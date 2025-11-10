6 день

Петергоф и Кронштадт

Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Встреча с гидом.

Отъезд на программу.

Загородная экскурсия в Петергоф.

Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов» на проезде туристы увидят Константиновский дворец (государственная резиденция президента России в Санкт-Петербурге и Дворец Конгрессов), Дворец Петра I в Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия.

10:30 Экскурсия по Нижнему парку «Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам…».

Этот парк фантастически хорош собой. Зелень деревьев, цветники, Финский залив, фонтаны, дворцы и павильоны создают неповторимую атмосферу вечного праздника. Возвращаться сюда можно бесконечно!

13:30 Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт. С момента основания главной задачей Кронштадта была защита Петербурга со стороны моря.

Путь пройдет через Финский залив по дамбе комплекса защитных сооружений от наводнений.

Туристы узнают историю строительства защитных сооружений (создания дамбы и знакомство с ее инженерными водопропускными сооружениями, мост над Морским каналом и подводный автомобильный тоннель под фарватером Морского канала, соединяющего морской порт Петербурга с водными путями на Балтике).

14:15 Обзорная экскурсия по Кронштадту (старые крепостные стены крепости, морской док, Летний сад, чугунная мостовая, Якорная площадь – главная площадь города, памятники Петру I и Адмиралу Макарову).

Посещение нового Музейно-исторического парка «Остров фортов» Кронштадт.

Это первый и самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Знакомство с жемчужиной Кронштадта, высотной доминантой акватории залива – великолепным Никольским Морским собором (собор был задуман как храм-памятник всем погибшим морякам).

~17:00 Отъезд.

