Насладитесь прекрасными новогодними декорациями и узнаете удивительные факты о петербургских традициях празднования Нового года.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта (от 1700 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация: туристы, проживающие в отеле «А-Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель» (рядом стоящий корпус).
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Обзорная новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу «В канун Нового года».
Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения. А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.
Проехав по историческому центру города, Вы полюбуетесь зимним новогодним Санкт-Петербургом, узнаете, откуда пошла традиция наряжать елку, как в Санкт-Петербурге праздновали Новый год и Рождество, какие петербургские новогодние традиции существовали, и какие подарки было принято дарить.
- место окончания программы: гостиница;
- продолжительность программы: ~3 часа (окончание ~ в 17:00).
За дополнительную плату:
22:00 Праздничный Новогодний ужин (стоимость можно уточнить у менеджера).
22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (см. раздел «Важно знать»).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Самостоятельное участие в Новогодних гуляниях.
Петропавловская крепость и собор, Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж.
Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века. Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12:000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
- место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро «Площадь Восстания»);
- продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~15:30).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
А-Отель Фонтанка 3*
|Амбассадор 4*
|Стандартный
|Супериор
|Стандартный
|Двухместное*
7730
|8330
|10120
|Одноместное
10720
|11920
|15340
|Третий в номере
6830
|-
|8480
|Двухместное* (ребенок до 14 лет)
7180
|7780
|9570
|Третий в номере (ребенок до 14 лет)
6280
|-
|7930
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«А-Отель Фонтанка» 3
Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.
Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
«Амбассадор» 4
Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая».
В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса. На территории работает экскурсионное бюро.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут. До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание: 2 завтрака
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Ночная новогодняя экскурсия (см. раздел «Важно знать»)
- Новогодний банкет
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Какой транспорт в туре?
Транспорт представляется накануне тура, но он всегда хорошего качества. Рассадка свободная.
Какая программа и стоимость у ночной новогодней экскурсии?
- Время начала: 22:00
- Продолжительность: 5 ч. 30 м.
- Место отправления: гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспект, д. 10.
- Место окончания: гостиница «Октябрьская».
Описание экскурсии:
Новый год – это праздник, которые с нетерпением ждут и взрослые и дети. Каждый раз мы задумываемся о том, как провести Новогоднюю ночь. Хочется сделать это весело и необычно, так, чтобы воспоминания грели душу весь последующий год, а красочные фотографии напоминали об этом событии. Предлагаем Вам встретить Новый 2024 год, отправившись в путешествие на автобусе по ночному Санкт-Петербургу.
Вы увидите Северную столицу, сверкающую в огнях праздничной иллюминации. Фонари Невского проспекта, главной улицы города, выглядят как роскошные канделябры, а праздничные световые растяжки создают ощущение волшебного сада, который хочется запечатлеть во всех ракурсах.
Вы узнаете, как отмечали Новый Год в Санкт-Петербурге, начиная со времен императора Петра I. Вы побываете на Стрелке Васильевского острова, где переливается разноцветными огнями одна из самых красивых елок. Загадаете заветные желания у самых-самых петербургских «чародеев» - загадочных Сфинксов и веселого Чижика-Пыжика.
Для того чтобы в Новом Году все складывалось благополучно, надо хорошо проводить уходящий год. И мы эту традицию обязательно поддержим: мы проводим старый год на еще одной красивейшей площади – Исаакиевской, а Новый 2024 Год мы встретим с шампанским. Ведь каждому участнику программы будет предложено шампанское и угощение!
Какие достопримечательности Вы увидите:
- Невский проспект;
- Исаакиевская площадь;
- Сенатская площадь;
- Памятник Петру I «Медный всадник»;
- Стрелка Васильевского острова;
- Сфинксы;
- 6-7 Линии В. О.;
- Дворцовая площадь;
- Марсово поле.
Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии:
Исаакиевская площадь, Биржевая площадь, площадь Островского (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).
Стоимость экскурсии:
- Взрослый - 3200 руб.
- Льготный* - 3000 руб.
- Школьник (7-17 лет) - 2500 руб.
- Дошкольник - 2300 руб.
*Льготная категория РФ: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет) (при наличии соответствующих документов).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гидов несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию об их работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведем с ними разъяснительную беседу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.