Вы проведете 6 ночей на уютном теплоходе, где каждый день вас ждет насыщенная развлекательная программа, а после круиза отправитесь в двухдневное приключение по культурной столице России.
Программа тура по дням
Регистрация на рейс и отправление
Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в г. Москва, Северный речной вокзал, Ленинградское шоссе д. 51.
14:00 Регистрация на рейс начинается за 2 часа до отправления.
Туристы проходят регистрацию на борту теплохода самостоятельно. После регистрации вам выдадут ключ от вашей каюты, приглашение в ресторан (номер закреплённого за вами столика), бланк заказа экскурсий (для заполнения в первый день круиза).
Развлекательная программа.
Каждый день на борту теплохода вас будет ждать развлекательно-информационная программа (информация о мероприятиях предоставляется ежедневно).
16:00 Отправление теплохода.
Размещение в каюте выбранной категории «Комфорт Премиум».
Сервис в каюте (входит в стоимость):
- Уборка каюты – 1 раз в день, в утреннее время.
- Смена постельного белья – 1 раз в 5 дней (в рамках круиза длиннее 7 дней)
- Смена полотенец – 1 раз в 2 дня.
- Бутилированная вода в каюту (0,5 л/чел.), ежедневное пополнение.
На борту теплохода «Игорь Стравинский» вас ожидают:
Развлечения и услуги:
Каждый день вас ждет насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей – настольные и командные игры, интерактивные шоу-программы, тематические мастер-классы, танцевальные уроки, концерты и музыкальные вечера, творческие встречи, беседы и лекции, фильмы и мультфильмы, детская анимация – юных путешественников развлекает профессиональная команда аниматоров.
Также на борту предоставляется бесплатный Wi-Fi (при наличии технической возможности) и созданы все условия, чтобы вы позаботились о своем здоровье и всегда оставались в форме: утренняя зарядка, фитнес-программы различной степени интенсивности, рассчитанные на любой уровень подготовки, спортивные тренажеры, сауна, фиточай и кислородный коктейль.
Питание на теплоходе:
Трёхразовое питание в ресторане с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд уже включено в стоимость вашего круиза. Завтрак проходит в формате «шведский стол», обед и ужин организованы по заказному меню.
Заказное меню: два варианта блюд закуски и первого, и трех вариантов основного горячего блюда и десертов.
На ужин в качестве первого горячего блюда – легкий бульон.
Чай, кофе, вода (кулер) – без ограничений.
Детское меню – на обед, ужин.
На ужин дополнительно – 1 напиток алкогольный/безалкогольный, на выбор: сок, морс, вино (белое или красное), кружка пива, рюмка водки.
Доступ к кофе-станции (открытие за 30 минут до начала завтрака, закрытие совпадает с окончанием ужина).
Ужин (входит в стоимость).
Углич
Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость).
15:00-17:30 Углич (стоянка 2 ч. 30 мин.).
Редкой красоты и трагической истории город Углич, основанный в 1148 г., расположен в месте, где Волга делает резкий изгиб, образуя своеобразный угол (от чего, предположительно, и получил своё название).
В историческом центре Углича расположен архитектурный комплекс Угличского Кремля, включающий Палаты удельных князей, здание бывшей городской думы, Спасо-Преображенский собор, колокольню и церковь царевича Димитрия на крови.
В конце 16-ого столетия Мария Нагая, седьмая жена Ивана Грозного, жила в почетном изгнании в Кремле в Угличе. Здесь во время прогулки по саду царевич Дмитрий встретил свою смерть. Позднее, в конце 17 века, в ознаменование этой трагедии здесь была построена церковь.
Углич включен в состав туристических маршрутов «Золотого кольца» России. Сегодня город известен своими уникальными моделями часов, минеральной водой, сыром и шоколадом.
Одна экскурсия на выбор (входит в стоимость):
Вариант 1: Пешеходная экскурсия по городу.
