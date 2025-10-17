Мои заказы

Эстетика Петербурга. Релакс-тур выходного дня

Откройте для себя волшебство Северной столицы и погрузитесь в историю! В этом путешествии вам предлагается уникальное сочетание отдыха и оздоровления в культурной жемчужине России.

Вас ждут незабываемые впечатления от посещения Царского Села с его Екатерининским дворцом и Эрмитажа, а также процедуры в клинике.
Эстетика Петербурга. Релакс-тур выходного дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Эстетика Петербурга. Релакс-тур выходного дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Эстетика Петербурга. Релакс-тур выходного дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Посещение клиники. Свободное время

Прибытие в Санкт-Петербург. Трансфер за доп. плату.

15:00 Заселение в гостиницу (цены на раннее заселение уточнять).

16:00 Посещение клиники Beautiful people в центре города (Думская улица).

Процедура, включенная в стоимость:

  • аппаратный липомассаж ICOONE LASER (60 мин). Костюм — 1000 р. (костюм оплачивается на месте, также можно приходить со своим);
  • миофасциальный массаж. За одну процедуру избавляет от отеков, разгоняет лимфу, снимает усталость и стресс, при условии отключения лазера показан при беременности. Курс процедур (до 10 процедур) демонстрирует видимый результат коррекции фигуры: уменьшает или полностью избавляет от проявлений целлюлита, моделирует фигуру, хорошо работает с «жировыми ловушками», снижает вес.

Процедуры, которые рекомендуем за доп. плату:

  • уходы ZO SKIN Health Obagi (США): ультраувлажнение лица. Программа «Ultra Hydratation» (6500 руб.);
  • уходы Ultraceuticals (Австралия): программы «Интенсивное увлажнение» / «Витаминный заряд» (7000 руб.).

17:00 Свободное время в центре города.

Прибытие в Санкт-Петербург. Посещение клиники. Свободное времяПрибытие в Санкт-Петербург. Посещение клиники. Свободное времяПрибытие в Санкт-Петербург. Посещение клиники. Свободное времяПрибытие в Санкт-Петербург. Посещение клиники. Свободное время
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Царское Село. Экскурсия в Екатерининский дворец. Свободное время в Царском селе или экскурсия в Павловск (за доп. плату)

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

11:00 Загородная экскурсия в Царское Село в составе сборной группы.

Царское Село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: взрослый – 1600 руб. /чел., школьник – 1150 руб. /чел., студент, пенсионер – 1500 руб. /чел.)

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).

Царское Село. Экскурсия в Екатерининский дворец. Свободное время в Царском селе или экскурсия в Павловск (за доп. плату)Царское Село. Экскурсия в Екатерининский дворец. Свободное время в Царском селе или экскурсия в Павловск (за доп. плату)Царское Село. Экскурсия в Екатерининский дворец. Свободное время в Царском селе или экскурсия в Павловск (за доп. плату)Царское Село. Экскурсия в Екатерининский дворец. Свободное время в Царском селе или экскурсия в Павловск (за доп. плату)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» в составе сборной группы.

Мы увидим город, где встретились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты, и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

16:00 Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).

Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Дополнительно (за доп. плату):

  1. Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (взрослый – 600 руб. /чел., школьник – 400 руб. /чел., студент, пенсионер – 530 руб. /чел., часы работы 10:00–22:00).
  2. BODY PORTFOLIO аппаратный массаж ICOONE LASER (60 мин – 6000 руб.) или ENDOSPHERES THERAPY® (75 мин – 7500 руб.).
  3. Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (ориентировочная цена для взрослого, пенсионера, студента – 1000 руб. /чел.).
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в Эрмитаж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице на выбор.

Актуальные цены уточняйте при бронировании. Цены на заезды в 2026 будут известны позже.

Скидка детям до 14 лет – 1300 руб.

