Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург

Групповой тур в Санкт-Петербурге
4.7
3 отзыва
Откройте для себя волшебство Нового года в самом сердце Санкт-Петербурга! Посетите знаковые места города вместе с опытным гидом: Петропавловскую крепость, Исаакиевский и Петропавловский соборы.

Насладитесь прекрасными новогодними декорациями и узнаете удивительные факты о петербургских традициях празднования Нового года.
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Новогодние огни. Праздничный тур в Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Атмосферная Петропавловская крепость
Атмосферная Петропавловская крепость
Проникнетесь историей, мощью и величием этого уникального места
Романтика праздничного Петербурга
Романтика праздничного Петербурга
Прогуляетесь по нарядным улицам, насладитесь ароматным кофе или бокалом вина в уютных кафе
Великолепие Исаакиевского собора
Великолепие Исаакиевского собора
Полюбуетесь восхитительными росписями, мозаичными иконами, величественными колоннами и сделаете фото, которые будут выделяться в вашей галерее

Программа тура по дням

1 день

Обзорная новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1700 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация: туристы, проживающие в отеле «А-Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель» (рядом стоящий корпус).

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу «В канун Нового года».

Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.

Проехав по историческому центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним Санкт-Петербургом, узнаете, откуда пошла традиция наряжать елку, как в Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие петербургские новогодние традиции существовали, и какие подарки было принято дарить.

  • место окончания программы: гостиница;
  • продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~ в 17:00).

За дополнительную плату:

22:00 Праздничный Новогодний ужин (стоимость можно уточнить у менеджера).

22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (см. раздел «Важно знать»).

2 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.

3 день

Петропавловская крепость и собор, Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж.

Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12:000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

  • место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»);
  • продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~15:30).

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

А-Отель Фонтанка 3*
Амбассадор 4*
СтандартныйСупериорСтандартный
Двухместное*
7730
833010120
Одноместное
10720
1192015340
Третий в номере
6830
-8480
Двухместное* (ребенок до 14 лет)
7180
77809570
Третий в номере (ребенок до 14 лет)
6280
-7930

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«А-Отель Фонтанка» 3

2 ночи

Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».

В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.

В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.

Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.

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«Амбассадор» 4

2 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая».

В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.

К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.

В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса. На территории работает экскурсионное бюро.

В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.

Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут. До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание: 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
  • Ночная новогодняя экскурсия (см. раздел «Важно знать»)
  • Новогодний банкет
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой транспорт в туре?

Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.

Какая программа и стоимость у ночной новогодней экскурсии?
  • Время начала: 22:00
  • Продолжительность: 5 ч. 30 м.
  • Место отправления: гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспект, д. 10.
  • Место окончания: гостиница «Октябрьская».

Описание экскурсии:

Новый год – это праздник, которые с нетерпением ждут и взрослые и дети. Каждый раз мы задумываемся о том, как провести Новогоднюю ночь. Хочется сделать это весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии. Предлагаем Вам встретить Новый 2024 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.

Вы увидите Северную столицу, сверкающую в огнях праздничной иллюминации. Фонари Невского проспекта, главной улицы города, выглядят как роскошные канделябры, а праздничные световые растяжки создают ощущение волшебного сада, который хочется запечатлеть во всех ракурсах.

Вы узнаете, как отмечали Новый Год в Санкт-Петербурге, начиная со времен императора Петра I. Вы побываете на Стрелке Васильевского острова, где переливается разноцветными огнями одна из самых красивых елок. Загадаете заветные желания у самых-самых петербургских «чародеев» - загадочных Сфинксов и веселого Чижика-Пыжика.

Для того чтобы в Новом Году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год. И мы эту традицию обязательно поддержим: мы проводим старый год на еще одной красивейшей площади – Исаакиевской, а Новый 2024 Год мы встретим с шампанским. Ведь каждому участнику программы будет предложено шампанское и угощение!

Какие достопримечательности Вы увидите:

  • Невский проспект;
  • Исаакиевская площадь;
  • Сенатская площадь;
  • Памятник Петру I «Медный всадник»;
  • Стрелка Васильевского острова;
  • Сфинксы;
  • 6-7 Линии В. О.;
  • Дворцовая площадь;
  • Марсово поле.

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:

Исаакиевская площадь, Биржевая площадь, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

Стоимость экскурсии:

  • Взрослый - 3200 руб.
  • Льготный* - 3000 руб.
  • Школьник (7-17 лет) - 2500 руб.
  • Дошкольник - 2300 руб.

*Льготная категория РФ: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет) (при наличии соответствующих документов).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
1 апр 2024
Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули.
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.
О
1 апр 2024
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
О
31 мар 2024
Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

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