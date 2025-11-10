Вы прогуляетесь по Невскому проспекту, посетите Летний сад, Петропавловскую крепость и крейсер «Аврора».
Увидите роскошный Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, фонтанный рай Петергофа и морскую крепость Кронштадта.
История, искусство и величие столицы империи – всё это в одном путешествии! Присоединяйтесь к незабываемому туру!
Программа тура по дням
Отправление из Перми
22:00 Выезд из Перми.
День в дороге
В пути просмотр фильмов.
Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург». Посещение Летнего сада
09:00 Встреча с гидом.
09:30 Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер!. . Здравствуй, Невский! …»
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург» знакомит с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга: стрелкой Васильевского острова, Университетской набережной, зданием Адмиралтейства, ансамблями центральных площадей (Сенатской, Исаакиевской, Дворцовой), Марсовом полем, храмом «Спас на крови».
Роскошные дворцы, величественные храмы, живописные парки – все это создает неповторимый портрет «Парадного Петербурга».
12:30 Посещение Летнего сада.
Это старейший сад города.
Над его созданием трудились известнейшие русские и иностранные архитекторы и садовники, а исправления в план вносил сам Петр I.
Сад украшают фонтаны, пруды, зеленые лабиринты и тоннели, красивейшие клумбы, старинные вазы.
А самые знаменитые «жители» Летнего сада – мраморные скульптуры (в даты проведения в Летнем Саду мероприятий (платный вход) замена на посещение острова Новая Голландия).
14:00 Обед.
15:30 Размещение.
Отдых.
Царское Село
Завтрак.
«Лайт»: Свободный день.
«Стандарт» и «Комфорт»:
10:00 Встреча с гидом. Отъезд на программу.
Загородная экскурсия в парадную резиденцию Царское Село.
Экскурсия по трассе «Дорога в императорскую резиденцию».
11:30 Прогулка по Екатерининскому парку «Под сенью царскосельских муз…» (Камеронова галерея, павильонах и скульптуры Царскосельского парка).
«Комфорт»:
12:00 Экскурсия в Екатерининский дворец, одного из архитектурных шедевров русской архитектуры середины ХVIII века. Вы увидите неповторимые интерьеры парадных и знаменитую Янтарную комнату.
Программа «Стандарт» в это время гуляет по парку, свободное время.
15:00 Отъезд в Санкт-Петербург.
16:00 Обед.
17:30 Свободное время в центре города или возвращение в гостиницу.
Прогулка-экскурсия по территории Петропавловской крепости. Посещение Казанского собора
Завтрак.
Лайт: Свободный день.
«Стандарт» и «Комфорт»:
10:00 Встреча с гидом. Отъезд на программу.
10:30 Знакомство с историей крейсера «Аврора» – военный корабль, участник революционных событий 1917 г. (внешний осмотр).
11:00 Прогулка-экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен».
Крепость старейшая постройка города. Вы увидите бастионы и здания XVIII в., собор Святых Петра и Павла (усыпальницу российских императоров), памятник Петру I.
Выход на Комендантскую пристань, откуда открывается лучшая панорама Дворцовой набережной.
13:30 Знакомство с ансамблем площади Искусств (Михайловский театр, Михайловский дворец, здание дворянского собрания, памятник А. С. Пушкину) и Казанской площадью (история создания Казанского собора).
Посещение Казанского собора – главного кафедрального собора города, освященного в честь Казанской иконы Божией Матери – покровительницы русского воинства.
Собор – памятник воинской славы 1812 года, место захоронения великого русского полководца М. И. Кутузова.
14:45 Обед.
15:30 Свободное время в центре города или возвращение в гостиницу.
Петергоф и Кронштадт
Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Встреча с гидом.
Отъезд на программу.
Загородная экскурсия в Петергоф.
Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов» на проезде туристы увидят Константиновский дворец (государственная резиденция президента России в Санкт-Петербурге и Дворец Конгрессов), Дворец Петра I в Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия.
10:30 Экскурсия по Нижнему парку «Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам…».
Этот парк фантастически хорош собой. Зелень деревьев, цветники, Финский залив, фонтаны, дворцы и павильоны создают неповторимую атмосферу вечного праздника. Возвращаться сюда можно бесконечно!
13:30 Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт. С момента основания главной задачей Кронштадта была защита Петербурга со стороны моря.
Путь пройдет через Финский залив по дамбе комплекса защитных сооружений от наводнений.
Туристы узнают историю строительства защитных сооружений (создания дамбы и знакомство с ее инженерными водопропускными сооружениями, мост над Морским каналом и подводный автомобильный тоннель под фарватером Морского канала, соединяющего морской порт Петербурга с водными путями на Балтике).
14:15 Обзорная экскурсия по Кронштадту (старые крепостные стены крепости, морской док, Летний сад, чугунная мостовая, Якорная площадь – главная площадь города, памятники Петру I и Адмиралу Макарову).
Посещение нового Музейно-исторического парка «Остров фортов» Кронштадт.
Это первый и самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Знакомство с жемчужиной Кронштадта, высотной доминантой акватории залива – великолепным Никольским Морским собором (собор был задуман как храм-памятник всем погибшим морякам).
~17:00 Отъезд.
День в дороге
В дороге.
Обмен впечатлениями, просмотр фильмов.
Прибытие в Пермь
03:00-04:00 Ориентировочное время прибытие в г. Пермь.
