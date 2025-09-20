Программа тура по дням
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 21:00 до 23:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком;
- туристы, проживающие в отелях «Новотель Санкт-Петербург» и «Фабрика», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10) – 10:15 минут пешком.
23:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на экскурсию на автобусе.
Ночная экскурсия подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и насладиться незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.
Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.
Увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов.
А в завершении Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты. Вы увидите, как раскрывает свои крылья Дворцовый мост, ему вторят Троицкий и Литейный.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~3 часа.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались, прогуляетесь по Дворцовой площади.
А посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом — парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Экскурсия в Эрмитаж. Он занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике». Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.
Посещение Никольского Морского собора. Это главный военно-морской храм русских моряков. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт.
Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~9 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода». Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 850-950 рублей на человека.
Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Посещение музея Фаберже
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Насладитесь историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, строгими линиями проспектов, архитектурными ансамблями площадей и многочисленными реками и каналами.
Экскурсия в Музей Фаберже – в один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.
Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.
Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Место окончания программы: центр города, Музей Фаберже (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание: ~13:00).
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Апарт-отель Yard Residence****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|смарт DBL (без кухни)
|16.05.2025
|27.05.2025
|22220
|21220
|-
|-
|32890
|30.05.2025
|03.06.2025
|23220
|22220
|-
|-
|34890
|06.06.2025
|08.07.2025
|26220
|25220
|-
|-
|40890
|11.07.2025
|05.08.2025
|24890
|23890
|-
|-
|38220
|08.08.2025
|16.09.2025
|24090
|23090
|-
|-
|36620
|19.09.2025
|23.09.2025
|22490
|21490
|-
|-
|33420
|смарт апартаменты DBL с кухней
|16.05.2025
|27.05.2025
|22990
|21990
|-
|-
|34490
|30.05.2025
|03.06.2025
|24090
|23090
|-
|-
|36620
|06.06.2025
|08.07.2025
|27290
|26290
|-
|-
|42990
|11.07.2025
|05.08.2025
|25690
|24690
|-
|-
|39820
|08.08.2025
|16.09.2025
|24620
|23620
|-
|-
|37690
|19.09.2025
|23.09.2025
|22990
|21990
|-
|-
|34490
|студия апартаменты с кухней
|16.05.2025
|27.05.2025
|24090
|23090
|20690
|21690
|36620
|30.05.2025
|03.06.2025
|24990
|23990
|20890
|21890
|38490
|06.06.2025
|08.07.2025
|27820
|26820
|21490
|22490
|44090
|11.07.2025
|05.08.2025
|26220
|25220
|21490
|22490
|40890
|08.08.2025
|16.09.2025
|25150
|24150
|20690
|21690
|38750
|19.09.2025
|23.09.2025
|23550
|22550
|20690
|21690
|35550
Фабрика****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный / стандартный DBL
|16.05.2025
|22.07.2025
|25550
|24550
|-
|-
|38220
|25.07.2025
|26.08.2025
|24750
|23750
|-
|-
|36620
|29.08.2025
|02.09.2025
|24120
|23120
|-
|-
|35420
|05.09.2025
|23.09.2025
|22220
|21220
|-
|-
|31820
Москва****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|16.05.2025
|20.05.2025
|24620
|23620
|22550
|23550
|36350
|23.05.2025
|27.05.2025
|28220
|27220
|22550
|23550
|43550
|30.05.2025
|01.07.2025
|29420
|28420
|22550
|23550
|45950
|04.07.2025
|26.08.2025
|26750
|25750
|22550
|23550
|40620
|29.08.2025
|02.09.2025
|26220
|25220
|22550
|23550
|39550
|05.09.2025
|23.09.2025
|24620
|23620
|22550
|23550
|36350
Азимут Отель Санкт-Петербург****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|смарт
|13.06.2025
|17.06.2025
|30490
|29490
|-
|-
|44350
Апарт-отель YES Марата центр***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|20.06.2025
|24.06.2025
|28560
|27560
|21220
|22220
|46350
|стандарт апартаменты (с завтраком)
|20.06.2025
|24.06.2025
|31220
|30220
|24690
|25690
|48220
Октябрьская****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный (туркласс)/
стандартный (туркласс) DBL
|16.05.2025
|20.05.2025
|27290
|26290
|-
|-
|37950
|23.05.2025
|10.06.2025
|32620
|31620
|-
|-
|49690
|13.06.2025
|17.06.2025
|32990
|31990
|-
|-
|50490
|20.06.2025
|01.07.2025
|34220
|33220
|-
|-
|52890
|04.07.2025
|08.07.2025
|31820
|30820
|-
|-
|47290
|11.07.2025
|19.08.2025
|30990
|29990
|-
|-
|44890
|22.08.2025
|26.08.2025
|29420
|28420
|-
|-
|41690
|29.08.2025
|23.09.2025
|27820
|26820
|-
|-
|38490
|комфорт/
комфорт DBL
|16.05.2025
|20.05.2025
|28350
|27350
|22290
|23290
|39820
|23.05.2025
|10.06.2025
|34750
|33750
|22290
|23290
|53950
|13.06.2025
|17.06.2025
|35150
|34150
|22490
|23490
|54620
|20.06.2025
|01.07.2025
|36350
|35350
|23090
|24090
|56620
|04.07.2025
|08.07.2025
|33820
|32820
|22690
|23690
|51150
|11.07.2025
|19.08.2025
|32890
|31890
|23090
|24090
|48350
|22.08.2025
|26.08.2025
|30750
|29750
|21750
|22750
|44620
|29.08.2025
|23.09.2025
|28620
|27620
|20420
|21420
|40890
Невский Берег 93***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|20.06.2025
|24.06.2025
|34990
|33990
|-
|-
|54990
|27.06.2025
|19.08.2025
|33150
|32150
|-
|-
|51290
|22.08.2025