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

  1. Россия 3*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Взрослый на дополнительном месте

Номер Стандарт

17.10.2025-26.10.2025

16600

19700

-

Номер Стандарт

31.10.2025-02.11.2025

17100

20800

-

Номер Стандарт

07.11.2025-28.12.2025

16100

18700

-

Номер Бизнес одноместный

17.10.2025-26.10.2025

-

19700

-

Номер Бизнес одноместный

31.10.2025-02.11.2025

-

19800

-

Номер Бизнес одноместный

07.11.2025-28.12.2025

-

19300

-

Номер Бизнес

17.10.2025-26.10.2025

16900

20400

15900

Номер Бизнес

31.10.2025-02.11.2025

17300

21200

15900

Номер Бизнес

07.11.2025-28.12.2025

16600

19700

15900

2. Москва 4*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Взрослый на дополнительном месте

Номер Стандарт

17.10.2025-19.10.2025

18200

22200

18700

Номер Стандарт

24.10.2025-02.11.2025

19100

23900

18700

Номер Стандарт

07.11.2025-28.12.2025

18200

22200

18700

3. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Взрослый на дополнительном месте

Стандартный номер

17.10.2025-02.11.2025

18700

22300

-

Стандартный номер

07.11.2025-21.12.2025

18100

21100

-

Номер Комфорт

17.10.2025-02.11.2025

19000

22800

17400

Номер Комфорт

07.11.2025-21.12.2025

18400

22000

16800

Отели, из которых необходимо самостоятельно подходить к месту начала экскурсий:

  1. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Стандартный номер в мансарде

17.10.2025-28.12.2025

16100

18700

2. Атриум 3*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Взрослый на дополнительном месте

Стандартный номер

17.10.2025-19.10.2025

18100

21900

17200

Стандартный номер

24.10.2025-02.11.2025

18900

23700

17700

Стандартный номер

07.11.2025-21.12.2025

18100

21900

17200

3. Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак.

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Взрослый на дополнительном месте

Номер Комфорт

17.10.2025-02.11.2025

19000

22600

17300

Номер Комфорт

07.11.2025-09.11.2025

18500

21600

17100

Номер Комфорт

14.11.2025-21.12.2025

18500

21600

17100

4. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Стандартный номер

17.10.2025-28.12.2025

20200

23200

5. Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Номер Стандарт

17.10.2025-28.12.2025

18600

23700

6. Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Стандартный номер

17.10.2025-02.11.2025

20200

25300

Стандартный номер

07.11.2025-30.11.2025

19200

23300

Стандартный номер

05.12.2025-28.12.2025

18600

22100

7. Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Цены будут известны позже.

8. Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Номер Стандарт

17.10.2025-19.10.2025

18200

22900

Номер Стандарт

24.10.2025-02.11.2025

19700

25900

Номер Стандарт

07.11.2025-28.12.2025

18200

22900

9. Смарт Нео Московский 3*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Взрослый на дополнительном месте

Стандартный номер

17.10.2025-21.12.2025

20700

26400

17400

Стандартный номер

26.12.2025-28.12.2025

22600

30200

17400

10. Сокрома Пая-София Завтрак «ланч-бокс». Цены будут известны позже.

11. Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Цены будут известны позже.

12. Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Взрослый на дополнительном месте

Стандартный номер

17.10.2025-28.12.2025

22600

28400

21700

Стандартный номер

16.01.2026-29.03.2026

22600

28400

21700

13. Элкус 3*. Завтрак «шведская линия».

Категория номера

Период действия цен(по дате заезда)

Взрослый на основном месте

Одноместное размещение

Номер Бизнес

17.10.2025-28.12.2025

16800

19700

Варианты проживания

Гостиница «Россия» 3

2 ночи

«Россия» 3* расположена по адресу площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Парк Победы».

Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города.

Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы.

Рядом: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия».

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–14:00 +100% тарифа.

Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3Гостиница «Россия» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Москва» 4

2 ночи

«Москва» 4* расположена по адресу площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского» (3–4 линии).

Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея.

Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата).

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–14:00 +100% тарифа.

Гостиница «Москва» 4Гостиница «Москва» 4Гостиница «Москва» 4Гостиница «Москва» 4Гостиница «Москва» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Октябрьская» 4

2 ночи

«Октябрьская» 4* расположена по адресу Лиговский пр., 10.

Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская».

