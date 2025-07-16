Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Аврора. Океанариум
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой “Про Петербург”. Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе. Посмотреть от каких гостиниц будет отъезд можно в разделе “Важно знать”.
Тематическая обзорная экскурсия “Львы стерегут город”.
Эта экскурсия откроет Вам страшную тайну – на улицах Санкт-Петербурга можно встретить даже львов! Вам предстоит стать следопытом в каменных джунглях города и попробовать узнать, сколько львов здесь притаилось в парках и скверах, у мостов и набережных.
Следующая цель нашей экскурсии: легендарный корабль – музей, филиал Центрального военно-морского музея.
Посещение крейсера “Аврора” — одного из главных символов Санкт-Петербурга.
Ужин в кафе города.
Посещение Океанариума. Санкт-Петербургский Океанариум – это своеобразный “подводный музей”, но с живыми экспонатами – обитателями водной среды.
Наблюдение за кормлением акул. Показательные кормления с акулами завораживают своей опасностью, необычностью и профессионализмом водолаза.
Место окончания программы:гостиница.
Продолжительность программы: ~7,5 часов.
Петергоф и Кронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф “без завтрака”).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт.
Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра.
Экскурсия в Музей военно-морской славы. Это инновационный музейный комплекс, в залах которого представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.
На территории музейного комплекса расположена Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол. Вы сможете воочию убедиться в величии первого советского атомохода (внешний осмотр).
Переезд в Петергоф (~40 мин).
Автобусная экскурсия в Петергоф “Петергофская фантазия”. Экскурсия подарит детям и их родителям незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. По пути экскурсовод познакомит вас с историей Петергофа и его владельцами.
Обед в кафе Петергофа.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Фонтаны-шутихи, любимое увеселение императора, доставят огромную радость детям, которые с веселым визгом бегают среди внезапно появляющихся струй воды.
Только обязательно захватите для них сменную одежду, ведь удержаться от такого удовольствия – невозможно!
Путешествие по парку на механическом поезде. Оценить грандиозность Русской Версалии можно во время путешествия по Нижнему парку и парку "Александрия" на механическом поезде.
Вы сможете и отдохнуть, и полюбоваться прекрасными пейзажами, представив себе летнюю жизнь царской семьи.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Петровская Акватория. Участие в фестивале «Императорский полдень». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в музее-макете "Петровская Акватория". Во время экскурсии Вы на некоторое время станете настоящими Гулливерами! Ведь “Петровская Акватория”— это интерактивный макет Петербурга и пригородов, какими они были в XVIII столетии.
Участие в фестивале "Императорский полдень". Каждое воскресенье в 12:00, сразу после выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, во дворе капеллы на наб. реки Мойки будет распахнуто окно Царского павильона.
В нем появится музыкант в мундире и будет исполнять композиции, связанные со всеми торжественными событиями Северной столицы.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Эрмитаж “Секреты императорской сокровищницы”. Вы полюбуетесь красотой Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы.
Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы “Павлин”. А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский.
В Египетском зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы. Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.
Трансфер на Московский вокзал.
Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро “Площадь Восстания”.
Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~17:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Русь****
|эконом
|06.06.2025
|13.07.2025
|21490
|19490
|-
|-
|28690
|18.07.2025
|24.08.2025
|20170
|18170
|-
|-
|25990
|классик
|06.06.2025
|13.07.2025
|23370
|21370
|17890
|19890
|27890
|18.07.2025
|24.08.2025
|21630
|19630
|17630
|19630
|24430
|джуниор сюит
|06.06.2025
|13.07.2025
|24970
|22970
|17890
|19890
|34570
|18.07.2025
|24.08.2025
|23090
|21090
|17630
|19630
|30830
|Орбита***
|комфорт
|06.06.2025
|29.06.2025
|21430
|19430
|15890
|17890
|26970
|04.07.2025
|24.08.2025
|20090
|18090
|15890
|17890
|24290
|Новотель Санкт-Петербург****
|стандартный
|06.06.2025
|24.08.2025
|25890
|23890
|-
|-
|34290
|премиум
|06.06.2025
|24.08.2025
|28570
|26570
|-
|-
|39630
|люкс
|06.06.2025
|24.08.2025
|32570
|30570
|20290
|22290
|47630
|Рэдиссон Соня Отель****
|стандартный
|06.06.2025
|29.06.2025
|30120
|28120
|-
|-
|42450
|04.07.2025
|24.08.2025
|26990
|24990
|-
|-
|36330
|улучшенный
|06.06.2025
|29.06.2025
|30780
|28780
|22970
|24970
|43820
|04.07.2025
|24.08.2025
|27630
|25630
|22970
|24970
|37630
Доплата за иностранного туриста составит 1450 руб.
Варианты проживания
Отель Русь***
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Гостиница Орбита**
Гостиница «Орбита» расположена на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге, вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для гостей предусмотрена бесплатная частная парковка, рабочая зона с компьютером, бильярд и настольный теннис, Wi-Fi.
Гостиница предлагает сервис и размещение в 257 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них гости могут ощутить комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнате установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы или Политехнический парк. В пешей доступности находится метро, аптеки и различные продуктовые магазины.
Гостиница Новотель Санкт-Петербург***
Гостиница «Новотель Санкт-Петербург» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Рэдиссон Соня Отель***
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Транспорт по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: завтраки (если выбран тариф «без завтрака»), 1 ужин
- Индивидуальный трансфер до гостиницы с вокзала/аэропорта (бронируется заранее): от 2300 руб. /машина
- Доплата для иностранных туристов 1450 руб
- Услуги камеры хранения вещей на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Откуда будет отправление на экскурсии?
- туристы, проживающие в гостиницах «Орбита» и «Русь» отправляются на экскурсии от места проживания;
- туристы, проживающие «Новотель Санкт-Петербург» и «Рэдиссон Соня Отель», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Русь» (Артиллерийская ул. д. 1) - 8-12 минут пешком.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны изменения в программе тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.