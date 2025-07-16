1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Аврора. Океанариум

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой “Про Петербург”. Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Отъезд от гостиницы на автобусе. Посмотреть от каких гостиниц будет отъезд можно в разделе “Важно знать”.

Тематическая обзорная экскурсия “Львы стерегут город”.

Эта экскурсия откроет Вам страшную тайну – на улицах Санкт-Петербурга можно встретить даже львов! Вам предстоит стать следопытом в каменных джунглях города и попробовать узнать, сколько львов здесь притаилось в парках и скверах, у мостов и набережных.

Следующая цель нашей экскурсии: легендарный корабль – музей, филиал Центрального военно-морского музея.

Посещение крейсера “Аврора” — одного из главных символов Санкт-Петербурга.

Ужин в кафе города.

Посещение Океанариума. Санкт-Петербургский Океанариум – это своеобразный “подводный музей”, но с живыми экспонатами – обитателями водной среды.

Наблюдение за кормлением акул. Показательные кормления с акулами завораживают своей опасностью, необычностью и профессионализмом водолаза.

Место окончания программы:гостиница.

Продолжительность программы: ~7,5 часов.

