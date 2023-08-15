Шедевры Северной столицы
Увидим лучшие архитектурные ансамбли Северной столицы и самые известные памятники монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
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Программа тура по дням
Заезд. Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Эрмитаж
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Обзорная автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». В Петербурге, со дня основания, работали выдающиеся архитекторы, скульпторы, инженеры, мастера садово-паркового искусства. Их творения стали всемирно известными шедеврами, со многими из которых мы познакомимся во время этого путешествия.
Экскурсия в Эрмитаж – одного из крупнейших художественных музеев мира. Залы Эрмитажа познакомят Вас с культурой разных стран и народов Запада и Востока: произведениями скифских и древнеримских мастеров, уникальной коллекцией западноевропейского искусства. Среди шедевров Эрмитажа – творения Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара и многих других великих мастеров.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 17:00.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Василеостровская».
Пешеходная экскурсия «Дворцы и их владельцы» с экскурсией по Меншиковскому дворцу.
Блестящая дворцовая панорама – это визитная карточка Петербурга. Вы начнете свое знакомство с миром петербургского дворянства с экскурсии по первому каменному дворцу города – Меншиковскому дворцу. Светлейший князь не пожалел средств, оставив потомкам дворец в стиле петровского барокко, где сохранились уникальные интерьеры.
Дальше Вас ждет пешеходная прогулка, во время которой Вы увидите дворцы разных эпох и стилей и узнаете о тайнах их знаменитых владельцев. Закончится наша экскурсия у Аничкова моста, после чего Вы сможете продолжить погружение в тему, по желанию за дополнительную плату, самостоятельно посетив Музей Фаберже (Шуваловский дворец) или Шереметьевский дворец.
Окончание экскурсии у Аничкова моста (м. Гостиный двор), не позднее 16:00.
Транспорт не предоставляется.
Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Загородная автобусная экскурсия в Павловск с экскурсией по Павловскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Павловск с экскурсией по Павловскому дворцу.
Павловск – самая элегантная резиденция российских императоров, знаменит самым большим пейзажным парком Европы, раскинувшемся на площади 600 га, и одним из самых изысканных летних дворцов северной столицы. Дворец «семейного счастья», с которым связаны имена Павла I и Марии Федоровны, великих князей Михаила Павловича и Константина Константиновича.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Загородная автобусная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Гатчину с экскурсией по Большому Гатчинскому дворцу.
От яркого, праздничного Петергофа, от лиричных пейзажных парков Пушкина и Павловска особой, несколько суровой романтической красотой отличается Гатчинский дворцово-парковый ансамбль. Гатчинский дворец напоминает средневековый рыцарский замок с подземным ходом, который ведет к Серебряному озеру. Резиденция фаворита Екатерины Великой Григория Орлова в последствии оказалась тесно связанной с именами Павла I и Александра III, навсегда став любимой резиденцией российских императоров. Завершится экскурсия прогулкой по живописному дворцовому парку, расположенномуна берегу Белого озера.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|Период
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
Скидка
на реб.
до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|27.05 -14.07.24
|32465
|32465
|42995
|2200
|3980
|4455
|6680
|15.07- 29.09.24
|30875
|30875
|39785
|2200
|3440
|3915
|5870
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|27.05 -14.07.24
|34060
|34060
|46210
|2200
|4520
|4995
|7490
|15.07- 29.09.24
|32465
|32465
|42995
|2200
|3980
|4455
|6680
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|27.05 -14.07.24
|48625
|-
|69845
|2200
|8500
|9940
|-
|15.07- 29.09.24
|41060
|-
|55235
|2200
|6050
|7370
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт
Завтрак шведский стол
|27.05 -14.07.24
|49895
|-
|73060
|2200
|9045
|10370
|-
|15.07- 29.09.24
|42655
|-
|59420
|2200
|6750
|7910
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|27.05 -14.07.24
|52600
|52020
|77060
|2200
|9720
|11285
|16685
|15.07- 29.09.24
|43050
|42470
|61030
|2200
|7020
|8045
|11825
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|27.05-07.07.24
|47190
|37690
|75540
|2200
|9450
|9450
|12015
|08.07-25.08.24
|44005
|36905
|69115
|2200
|8370
|8370
|10935
|26.08-29.09.24
|40825
|35525
|62695
|2200
|7290
|7290
|9720
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|27.05 -11.08.24
|45200
|33500
|65045
|2200
|7695
|8775
|10530
|12.08 -29.09.24
|41220
|32520
|57015
|2200
|6345
|7425
|9180
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|27.05.-11.08.24
|51170
|34970
|77090
|2200
|9720
|10800
|12555
|12.08 -29.09.24
|47190
|33990
|69060
|2200
|8370
|9450
|11205
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|27.05 -11.08.24
|44405
|36305
|63440
|2200
|7425
|8505
|10935
|12.08 -29.09.24
|40425
|32325
|55410
|2200
|6075
|7155
|9585
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|27.05.-11.08.24
|50375
|37775
|75485
|2200
|9450
|10530
|12960
|12.08 -29.09.24
|46395
|36795
|67455
|2200
|8100
|9180
|11610
ДОМИНА ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
|27.05-07.07.24
|47985
|34085
|72285
|2200
|8910
|9720
|11340
|08.07-01.09.24
|42415
|32715
|61045
|2200
|7020
|7830
|9450
|02.09-29.09.24
|38035
|31635
|57070
|2200
|6345
|6345
|7965
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|27.05-30.06.24
|42815
|35915
|64280
|2200
|7560
|7965
|10395
|01.07-01.09.24
|38035
|34735
|54640
|2200
|5940
|6345
|8775
|02.09-29.09.24
|36445
|34345
|51430
|2200
|5400
|5805
|8235
|Без проживания и питания
|19680
|2200
В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Домина Пулково 4
Гостиница «Domina Отель и Апартаменты» находится в Санкт-Петербурге, в пешей доступности от Пулковского парка.
Для проживания подготовлены стильные номера, в которых есть все необходимое для того, чтобы отдых оставил только приятные впечатления. Гости смогут отдохнуть на комфортабельных спальных местах, воспользоваться феном и средствами личной гигиены в ванной комнате, посмотреть телевизор или рассказать о своем путешествии в социальных сетях, подключившись к Wi-Fi.
Для того, чтобы в любой момент можно было насладиться вкусной едой, установлена кухонная зона с современными электроприборами и набором посуды.
Можно прогуляться по саду Дубовая Роща, восхититься величием белокаменных стен Никольской церкви, посетить музей Гранд Макет. А общественный транспорт довезет до самого центра города, где расположены наиболее известные достопримечательности: Эрмитаж, Казанский федеральный собор и др. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала – 8,5 км, до аэропорта Пулково – 4,9 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 6 суток
- Питание: 6 завтраков в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
Предварительное планируемое время старта экскурсии в первый день тура – 11:30. Рекомендуем рассчитывать время прибытия соответственно.
Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.