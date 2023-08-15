2 день

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».

Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу.

Блестящая дворцовая панорама – это визитная карточка Петербурга. Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу. Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры.

Дальше Вас ждет пешеходная прогулка, во время которой Вы увидите дворцы разных эпох и стилей и узнаете о тайнах их знаменитых владельцев. Закончится наша экскурсия у Аничкова моста, после чего Вы сможете продолжить погружение в тему, по желанию за дополнительную плату, самостоятельно посетив Музей Фаберже (Шуваловский дворец) или Шереметьевский дворец.

Окончание экскурсии у Аничкова моста (м. Гостиный двор), не позднее 16:00.

Транспорт не предоставляется.