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–08:00 +100% тарифа, 08:00–14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4Гостиница «Октябрьская» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Арт Деко Невский 4

2 ночи

Арт Деко Невский 4* расположена по адресу просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I.

В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.

Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной.

До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10.

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.

Гостиница Арт Деко Невский 4Гостиница Арт Деко Невский 4Гостиница Арт Деко Невский 4Гостиница Арт Деко Невский 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Атриум 3

2 ночи

Атриум 3* расположена по адресу Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I».

Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами.

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 07:00 + 100%. Ранний заезд после 07:30 + 50% (с завтраком).

Гостиница Атриум 3Гостиница Атриум 3Гостиница Атриум 3Гостиница Атриум 3Гостиница Атриум 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Бест Вестерн» 4* / Best Western Plus Center Hotel 4

2 ночи

«Бест Вестерн» 4* / Best Western Plus Center Hotel 4* расположена по адресу Лиговский пр., 41/43.

Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания».

В 4 минутах от гостиницы «Октябрьская» 4*.

Гостиница «Бест Вестерн» 4* / Best Western Plus Center Hotel 4Гостиница «Бест Вестерн» 4* / Best Western Plus Center Hotel 4Гостиница «Бест Вестерн» 4* / Best Western Plus Center Hotel 4Гостиница «Бест Вестерн» 4* / Best Western Plus Center Hotel 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Достоевский» 4

2 ночи

«Достоевский» 4* расположена по адресу Владимирский пр., 19.

Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор).

В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».

Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–11:00 + 100% тарифа, 11:00–15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Гостиница «Достоевский» 4Гостиница «Достоевский» 4Гостиница «Достоевский» 4Гостиница «Достоевский» 4Гостиница «Достоевский» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4

2 ночи

Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4* расположена по адресу Стремянная ул., 18.

Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Гостиница Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4Гостиница Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4Гостиница Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4Гостиница Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Невский берег (122) 3

2 ночи

Невский берег (122) 3* расположена по адресу Невский проспект, 122, в 4 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».

Гостиница Невский берег (122) 3Гостиница Невский берег (122) 3Гостиница Невский берег (122) 3Гостиница Невский берег (122) 3Гостиница Невский берег (122) 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Невский берег (93) 3

2 ночи

Невский берег (93) 3* расположена по адресу Невский проспект, 93, в 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».

Гостиница Невский берег (93) 3Гостиница Невский берег (93) 3Гостиница Невский берег (93) 3Гостиница Невский берег (93) 3Гостиница Невский берег (93) 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель "Port Comfort on Ligovskiy" 4* / "Порт Комфорт Лиговский 29" 4

2 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / «Порт Комфорт Лиговский 29» 4* расположен по адресу Лиговский пр., 29.

Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4*.

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Апарт-отель "Port Comfort on Ligovskiy" 4* / "Порт Комфорт Лиговский 29" 4Апарт-отель "Port Comfort on Ligovskiy" 4* / "Порт Комфорт Лиговский 29" 4Апарт-отель "Port Comfort on Ligovskiy" 4* / "Порт Комфорт Лиговский 29" 4Апарт-отель "Port Comfort on Ligovskiy" 4* / "Порт Комфорт Лиговский 29" 4Апарт-отель "Port Comfort on Ligovskiy" 4* / "Порт Комфорт Лиговский 29" 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Смарт Нео Московский» 3

2 ночи

«Смарт Нео Московский» 3* расположен по адресу Лиговский проспект, 16.

Отель полностью отреставрирован и расположен в здании ж/д вокзала «Московский».

В 4 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 00:00–08:00 – 100% от стоимости суток, с 08:00–12:00 – 50% от стоимости суток. Поздний выезд: 12:00–20:00 – 50% от стоимости суток, после 20:00 – 100% от стоимости суток.

Гостиница «Сокрома Пая-София»

2 ночи

«Сокрома Пая-София» расположена по адресу Лиговский пр., 65 (2 этаж).

Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания и Владимирская/Достоевская.

В 9 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская, 4». Во всех номерах мини-кухня.

