Мои заказы

Классический Санкт-Петербург. Тур с пятницы

Классический Санкт-Петербург
Узнаете загадочный мир Санкт-Петербурга с увлекательным туром, который откроет перед вами императорскую историю и архитектурные шедевры! Начнете свое путешествие с ночной экскурсии, где вас ждут волшебные виды разведения мостов и
читать дальше

великолепная иллюминация города.

На следующий день откроете тайны династии Романовых в Эрмитаже, где шедевры искусства расскажут о жизни царей.

Вас ожидают незабываемые экскурсии в Кронштадт с его морскими крепостями и Никольским Морским собором, а также волшебные фонтаны Петергофа, которые подарят вам незабываемые впечатления. Завершите приключение в знаменитом Музее Фаберже, где каждая деталь расскажет свою историю.

5
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Тур с пятницыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Классический Санкт-Петербург. Тур с пятницыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Классический Санкт-Петербург. Тур с пятницыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
15
мая22
мая29
мая5
июн12
июн19
июн26
июн

Программа тура по дням

1 день

Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 21:00 до 23:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком;
  • туристы, проживающие в отелях «Новотель Санкт-Петербург» и «Фабрика», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10) – 10:15 минут пешком.

23:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на автобусе.

Ночная экскурсия подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и насладиться незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.

Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.

Увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов.

А в завершении Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты. Вы увидите, как раскрывает свои крылья Дворцовый мост, ему вторят Троицкий и Литейный.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3 часа.

Ночная экскурсия по Санкт-ПетербургуНочная экскурсия по Санкт-ПетербургуНочная экскурсия по Санкт-ПетербургуНочная экскурсия по Санкт-Петербургу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение Эрмитажа

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга.

Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались, прогуляетесь по Дворцовой площади.

А посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом — парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Экскурсия в Эрмитаж. Он занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.

Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.

Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение Эрмитажа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике». Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.

Посещение Никольского Морского собора. Это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт.

Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~9 часов.

Автобусная экскурсия в Кронштадт. Морская прогулка вокруг фортов КронштадтаАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Морская прогулка вокруг фортов КронштадтаАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Морская прогулка вокруг фортов КронштадтаАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Морская прогулка вокруг фортов КронштадтаАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Морская прогулка вокруг фортов КронштадтаАвтобусная экскурсия в Кронштадт. Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Автобусная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода». Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива.

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.

По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Где пообедать? После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека.

Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

Автобусная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Парку фонтанов ПетергофаАвтобусная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Парку фонтанов ПетергофаАвтобусная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Парку фонтанов ПетергофаАвтобусная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Парку фонтанов ПетергофаАвтобусная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение музея Фаберже

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Насладитесь историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, строгими линиями проспектов, архитектурными ансамблями площадей и многочисленными реками и каналами.

Экскурсия в Музей Фаберже – в один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Место окончания программы: центр города, Музей Фаберже (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).

Продолжительность программы: ~3 часа (окончание: ~13:00).

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение музея ФабержеАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение музея ФабержеАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение музея ФабержеАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение музея ФабержеАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение музея ФабержеАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение музея Фаберже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Апарт-отель Yard Residence****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
смарт DBL (без кухни)16.05.202527.05.20252222021220--32890
30.05.202503.06.20252322022220--34890
06.06.202508.07.20252622025220--40890
11.07.202505.08.20252489023890--38220
08.08.202516.09.20252409023090--36620
19.09.202523.09.20252249021490--33420
смарт апартаменты DBL с кухней16.05.202527.05.20252299021990--34490
30.05.202503.06.20252409023090--36620
06.06.202508.07.20252729026290--42990
11.07.202505.08.20252569024690--39820
08.08.202516.09.20252462023620--37690
19.09.202523.09.20252299021990--34490
студия апартаменты с кухней16.05.202527.05.20252409023090206902169036620
30.05.202503.06.20252499023990208902189038490
06.06.202508.07.20252782026820214902249044090
11.07.202505.08.20252622025220214902249040890
08.08.202516.09.20252515024150206902169038750
19.09.202523.09.20252355022550206902169035550

Фабрика****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный / стандартный DBL16.05.202522.07.20252555024550--38220
25.07.202526.08.20252475023750--36620
29.08.202502.09.20252412023120--35420
05.09.202523.09.20252222021220--31820

Москва****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный16.05.202520.05.20252462023620225502355036350
23.05.202527.05.20252822027220225502355043550
30.05.202501.07.20252942028420225502355045950
04.07.202526.08.20252675025750225502355040620
29.08.202502.09.20252622025220225502355039550
05.09.202523.09.20252462023620225502355036350

Азимут Отель Санкт-Петербург****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
смарт13.06.202517.06.20253049029490--44350

Апарт-отель YES Марата центр***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандарт апартаменты (без завтрака)20.06.202524.06.20252856027560212202222046350
стандарт апартаменты (с завтраком)20.06.202524.06.20253122030220246902569048220

Октябрьская****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL		16.05.202520.05.20252729026290--37950
23.05.202510.06.20253262031620--49690
13.06.202517.06.20253299031990--50490
20.06.202501.07.20253422033220--52890
04.07.202508.07.20253182030820--47290
11.07.202519.08.20253099029990--44890
22.08.202526.08.20252942028420--41690
29.08.202523.09.20252782026820--38490
комфорт/
комфорт DBL		16.05.202520.05.20252835027350222902329039820
23.05.202510.06.20253475033750222902329053950
13.06.202517.06.20253515034150224902349054620
20.06.202501.07.20253635035350230902409056620
04.07.202508.07.20253382032820226902369051150
11.07.202519.08.20253289031890230902409048350
22.08.202526.08.20253075029750217502275044620
29.08.202523.09.20252862027620204202142040890

Невский Берег 93***

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный20.06.202524.06.20253499033990--54990
27.06.202519.08.20253315032150--51290
22.08.202526.08.20253195030950--49420
комфорт13.06.202517.06.20253849037490241502515061950
20.06.202524.06.20254035039350241502515065690
27.06.202519.08.20253849037490241502515061950
22.08.202526.08.20253729036290241502515060090

Новотель Санкт-Петербург****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный16.05.202519.08.20253395032950--50750
22.08.202526.08.20253235031350--47550
29.08.202523.09.20253075029750--44350
полулюкс16.05.202519.08.20254729046290257502675077420
22.08.202526.08.20254299041990257502675068890
29.08.202523.09.20253875037750257502675060350

Космос Санкт-Петербург Невский Отель****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный13.06.202522.07.20253422033220--51820
25.07.202526.08.20253299031990--49420
29.08.202502.09.20253235031350--48220
05.09.202523.09.20253155030550--46990
улучшенный13.06.202522.07.20253742036420236202462058220
25.07.202526.08.20253622035220236202462055820
29.08.202502.09.20253555034550236202462054620
05.09.202523.09.20253475033750236202462053420

Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель*****

Категория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
стандартный06.06.202517.06.20254862047620--77950
27.06.202522.07.20254515044150--70990
25.07.202529.07.20254256041560--65820
01.08.202526.08.20254169040690--64090
29.08.202502.09.20253982038820--60350
05.09.202523.09.20253422033220--49150
премиум06.06.202517.06.20255929058290289502995099290
27.06.202522.07.20255582054820289502995092350
25.07.202529.07.20255322052220289502995087150
01.08.202526.08.20255235051350289502995085420
29.08.202502.09.20255049049490289502995081690
05.09.202523.09.20254489043890289502995070490

Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.

Варианты проживания

Октябрьская***

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская***Октябрьская***Октябрьская***Октябрьская***Октябрьская***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель Yard Residence***

4 ночи

Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***Апарт-отель Yard Residence***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Фабрика***

4 ночи

В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.

Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.

По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.

Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.

Фабрика***Фабрика***Фабрика***Фабрика***Фабрика***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва***

4 ночи

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Москва***Москва***Москва***Москва***Москва***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Новотель Санкт-Петербург***

4 ночи

Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» — 770 м, до «Площади Восстания» — 670 м.

Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств — своя ванная комната.

Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.

В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.

Новотель Санкт-Петербург***Новотель Санкт-Петербург***Новотель Санкт-Петербург***Новотель Санкт-Петербург***Новотель Санкт-Петербург***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский Берег 93**

4 ночи

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Невский Берег 93**Невский Берег 93**Невский Берег 93**Невский Берег 93**Невский Берег 93**
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Космос Санкт-Петербург Невский Отель***

4 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря чему, постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качественный сервис.

