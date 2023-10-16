Петербург. Новогодняя феерия

5
3 отзыва
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Это захватывающее новогоднее путешествие в Санкт-Петербург, где вы сможете насладиться атмосферой зимнего города, узнать его историю, исследовать дворцы и парки, а также ощутить магию новогодней ночи в северной столице России. В туре возможен выезд из городов Химки, Солнечногорск, Клин, Тверь.
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Петербург. Новогодняя феерия
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Знакомство с Тверью
Знакомство с Тверью
Прогуляетесь по красивым набережным, изучите историю города и полюбуетесь его архитектурными ансамблями
Легендарный Павловск
Легендарный Павловск
Экскурсия в летнюю резиденцию Павла I и его супруги, Марии Фёдоровны, унесет Вас в мир роскоши и красоты
Путешествие во времени
Путешествие во времени
Театр-макет "Петровская Акватория" предлагает уникальное путешествие по истории и архитектуре Петербурга в масштабе 1:87
Новогодняя магия Питера
Новогодняя магия Питера
Насладитесь новогодней атмосферой Санкт-Петербурга, прогуливаясь по украшенным центральным площадям и гуляя вокруг новогодних ёлок, оживленных яркими гирляндами
Ночное волшебство
Ночное волшебство
По желанию отправитесь в путешествие по главным местам города, поднимая бокалы за удачу и загадывая желания под бой курантов
Семейные династии
Семейные династии
Погрузитесь в историю знаменитой семьи Юсуповых, одной из богатейших и влиятельных в России, узнаете о их влиянии на страну, исследуете дома и дворцы, их преданности и тайнах

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Твери и переезд в Санкт-Петербург

6:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Автобус с табличкой на лобовом стекле «Петербург. Новогодняя феерия».

7:00 Отъезд в Тверь по трассе М11.

Обзорная экскурсия по Твери.

Приглашаем познакомиться с главными достопримечательностями Твери! С ее европейской планировкой, выдающимися архитектурными ансамблями, знаменитыми набережными и мостами. На площади Михаила Тверского рассмотрим ее архитектурный ансамбль и поговорим о трехлучевой структуре города. Далее отправимся исследовать достопримечательности исторического центра. Вы увидите Императорский дворец, купеческие дома, старинные храмы, памятник Афанасию Никитину, Дворянское собрание и многое другое. Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада».

Обед в кафе города Твери.

Переезд в Петербург по трассе М11.

Размещение в отеле «Парк ИНН Прибалтийская» 4*.

Свободное время для подготовки к Новому году.

По желанию: с 22:30 до 2:30 за доп. плату ночная автобусная экскурсия «Волшебство новогодней ночи». В самую волшебную ночь года мы проедем по главным местам Петербурга, где загадывают желания, встретим Новый год под бой курантов, поднимем бокал шампанского за удачу в Новом году. (2000 руб/взр., 1500 руб/шк.) Экскурсия оплачивается на месте.

Обзорная экскурсия по Твери и переезд в Санкт-ПетербургОбзорная экскурсия по Твери и переезд в Санкт-Петербург
2 день

Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"

С Новым годом!

Поздний завтрак в отеле «шведский стол».

Автобусная экскурсия «Зимние праздники».

Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

Экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория» – новогоднее путешествие по Петербургу проведет для гостей музея очаровательная фрейлина. Вы узнаете: почему в России Новый год празднуют именно 1 января, кто был самым главным участником новогоднего торжества в России, когда еще не было Деда Мороза, как проходили маскарады, и какие традиции празднования Нового года дошли до наших дней, а какие не сохранились.

Музей-макет «Петровская Акватория» – первый грандиозный исторический макет в России в масштабе 1:87 площадью 500 кв. метров, был открыт 4 сентября 2014 года. Экспозиция музея представляет собой реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных с историей создания города и российского флота. Здесь по гравюрам, материалам музейных архивов воссозданы старинные усадьбы, парки, дворцы, некоторые из них мы уже никогда не увидим…

Главная особенность макета – настоящее водное пространство, символизирующее акваторию Невы и Финского залива, где по воде ходят макеты кораблей Петровской эпохи!

Свободное время.

Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"Автобусная экскурсия "Зимние праздники" и театр-макет "Петровская Акватория"
3 день

Павловск и Павловский дворец

Завтрак в отеле «шведский стол».

Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великокняжеской четы будущего императора Павла I и его супруги.

Экскурсия по дворцу и парку – одному из красивейших английских ландшафтных парков мира. Вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны интерьеры дворца, бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный парк создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца.

Обед в кафе.

Свободное время.

Павловск и Павловский дворецПавловск и Павловский дворецПавловск и Павловский дворецПавловск и Павловский дворец
4 день

Автобусная экскурсия «Петербургские династии» и Юсуповский дворец

Завтрак в отеле «шведский стол». Выезд из отеля с вещами.

Автобусная экскурсия «Петербургские династии».

История города и страны творилась и писалась не только царствующей фамилией, но и лучшими представителями знатных родов – русской аристократией. Через века проходят истории знаменитых династий, которые связаны со столичным Петербургом.

Автобусная экскурсия посвящена семье Юсуповых – одной из самых знатных и богатых в России. Юсуповы всегда стояли у трона. Их влияние во многом оказалось решающим на ход исторических событий нашей страны. История этого древнего рода имеет мусульманские корни. С чего началось их восхождение и откуда взялись их фантастические богатства? Действительно ли древнее проклятие преследовало представителей знатного рода?

Необычная экскурсия «Юсуповы дворцы». В ходе экскурсии познакомимся с наиболее яркими представителями этой фамилии, увидим принадлежавшие им дома и дворцы, сохранившие великолепные интерьеры. Истории и судьбы, превратившиеся в легенды, семейные предания, в которых уже сложно отделить правду от вымысла… А также рассказ о балах и празднествах, которыми славились Юсуповы, равно как и об испытаниях, выпавших на их долю, о вынужденной эмиграции – все это в ходе нашей экскурсии.

Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Отъезд в Москву по трассе М11.

Ориентировочное время возвращения в Москву 23:30-24:00 к ст. м. ВДНХ.

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Автобусная экскурсия «Петербургские династии» и Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Петербургские династии» и Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Петербургские династии» и Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Петербургские династии» и Юсуповский дворецАвтобусная экскурсия «Петербургские династии» и Юсуповский дворец

Проживание

Тур предусматривает 3 ночи в отеле Парк ИНН Прибалтийская 4*.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения:

Даты заездовДвухместный*Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)		Одноместный
31.12.23 – 03.01.24249002465028400

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

По данному туру возможно подселение «по запросу».

Скидки на тур:

  • детям до 16 лет: 500 руб.

Варианты проживания

Парк ИНН Прибалтийская 4

3 ночи

Из отеля «Park Inn by Radisson Прибалтийская» открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.

К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В номерах гостиницы «Прибалтийская» установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляется бесплатная вода в бутылках. В ванных комнатах имеется фен. В номерах повышенной комфортности также есть халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Каждое утро в отеле сервируют завтрак «шведский стол». В круглосуточном лаундж-баре можно заказать легкие закуски и напитки.

Кроме того, в гостинице работает сувенирный магазин и предоставляются услуги консьержа.

Отель «Park Inn by Radisson Прибалтийская» находится в 3 минутах езды от выставочного комплекса «Ленэкспо». Поездка до аэропорта Пулково занимает 30 минут. Для гостей может быть организован трансфер.

Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4Парк ИНН Прибалтийская 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса
  • Проживание в гостинице 3 ночи
  • Питание (3 завтрака, 4 обеда)
  • Экскурсии по программе и входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Москву и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, станция метро ВДНХ
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидка предоставляется:

  • детям до 16 лет: 500 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?

Автобусная экскурсия «Волшебство новогодней ночи» (экскурсия оплачивается на месте):

  • взрослый - 2000 руб. /чел.;
  • школьник - 1500 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
На чем мы будем передвигаться?

В стоимость тура включено транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор).

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест

*Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких- либо объяснений и компенсаций.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 окт 2023
Тур "Петербургская коллекция". Всё очень понравилось. Были 4 дня. Хороший отель Арт Ну вот Палас. Организация тура на 5! Комфортабельные автобусы. Всё четко по времени. Очень хорошо, что на экскурсиях использовались радио-гиды.
В
12 окт 2023
Очень понравилось путешествие. Всё хорошо организовано. Интересные экскурсии. Большое спасибо!
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!

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