Гостиница «Сокрома Пая-София»Гостиница «Сокрома Пая-София»Гостиница «Сокрома Пая-София»Гостиница «Сокрома Пая-София»Гостиница «Сокрома Пая-София»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сокрома Библиотека Апартс»

2 ночи

«Сокрома Библиотека Апартс» расположена по адресу ул. Пушкинская, 19.

Находится в самом сердце Санкт-Петербурга, в 500 метрах от станции метро «Владимирская» и в 12 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская».

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.

Во всех номерах мини-кухня.

Гостиница Гранд Отель Эмеральд 5

2 ночи

Гранд Отель Эмеральд 5* расположен по адресу Суворовский проспект, 18.

Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4*.

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00–12:00 +100% тарифа, 12:00–14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Гостиница Гранд Отель Эмеральд 5Гостиница Гранд Отель Эмеральд 5Гостиница Гранд Отель Эмеральд 5Гостиница Гранд Отель Эмеральд 5
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Элкус» 3

2 ночи

«Элкус» 3* расположен по адресу ул. Благодатная, 10, корпус 3, стр. 1.

Ближайшее метро: «Электросила».

В отеле «Элкус» также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него.

В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей.

16 минут пешком до гостиницы «Россия».

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд. 00:00–01:59 – 100%, 02:00–13:59 – 50% без завтрака.

Гостиница «Элкус» 3Гостиница «Элкус» 3Гостиница «Элкус» 3Гостиница «Элкус» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Дополнительные ночи в отеле
  • Процедуры за доп. плату: уходы ZO SKIN Health Obagi (США): ультраувлажнение лица. Программа "Ultra Hydratation" - 6500 руб. уходы Ultraceuticals (Австралия): программы "Интенсивное увлажнение" / "Витаминный заряд" - 7000 руб. BODY PORTFOLIO аппаратный массаж ICOONE LASER (60 мин - 6000 руб.) или ENDOSPHERES THERAPY® (75 мин - 7500 руб.) миостимуляция VIP LINE (60 мин) - 5000 руб
  • Уходы ZO SKIN Health Obagi (США): ультраувлажнение лица. Программа «Ultra Hydratation» - 6500 руб
  • Уходы Ultraceuticals (Австралия): программы "Интенсивное увлажнение" / "Витаминный заряд" - 7000 руб
  • BODY PORTFOLIO аппаратный массаж ICOONE LASER (60 мин - 6000 руб.) или ENDOSPHERES THERAPY® (75 мин - 7500 руб.)
  • Миостимуляция VIP LINE (60 мин) - 5000 руб
  • Дополнительные экскурсии: автобусная экскурсия в Павловск (при наборе группе от 18 чел.):взрослый - 1600 руб. /чел. школьник - 1150 руб. /чел. студент, пенсионер - 1500 руб. /чел. посещение театра-макета «Петровская Акватория»:взрослый - 600 руб. /чел. школьник - 400 руб. /чел. студент, пенсионер - 530 руб. /чел. экскурсия по крышам Петербурга (ориентировочная цена для взрослого, пенсионера, студента) - 1000 руб. /чел
  • Автобусная экскурсия в Павловск (при наборе группе от 18 чел.):взрослый - 1600 руб. /чел. школьник - 1150 руб. /чел. студент, пенсионер - 1500 руб. /чел
  • Взрослый - 1600 руб. /чел
  • Школьник - 1150 руб. /чел
  • Студент, пенсионер - 1500 руб. /чел
  • Посещение театра-макета «Петровская Акватория»:взрослый - 600 руб. /чел. школьник - 400 руб. /чел. студент, пенсионер - 530 руб. /чел
  • Взрослый - 600 руб. /чел
  • Школьник - 400 руб. /чел
  • Студент, пенсионер - 530 руб. /чел
  • Экскурсия по крышам Петербурга (ориентировочная цена для взрослого, пенсионера, студента) - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Предоставляются ли скидки?

Скидка детям до 14 лет – 1300 руб.

Что важно знать перед отправлением в тур?

Доплата за иностранные билеты (исключение — республика Беларусь): Екатерининский дворец (субб.) — 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).

Обратите внимание! При первом посещении клиники необходимо иметь с собой паспорт. Клиника обслуживает пациентов старше 18 лет.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

