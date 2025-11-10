Новый год на Невских берегах — это уникальная возможность насладиться волшебной атмосферой, исторической архитектурой и ярким праздником.
17:00-17:15 Сбор туристов во Владимире: ул. Осьмова, д. 2.
21:30-22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость
~08:00 Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
09:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга.
Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.
Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров – Зимним дворцом.
Также Вы увидите Невский проспект, Кунсткамеру, Адмиралтейство.
Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.
Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали, Петропавловский собор, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости.
Обед в кафе города.
15:30 Размещение в отеле «Москва» 4*, г. Санкт-Петербург – 2 ночи.
Подготовка к празднованию Нового года!
Дополнительно (по желанию): Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Москва» (Бронирование банкета под запрос! Просим уточнять наличие мест).
ИЛИ
Ночная новогодняя автобусная экскурсия.
Время начала: 22:00.
Продолжительность: около 5 часов.
Новый год – это праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Каждый раз мы задумываемся о том, как провести новогоднюю ночь.
Хочется сделать это весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии.
Предлагаем Вам встретить Новый 2026 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.
Вы увидите Северную столицу, сверкающую в огнях праздничной иллюминации. Фонари Невского проспекта, главной улицы города, выглядят как роскошные канделябры, а праздничные световые растяжки создают ощущение волшебного сада, который хочется запечатлеть во всех ракурсах.
Вы побываете на Троицкой площади, где в 1704 году Санкт-Петербург первый раз отмечал Новый год согласно новому указу Петра I и Стрелке Васильевского острова, где переливается разноцветными огнями одна из самых красивых елок.
Загадаете заветные желания у самых-самых петербургских «чародеев» – загадочных Сфинксов и веселого Чижика-Пыжика.
Для того чтобы в Новом году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год.
И мы эту традицию обязательно поддержим: мы проводим старый год на еще одной красивейшей площади – Исаакиевской, а Новый год мы встретим с шампанским.
Ведь каждому участнику программы будет предложено шампанское и угощение!
Вы побываете и на главной площади города – Дворцовой, где разворачиваются основные праздничные гуляния в новогоднюю ночь.
А завершится наша экскурсия великолепным фейерверком над Невой в лучших традициях петровских потешных огней.
Подарите себе и своим близким незабываемый Новый год в Санкт-Петербурге!
Каждому участнику программы – шампанское и угощение!
Какие достопримечательности Вы увидите:
- Невский проспект;
- Исаакиевская площадь;
- Сенатская площадь;
- памятник Петру I «Медный всадник»;
- стрелка Васильевского острова;
- Сфинксы;
- 6-7 Линии В. О.;
- Дворцовая площадь;
- Марсово поле.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Исаакиевская площадь, Троицкая площадь, Биржевая площадь, Марсово поле, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Обращаем Ваше внимание: на Дворцовую площадь, помимо оружия и прочих опасных предметов, не разрешается проносить пиротехнику, огнеопасные вещества, алкогольные напитки и любую продукцию в стекле. Для прохода на Дворцовую площадь обязателен паспорт!
Свободный день или экскурсия за доп. плату в Кронштадт
С Новым 2026 годом!
Завтрак в ресторане отеля.
Свободный день без обеда или экскурсии за доп. плату.
1 вариант экскурсии:
11:00 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».
Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы.
Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота.
Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.
Посещение Никольского Морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.
Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Интерактивная экскурсия в музее-макете Фортов Кронштадта.
Это новый уникальный музей, где по старинным чертежам с мельчайшей точностью воссозданы все форты Кронштадта.
Вас ждет динамичная, захватывающая экскурсия в двух мультимедийных залах с современной системой подсветки макетов, которая позволит полностью погрузиться в историю фортов кронштадской морской крепости.
Возращение в город
16:00 Поздний обед в кафе города.
Возвращение в отель или свободное время в центре города.
2 вариант экскурсии:
11:30 Автобусная экскурсия в «Музей Фаберже». Продолжительность: 2 часа.
Музей Фаберже – самый знаменитый частный музей Санкт-Петербурга, расположенный в одном из старинных особняков города на берегу реки Фонтанки. В начале XXI века особняк Нарышкиных-Шуваловых был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и капитально отреставрирован.
В его восстановленных интерьерах сейчас представлены более 4000 ювелирных шедевров российских мастеров, среди которых почетное место занимают изделия знаменитой фирмы Фаберже.
