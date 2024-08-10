1 день

Регистрация на рейс и отправление

Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в г. Москва, Северный речной вокзал, Ленинградское шоссе д. 51.

14:00 Регистрация на рейс начинается за 2 часа до отправления.

Туристы проходят регистрацию на борту теплохода самостоятельно. После регистрации вам выдадут ключ от вашей каюты, приглашение в ресторан (номер закреплённого за вами столика), бланк заказа экскурсий (для заполнения в первый день круиза).

Развлекательная программа.

Каждый день на борту теплохода вас будет ждать развлекательно-информационная программа (информация о мероприятиях предоставляется ежедневно).

16:00 Отправление теплохода.

Размещение в каюте выбранной категории «Комфорт Премиум».

Сервис в каюте (входит в стоимость):

Уборка каюты – 1 раз в день, в утреннее время.

Смена постельного белья – 1 раз в 5 дней (в рамках круиза длиннее 7 дней)

Смена полотенец – 1 раз в 2 дня.

Бутилированная вода в каюту (0,5 л/чел.), ежедневное пополнение.

На борту теплохода «Игорь Стравинский» вас ожидают:

Развлечения и услуги:

Каждый день вас ждет насыщенная развлекательная программа для взрослых и детей – настольные и командные игры, интерактивные шоу-программы, тематические мастер-классы, танцевальные уроки, концерты и музыкальные вечера, творческие встречи, беседы и лекции, фильмы и мультфильмы, детская анимация – юных путешественников развлекает профессиональная команда аниматоров.

Также на борту предоставляется бесплатный Wi-Fi (при наличии технической возможности) и созданы все условия, чтобы вы позаботились о своем здоровье и всегда оставались в форме: утренняя зарядка, фитнес-программы различной степени интенсивности, рассчитанные на любой уровень подготовки, спортивные тренажеры, сауна, фиточай и кислородный коктейль.

Питание на теплоходе:

Трёхразовое питание в ресторане с возможностью выбора вегетарианских и низкокалорийных блюд уже включено в стоимость вашего круиза. Завтрак проходит в формате «шведский стол», обед и ужин организованы по заказному меню.

Заказное меню: два варианта блюд закуски и первого, и трех вариантов основного горячего блюда и десертов.

На ужин в качестве первого горячего блюда – легкий бульон.

Чай, кофе, вода (кулер) – без ограничений.

Детское меню – на обед, ужин.

На ужин дополнительно – 1 напиток алкогольный/безалкогольный, на выбор: сок, морс, вино (белое или красное), кружка пива, рюмка водки.

Доступ к кофе-станции (открытие за 30 минут до начала завтрака, закрытие совпадает с окончанием ужина).

Ужин (входит в стоимость).