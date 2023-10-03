1 день

Талион Клуб и спектакль в Императорском театре

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Размещение в гостинице с 15:00.

С 12:00 до 15:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

15:00 Выезд из гостиницы на микроавтобусе.

Сегодня мы посетим роскошный особняк в центре самого аристократического квартала Петербурга.

Экскурсия в Талион Клуб «В гостях у Елисеева» с бокалом вина и легкими закусками.

Дом знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств.

Особняк, поистине, уникален – мало в каком другом особняке сохранилось такое количество подлинных исторических интерьеров и предметов декора. Все кругом наполнено духом ушедшего века, посетителей этих стен не покидает ощущение восторга и восхищения, а главное причастности к судьбе архитектурного шедевра.

После экскурсии по особняку вас ждет бокал вина и легкие закуски в главном ресторане.

18:00 Посещение спектакля в Императорском театре.

20:30 Ужин в ресторане.

22:00 Возвращение в гостиницу.