Маршрут пролегает через Успенскую торговую площадь на территорию историко-художественного музея, где туристы посетят Церковь Царевича Димитрия «на крови» (интерьер), Спасо-Преображенский собор (интерьер).
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Вариант 2: Посещение музея Угличской ГЭС.
Экскурсия состоится, если позволяет время стоянки.
Горицы
Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость).
13:00-16:00 Горицы (стоянка 3 ч. 00 мин.).
С открытием Волго-Балтийского канала это место стало известно тысячам людей благодаря ансамблю Горицкого Воскресенского женского монастыря (1544 г.).
В небольшом селе Горицы, расположенном на берегу Шексны в 8 км от города Кириллов, находится речная пристань, откуда начинается автобусная экскурсия в Кирилло-Белозерский мужской монастырь (1397 г.). Путь к главной достопримечательности г. Кириллов пролегает через уникальный национальный парк «Русский Север».
На его территории находится гора Маура, на вершине которой лежит огромный камень. По легенде, углубление на этом камне — отпечаток ступни прп. Кирилла Белозерского, основателя обители.
Монастырь посещали русские цари и знатные бояре с богатыми подарками. Именно сюда приезжал отец Ивана Грозного молиться о наследнике.
Одна экскурсия на выбор (входит в стоимость):
Вариант 1: Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь.
Вы увидите архитектурный ансамбль Кирилло-Белозёрского монастыря и посетите Казённую палату. Экскурсия по территории монастыря.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Вариант 2: Экскурсия по Кириллову «Страницы истории провинциального города».
Экскурсия начинается у Вологодской башни Кирилло-Белозерского монастыря, где открывается панорама на стены монастыря и Сиверское озеро. Группа посещает городской Липовый парк 1867 года, переходит на Гостинодворскую улицу, украшением которой являются дома местных купцов.
Вы познакомитесь с главным действующим приходским храмом города – Казанским собором 18-19 вв. Перед отъездом на причал есть свободное время для выхода на озеро, посещения монастыря, местных магазинов и т. д.
Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Кижи
Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость).
17:00-20:30 Кижи (стоянка 3 ч. 30 мин.).
Кижи – самый сказочный и необычный остров Русского Севера, расположенный в одном из самых больших озер Европы – Онежском озере – в 68 км от Петрозаводска, столицы Карелии. На одноименном острове и прилегающих к нему островах расположен Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», коллекция которого включает часовни, крестьянские дома, множество хозяйственных построек (амбаров, риг, бань) и другие строения.
Основа музея-заповедника – всемирно известный архитектурный ансамбль «Кижского погоста» – включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сердцем архитектурного ансамбля является грандиозная и величественная 22-главая церковь Преображения Господня, построенная, согласно легенде, без единого гвоздя местным зодчим Нестором в 1714 г. Согласно легенде, после постройки Нестор выбросил свой топор в воды Онежского озера и сказал: «Такой церкви никогда раньше не было и после больше не будет!»
Одна экскурсия на выбор (входит в стоимость):
Вариант 1: Экскурсия «Шедевры острова Кижи».
Включает осмотр основных объектов музея:
- церковь Преображения Господня,
- церковь Покрова Пресвятой Богородицы (посещение),
- колокольня — усадьба заонежского крестьянина,
- посещение одного из крестьянских домов (д. Ошевнева или д. Елизарова) —
- часовня Архангела Михаила,
- комплекс сельскохозяйственных построек,
- церковь Воскрешения Лазаря.
Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 мин.
Вариант 2: Экскурсия «Деревни острова Кижи».
Рекомендуется посетителям, повторно приезжающим на о. Кижи.
Включает осмотр основных объектов музея:
- деревня Ямка – посещение дома Березкиной,
- часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово,
- деревня Васильево (по технической возможности),
- часовня Успения Богородицы (по технической возможности).
Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 мин.
Мандроги
Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость).
