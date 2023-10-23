Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. С 09:00 до 13:00 в холле гостиницы «Катарина Гранд Палас» вас будет ждать наш представитель с табличкой «Экскурсионный Петербург». Оставим вещи в камере хранения и поедем на экскурсию. Заселение в номера — после 14:00. В 13:00 автобус уже отъезжает от гостиницы. Просим приехать заранее.

Сегодня вы познакомитесь с важной достопримечательностью Санкт-Петербурга — Исаакиевским собором. Полюбуетесь им не только снаружи, но и внутри. Вы узнаете, какие камни пошли на отделку храма, рассмотрите стенные росписи и картины на холсте. Желающие за дополнительную плату смогут подняться на колоннаду, откуда открывается вид с высоты на Питер.

Продолжительность экскурсии — 2,5 часа. Окончание в 15:00 у Исаакиевского собора.