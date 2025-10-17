Вас ждут незабываемые впечатления от посещения Царского Села с его Екатерининским дворцом и Эрмитажа, а также процедуры в клинике.
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Посещение клиники. Свободное время
Прибытие в Санкт-Петербург. Трансфер за доп. плату.
15:00 Заселение в гостиницу (цены на раннее заселение уточнять).
16:00 Посещение клиники Beautiful people в центре города (Думская улица).
Процедура, включенная в стоимость:
- аппаратный липомассаж ICOONE LASER (60 мин). Костюм — 1000 р. (костюм оплачивается на месте, также можно приходить со своим);
- миофасциальный массаж. За одну процедуру избавляет от отеков, разгоняет лимфу, снимает усталость и стресс, при условии отключения лазера показан при беременности. Курс процедур (до 10 процедур) демонстрирует видимый результат коррекции фигуры: уменьшает или полностью избавляет от проявлений целлюлита, моделирует фигуру, хорошо работает с «жировыми ловушками», снижает вес.
Процедуры, которые рекомендуем за доп. плату:
- уходы ZO SKIN Health Obagi (США): ультраувлажнение лица. Программа «Ultra Hydratation» (6500 руб.);
- уходы Ultraceuticals (Австралия): программы «Интенсивное увлажнение» / «Витаминный заряд» (7000 руб.).
17:00 Свободное время в центре города.
Царское Село. Экскурсия в Екатерининский дворец. Свободное время в Царском селе или экскурсия в Павловск (за доп. плату)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
11:00 Загородная экскурсия в Царское Село в составе сборной группы.
Царское Село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».
Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: взрослый – 1600 руб. /чел., школьник – 1150 руб. /чел., студент, пенсионер – 1500 руб. /чел.)
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Экскурсия в Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» в составе сборной группы.
Мы увидим город, где встретились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты, и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
16:00 Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Дополнительно (за доп. плату):
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (взрослый – 600 руб. /чел., школьник – 400 руб. /чел., студент, пенсионер – 530 руб. /чел., часы работы 10:00–22:00).
- BODY PORTFOLIO аппаратный массаж ICOONE LASER (60 мин – 6000 руб.) или ENDOSPHERES THERAPY® (75 мин – 7500 руб.).
- Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (ориентировочная цена для взрослого, пенсионера, студента – 1000 руб. /чел.).
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице на выбор.
Актуальные цены уточняйте при бронировании. Цены на заезды в 2026 будут известны позже.
Скидка детям до 14 лет – 1300 руб.
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):
- Россия 3*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт
17.10.2025-26.10.2025
16600
19700
-
Номер Стандарт
31.10.2025-02.11.2025
17100
20800
-
Номер Стандарт
07.11.2025-28.12.2025
16100
18700
-
Номер Бизнес одноместный
17.10.2025-26.10.2025
-
19700
-
Номер Бизнес одноместный
31.10.2025-02.11.2025
-
19800
-
Номер Бизнес одноместный
07.11.2025-28.12.2025
-
19300
-
Номер Бизнес
17.10.2025-26.10.2025
16900
20400
15900
Номер Бизнес
31.10.2025-02.11.2025
17300
21200
15900
Номер Бизнес
07.11.2025-28.12.2025
16600
19700
15900
2. Москва 4*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт
17.10.2025-19.10.2025
18200
22200
18700
Номер Стандарт
24.10.2025-02.11.2025
19100
23900
18700
Номер Стандарт
07.11.2025-28.12.2025
18200
22200
18700
3. Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер
17.10.2025-02.11.2025
18700
22300
-
Стандартный номер
07.11.2025-21.12.2025
18100
21100
-
Номер Комфорт
17.10.2025-02.11.2025
19000
22800
17400
Номер Комфорт
07.11.2025-21.12.2025
18400
22000
16800
Отели, из которых необходимо самостоятельно подходить к месту начала экскурсий:
- Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Стандартный номер в мансарде
17.10.2025-28.12.2025
16100
18700
2. Атриум 3*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер
17.10.2025-19.10.2025
18100
21900
17200
Стандартный номер
24.10.2025-02.11.2025
18900
23700
17700
Стандартный номер
07.11.2025-21.12.2025
18100
21900
17200
3. Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак.
