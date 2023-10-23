Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Вы погрузитесь в историю Питера, построенного на болоте в качестве нового европейского города, увидите парадный центр и мировые шедевры в Эрмитаже. Посетите морскую крепость, тыловую базу Балтийского флота — Кронштадт.
Знакомство с Санкт-Петербургом невозможно представить без царского Петергофа, куда мы тоже отправимся на экскурсию. По вечерам у вас будет оставаться свободное время для самостоятельного изучения города.
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Описание
Организационные детали
Путешествие для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Полная оплата гиду напрямую за 14 дней до заезда.
Обратите внимание: время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Санкт-Петербург
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. С 09:00 до 13:00 в холле гостиницы «Катарина Гранд Палас» вас будет ждать наш представитель с табличкой «Экскурсионный Петербург». Оставим вещи в камере хранения и поедем на экскурсию. Заселение в номера — после 14:00. В 13:00 автобус уже отъезжает от гостиницы. Просим приехать заранее.
Сегодня вы познакомитесь с важной достопримечательностью Санкт-Петербурга — Исаакиевским собором. Полюбуетесь им не только снаружи, но и внутри. Вы узнаете, какие камни пошли на отделку храма, рассмотрите стенные росписи и картины на холсте. Желающие за дополнительную плату смогут подняться на колоннаду, откуда открывается вид с высоты на Питер.
Продолжительность экскурсии — 2,5 часа. Окончание в 15:00 у Исаакиевского собора.
Морской и военный Санкт-Петербург
После завтра с 09:30 до 10:30 за вами заедет автобус с гидом и отвезёт в морскую крепость, город-порт, тыловую базу Балтийского флота — Кронштадт.
Вы увидите оборонительные сооружения 18-19 веков и военные корабли, осмотрите Морской собор снаружи и внутри. Посетите самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту — «Остров Фортов». Здесь находится Аллея героев российского флота, маяк памяти и яблоневый сад с прудом. Далее отправимся на интерактивную экскурсию в музей-макет Фортов Кронштадта.
Окончание экскурсии у гостиницы «Октябрьская» примерно в 18:30.
Обзорная экскурсия по центру и Эрмитаж
Автобус заедет за вами с 12:00 до 13:00.
Сегодня вы узнаете больше об истории великого города, полюбуетесь архитектурой парадного центра. В программе Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Кунсткамера, стрелка Васильевского острова, Меншиковский дворец, Петропавловская крепость — это тот минимум, который нужно увидеть в Санкт-Петербурге. Далее отправимся в Эрмитаж, коллекция которого насчитывает более трёх миллионов экспонатов. Вы посмотрите на мировые шедевры, уникальные полотна, механические золотые часы «Павлин» и мумию древнеегипетского жреца.
Продолжительность экскурсии — 4,5 часа. Окончание у Эрмитажа.
Царский Петергоф
Сегодня посетим знаменитый Петергоф! Отправление на экскурсию с 09:30 до 10:30. До 15 октября мы гуляем по Нижнему парку (там, где фонтаны). Позже — осматриваем Большой Петергофский дворец. В первом случае вы увидите Большой каскад — водную феерию из фонтанов и золотых скульптур. Во втором — основное здание дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», поражающее своим убранством и величием. За один день невозможно увидеть весь музей-заповедник, поэтому мы сделаем акцент на его важнейших достопримечательностях.
Окончание экскурсии в 16:00 у гостиницы «Октябрьская».
Европейский город, построенный на болоте
После завтрака выезжаем из номеров. Вещи можно бесплатно оставить в камере хранения или взять с собой в автобус, который заедет за вами с 09:30 до 10:30.
До возвращения домой вы успеете узнать Санкт-Петербург как новый европейский город, которому было суждено прославить и приблизить Россию к Европе. Прогуляетесь по территории Петропавловской крепости — месту, откуда началась история Санкт-Петербурга. Рассмотрите постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», зайдёте в Петропавловский собор, где сохранились захоронения русских правителей. Напоследок — посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
Окончание программы примерно в 15:00 у гостиницы «Октябрьская».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Катарина Гранд Палас», с 09:00 до 13:00Завершение: Санкт-Петербург, гостиница "Октябрьская" / Московский вокзал, ст. метро "пл. Восстания", после 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.