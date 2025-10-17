2 день

Царское Село. Экскурсия в Екатерининский дворец. Свободное время в Царском селе или экскурсия в Павловск (за доп. плату)

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

11:00 Загородная экскурсия в Царское Село в составе сборной группы.

Царское Село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: взрослый – 1600 руб. /чел., школьник – 1150 руб. /чел., студент, пенсионер – 1500 руб. /чел.)

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).

