достоевский» 4

7 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель Port Comfort by Sennaya Square

7 ночей

Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро Садовая. К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.

Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.

Среди достопримечательностей - музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта - 13,2 км, до железнодорожного вокзала - 1,3 км.

Апарт-отель Port Comfort by Sennaya SquareАпарт-отель Port Comfort by Sennaya SquareАпарт-отель Port Comfort by Sennaya SquareАпарт-отель Port Comfort by Sennaya SquareАпарт-отель Port Comfort by Sennaya SquareАпарт-отель Port Comfort by Sennaya Square
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва

7 ночей

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

МоскваМоскваМоскваМоскваМосква
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3

7 ночей

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3Гостиница izzzi 3* у Гостиного двора 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Express Sadovaya Hotel

7 ночей

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya Hotel
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Амбассадор»

7 ночей

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, ресторан, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

Отель «Амбассадор»Отель «Амбассадор»Отель «Амбассадор»Отель «Амбассадор»Отель «Амбассадор»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (если выбран тариф с проживанием)
  • Питание указанное в программе: завтраки (если выбран тариф с проживанием)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание (если выбрали тариф без проживания)
  • Питание указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без проживания)
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 1000 руб
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет (0-13): 1500 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 900 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 550 руб.

Какой расчетный час в гостиницах?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 22 150 ₽ за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 5 дней
На автобусе
5 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
2 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга