В первый раз в Санкт-Петербург

Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа

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Санкт-Петербург в межсезонье может быть не менее комфортным — мы продумали автобусный маршрут с непродолжительными пешими прогулками по главным достопримечательностям Северной столицы.

Вы погрузитесь в историю Питера, построенного на болоте в качестве нового европейского города, увидите парадный центр и мировые шедевры в Эрмитаже. Посетите морскую крепость, тыловую базу Балтийского флота — Кронштадт.

Знакомство с Санкт-Петербургом невозможно представить без царского Петергофа, куда мы тоже отправимся на экскурсию. По вечерам у вас будет оставаться свободное время для самостоятельного изучения города.
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
В первый раз в Санкт-Петербург
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.

Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Санкт-Петербург

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. С 09:00 до 13:00 в холле гостиницы «Катарина Гранд Палас» вас будет ждать наш представитель с табличкой «Экскурсионный Петербург». Оставим вещи в камере хранения и поедем на экскурсию. Заселение в номера — после 14:00. В 13:00 автобус уже отъезжает от гостиницы. Просим приехать заранее.

Сегодня вы познакомитесь с важной достопримечательностью Санкт-Петербурга — Исаакиевским собором. Полюбуетесь им не только снаружи, но и внутри. Вы узнаете, какие камни пошли на отделку храма, рассмотрите стенные росписи и картины на холсте. Желающие за дополнительную плату смогут подняться на колоннаду, откуда открывается вид с высоты на Питер.

Продолжительность экскурсии — 2,5 часа. Окончание в 15:00 у Исаакиевского собора.

Добро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-ПетербургДобро пожаловать в Санкт-Петербург
2 день

Морской и военный Санкт-Петербург

После завтра с 09:30 до 10:30 за вами заедет автобус с гидом и отвезёт в морскую крепость, город-порт, тыловую базу Балтийского флота — Кронштадт.

Вы увидите оборонительные сооружения 18-19 веков и военные корабли, осмотрите Морской собор снаружи и внутри. Посетите самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту — «Остров Фортов». Здесь находится Аллея героев российского флота, маяк памяти и яблоневый сад с прудом. Далее отправимся на интерактивную экскурсию в музей-макет Фортов Кронштадта.

Окончание экскурсии у гостиницы «Октябрьская» примерно в 18:30.

Морской и военный Санкт-ПетербургМорской и военный Санкт-ПетербургМорской и военный Санкт-ПетербургМорской и военный Санкт-Петербург
3 день

Обзорная экскурсия по центру и Эрмитаж

Автобус заедет за вами с 12:00 до 13:00.

Сегодня вы узнаете больше об истории великого города, полюбуетесь архитектурой парадного центра. В программе Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Кунсткамера, стрелка Васильевского острова, Меншиковский дворец, Петропавловская крепость — это тот минимум, который нужно увидеть в Санкт-Петербурге. Далее отправимся в Эрмитаж, коллекция которого насчитывает более трёх миллионов экспонатов. Вы посмотрите на мировые шедевры, уникальные полотна, механические золотые часы «Павлин» и мумию древнеегипетского жреца.

Продолжительность экскурсии — 4,5 часа. Окончание у Эрмитажа.

Обзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и ЭрмитажОбзорная экскурсия по центру и Эрмитаж
4 день

Царский Петергоф

Сегодня посетим знаменитый Петергоф! Отправление на экскурсию с 09:30 до 10:30. До 15 октября мы гуляем по Нижнему парку (там, где фонтаны). Позже — осматриваем Большой Петергофский дворец. В первом случае вы увидите Большой каскад — водную феерию из фонтанов и золотых скульптур. Во втором — основное здание дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», поражающее своим убранством и величием. За один день невозможно увидеть весь музей-заповедник, поэтому мы сделаем акцент на его важнейших достопримечательностях.

Окончание экскурсии в 16:00 у гостиницы «Октябрьская».

Царский ПетергофЦарский ПетергофЦарский ПетергофЦарский Петергоф
5 день

Европейский город, построенный на болоте

После завтрака выезжаем из номеров. Вещи можно бесплатно оставить в камере хранения или взять с собой в автобус, который заедет за вами с 09:30 до 10:30.

До возвращения домой вы успеете узнать Санкт-Петербург как новый европейский город, которому было суждено прославить и приблизить Россию к Европе. Прогуляетесь по территории Петропавловской крепости — месту, откуда началась история Санкт-Петербурга. Рассмотрите постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», зайдёте в Петропавловский собор, где сохранились захоронения русских правителей. Напоследок — посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

Окончание программы примерно в 15:00 у гостиницы «Октябрьская».

Европейский город, построенный на болотеЕвропейский город, построенный на болотеЕвропейский город, построенный на болотеЕвропейский город, построенный на болоте

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Катарина Гранд Палас», с 09:00 до 13:00
Завершение: Санкт-Петербург, гостиница "Октябрьская" / Московский вокзал, ст. метро "пл. Восстания", после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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