Новый год в Петербурге
У вас будет возможность исследовать город в удобном для вас ритме благодаря свободным дням в программе.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия и Эрмитаж
Встреча участников тура на Московском вокзале у бюста Петра I в 12:00.
Обзорная автобусная экскурсия по городу «Новогодний портрет Петербурга» представит город, расцвеченный новогодними огнями и гирляндами, создающими праздничное настроение. Вы увидите великолепные архитектурные ансамбли Университетской набережной, Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, создавшие Петербургу славу одного из красивейших городов мира, узнаете имена великих зодчих, творивших в этом городе.
Посещение Эрмитажа - величайшего музея мира. Почти за два с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, произведения живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.
Транспорт предоставляется на встречу, трансфер в гостиницу и экскурсию.
За дополнительную оплату: Встреча Нового года в ресторане гостиницы. Вас ожидает праздничная программа, новогоднее меню, танцы, конкурсы, Дед Мороз и Снегурочка!
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Поздний завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург». Начнется экскурсия в парадном центре города.
Вы увидите старинные особняки петербургской знати, пройдетесь по набережной реки Мойки и попадете на экскурсию в Юсуповский дворец — одну из редких дворянских усадеб Петербурга, где уцелели не только интерьеры парадных залов, картинная галерея, домашний театр, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
Дальше Ваш путь будет пролегать мимо Мариинского театра и Николо-Богоявленского Морского собора, по району Коломны — самому «петербургскому» уголку города, где правит дух богемной жизни, театра и вечного праздника. Закончится эта экскурсия посещением общественного пространства Никольские ряды. Удивительное место, созданное во внутреннем дворе старинного, отреставрированного гостиного двора. Здесь царит атмосфера Нового года: зимняя ярмарка, гирлянды огней, новогодняя пушистая ель, «обжорные» ряды, где мы побалуем себя вкусным горячим глинтвейном!
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату:
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века». Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор. Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия». Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
За дополнительную оплату:
Вечерняя автобусная экскурсия «Праздничные традиции и знаменитые подарки» с посещением музея Фаберже. Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить. И в завершении Вы увидите великолепную коллекцию драгоценных предметов знаменитого ювелирного дома Фаберже.
Царское Село
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и парка. Экскурсия по дворцу-музею не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Неповторимы интерьеры парадных залов и комнат, жемчужинами которых остается Янтарная комната и Большой тронный зеркальный зал площадью в тысячу квадратных метров, где устраивались торжественные приемы, балы и маскарады.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях в зависимости от варианта размещения:
|Размещение
|Двухместное*
|Одноместное
Доп. место
|Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
8760
12075
8760
|Кирочная
Стандарт (удобства в номере)
|9510
|13605
|9510
|Достоевский 4*
Комфорт
|10910
|16275
|-
|Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
|11750
|19550
|10250
|Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева
|16795
|29860
|13195
|Москва 4*
Стандарт
|11000
|16850
|11000
Театральная Площадь 4*
Стандарт
|14925
|23700
|9675
СТАНЦИЯ S13 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|13995
|23355
|12195
DOMINA ПУЛКОВО 4*
Апартаменты Стандарт
Завтрак шведский стол
|12000
|18630
|11400
Без проживания и питания
|4465
Стоимость дополнительных суток, цена за номер:
|Размещение
|2-мест.
|1-мест.
2-мест. + доп. место
|Кирочная
Туркласс (удобства на блок)
3120
2665
4680
|Кирочная
Стандарт (удобства в номере)
|3640
|3185
|5460
|Достоевский 4*
Комфорт
|4615
|4095
|-
|Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор
|5200
|5200
|7150
|Санкт-Петербург 4*
Делюкс Нева
|8710
|8710
|10660
|Москва 4*
Стандарт
|4680
|4290
|7020
Театральная Площадь 4*
Стандарт
|7410
|6630
|8840
СТАНЦИЯ S13 3*
|6760
|6500
|8710
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Завтрак - накрытие.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой. На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
Театральная площадь 4
Отель расположен в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор.
Во всех номерах предоставляется бесплатный Wi-Fi, система кондиционирования, телевизор, мини-бар, сейф.
DOMINA Пулково 4
DOMINA Пулково Отель и Апартаменты ** – это новый уникальный апарт-отель под управлением итальянской сети DOMINA.
Комплекс расположен на юге города, вблизи международного аэропорта Пулково, в шаговой доступности от станций метро «Звёздная» и «Московская». Всего 8 остановок на метро и Вы в самом сердце Петербурга на Невском проспекте. Удобная локация позволит гостям совместить спокойный отдых с насыщенной
экскурсионной программой. А наличие в апартаментах мини-кухни с холодильником, варочной поверхностью и набором посуды делает этот вариант идеальным для семейного отдыха.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 3 суток при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 3 завтрака при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Размещение в г. Санкт-Петербург, при выборе тарифа без проживания
- Новогодний банкет в гостинице
- Услуги, указанные как «за дополнительную плату»
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание не указанное в программе
- Трансфер в день заезда и выезда
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Откуда стартуют экскурсии?
Старт пешеходных и автобусных экскурсий происходит из центра города, за исключением первого дня, когда мы собираем группу на вокзале и развозим после экскурсии. До места встречи туристы добираются самостоятельно. Уточненная программа высылается накануне заезда. В ней будет указано место, время и точное расписание экскурсий
Есть ли скидки в туре?
На чем мы будем передвигаться?
Тип транспорта (в дни с транспортными экскурсиями) зависит от количества человек в группе. Обычно при группе до 18 чел это микроавтобус, выше – большой автобус на 45-50 мест.