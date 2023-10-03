Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге

Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня

4.7
3 отзыва
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Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Классика в свечах
Классика в свечах
Откроете для себя удивительный особняк А. А. Половцева и насладитесь вечерним концертом классической музыки в уютной атмосфере среди сотен свечей
Дворцы и вина
Дворцы и вина
Посетите Константиновский дворец, продегустируете роскошные токайские и российские вина в президентских погребах
Императорский театр
Императорский театр
Погрузитесь в атмосферу искусства, посетив зрелищный спектакль в великолепном императорском театре
Роскошь аристократии
Роскошь аристократии
Вас ждет увлекательная экскурсия в роскошном доме Елисеевых с бокалом вина и изысканными закусками
Волшебство Рождества
Волшебство Рождества
Окунетесь в праздничное настроение города с экскурсией по Невскому проспекту и посещением елки на Дворцовой площади
Имперский блеск ювелирного искусства Фаберже
Имперский блеск ювелирного искусства Фаберже
Путешествие в музей Фаберже раскроет перед вами историю успеха придворного ювелира и его невероятные ювелирные шедевры

Описание

Приглашаем окунуться в атмосферу аристократического Петербурга! Изысканные особняки, театральные представления, дегустация вин во дворце, встреча с искусством Бориса Григорьева – каждый день этого роскошного тура наполнен открытиями.

Программа тура по дням

1 день

Талион Клуб и спектакль в Императорском театре

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Размещение в гостинице с 15:00.

С 12:00 до 15:00 в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура.

15:00 Выезд из гостиницы на микроавтобусе.

Сегодня мы посетим роскошный особняк в центре самого аристократического квартала Петербурга.

Экскурсия в Талион Клуб «В гостях у Елисеева» с бокалом вина и легкими закусками.

Дом знаменитой династии Елисеевых находится в самом центре Санкт-Петербурга, на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки. Вышедшие из крестьянской среды купцы и банкиры Елисеевы прославились не только как успешные дельцы, но и как меценаты, любители и покровители искусств.

Особняк, поистине, уникален – мало в каком другом особняке сохранилось такое количество подлинных исторических интерьеров и предметов декора. Все кругом наполнено духом ушедшего века, посетителей этих стен не покидает ощущение восторга и восхищения, а главное причастности к судьбе архитектурного шедевра.

После экскурсии по особняку вас ждет бокал вина и легкие закуски в главном ресторане.

18:00 Посещение спектакля в Императорском театре.

20:30 Ужин в ресторане.

22:00 Возвращение в гостиницу.

2 день

Константиновский дворец, дегустация, особняк Половцева и концерт классической музыки

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиниц.

Экскурсия в Стрельну с посещением Константиновского дворца и дегустацией в винных погребах.

Вы когда-нибудь были в гостях у Президента? Нет? Тогда Вам обязательно нужно посетить Константиновский дворец в Стрельне на южном берегу Финского залива. Поймать своё отражение в одном из бесчисленных зеркал парадных залов дворца, полюбоваться просторами Финского залива из дворцовых окон…

В действующей Константиновкой резиденции все лица – «первые»! И счастливые! Ведь Вас ждёт дегустация лучших токайских и российских вин в личных президентских погребах.

С XVIII века в обширных погребах Большого Константиновского дворца хранились венгерские, бургундские, испанские и рейнские вина. Традиция возродилась вместе с дворцом, когда в 2003 году премьер-министр Венгрии подарил Санкт-Петербургу коллекцию вин из региона «Токай».

На экскурсии по винным погребам Вы узнаете историю винопития в России, попробуйте то самое десертное вино, которое так любили русские государи, а опытный сомелье посвятит Вас в секреты виноделия, удачных урожаев и сортовых букетов элитных напитков.

Обед в ресторане.

15:30 Возвращение в гостиницу.

Свободное время в отеле.

18:30. Выезд из гостиницы.

Экскурсия в особняке А. А. Половцева.

Он расположен в самом центре Петербурга, недалеко от Исаакиевского собора и сейчас известен в городе как Дом архитектора. Здание поражает контрастом между простым классическим фасадом, выходящим на Большую Морскую улицу, и роскошью внутренних интерьеров, выполненных в разных стилях. Несмотря на непростой XX век, дом в основном сохранил своё историческое убранство.

20:00 Концерт «В_СВЕЧАХ: Шедевры классики в Особняке Половцова».