12:00-17:30 Мандроги (Русская национальная деревня) (стоянка 5 ч. 30 мин.).
Здесь круизные пассажирские теплоходы делают «зеленую стоянку», во время которой можно самостоятельно совместить насыщенную программу активного отдыха на природе с приятным времяпрепровождением в старинных интерьерах деревенского трактира или избы, побывать в замечательном Музее русской водки, посетить Ремесленную слободу и познакомиться с традиционными русскими ремеслами.
Валаам
Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость)
08:00-20:00 Валаам (стоянка 12 ч.).
Остров, название которого в переводе с финского означает «высокая, горная земля», является самым крупным в составе Валаамского архипелага. Пышная растительность, а также огромная акватория Ладожского озера вокруг создают впечатление райского места. Однако при всей красоте природы на острове гостей интересует, прежде всего, его историко-культурное наследие, а именно один из древнейших мужских монастырей России – Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, комплекс которого включает в себя храмы, скиты и часовни.
Каждый год тысячи туристов и паломников посещают Валаам, чтобы приобщиться к уникальной православной культуре Русского Севера.
Одна экскурсия на выбор (входит в стоимость):
Вариант 1: Экскурсия «Скиты Валаама».
Пешеходная экскурсия по трём валаамским скитам: Воскресенскому, Гефсеманскому и Коневскому, своеобразным архитектурно-ландшафтным решением, образующим знаменитую «Валаамскую Палестину». Заканчивается экскурсия у монастырской фермы, с конца XIX столетия и до наших дней, снабжающей обитель молочными продуктами. Особое место в экскурсии уделяется знакомству с уникальным природным комплексом Валаамского архипелага, его флорой и фауной.
Продолжительность экскурсии: 3 часа 30 мин.
Вариант 2: Экскурсия «Центральная усадьба».
Обзорная пешеходная экскурсия по центральной усадьбе Спасо-Преображенского монастыря начинается от причала Монастырской бухты, откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. По горе Фавор, мимо Знаменской часовни дорога приводит к Святым вратам обители, пройдя через которые гости попадают внутрь монастырского каре, архитектурный ансамбль которого формировался с конца XVIII до начала XX века. Он включает в себя церковь Петра и Павла, Успенскую трапезную церковь, церковь иконы Божией матери «Живоносный источник», церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные корпуса и хозяйственные постройки.
Особое место в ходе экскурсии уделяется посещению главного действующего храма монастыря – Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
При стоянке теплохода менее 7 часов стоимость катера до Центральной усадьбы и обратно оплачивается дополнительно.
Продолжительность экскурсии: 3 часа 35 мин.
Санкт-Петербург, Исаакиевский собор, музей Карла Фаберже
Ранний завтрак на борту теплохода (входит в стоимость).
08:00 Прибытие в Санкт-Петербург (освобождение кают). Встреча с гидом на причале.
Просьба подготовиться к высадке заранее.
Автобусная экскурсия по Санкт Петербургу.
Это один из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Вы посетите самый большой храм Петербурга, который строился на протяжении 40 лет, узнаете об искусстве первой половины XIX века и известных людях, строивших собор.
Экскурсия в музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце с дегустацией фирменного десерта «Яйцо Фаберже».
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
Переезд в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Царское село
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
Возможна замена экскурсии на равноценный музей.
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Переезд на ж/д вокзал г. Санкт-Петербург.
После 18:00-19:00 ориентировочное время окончания программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- 6 ночей – на т/х «Игорь Стравинский» в каюте на выбор;
- 1 ночь – в гостинице в центре Санкт-Петербурга в номере категории «улучшенный».
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от категории каюты на теплоходе и размещения в каюте/номере:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Скидка для ребенка до 14 лет
|«Комфорт Премиум» на главной палубе
|93245
|73460
|15954
|«Полулюкс с балконом» на средней палубе
|113103
|87950
|19236
Скидки:
- пенсионерам – 10%;
- сотрудникам силовых структур и членам их семей – 10%;
- участникам ВОВ, блокадникам – 10%;
- многодетным семьям – 10%;
- инвалидам и сопровождающим – 10%.