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
Номер Комфорт
17.10.2025-02.11.2025
19000
22600
17300
Номер Комфорт
07.11.2025-09.11.2025
18500
21600
17100
Номер Комфорт
14.11.2025-21.12.2025
18500
21600
17100
4. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Стандартный номер
17.10.2025-28.12.2025
20200
23200
5. Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Номер Стандарт
17.10.2025-28.12.2025
18600
23700
6. Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Стандартный номер
17.10.2025-02.11.2025
20200
25300
Стандартный номер
07.11.2025-30.11.2025
19200
23300
Стандартный номер
05.12.2025-28.12.2025
18600
22100
7. Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Цены будут известны позже.
8. Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Номер Стандарт
17.10.2025-19.10.2025
18200
22900
Номер Стандарт
24.10.2025-02.11.2025
19700
25900
Номер Стандарт
07.11.2025-28.12.2025
18200
22900
9. Смарт Нео Московский 3*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер
17.10.2025-21.12.2025
20700
26400
17400
Стандартный номер
26.12.2025-28.12.2025
22600
30200
17400
10. Сокрома Пая-София Завтрак «ланч-бокс». Цены будут известны позже.
11. Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Цены будут известны позже.
12. Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Взрослый на дополнительном месте
Стандартный номер
17.10.2025-28.12.2025
22600
28400
21700
Стандартный номер
16.01.2026-29.03.2026
22600
28400
21700
13. Элкус 3*. Завтрак «шведская линия».
Категория номера
Период действия цен(по дате заезда)
Взрослый на основном месте
Одноместное размещение
Номер Бизнес
17.10.2025-28.12.2025
16800
19700
Варианты проживания
Гостиница «Россия» 3
«Россия» 3* расположена по адресу площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Парк Победы».
Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города.
Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы.
Рядом: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия».
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–14:00 +100% тарифа.
Гостиница «Москва» 4
«Москва» 4* расположена по адресу площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского» (3–4 линии).
Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея.
Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата).
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–14:00 +100% тарифа.
Гостиница «Октябрьская» 4
«Октябрьская» 4* расположена по адресу Лиговский пр., 10.
Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская».
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–08:00 +100% тарифа, 08:00–14:00 +50% тарифа (без завтрака).
Гостиница Арт Деко Невский 4
Арт Деко Невский 4* расположена по адресу просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I.
В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной.
До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10.
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.
Гостиница Атриум 3
Атриум 3* расположена по адресу Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I».
Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами.
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 07:00 + 100%. Ранний заезд после 07:30 + 50% (с завтраком).
Гостиница «Бест Вестерн» 4* / Best Western Plus Center Hotel 4
«Бест Вестерн» 4* / Best Western Plus Center Hotel 4* расположена по адресу Лиговский пр., 41/43.
Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания».
В 4 минутах от гостиницы «Октябрьская» 4*.
Гостиница «Достоевский» 4
«Достоевский» 4* расположена по адресу Владимирский пр., 19.
Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор).
В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».
Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–11:00 + 100% тарифа, 11:00–15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
Гостиница Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4
Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4* расположена по адресу Стремянная ул., 18.
Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака).
Гостиница Невский берег (122) 3
Невский берег (122) 3* расположена по адресу Невский проспект, 122, в 4 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».
Гостиница Невский берег (93) 3
Невский берег (93) 3* расположена по адресу Невский проспект, 93, в 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».
Апарт-отель "Port Comfort on Ligovskiy" 4* / "Порт Комфорт Лиговский 29" 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / «Порт Комфорт Лиговский 29» 4* расположен по адресу Лиговский пр., 29.
Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4*.
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.
Гостиница «Смарт Нео Московский» 3
«Смарт Нео Московский» 3* расположен по адресу Лиговский проспект, 16.
Отель полностью отреставрирован и расположен в здании ж/д вокзала «Московский».
