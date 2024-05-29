Встречаем Новый Год 2024 в Санкт-Петербурге

Найдено 18 туров в категории «Новогодние 2024» в Санкт-Петербурге, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 6 550 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 9 950 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» за доп»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 13 450 за человека
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
«Прекрасное настроение, подарки, встречи, путешествия, улыбки, счастье, любовь – все то, что характеризует по-настоящему волшебный праздник – Рождество»
3 янв в 10:00
от 25 500 за человека
Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
«Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох»
31 дек в 10:00
от 9 800 за человека
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году, они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй»
3 янв в 10:00
от 44 970 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» за доп»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 8 250 за человека
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» за доп»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 11 650 за человека
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Откройте для себя волшебство Нового года в самом сердце Санкт-Петербурга»
31 дек в 10:00
от 7 730 за человека
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«А также насладитесь прекрасными новогодними декорациями и узнаете удивительные факты о петербургских традициях празднования Нового года»
30 дек в 10:00
от 15 820 за человека
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«В этом туре вас ждет встреча Нового года, пешеходные и автобусные экскурсии, поездки загород и даже катание с горки»
29 дек в 10:00
от 6 800 за человека
Новый год в Петербургском стиле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в Петербургском стиле
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Встреча Нового года в ресторане гостиницы»
31 дек в 10:00
от 6 855 за человека
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
«Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить»
30 дек в 10:00
от 9 500 за человека
Новогодние огни Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить»
30 дек в 10:00
от 6 000 за человека
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Начало: Санкт-Петербург
«Встреча Нового года в ресторане гостиницы»
31 дек в 10:00
от 9 300 за человека
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«За дополнительную оплату: Встреча Нового года в ресторане гостиницы»
31 дек в 10:00
от 5 750 за человека
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«За дополнительную оплату: Встреча Нового года в ресторане гостиницы»
31 дек в 10:00
от 4 465 за человека
Новый год в Петербурге. 3 праздничных дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новый год в Петербурге. 3 праздничных дня
Начало: Санкт-Петербург
«Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить»
31 дек в 10:00
от 3 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Петербург. Новогодняя феерия
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Петербург. Новогодняя феерия
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • А
    Анна
    19 марта 2024
    Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
    Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
  • О
    Олеся
    15 марта 2024
    Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
    Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новогодние 2024»

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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 18 авторских туров от 3 600 до 44 970. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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