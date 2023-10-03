Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Шедевры Северной столицы

4.7
3 отзыва
Приглашаем познакомиться с культурным центром нашей страны, прекрасным городом на Неве – Санкт-Петербургом.

Увидим лучшие архитектурные ансамбли Северной столицы и самые известные памятники монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Шедевры Северной столицы. Тур на 3 дня
Ближайшие даты:
30
мая
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
5
июл
12
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даты

Что вас ожидает:

Величественная архитектура
Величественная архитектура
Увидим уникальные памятники архитектуры города
Гибкая программа
Гибкая программа
У вас есть прекрасная возможность насладиться видами города с воды, добавив прогулку на теплоходе к основной программе или другую экскурсию по вашему желанию
Уникальные творения великих мастеров
Уникальные творения великих мастеров
Посмотрим работы Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана, Рембрандта и других

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу. Эрмитаж

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.

Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Экскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. ЭрмитажЭкскурсия по городу. Эрмитаж
2 день

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу.

Блестящая дворцовая панорама – это визитная карточка Петербурга. Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу. Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры. Дальше Вас ждет пешеходная прогулка, во время которой Вы увидите дворцы разных эпох и стилей и узнаете о тайнах их знаменитых владельцев. Закончится наша экскурсия у Аничкова моста, после чего Вы сможете продолжить погружение в тему, по желанию за дополнительную плату, самостоятельно посетив Музей Фаберже (Шуваловский дворец) или Шереметьевский дворец.

Окончание экскурсии у Аничкова моста (м. Гостиный двор), не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцуПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцуПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцуПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцуПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу
3 день

Загородная экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в Петергоф

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПериод

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Скидка

на реб.

до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

27.05 -14.07.24125501255016060850398044556680
15.07- 29.09.24120201202014990850344039155870

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

27.05 -14.07.24130801308017130850452049957490
15.07- 29.09.24125501255016060850398044556680

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2417935-2501085085009940-
15.07- 29.09.2415415-2014085060507370-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2418360-26080850904510370-
15.07- 29.09.2415945-2153585067507910-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2419260194002741585097201128516685
15.07- 29.09.241608016220220758507020804511825

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.241746014360269108509450945012015
08.07-25.08.241639514095247658508370837010935
26.08-29.09.24153351363522625850729072909720

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.24232951619538685850153901539017955
08.07-25.08.24209051560533865850129601296015525
26.08-29.09.24199801518031995850120151201514445

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

27.05 -11.08.241679512895234108507695877510530
12.08 -29.09.24154651256520730850634574259180

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27.05.-11.08.2418785133852742585097201080012555
12.08 -29.09.241745513055247458508370945011205

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

27.05 -11.08.241653013830228758507425850510935
12.08 -29.09.24152001350020195850607571559585

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27.05.-11.08.2418520143202689085094501053012960
12.08 -29.09.241719013990242108508100918011610

ДОМИНА ПУЛКОВО 4*

Апартаменты Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.241772013420258208508910972011340
08.07-01.09.24158651296522075850702078309450
02.09-29.09.24144051260520750850634563457965

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05-30.06.241600013700231558507560796510395
01.07-01.09.24144051330519940850594063458775
02.09-29.09.24138751317518870850540058058235
Без проживания и питания8315850

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Варианты проживания

Кирочная

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

Москва 4

2 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Санкт-Петербург 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

Театральная площадь 4

2 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

Экспресс Садовая 4

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4

Домина Пулково 4

2 ночи

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: 2 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Экскурсии за дополнительную плату
  • Размещение и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 11:30. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.

Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
3 окт 2023
Спасибо, для меня как человека непритязательного все прошло отлично, особенно организация в обеспечении железнодорожными билетами, также программа тура была предельно насыщена, хорошо провели свою работу экскурсоводы, проживание и обслуживание в отеле превзошло все мои ожидания очень хорошо
Н
7 авг 2023
Короткая обзорная экскурсия.
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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