В 4 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 00:00–08:00 – 100% от стоимости суток, с 08:00–12:00 – 50% от стоимости суток. Поздний выезд: 12:00–20:00 – 50% от стоимости суток, после 20:00 – 100% от стоимости суток.
Гостиница «Сокрома Пая-София»
«Сокрома Пая-София» расположена по адресу Лиговский пр., 65 (2 этаж).
Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания и Владимирская/Достоевская.
В 9 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская, 4». Во всех номерах мини-кухня.
Гостиница «Сокрома Библиотека Апартс»
«Сокрома Библиотека Апартс» расположена по адресу ул. Пушкинская, 19.
Находится в самом сердце Санкт-Петербурга, в 500 метрах от станции метро «Владимирская» и в 12 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская».
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.
Во всех номерах мини-кухня.
Гостиница Гранд Отель Эмеральд 5
Гранд Отель Эмеральд 5* расположен по адресу Суворовский проспект, 18.
Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4*.
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00–12:00 +100% тарифа, 12:00–14:00 +50% тарифа (без завтрака).
Гостиница «Элкус» 3
«Элкус» 3* расположен по адресу ул. Благодатная, 10, корпус 3, стр. 1.
Ближайшее метро: «Электросила».
В отеле «Элкус» также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него.
В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей.
16 минут пешком до гостиницы «Россия».
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд. 00:00–01:59 – 100%, 02:00–13:59 – 50% без завтрака.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Дополнительные ночи в отеле
- Процедуры за доп. плату: уходы ZO SKIN Health Obagi (США): ультраувлажнение лица. Программа "Ultra Hydratation" - 6500 руб. уходы Ultraceuticals (Австралия): программы "Интенсивное увлажнение" / "Витаминный заряд" - 7000 руб. BODY PORTFOLIO аппаратный массаж ICOONE LASER (60 мин - 6000 руб.) или ENDOSPHERES THERAPY® (75 мин - 7500 руб.) миостимуляция VIP LINE (60 мин) - 5000 руб
- Уходы ZO SKIN Health Obagi (США): ультраувлажнение лица. Программа «Ultra Hydratation» - 6500 руб
- Уходы Ultraceuticals (Австралия): программы "Интенсивное увлажнение" / "Витаминный заряд" - 7000 руб
- BODY PORTFOLIO аппаратный массаж ICOONE LASER (60 мин - 6000 руб.) или ENDOSPHERES THERAPY® (75 мин - 7500 руб.)
- Миостимуляция VIP LINE (60 мин) - 5000 руб
- Дополнительные экскурсии: автобусная экскурсия в Павловск (при наборе группе от 18 чел.):взрослый - 1600 руб. /чел. школьник - 1150 руб. /чел. студент, пенсионер - 1500 руб. /чел. посещение театра-макета «Петровская Акватория»:взрослый - 600 руб. /чел. школьник - 400 руб. /чел. студент, пенсионер - 530 руб. /чел. экскурсия по крышам Петербурга (ориентировочная цена для взрослого, пенсионера, студента) - 1000 руб. /чел
- Автобусная экскурсия в Павловск (при наборе группе от 18 чел.):взрослый - 1600 руб. /чел. школьник - 1150 руб. /чел. студент, пенсионер - 1500 руб. /чел
- Взрослый - 1600 руб. /чел
- Школьник - 1150 руб. /чел
- Студент, пенсионер - 1500 руб. /чел
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория»:взрослый - 600 руб. /чел. школьник - 400 руб. /чел. студент, пенсионер - 530 руб. /чел
- Взрослый - 600 руб. /чел
- Школьник - 400 руб. /чел
- Студент, пенсионер - 530 руб. /чел
- Экскурсия по крышам Петербурга (ориентировочная цена для взрослого, пенсионера, студента) - 1000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Предоставляются ли скидки?
Скидка детям до 14 лет – 1300 руб.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Доплата за иностранные билеты (исключение — республика Беларусь): Екатерининский дворец (субб.) — 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).
Обратите внимание! При первом посещении клиники необходимо иметь с собой паспорт. Клиника обслуживает пациентов старше 18 лет.
