2 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость

~08:00 Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе города.

09:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга.

Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I «Медным всадником», бывшей резиденцией русских императоров – Зимним дворцом.

Также Вы увидите Невский проспект, Кунсткамеру, Адмиралтейство.

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.

Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

Петропавловская крепость – это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.

Во время экскурсии Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали, Петропавловский собор, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

После экскурсии Вы можете продолжить самостоятельно гулять по территории крепости.

Обед в кафе города.

15:30 Размещение в отеле «Москва» 4*, г. Санкт-Петербург – 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года!

Дополнительно (по желанию): Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Москва» (Бронирование банкета под запрос! Просим уточнять наличие мест).

ИЛИ

Ночная новогодняя автобусная экскурсия.

Время начала: 22:00.

Продолжительность: около 5 часов.

Новый год – это праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Каждый раз мы задумываемся о том, как провести новогоднюю ночь.

Хочется сделать это весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии.

Предлагаем Вам встретить Новый 2026 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.

Вы увидите Северную столицу, сверкающую в огнях праздничной иллюминации. Фонари Невского проспекта, главной улицы города, выглядят как роскошные канделябры, а праздничные световые растяжки создают ощущение волшебного сада, который хочется запечатлеть во всех ракурсах.

Вы побываете на Троицкой площади, где в 1704 году Санкт-Петербург первый раз отмечал Новый год согласно новому указу Петра I и Стрелке Васильевского острова, где переливается разноцветными огнями одна из самых красивых елок.

Загадаете заветные желания у самых-самых петербургских «чародеев» – загадочных Сфинксов и веселого Чижика-Пыжика.

Для того чтобы в Новом году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год.

И мы эту традицию обязательно поддержим: мы проводим старый год на еще одной красивейшей площади – Исаакиевской, а Новый год мы встретим с шампанским.

Ведь каждому участнику программы будет предложено шампанское и угощение!

Вы побываете и на главной площади города – Дворцовой, где разворачиваются основные праздничные гуляния в новогоднюю ночь.

А завершится наша экскурсия великолепным фейерверком над Невой в лучших традициях петровских потешных огней.

Подарите себе и своим близким незабываемый Новый год в Санкт-Петербурге!

Каждому участнику программы – шампанское и угощение!

Какие достопримечательности Вы увидите:

Невский проспект;

Исаакиевская площадь;

Сенатская площадь;

памятник Петру I «Медный всадник»;

стрелка Васильевского острова;

Сфинксы;

6-7 Линии В. О.;

Дворцовая площадь;

Марсово поле.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: Исаакиевская площадь, Троицкая площадь, Биржевая площадь, Марсово поле, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Обращаем Ваше внимание: на Дворцовую площадь, помимо оружия и прочих опасных предметов, не разрешается проносить пиротехнику, огнеопасные вещества, алкогольные напитки и любую продукцию в стекле. Для прохода на Дворцовую площадь обязателен паспорт!

