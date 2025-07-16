Мои заказы

Львы стерегут Санкт-Петербург

В этом туре мы откроем для себя и детей волшебный Санкт-Петербург, который погрузит нас в атмосферу истории и культуры! Мы станем исследователями, отправляясь на поиски львов, охраняющих город, и посетим
читать дальше

легендарный крейсер «Аврора».

В Санкт-Петербургском Океанариуме мы сможем насладиться шоу кормления акул и увидим удивительных обитателей подводного мира.

Во второй день нас ждут великолепные фонтаны Петергофа и интерактивные выставки в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

Завершим своё путешествие участием в фестивале «Императорский полдень» и экскурсией по Эрмитажу, где нас ждут шедевры искусства.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
5
июн12
июн19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Аврора. Океанариум

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой “Про Петербург”. Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе. Посмотреть от каких гостиниц будет отъезд можно в разделе “Важно знать”.

Тематическая обзорная экскурсия “Львы стерегут город”.

Эта экскурсия откроет Вам страшную тайну – на улицах Санкт-Петербурга можно встретить даже львов! Вам предстоит стать следопытом в каменных джунглях города и попробовать узнать, сколько львов здесь притаилось в парках и скверах, у мостов и набережных.

Следующая цель нашей экскурсии: легендарный корабль – музей, филиал Центрального военно-морского музея.

Посещение крейсера “Аврора” — одного из главных символов Санкт-Петербурга.

Ужин в кафе города.

Посещение Океанариума. Санкт-Петербургский Океанариум – это своеобразный “подводный музей”, но с живыми экспонатами – обитателями водной среды.

Наблюдение за кормлением акул. Показательные кормления с акулами завораживают своей опасностью, необычностью и профессионализмом водолаза.

Место окончания программы:гостиница.

Продолжительность программы: ~7,5 часов.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Аврора. Океанариум
2 день

Петергоф и Кронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф “без завтрака”).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт.

Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра.

Экскурсия в Музей военно-морской славы. Это инновационный музейный комплекс, в залах которого представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации.

На территории музейного комплекса расположена Атомная подводная лодка К-3 Ленинский комсомол. Вы сможете воочию убедиться в величии первого советского атомохода (внешний осмотр).

Переезд в Петергоф (~40 мин).

Автобусная экскурсия в Петергоф “Петергофская фантазия”. Экскурсия подарит детям и их родителям незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. По пути экскурсовод познакомит вас с историей Петергофа и его владельцами.

Обед в кафе Петергофа.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Фонтаны-шутихи, любимое увеселение императора, доставят огромную радость детям, которые с веселым визгом бегают среди внезапно появляющихся струй воды.

Только обязательно захватите для них сменную одежду, ведь удержаться от такого удовольствия – невозможно!

Путешествие по парку на механическом поезде. Оценить грандиозность Русской Версалии можно во время путешествия по Нижнему парку и парку "Александрия" на механическом поезде.

Вы сможете и отдохнуть, и полюбоваться прекрасными пейзажами, представив себе летнюю жизнь царской семьи.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~10 часов.

Петергоф и Кронштадт. Экскурсия в Музей военно-морской славы
3 день

Петровская Акватория. Участие в фестивале «Императорский полдень». Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия в музее-макете "Петровская Акватория". Во время экскурсии Вы на некоторое время станете настоящими Гулливерами! Ведь “Петровская Акватория”— это интерактивный макет Петербурга и пригородов, какими они были в XVIII столетии.

Участие в фестивале "Императорский полдень". Каждое воскресенье в 12:00, сразу после выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, во дворе капеллы на наб. реки Мойки будет распахнуто окно Царского павильона.

В нем появится музыкант в мундире и будет исполнять композиции, связанные со всеми торжественными событиями Северной столицы.

Обед в кафе города.

Экскурсия в Эрмитаж “Секреты императорской сокровищницы”. Вы полюбуетесь красотой Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы.

Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы “Павлин”. А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский.

В Египетском зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы. Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.

Трансфер на Московский вокзал.

Место окончания программы: Московский вокзал, станция метро “Площадь Восстания”.

Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~17:00).

Петровская Акватория. Участие в фестивале «Императорский полдень». Эрмитаж
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Русь****эконом06.06.202513.07.20252149019490--28690
18.07.202524.08.20252017018170--25990
классик06.06.202513.07.20252337021370178901989027890
18.07.202524.08.20252163019630176301963024430
джуниор сюит06.06.202513.07.20252497022970178901989034570
18.07.202524.08.20252309021090176301963030830
Орбита***комфорт06.06.202529.06.20252143019430158901789026970
04.07.202524.08.20252009018090158901789024290
Новотель Санкт-Петербург****стандартный06.06.202524.08.20252589023890--34290
премиум06.06.202524.08.20252857026570--39630
люкс06.06.202524.08.20253257030570202902229047630
Рэдиссон Соня Отель****стандартный06.06.202529.06.20253012028120--42450
04.07.202524.08.20252699024990--36330
улучшенный06.06.202529.06.20253078028780229702497043820
04.07.202524.08.20252763025630229702497037630

Доплата за иностранного туриста составит 1450 руб.

Варианты проживания

Отель Русь***

2 ночи

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Отель Русь***
Гостиница Орбита**

2 ночи

Гостиница «Орбита» расположена на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге, вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для гостей предусмотрена бесплатная частная парковка, рабочая зона с компьютером, бильярд и настольный теннис, Wi-Fi.

Гостиница предлагает сервис и размещение в 257 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них гости могут ощутить комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнате установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.

На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.

В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.

В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы или Политехнический парк. В пешей доступности находится метро, аптеки и различные продуктовые магазины.

Гостиница Орбита**
Гостиница Новотель Санкт-Петербург***

2 ночи

Гостиница «Новотель Санкт-Петербург» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.

Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.

Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.

Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.

Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.

Гостиница Новотель Санкт-Петербург***
Рэдиссон Соня Отель***

2 ночи

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Рэдиссон Соня Отель***
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), 2 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Транспорт по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание: завтраки (если выбран тариф «без завтрака»), 1 ужин
  • Индивидуальный трансфер до гостиницы с вокзала/аэропорта (бронируется заранее): от 2300 руб. /машина
  • Доплата для иностранных туристов 1450 руб
  • Услуги камеры хранения вещей на вокзале
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Откуда будет отправление на экскурсии?
  • туристы, проживающие в гостиницах «Орбита» и «Русь» отправляются на экскурсии от места проживания;
  • туристы, проживающие «Новотель Санкт-Петербург» и «Рэдиссон Соня Отель», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Русь» (Артиллерийская ул. д. 1) - 8-12 минут пешком.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны изменения в программе тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
16 июл 2025
Организацию своего путешествия в Санкт-Петербург этим летом решила доверить Большой стране и нисколько не пожалела. По моей заявке менеджер Ксения буквально в течение часа предложила мне разнообразные варианты. На нужные
читать дальше

даты, ориентируясь на все мои пожелания, была сформирована экскурсионная программа. Заблаговременно мне отправили ваучер с подробным расписанием. На протяжении всего отдыха менеджер всегда была со мной на связи. Когда одну экскурсию мне пришлось отменить (по моей причине), оплату своевременно вернули. Поездка прошла замечательно! Огромное спасибо Большой стране! Отдельная благодарность Ксении за оперативность и профессионализм.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