Проживание
Тур предполагает автобусные ночные переезды (4 ночи) и проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
Лайт:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный
|2-местный + доп
|1-местный
|20.06.2025
|27.06.2025
|32 500
|32 750
|43 400
|18.07.2025
|25.07.2025
|31 000
|32 500
|40 500
|15.08.2025
|22.08.2025
|29 800
|31 600
|38 300
Стандарт:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный
|2-местный+доп
|1-местный
|20.06.2025
|27.06.2025
|33 900
|34 150
|44 800
|18.07.2025
|25.07.2025
|32 400
|33 900
|41 900
|15.08.2025
|22.08.2025
|31 200
|33 000
|39 700
Комфорт:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный
|2-местный+доп
|1-местный
|20.06.2025
|27.06.2025
|35 100
|35 350
|46 000
|18.07.2025
|25.07.2025
|33 600
|35 100
|43 100
|15.08.2025
|22.08.2025
|32 400
|34 200
|40 900
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Скидки:
- для туристов из Удмуртии: 300 руб.;
- на последний ряд: 300 руб.
По программе «Комфорт»:
- школьники 7-13 лет – 1200 руб.;
- школьники 14-17 лет и студенты – 350 руб.
По программе «Стандарт» и «Лайт»:
- школьники 7-17 лет и студенты – 350 руб.
До места начала экскурсионной программы можно добраться самостоятельно на самолете или поезде. В этом случае предоставляется скидка в размере 300 рублей, так как место за туристом в автобусе на время экскурсионной программы будет сохранено.
Программа «Лайт»:
Базовый набор услуг: обзорные экскурсии по городу, посещение ключевых достопримечательностей.
2, 3 экскурсионные дни – полностью свободные после завтрака.
Питание (3 завтрака, 1 обед).
Экономичный вариант для тех, кто хочет насладиться Петербургом без лишних затрат.
Программа «Стандарт»:
Включает более широкую программу: все экскурсии по лайту, плюс дополнительные посещения музеев и культурных объектов (не включен входной билет в Екатерининский дворец).
Оптимальный выбор для тех, кто хочет больше узнать о городе и его истории.
Программа «Комфорт»:
Самый полный и удобный вариант: все экскурсии, удобное размещение, дополнительные услуги, такие как посещение более эксклюзивных объектов и лучший транспорт.
Для тех, кто ценит комфорт и дополнительные удобства в путешествии.
Туроператор имеет право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Варианты проживания
Отель ARTSTUDIO Moskovsky
«ARTSTUDIO Moskovsky» – современный отель, расположенный в 10 минутах езды от центра города.
Апартаменты оборудованы ванной комнатой, косметическими принадлежностями, набором полотенец и постельного белья, тапочками, шкафом, утюгом, телевизором. На всей территории проведён интернет.
В каждых апартаментах есть кухня, которая оснащена необходимым инвентарём для приготовления пищи. Также в ресторане «MemET & Pir» гостям предоставляется классический континентальный завтрак.
В нескольких шагах находится станции метро «Фрунзенская». Рядом расположен Конгрессно-выставочный центр «Expoforum», планетарий, музей «Юсуповский дворец». Расстояние до аэропорта «Пулково» 18,2 км, до железнодорожного вокзала «Балтийский» – 1,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Программа «Комфорт»:
- Программа «Стандарт»:
- Программа «Лайт»:
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер
- Сувениры
- Второе место в автобусе - 12 500 руб
- Доп. экскурсии по желанию
- В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 г. действует курортный сбор - 100 руб. в сутки со взрослого человека (от 18 лет). Сбор оплачивается туристом самостоятельно в день заезда на ресепшн за весь период проживания
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную теплую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- солнцезащитный крем (в летний период);
- аптечку для личного применения.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы нужны для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
Детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Ночная автобусная экскурсия.
При наборе туристов в количестве:
- 10-14 чел: 2 300 руб.;
- 15-19 чел: 1 700 руб.;
- 20-24 чел: 1 200 руб.;
- от 25 чел: 1 000 руб.
Стоимость одинаковая на всех вне зависимости от возраста туриста. Денежные средства отдаются сопровождающей в туре.
Праздник закрытия фонтанов в Петергофе. Информация уточняется.
Какая есть информация о выезде?
22:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, Драмтеатр со стороны ул. Борчанинова.
22:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
22:15 – м-н Закамск, ост. Лядова.
22:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
22:45 – ост. Отворот на Майский.
23:00 – Нытвенский отворот.
23:05 – Григорьевский отворот.
23:10 – Отворот Кудымкар/Карагай.
23:30 – Очерский отворот (АЗС «Лукойл»).
23:50 – Большая Соснова, кафе «Казачья Застава».
23:40 – Большая Соснова, кафе «Гавань».
00:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка «Центр».
00:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе «555», ул. Азина, 208.
00:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе «У моста».
01:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ «Малахит», ул. Удмуртская, 273.
02:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе «Турист».
Есть ли скидки в туре?
Скидки:
- для туристов из Удмуртии: 300 руб.;
- на последний ряд: 300 руб.
По программе «Комфорт»:
- школьники 7-13 лет – 1200 руб.;
- школьники 14-17 лет и студенты – 350 руб.
По программе «Стандарт» и «Лайт»:
- школьники 7-17 лет и студенты – 350 руб.