Варианты проживания
Каюта "Комфорт Премиум 2M" на т/х "Игорь Стравинский"
Четырехпалубный лайнер «Игорь Стравинский», (класс премиум) построенный на немецких верфях в 1985 году, также относится к знаменитому проекту 302.
Теплоход-пансионат с роскошной внутренней отделкой и современными минималистичными интерьерами, которые он приобрел после модернизации в 2019 году, по праву считается одним из самых красивых в нашем флоте.
Для размещения 192 пассажиров здесь предусмотрены 94 двухместных каюты высокого класса – «комфорт» и «комфорт премиум», которые оборудованы полноценными санузлами с душевой кабиной, а также кондиционерами, телевизорами, сейфами, радио и бесплатным wi-fi.
Из развлечений «Игорь Стравинский» подготовил для своих пассажиров танцевальный бар на солнечной палубе, ресторан высокой кухни, бар с панорамными окнами для лучшего обзора и сувенирный магазин. На борту также есть фитнес-зал с современными тренажерами и салон-парикмахерская.
Основные характеристики:
- Длина - 129,1 м
- Ширина - 16,7 м
- Высота - 13,2 м
- Осадка - 2,9 м
- Максимальная скорость - 25,5 км/ч
- Количество пассажиров - 192 чел.
На борту теплохода:
- Ресторан высокой кухни
- Открытая солнечная палуба
- Бар на солнечной палубе
- Бар с панорамными окнами
- Фитнес-зал с современными тренажерами
- Сувенирный магазин
- Сауна
- Салон-парикмахерская
- Медицинский пункт
Каюта теплохода:
Каюта Комфорт Премиум 2M на т/х Игорь Стравинский – комфортабельная однокомнатная каюта с панорамным окном, рассчитанная на размещение до двух пассажиров.
Приблизительная площадь каюты – 13 м².
Каюта оборудована двуспальной кроватью (1600х2000 мм), которую при желании можно раздвинуть.
Оснащение каюты: кондиционер/обогреватель, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен, холодильник, стаканы для питья, щетка для одежды, тапочки.
Оснащение ванной комнаты в каюте: душ, зеркало, 2 стакана, туалетные принадлежности (мыло, шампунь, гель для душа в тюбиках, туалетная бумага), комплект полотенец (полотенце банное большое, полотенце для рук среднее).
«Экспресс Садовая» 4
Express Sadovaya Hotel расположен в здании «Никольских рядов», недалеко от Мариинского театра, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Сенная/Садовая/Спасская».
К услугам гостей 244 современных номера. Номера оснащены кондиционером, телевизором, а также бесплатным Wi-Fi. В распоряжении гостей бутилированная вода, электрический чайник, холодильник, утюг и гладильные принадлежности. Ванные комнаты оснащены современными душевыми кабинами. Тапочки и другие туалетные принадлежности предоставляются бесплатно по запросу.
Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 6 ночей на теплоходе, 1 ночь в гостинице в Санкт-Петербурге
- Питание: 7 завтраков, 5 обедов, 6 ужинов (на теплоходе 3-х разовое, в туре по Санкт-Петербургу - завтраки)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Анимационная и оздоровительная программы на теплоходе
- Транспортное обслуживание в туре по Санкт-Петербургу
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
- Встреча
- Питание, не указанное в программе тура
- Стоимость катера до Центральной усадьбы Валаама и обратно (при стоянке теплохода менее 7 часов)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
В связи с погодными и навигационными условиями расписание круиза и порядок экскурсий может быть изменено!
Как распределяются места в автобусе?
Места в автобусе распределяются гидом.
Возможно ли подселение?
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.