К услугам постояльцев гостиницы: круглосуточная стойка регистрации, прокат автомобилей, фитнес-центр, трансфер от и до аэропорта.

269 номеров формируют номерной фонд гостиницы «Космос Невский Санкт-Петербург». По оформлению все комнаты стилистически выдержаны: приятные пастельные тона с акцентными цветами, которые отлично гармонируют между собой.

Среди категорий вы встретите стандарт, улучшенный, полулюкс. Все они имеют приятную атмосферу и оснащены кроватями с мягкими ортопедическими матрасами, мебелью из натурального дерева, кондиционером. В собственной ванной комнате установлена современная душевая кабинка. Набор средств гигиены, белоснежные и мягкие полотенца предоставляются.

Питание организовано на высшем уровне в ресторане отеля «Paulaner». Для вас подают изысканные блюда мюнхенской и традиционной баварской кухни, а также хиты интернационального направления готовки. В баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.

Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов. Вместимость составляет от 6 до 24 человек.

Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково — 15,7 км, до ж/д вокзала — 222 м.

Космос Санкт-Петербург Невский Отель***Космос Санкт-Петербург Невский Отель***Космос Санкт-Петербург Невский Отель***Космос Санкт-Петербург Невский Отель***Космос Санкт-Петербург Невский Отель***Космос Санкт-Петербург Невский Отель***Космос Санкт-Петербург Невский Отель***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель****

4 ночи

Высокий уровень сервиса, квалифицированный персонал, уютные номера и выгодное расположение на Невском проспекте — «Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel». Современный пятизвездочный отель располагает всеми возможностями, чтобы сделать проживание каждого гостя максимально комфортным. Удобная локация вблизи станций метро «Маяковская» (400 м) и «Достоевская» (550 м) позволяет оставаться мобильным.

Роскошные номера, общей численностью 164 комнаты, оснащены качественной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, системой кондиционирования, а также кроватями с ортопедическими матрасами и ванными комнатами с косметическими средствами.

В стильном и уютном ресторане «Cannelle» постояльцев порадуют изысканными блюдами интернациональной кухни, а также напитками на любой вкус.

Также есть специально оборудованные конференц-залы, предназначенные для проведения семинаров, деловых встреч и лекций. Всего 3 зала вместимостью от 20 до 100 персон.

Удобное расположение отеля позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Недалеко располагается «Музей Фаберже» — 500 м и «Александринский театр» — 940 м.

Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель****Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель****Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель****Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель****
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Азимут Отель Санкт-Петербург***

4 ночи

«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.

Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.

Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***Азимут Отель Санкт-Петербург***
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Апарт-отель YES Марата центр**

4 ночи

Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**Апарт-отель YES Марата центр**
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе тура: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны изменения в программе?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Гульнара
20 сен 2025
Спасибо "Большой Стране" и менеджеру Ксении за подбор тура "Классический Петербург", так как с билетами не совсем совпадало, был подобран тур в соответствии с билетами. ♥️ Все организовано супер, очень хорошие впечатления остались. 💓
Спасибо "Большой Стране" и менеджеру Ксении за подбор тура "Классический Петербург", так как с билетами неСпасибо "Большой Стране" и менеджеру Ксении за подбор тура "Классический Петербург", так как с билетами неСпасибо "Большой Стране" и менеджеру Ксении за подбор тура "Классический Петербург", так как с билетами не
Г
Гульнара
20 сен 2025
Спасибо большое❤️все прошло отлично 👌
Спасибо большое❤️все прошло отлично 👌Спасибо большое❤️все прошло отлично 👌Спасибо большое❤️все прошло отлично 👌Спасибо большое❤️все прошло отлично 👌Спасибо большое❤️все прошло отлично 👌Спасибо большое❤️все прошло отлично 👌
В
Вадим
11 сен 2025
Все было очень интересно и достаточно много всего было рассказано, каждый день что то новое. Очень большой плюс в том что тур начался с ночной поездки, как минимум с той точки зрения что после самолета хочется отдохнуть и самому развеяться в городе.
Также очень сильно повезло с Дмитрием, который всегда рассказывал интересные факты и события в таком прекрасном городе!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
На автобусе
5 дней
4 отзыва
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
17 ноя в 09:00
24 ноя в 09:00
19 990 ₽ за человека
Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Экскурсионный тур «Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 14 900 ₽ за человека
Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 22 150 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга