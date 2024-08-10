Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский

Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие в сердце России: от города-музея Углича до магического острова Кижи, вы погрузитесь в атмосферу старины, искусства и природной красоты.

Вы проведете 6 ночей на уютном теплоходе, где каждый день вас ждет насыщенная развлекательная программа, а после круиза отправитесь в двухдневное приключение по культурной столице России.
5
3 отзыва
Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
Москва - Санкт-Петербург на теплоходе И. Стравинский
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Регистрация на рейс и отправление

Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в г. Москва, Северный речной вокзал, Ленинградское шоссе д. 51.

14:00 Регистрация на рейс начинается за 2 часа до отправления.

Туристы проходят регистрацию на борту теплохода самостоятельно. После регистрации вам выдадут ключ от вашей каюты, приглашение в ресторан (номер закреплённого за вами столика), бланк заказа экскурсий (для заполнения в первый день круиза).

Развлекательная программа.

Каждый день на борту теплохода вас будет ждать развлекательно-информационная программа (информация о мероприятиях предоставляется ежедневно).

16:00 Отправление теплохода.

Размещение в каюте выбранной категории «Комфорт Премиум».

Сервис в каюте (входит в стоимость):

  • Уборка каюты – 1 раз в день, в утреннее время.
  • Смена постельного белья – 1 раз в 5 дней (в рамках круиза длиннее 7 дней)
  • Смена полотенец – 1 раз в 2 дня.
  • Бутилированная вода в каюту (0,5 л/чел.), ежедневное пополнение.

На борту теплохода «Игорь Стравинский» вас ожидают:

Развлечения и услуги:

Каждый день вас ждет насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей – настольные и командные игры, интерактивные шоу-программы, тематические мастер-классы, танцевальные уроки, концерты и музыкальные вечера, творческие встречи, беседы и лекции, фильмы и мультфильмы, детская анимация – юных путешественников развлекает профессиональная команда аниматоров.

Также на борту предоставляется бесплатный Wi-Fi (при наличии технической возможности) и созданы все условия, чтобы вы позаботились о своем здоровье и всегда оставались в форме: утренняя зарядка, фитнес-программы различной степени интенсивности, рассчитанные на любой уровень подготовки, спортивные тренажеры, сауна, фиточай и кислородный коктейль.

Питание на теплоходе:

Трёхразовое питание в ресторане с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд уже включено в стоимость вашего круиза. Завтрак проходит в формате «шведский стол», обед и ужин организованы по заказному меню.

Заказное меню: два варианта блюд закуски и первого, и трех вариантов основного горячего блюда и десертов.

На ужин в качестве первого горячего блюда – легкий бульон.

Чай, кофе, вода (кулер) – без ограничений.

Детское меню – на обед, ужин.

На ужин дополнительно – 1 напиток алкогольный/безалкогольный, на выбор: сок, морс, вино (белое или красное), кружка пива, рюмка водки.

Доступ к кофе-станции (открытие за 30 минут до начала завтрака, закрытие совпадает с окончанием ужина).

Ужин (входит в стоимость).

Регистрация на рейс и отправлениеРегистрация на рейс и отправлениеРегистрация на рейс и отправление
2 день

Углич

Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость).

15:00-17:30 Углич (стоянка 2 ч. 30 мин.).

Редкой красоты и трагической истории город Углич, основанный в 1148 г., расположен в месте, где Волга делает резкий изгиб, образуя своеобразный угол (от чего, предположительно, и получил своё название).

В историческом центре Углича расположен архитектурный комплекс Угличского Кремля, включающий Палаты удельных князей, здание бывшей городской думы, Спасо-Преображенский собор, колокольню и церковь царевича Димитрия на крови.

В конце 16-ого столетия Мария Нагая, седьмая жена Ивана Грозного, жила в почетном изгнании в Кремле в Угличе. Здесь во время прогулки по саду царевич Дмитрий встретил свою смерть. Позднее, в конце 17 века, в ознаменование этой трагедии здесь была построена церковь.

Углич включен в состав туристических маршрутов «Золотого кольца» России. Сегодня город известен своими уникальными моделями часов, минеральной водой, сыром и шоколадом.

Одна экскурсия на выбор (входит в стоимость):

Вариант 1: Пешеходная экскурсия по городу.

Маршрут пролегает через Успенскую торговую площадь на территорию историко-художественного музея, где туристы посетят Церковь Царевича Димитрия «на крови» (интерьер), Спасо-Преображенский собор (интерьер).

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Вариант 2: Посещение музея Угличской ГЭС.

Экскурсия состоится, если позволяет время стоянки.

УгличУгличУглич
3 день

Горицы

Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость).

13:00-16:00 Горицы (стоянка 3 ч. 00 мин.).

С открытием Волго-Балтийского канала это место стало известно тысячам людей благодаря ансамблю Горицкого Воскресенского женского монастыря (1544 г.).

В небольшом селе Горицы, расположенном на берегу Шексны в 8 км от города Кириллов, находится речная пристань, откуда начинается автобусная экскурсия в Кирилло-Белозерский мужской монастырь (1397 г.). Путь к главной достопримечательности г. Кириллов пролегает через уникальный национальный парк «Русский Север».

На его территории находится гора Маура, на вершине которой лежит огромный камень. По легенде, углубление на этом камне — отпечаток ступни прп. Кирилла Белозерского, основателя обители.

Монастырь посещали русские цари и знатные бояре с богатыми подарками. Именно сюда приезжал отец Ивана Грозного молиться о наследнике.

Одна экскурсия на выбор (входит в стоимость):

Вариант 1: Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь.

Вы увидите архитектурный ансамбль Кирилло-Белозёрского монастыря и посетите Казённую палату. Экскурсия по территории монастыря.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

Вариант 2: Экскурсия по Кириллову «Страницы истории провинциального города».

Экскурсия начинается у Вологодской башни Кирилло-Белозерского монастыря, где открывается панорама на стены монастыря и Сиверское озеро. Группа посещает городской Липовый парк 1867 года, переходит на Гостинодворскую улицу, украшением которой являются дома местных купцов.

Вы познакомитесь с главным действующим приходским храмом города – Казанским собором 18-19 вв. Перед отъездом на причал есть свободное время для выхода на озеро, посещения монастыря, местных магазинов и т. д.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

ГорицыГорицыГорицыГорицы
4 день

Кижи

Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость).

17:00-20:30 Кижи (стоянка 3 ч. 30 мин.).

Кижи – самый сказочный и необычный остров Русского Севера, расположенный в одном из самых больших озер Европы – Онежском озере – в 68 км от Петрозаводска, столицы Карелии. На одноименном острове и прилегающих к нему островах расположен Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», коллекция которого включает часовни, крестьянские дома, множество хозяйственных построек (амбаров, риг, бань) и другие строения.

Основа музея-заповедника – всемирно известный архитектурный ансамбль «Кижского погоста» – включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сердцем архитектурного ансамбля является грандиозная и величественная 22-главая церковь Преображения Господня, построенная, согласно легенде, без единого гвоздя местным зодчим Нестором в 1714 г. Согласно легенде, после постройки Нестор выбросил свой топор в воды Онежского озера и сказал: «Такой церкви никогда раньше не было и после больше не будет!»

Одна экскурсия на выбор (входит в стоимость):

Вариант 1: Экскурсия «Шедевры острова Кижи».

Включает осмотр основных объектов музея:

  • церковь Преображения Господня,
  • церковь Покрова Пресвятой Богородицы (посещение),
  • колокольня — усадьба заонежского крестьянина,
  • посещение одного из крестьянских домов (д. Ошевнева или д. Елизарова) —
  • часовня Архангела Михаила,
  • комплекс сельскохозяйственных построек,
  • церковь Воскрешения Лазаря.

Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 мин.

Вариант 2: Экскурсия «Деревни острова Кижи».

Рекомендуется посетителям, повторно приезжающим на о. Кижи.

Включает осмотр основных объектов музея:

  • деревня Ямка – посещение дома Березкиной,
  • часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово,
  • деревня Васильево (по технической возможности),
  • часовня Успения Богородицы (по технической возможности).

Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 мин.

КижиКижиКижиКижиКижи
5 день

Мандроги

Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость).

12:00-17:30 Мандроги (Русская национальная деревня) (стоянка 5 ч. 30 мин.).

Здесь круизные пассажирские теплоходы делают «зеленую стоянку», во время которой можно самостоятельно совместить насыщенную программу активного отдыха на природе с приятным времяпрепровождением в старинных интерьерах деревенского трактира или избы, побывать в замечательном Музее русской водки, посетить Ремесленную слободу и познакомиться с традиционными русскими ремеслами.

МандрогиМандрогиМандрогиМандрогиМандрогиМандроги
6 день

Валаам

Завтрак, обед и ужин (входит в стоимость)

08:00-20:00 Валаам (стоянка 12 ч.).

Остров, название которого в переводе с финского означает «высокая, горная земля», является самым крупным в составе Валаамского архипелага. Пышная растительность, а также огромная акватория Ладожского озера вокруг создают впечатление райского места. Однако при всей красоте природы на острове гостей интересует, прежде всего, его историко-культурное наследие, а именно один из древнейших мужских монастырей России – Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, комплекс которого включает в себя храмы, скиты и часовни.

