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Авторский тур
3 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 6 550₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге»»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
от 9 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» за доп»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 13 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волшебство Рождества от Санкт-Петербурга до Выборга
Начало: Москва, метро ВДНХ
«Прекрасное настроение, подарки, встречи, путешествия, улыбки, счастье, любовь – все то, что характеризует по-настоящему волшебный праздник – Рождество»
3 янв в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие в «Новогоднюю сказку» на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
«Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох»
31 дек в 10:00
от 9 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге
Экскурсионный тур «Предчувствие Рождества в Санкт-Петербурге» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
«Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году, они окутаны сказочным флером волшебства и различных чудесных историй»
3 янв в 10:00
от 44 970₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя петербургская коллекция на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» за доп»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 8 250₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодняя петербургская коллекция на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» за доп»
1 янв в 10:00
2 янв в 10:00
от 11 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Начало: Санкт-Петербург
«Откройте для себя волшебство Нового года в самом сердце Санкт-Петербурга»
31 дек в 10:00
от 7 730₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя коллекция Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
«А также насладитесь прекрасными новогодними декорациями и узнаете удивительные факты о петербургских традициях празднования Нового года»
30 дек в 10:00
от 15 820₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодний коктейль Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«В этом туре вас ждет встреча Нового года, пешеходные и автобусные экскурсии, поездки загород и даже катание с горки»
29 дек в 10:00
от 6 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год в Петербургском стиле
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Встреча Нового года в ресторане гостиницы»
31 дек в 10:00
от 6 855₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодний фейерверк Санкт-Петербурга
«Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить»
30 дек в 10:00
от 9 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние огни Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить»
30 дек в 10:00
от 6 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейный тур в Санкт-Петербург на Новый год
Начало: Санкт-Петербург
«Встреча Нового года в ресторане гостиницы»
31 дек в 10:00
от 9 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год в Петербурге. 5 праздничных дней
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«За дополнительную оплату: Встреча Нового года в ресторане гостиницы»
31 дек в 10:00
от 5 750₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Петербурге. 4 праздничных дня
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
«За дополнительную оплату: Встреча Нового года в ресторане гостиницы»
31 дек в 10:00
от 4 465₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новый год в Петербурге. 3 праздничных дня
Начало: Санкт-Петербург
«Эта экскурсия расскажет о традициях празднования Рождества и Нового года на Руси, о том, как готовились, что подавали на стол, какие подарки было принято дарить»
31 дек в 10:00
от 3 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
- ООлеся15 марта 2024Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новогодние 2024»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 18 авторских туров от 3 600 до 44 970. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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