Цикл событий #В_СВЕЧАХ превращает самые красивые и необычные залы Петербурга в уютные концертные площадки, наполняя пространство залов теплым светом тысячи свечей, что создает неповторимую атмосферу и идеальный фон для музицирования. Один из самых роскошных дворцовых залов Петербурга в этот вечер наполнится звуками вечной, популярной классической музыки таких композиторов, как П. И. Чайковский, А. Вивальди, Ж. Массне, С. В. Рахманинов и др.

22:00 Возвращение в гостиницу.

Константиновский дворец, дегустация, особняк Половцева и концерт классической музыкиКонстантиновский дворец, дегустация, особняк Половцева и концерт классической музыкиКонстантиновский дворец, дегустация, особняк Половцева и концерт классической музыкиКонстантиновский дворец, дегустация, особняк Половцева и концерт классической музыкиКонстантиновский дворец, дегустация, особняк Половцева и концерт классической музыкиКонстантиновский дворец, дегустация, особняк Половцева и концерт классической музыки
3 день

Автобусная экскурсия по праздничному городу, музей Фаберже и выставка Бориса Григорьева

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

Освобождение номеров, свои вещи вы можете оставить в камере хранения отеля.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия по городу «Предчувствие Рождества».

Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году, они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй. Именно таким, чуточку волшебным, Вы и увидите Санкт-Петербург этим зимним предрождественским утром. Вы проедете по нарядному Невскому проспекту и сделаете остановку у самой красивой елки в городе на Дворцовой площади.

После автобусной части экскурсии мы отправимся в гости к легенде ювелирного искусства – Карлу Фаберже, без украшений которого 120 лет назад не обходился, наверное, ни один высокий светский праздник.

Тематическая экскурсия «Империя Карла Фаберже: история успеха придворного ювелира».

Вы узнаете удивительную историю жизни и творчества выдающегося русского ювелира Карла Фаберже, познакомитесь с особенностями работы его фирмы, раскроете тайны главных ювелирных техник и, конечно же, увидите уникальное собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже.

Чаепитие с фирменным десертом «Яйцо Фаберже».

Экскурсия на выставку Бориса Григорьева «Первый мастер на свете».

Музей Фаберже в Санкт-Петербурге и Культурно-исторический Фонд «Связь времен» представляет большую ретроспективную выставку Бориса Григорьева, которая проходит в новом выставочном пространстве Шуваловского дворца. Фонд впервые представляет шедевры Григорьева из своей коллекции широкой публике.

Главным событием является показ грандиозного полотна «Ревизор», а также уникального цикла иллюстраций к роману «Братья Карамазовы». Экспозицию дополнят произведения Б. Григорьева из собраний государственных музеев и закрытых частных коллекций.

14:30 Окончание программы в гостинице.

Автобусная экскурсия по праздничному городу, музей Фаберже и выставка Бориса ГригорьеваАвтобусная экскурсия по праздничному городу, музей Фаберже и выставка Бориса ГригорьеваАвтобусная экскурсия по праздничному городу, музей Фаберже и выставка Бориса ГригорьеваАвтобусная экскурсия по праздничному городу, музей Фаберже и выставка Бориса ГригорьеваАвтобусная экскурсия по праздничному городу, музей Фаберже и выставка Бориса ГригорьеваАвтобусная экскурсия по праздничному городу, музей Фаберже и выставка Бориса Григорьева

Проживание

Тур предусматривает проживание в стандартных номерах отеля Новотель Санкт-Петербург 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Двухместное*ОдноместноеДвухместное*
(ребенок до 14 лет)
449704957044970

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Novotel Санкт-Петербург

2 ночи

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская».

К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков. Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Прогула от отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» до многочисленных магазинов занимает совсем немного времени. Общественный транспорт позволит с легкостью добраться до Эрмитажа, Русского музея, Мариинского театра и других достопримечательностей Санкт-Петербурга.

После насыщенного дня гости могут расслабиться в турецкой паровой бане отеля Novotel или заказать сеанс массажа.

Novotel Санкт-ПетербургNovotel Санкт-ПетербургNovotel Санкт-ПетербургNovotel Санкт-ПетербургNovotel Санкт-ПетербургNovotel Санкт-ПетербургNovotel Санкт-ПетербургNovotel Санкт-Петербург

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • 2 завтрака в отеле, 1 обед, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Билет в театр
  • Билет на концерт
  • Микроавтобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Встреча и проводы на ж/д вокзале или аэропорту
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой транспорт в туре?

Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.
С
11 сен 2023
Хорошая организация, слаженно, профессионально.

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