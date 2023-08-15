Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Шедевры Северной столицы

5
3 отзыва
Приглашаем познакомиться с культурным центром нашей страны, прекрасным городом на Неве – Санкт-Петербургом.

Увидим лучшие архитектурные ансамбли Северной столицы и самые известные памятники монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Ближайшие даты:
31
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июн
21
июн
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Что вас ожидает:

Исаакиевский собор
Исаакиевский собор
Поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками
Эрмитаж
Эрмитаж
Музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, посвященной западноевропейскому искусству
Петергоф
Петергоф
Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов»
Романтика белых ночей
Романтика белых ночей
Нас ждет упоительная романтика белых ночей, город-призрак, предстающий во всем великолепии и ослепительном ночном блеске
Гатчина и Павловск
Гатчина и Павловск
Посетим величественные загородные резиденции российских императоров, полюбуемся архитектурой дворцов и парков

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Эрмитаж

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.

Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Заезд. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». ЭрмитажЗаезд. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». ЭрмитажЗаезд. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». ЭрмитажЗаезд. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Эрмитаж
2 день

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу.

Блестящая дворцовая панорама – это визитная карточка Петербурга. Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу. Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры.

Дальше Вас ждет пешеходная прогулка, во время которой Вы увидите дворцы разных эпох и стилей и узнаете о тайнах их знаменитых владельцев. Закончится наша экскурсия у Аничкова моста, после чего Вы сможете продолжить погружение в тему, по желанию за дополнительную плату, самостоятельно посетив Музей Фаберже (Шуваловский дворец) или Шереметьевский дворец.

Окончание экскурсии у Аничкова моста (м. Гостиный двор), не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцуПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцуПешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу
3 день

Петергоф

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Загородная автобусная экскурсия в Павловск с экскурсией по Павловскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Павловск с экскурсией по Павловскому дворцу.

Павловск – самая элегантная резиденция российских императоров, знаменит самым большим пейзажным парком Европы, раскинувшемся на площади 600 га, и одним из самых изысканных летних дворцов северной столицы. Дворец «семейного счастья», с которым связаны имена Павла I и Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и Константина Константиновича.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная автобусная экскурсия в Павловск с экскурсией по Павловскому дворцу
6 день

Загородная автобусная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу.

От яркого, праздничного Петергофа, от лиричных пейзажных парков Пушкина и Павловска особой, несколько суровой романтической красотой отличается Гатчинский дворцово-парковый ансамбль. Гатчинский дворец напоминает средневековый рыцарский замок с подземным ходом, который ведет к Серебряному озеру. Резиденция фаворита Екатерины Великой Григория Орлова в последствии оказалась тесно связанной с именами Павла I и Александра III, навсегда став любимой резиденцией российских императоров. Завершится экскурсия прогулкой по живописному дворцовому парку, расположенномуна берегу Белого озера.

Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная автобусная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу
7 день

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.

ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуЗагородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

РАЗМЕЩЕНИЕПериод

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Скидка

на реб.

до 14 лет

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

27.05 -14.07.243246532465429952200398044556680
15.07- 29.09.243087530875397852200344039155870

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

27.05 -14.07.243406034060462102200452049957490
15.07- 29.09.243246532465429952200398044556680

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2448625-69845220085009940-
15.07- 29.09.2441060-55235220060507370-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.2449895-730602200904510370-
15.07- 29.09.2442655-59420220067507910-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

27.05 -14.07.24526005202077060220097201128516685
15.07- 29.09.2443050424706103022007020804511825

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.2447190376907554022009450945012015
08.07-25.08.2444005369056911522008370837010935
26.08-29.09.244082535525626952200729072909720

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

27.05 -11.08.2445200335006504522007695877510530
12.08 -29.09.244122032520570152200634574259180

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27.05.-11.08.24511703497077090220097201080012555
12.08 -29.09.2447190339906906022008370945011205

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

27.05 -11.08.2444405363056344022007425850510935
12.08 -29.09.244042532325554102200607571559585

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

27.05.-11.08.24503753777575485220094501053012960
12.08 -29.09.2446395367956745522008100918011610

ДОМИНА ПУЛКОВО 4*

Апартаменты Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05-07.07.2447985340857228522008910972011340
08.07-01.09.244241532715610452200702078309450
02.09-29.09.243803531635570702200634563457965

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

27.05-30.06.2442815359156428022007560796510395
01.07-01.09.243803534735546402200594063458775
02.09-29.09.243644534345514302200540058058235
Без проживания и питания196802200

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

6 ночей

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Отель «Достоевский» 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.

В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.

От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Театральная площадь 4

6 ночей

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Экспресс Садовая 4

6 ночей

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

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Домина Пулково 4

6 ночей

Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.

Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.

Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.

Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 6 суток
  • Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация

Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 11:30. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.

Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
15 авг 2023
Кому как, а нам очень понравилось.
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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