Каждый год тысячи туристов и паломников посещают Валаам, чтобы приобщиться к уникальной православной культуре Русского Севера.

Одна экскурсия на выбор (входит в стоимость):

Вариант 1: Экскурсия «Скиты Валаама».

Пешеходная экскурсия по трём валаамским скитам: Воскресенскому, Гефсеманскому и Коневскому, своеобразным архитектурно-ландшафтным решением, образующим знаменитую «Валаамскую Палестину». Заканчивается экскурсия у монастырской фермы, с конца XIX столетия и до наших дней, снабжающей обитель молочными продуктами. Особое место в экскурсии уделяется знакомству с уникальным природным комплексом Валаамского архипелага, его флорой и фауной.

Продолжительность экскурсии: 3 часа 30 мин.

Вариант 2: Экскурсия «Центральная усадьба».

Обзорная пешеходная экскурсия по центральной усадьбе Спасо-Преображенского монастыря начинается от причала Монастырской бухты, откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. По горе Фавор, мимо Знаменской часовни дорога приводит к Святым вратам обители, пройдя через которые гости попадают внутрь монастырского каре, архитектурный ансамбль которого формировался с конца XVIII до начала XX века. Он включает в себя церковь Петра и Павла, Успенскую трапезную церковь, церковь иконы Божией матери «Живоносный источник», церковь Валаамской иконы Божией Матери, келейные корпуса и хозяйственные постройки.

Особое место в ходе экскурсии уделяется посещению главного действующего храма монастыря – Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.

При стоянке теплохода менее 7 часов стоимость катера до Центральной усадьбы и обратно оплачивается дополнительно.

Продолжительность экскурсии: 3 часа 35 мин.

ВалаамВалаамВалаамВалаамВалаам
7 день

Санкт-Петербург, Исаакиевский собор, музей Карла Фаберже

Ранний завтрак на борту теплохода (входит в стоимость).

08:00 Прибытие в Санкт-Петербург (освобождение кают). Встреча с гидом на причале.

Просьба подготовиться к высадке заранее.

Автобусная экскурсия по Санкт Петербургу.

Это один из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Вы посетите самый большой храм Петербурга, который строился на протяжении 40 лет, узнаете об искусстве первой половины XIX века и известных людях, строивших собор.

Экскурсия в музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце с дегустацией фирменного десерта «Яйцо Фаберже».

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

Переезд в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Санкт-Петербург, Исаакиевский собор, музей Карла ФабержеСанкт-Петербург, Исаакиевский собор, музей Карла ФабержеСанкт-Петербург, Исаакиевский собор, музей Карла Фаберже
8 день

Царское село

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».

Возможна замена экскурсии на равноценный музей.

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Переезд на ж/д вокзал г. Санкт-Петербург.

После 18:00-19:00 ориентировочное время окончания программы.

Царское селоЦарское селоЦарское селоЦарское село

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • 6 ночей – на т/х «Игорь Стравинский» в каюте на выбор;
  • 1 ночь – в гостинице в центре Санкт-Петербурга в номере категории «улучшенный».

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от категории каюты на теплоходе и размещения в каюте/номере:

ДвухместноеДоплата за одноместноеСкидка для ребенка до 14 лет
«Комфорт Премиум» на главной палубе932457346015954
«Полулюкс с балконом» на средней палубе1131038795019236

Скидки:

  • пенсионерам – 10%;
  • сотрудникам силовых структур и членам их семей – 10%;
  • участникам ВОВ, блокадникам – 10%;
  • многодетным семьям – 10%;
  • инвалидам и сопровождающим – 10%.

Варианты проживания

Каюта "Комфорт Премиум 2M" на т/х "Игорь Стравинский"

6 ночей

Четырехпалубный лайнер «Игорь Стравинский», (класс премиум) построенный на немецких верфях в 1985 году, также относится к знаменитому проекту 302.

Теплоход-пансионат с роскошной внутренней отделкой и современными минималистичными интерьерами, которые он приобрел после модернизации в 2019 году, по праву считается одним из самых красивых в нашем флоте.

Для размещения 192 пассажиров здесь предусмотрены 94 двухместных каюты высокого класса – «комфорт» и «комфорт премиум», которые оборудованы полноценными санузлами с душевой кабиной, а также кондиционерами, телевизорами, сейфами, радио и бесплатным wi-fi.

Из развлечений «Игорь Стравинский» подготовил для своих пассажиров танцевальный бар на солнечной палубе, ресторан высокой кухни, бар с панорамными окнами для лучшего обзора и сувенирный магазин. На борту также есть фитнес-зал с современными тренажерами и салон-парикмахерская.

Основные характеристики:

  • Длина - 129,1 м
  • Ширина - 16,7 м
  • Высота - 13,2 м
  • Осадка - 2,9 м
  • Максимальная скорость - 25,5 км/ч
  • Количество пассажиров - 192 чел.

На борту теплохода:

  • Ресторан высокой кухни
  • Открытая солнечная палуба
  • Бар на солнечной палубе
  • Бар с панорамными окнами
  • Фитнес-зал с современными тренажерами
  • Сувенирный магазин
  • Сауна
  • Салон-парикмахерская
  • Медицинский пункт

Каюта теплохода:

Каюта Комфорт Премиум 2M на т/х Игорь Стравинский – комфортабельная однокомнатная каюта с панорамным окном, рассчитанная на размещение до двух пассажиров.

Приблизительная площадь каюты – 13 м².

Каюта оборудована двуспальной кроватью (1600х2000 мм), которую при желании можно раздвинуть.

Оснащение каюты: кондиционер/обогреватель, телевизор, сейф, внутренний телефон, фен, холодильник, стаканы для питья, щетка для одежды, тапочки.

Оснащение ванной комнаты в каюте: душ, зеркало, 2 стакана, туалетные принадлежности (мыло, шампунь, гель для душа в тюбиках, туалетная бумага), комплект полотенец (полотенце банное большое, полотенце для рук среднее).

«Экспресс Садовая» 4

1 ночь

Express Sadovaya Hotel расположен в здании «Никольских рядов», недалеко от Мариинского театра, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Сенная/Садовая/Спасская».

К услугам гостей 244 современных номера. Номера оснащены кондиционером, телевизором, а также бесплатным Wi-Fi. В распоряжении гостей бутилированная вода, электрический чайник, холодильник, утюг и гладильные принадлежности. Ванные комнаты оснащены современными душевыми кабинами. Тапочки и другие туалетные принадлежности предоставляются бесплатно по запросу.

Ежедневно в отеле сервируют завтрак «шведский стол».

«Экспресс Садовая» 4«Экспресс Садовая» 4«Экспресс Садовая» 4«Экспресс Садовая» 4«Экспресс Садовая» 4«Экспресс Садовая» 4«Экспресс Садовая» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 6 ночей на теплоходе, 1 ночь в гостинице в Санкт-Петербурге
  • Питание: 7 завтраков, 5 обедов, 6 ужинов (на теплоходе 3-х разовое, в туре по Санкт-Петербургу - завтраки)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Анимационная и оздоровительная программы на теплоходе
  • Транспортное обслуживание в туре по Санкт-Петербургу
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно из Санкт-Петербурга
  • Встреча
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Стоимость катера до Центральной усадьбы Валаама и обратно (при стоянке теплохода менее 7 часов)
Место начала и завершения?
Москва, Ленинградское шоссе, 51
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

В связи с погодными и навигационными условиями расписание круиза и порядок экскурсий может быть изменено!

Как распределяются места в автобусе?

Места в автобусе распределяются гидом.

Возможно ли подселение?

Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.

Какой транспорт используется на экскурсиях?
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 авг 2024
Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест. Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы
читать дальше

увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍
Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

Е
8 авг 2024
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
Г
8 авг 2024
Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти десятков стран мира. Кстати, обычно с семьей путешествовали самостоятельно и
читать дальше

отели и экскурсии выбирали среди местных.

Так вот - я просто в восторге! От нашей страны, удивительных местах, памятников истории и тонкой православной культуры. Расстроена только в одном, что раньше не была здесь и не привезла своего сына! Уже планирую следующую поездку и обязательно с семьей. Организаторам благодарность за все: от чёткого тайминга, чистого комфортного автобуса, гостиниц, обедов, насыщенной информации от Антона как во время переездов, так и в городах. Спасибо!!!!! 🔥❤️

Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

На автобусеМожно с детьмиВсе турыКруизыВодные развлеченияНа теплоходеМузыкальные теплоходы

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
На машине
3 отзыва
5 дней
Главное в Санкт-Петербурге за 5 дней
Увидеть основные достопримечательности, узнать о тайнах Романовых и прогуляться в Петергофе
Начало: Санкт-Петербург, холл отеля «Катарина Гранд Палас»...
19 авг в 09:00
26 авг в 09:00
28 840 за человека
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
На автобусе
Hop-on hop-off
30 отзывов
1 день
Билет на автобус
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
Начало: Любая из 15ти остановок указанных в описании
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 17:00. Билет действует весь день!
Завтра в 14:00
12 авг в 10:00
1 800 за человека
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
1 янв в 10:00
от 44 970 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
ХорошоТам