|26.08.2025
|31950
|30950
|-
|-
|49420
|комфорт
|13.06.2025
|17.06.2025
|38490
|37490
|24150
|25150
|61950
|20.06.2025
|24.06.2025
|40350
|39350
|24150
|25150
|65690
|27.06.2025
|19.08.2025
|38490
|37490
|24150
|25150
|61950
|22.08.2025
|26.08.2025
|37290
|36290
|24150
|25150
|60090
Новотель Санкт-Петербург****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|16.05.2025
|19.08.2025
|33950
|32950
|-
|-
|50750
|22.08.2025
|26.08.2025
|32350
|31350
|-
|-
|47550
|29.08.2025
|23.09.2025
|30750
|29750
|-
|-
|44350
|полулюкс
|16.05.2025
|19.08.2025
|47290
|46290
|25750
|26750
|77420
|22.08.2025
|26.08.2025
|42990
|41990
|25750
|26750
|68890
|29.08.2025
|23.09.2025
|38750
|37750
|25750
|26750
|60350
Космос Санкт-Петербург Невский Отель****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|13.06.2025
|22.07.2025
|34220
|33220
|-
|-
|51820
|25.07.2025
|26.08.2025
|32990
|31990
|-
|-
|49420
|29.08.2025
|02.09.2025
|32350
|31350
|-
|-
|48220
|05.09.2025
|23.09.2025
|31550
|30550
|-
|-
|46990
|улучшенный
|13.06.2025
|22.07.2025
|37420
|36420
|23620
|24620
|58220
|25.07.2025
|26.08.2025
|36220
|35220
|23620
|24620
|55820
|29.08.2025
|02.09.2025
|35550
|34550
|23620
|24620
|54620
|05.09.2025
|23.09.2025
|34750
|33750
|23620
|24620
|53420
Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель*****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|06.06.2025
|17.06.2025
|48620
|47620
|-
|-
|77950
|27.06.2025
|22.07.2025
|45150
|44150
|-
|-
|70990
|25.07.2025
|29.07.2025
|42560
|41560
|-
|-
|65820
|01.08.2025
|26.08.2025
|41690
|40690
|-
|-
|64090
|29.08.2025
|02.09.2025
|39820
|38820
|-
|-
|60350
|05.09.2025
|23.09.2025
|34220
|33220
|-
|-
|49150
|премиум
|06.06.2025
|17.06.2025
|59290
|58290
|28950
|29950
|99290
|27.06.2025
|22.07.2025
|55820
|54820
|28950
|29950
|92350
|25.07.2025
|29.07.2025
|53220
|52220
|28950
|29950
|87150
|01.08.2025
|26.08.2025
|52350
|51350
|28950
|29950
|85420
|29.08.2025
|02.09.2025
|50490
|49490
|28950
|29950
|81690
|05.09.2025
|23.09.2025
|44890
|43890
|28950
|29950
|70490
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Октябрьская***
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Апарт-отель Yard Residence***
Апарт-отель «Yard Residence» - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Фабрика***
В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.
По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.
Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.
Москва***
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Новотель Санкт-Петербург***
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» — 770 м, до «Площади Восстания» — 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств — своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Невский Берег 93**
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Космос Санкт-Петербург Невский Отель***
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря чему, постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качественный сервис.
К услугам постояльцев гостиницы: круглосуточная стойка регистрации, прокат автомобилей, фитнес-центр, трансфер от и до аэропорта.
269 номеров формируют номерной фонд гостиницы «Космос Невский Санкт-Петербург». По оформлению все комнаты стилистически выдержаны: приятные пастельные тона с акцентными цветами, которые отлично гармонируют между собой.
Среди категорий вы встретите стандарт, улучшенный, полулюкс. Все они имеют приятную атмосферу и оснащены кроватями с мягкими ортопедическими матрасами, мебелью из натурального дерева, кондиционером. В собственной ванной комнате установлена современная душевая кабинка. Набор средств гигиены, белоснежные и мягкие полотенца предоставляются.
Питание организовано на высшем уровне в ресторане отеля «Paulaner». Для вас подают изысканные блюда мюнхенской и традиционной баварской кухни, а также хиты интернационального направления готовки. В баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов. Вместимость составляет от 6 до 24 человек.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково — 15,7 км, до ж/д вокзала — 222 м.
Космос Селекшн Санкт-Петербург Невский Ройал Отель****
Высокий уровень сервиса, квалифицированный персонал, уютные номера и выгодное расположение на Невском проспекте — «Cosmos Selection Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel». Современный пятизвездочный отель располагает всеми возможностями, чтобы сделать проживание каждого гостя максимально комфортным. Удобная локация вблизи станций метро «Маяковская» (400 м) и «Достоевская» (550 м) позволяет оставаться мобильным.
Роскошные номера, общей численностью 164 комнаты, оснащены качественной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, системой кондиционирования, а также кроватями с ортопедическими матрасами и ванными комнатами с косметическими средствами.
В стильном и уютном ресторане «Cannelle» постояльцев порадуют изысканными блюдами интернациональной кухни, а также напитками на любой вкус.
Также есть специально оборудованные конференц-залы, предназначенные для проведения семинаров, деловых встреч и лекций. Всего 3 зала вместимостью от 20 до 100 персон.
Удобное расположение отеля позволяет быстро добраться до главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Недалеко располагается «Музей Фаберже» — 500 м и «Александринский театр» — 940 м.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Апарт-отель YES Марата центр**
Апарт-отели «YES» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «MARATA» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе тура: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта (от 2300 руб. /машина)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны изменения в программе?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