Вы полюбуетесь великолепными залами старинного петербургского особняка, увидите не только знаменитые пасхальные яйца, но и множество самых разнообразных предметов ювелирного мастерства – фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы.
Возвращение в отель или свободное время в центре города.
Исаакиевский собор - Павловск
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Исаакиевский собор – это один из символов города на Неве, крупнейшее церковное сооружение Санкт-Петербурга.
История храма тесно связана с основателем нашего города императором Петром I, ведь первый Исаакиевский храм был возведен именно по его воле.
Четвертый же по счету собор строился уже как кафедральный.
Отсюда и великолепное внутреннее убранство, с которым вы подробно познакомитесь во время экскурсии.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Во время экскурсии увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русскими художниками, полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12 000 цветов и оттенков, подивитесь тому обилию различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Переезд в Павловск.
Экскурсия «Дворцовое ожерелье: Павловск».
В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой.
Его история началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы.
В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников.
Этим объясняется и особая, камерная, уютная атмосфера великолепного Павловского дворца.
Павловский дворец (посещение) покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом.
Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки, он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.
Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.
Обед в кафе города.
~17:30 Отправление домой.
По пути 3-4 санитарные остановки.
Завершение тура
05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в отеле «Москва» 4*, г. Санкт-Петербург.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 26 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7000 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Отель «Москва»
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Что включено
- Питание (3 завтрака, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Ночная новогодняя автобусная экскурсия - оплата при покупке тура или в автобусе 3900 руб. взрослый/ 3200 руб. школьник до 16 лет вкл
- Новогодний банкет в ресторане гостиницы "Москва" (бронирование банкета под запрос, наличие мест уточняется, оплата при покупке тура):взрослый билет. Категория "А" комфорт - 28000 руб. взрослый билет. Категория "B" - 23000 руб. детский билет. Категория "А" (до 12 лет включительно) - 14500 руб. детский билет. Категория "В" (до 12 лет включительно) - 12000 руб
- Взрослый билет. Категория «А» комфорт - 28000 руб
- Взрослый билет. Категория «B» - 23000 руб
- Детский билет. Категория «А» (до 12 лет включительно) - 14500 руб
- Детский билет. Категория «В» (до 12 лет включительно) - 12000 руб
- Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике» - оплата при покупке тура или в автобусе 2900 руб. взрослый/ 2800 руб. школьник до 16 лет вкл
- Автобусная экскурсия в «Музей Фаберже». Стоимость 3500 руб. взрослый/ 3000 руб. школьник до 16 лет вкл., оплата при покупке тура
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Санкт-Петербурге туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день) – 250 руб. /чел.
Что нужно знать про новогодний банкет?
НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
Сет холодных закусок
Мясные закуски
- Балык из свиной корейки с пряной грушей 35г
- Ростбиф с печёным перцем и рукколой 30 г
- Пастрами из индейки с ананасом 30 г
- Шу с паштетом из телячей печени с абрикосовым кули и лисичками 35 г
- Утиная грудка г/к с виноградной сферой 45 г
Рыбные закуски
- Лосось шеф-посол 35 г
- Татаки из тунца с соусом Юдзу 50 г
- Ржаной тарт с форшмаком из сельди и зелёного яблока 40 г
- Угорь в соусе терияке 25г
Салаты
- Салат «Оливье» с разварной телятиной перепелиным яйцом и икрой 150 г
- Верин из креветок, томатов черри и листьев салатов Микс 95 г
Горячая закуска
- Минный мешочек с жульеном из лесных грибов и копченого бедра цыпленка 120 г
Горячее блюдо (1 на выбор)
- Утиная ножка конфи с печеной тыквой и соусом из слив 250 г
- Спинка Лосося на подушке из овощей с соусом Шампань 250 г
Десерт
- Ягодная панакота 120 г
- Мандарины 100 г
- Ассорти мини булочек с пряным маслом 70 г
Напитки
- Минеральная вода 0,33
- Морс ягодный 0,25
- Чай/кофе.
ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Холодные закуски
- Салат Оливье с куриным филе 120 г Шпажки с салями сыром и овощами 110 г
Горячая закуска
- Стрипсы с соусом тысяча островов 135 г
Горяее блюдо
- Хот дог бриошь с соусами и хрустящим луком, картофелем фри, чиз соусом 200/100/30 г
Десерт
- Меренговый рулет 150 г
- Мандарины 100 г
- Ванильный молочный коктейль 0,25
Напиток
- Ягодный морс 0,25.
