В Карелии вы увидите водопад Кивач — один из крупнейших равнинных водопадов Европы, посетите первый русский курорт «Марциальные воды»,
Программа тура по дням
Отправление в Кондопогу. Национальные мастер-классы и чаепитие. Экскурсии за доп. плату
Сбор группы на ж/д вокзале г. Петрозаводска в 07:50 у вагона № 10 поезда № 018А. Гид с табличкой «Карелия».
Выезжаем в «культурную столицу» Карелии — г. Кондопога.
Завтрак — «шведский стол».
«Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с традиционной культурой северного народа и особенностями края.
Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из ржаной муки традиционные рупиттетю (калитки).
Узнаем много интересного и поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Результатом труда станет оберег.
Чаепитие с изделиями собственного производства — калитками.
12:30 Размещение в номерах отеля «Карелия» 3* (г. Кондопога, пл. Ленина, 5).
13:00 Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога (бронируется при покупке тура).
Не каждый может похвастаться, что видел, как выращивают рыбу на настоящем форелевом хозяйстве. А ведь 70% красной рыбы, которую мы видим на прилавках магазинов, появилось в Карелии.
Рассказ рыбовода о выращивании форели будет приятным дополнением к кулинарному мастер-классу по приготовлению красной рыбы на мангале.
Поделиться впечатлениями от познавательной части экскурсии можно на пикнике с рыбой, овощами, горячим чаем и карельскими настойками (150 гр.).
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 4 часа. Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому озеру. Стоимость экскурсии: взрослый – 3 450 руб. /чел., ребёнок – 3 000 руб. /чел.
Во вторую половину дня предлагаем: отдых в сосновом бору на реке Шуя с пикником или сплав на надувных плотах — рафтах — по реке:
17:30 Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для взрослых (на заезды в сентябре — услуга сплав по Шуе не предоставляется).
Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.
Стоимость:
- включая пикник с дегустацией алкоголя для взрослых: взрослый – 3 200 руб. /чел., ребёнок – 2 700 руб. /чел.;
- пикник (без сплава): взрослый (с дегустацией) – 2 050 рублей/чел., ребенок – 1 550 рублей/чел.
Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей.
Опытные инструктора проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать спасжилет и каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань».
Пройдем вместе с ними по реке Шуя и устроим покатушки на пороге Большой Толь.
Для выезжающих на пикник — отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор ягод и грибов (по сезону).
Комплимент от фирмы — туристическая баня (2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и женская) — держат температуру русской бани).
Общий пикник у костра. В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих овощей, горячий чай с лимоном и печеньем. И, конечно же, «победные» 150 г карельских алкогольных напитков для взрослых.
Возвращение в отель.
Для не выезжающих на водную прогулку и сплав: обед (шведский стол/накрытие). Стоимость 520 руб. /чел., ужин по заказному меню.
Свободный день или экскурсии за доп. плату (по желанию)
За дополнительную плату экскурсии:
Вариант №1. Экскурсия на остров Соловки (бронируется при покупке тура, стоимость уточняется). Если вы увлечены историей, то это путешествие для вас.
Вариант №2. «Кижи — восьмое чудо света» (оплата при бронировании тура). Стоимость экскурсии на остров Кижи: взрослый – 5700 руб. /чел., ребёнок – 5100 руб. /чел.
Вариант №3. «Белая гора. Тивдийский мрамор». Продолжительность экскурсии: ~ 4,5 часа. Стоимость экскурсии – 2300 руб. /чел.
Описание экскурсий представлено в разделе «Важно знать».
Для тех, кто не поехал на экскурсию, — свободный день.
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля) – лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие) за доп. плату. Стоимость обеда – 520 руб. /чел.
Ужин по заказному меню.
Свободный день или экскурсии за доп. плату (по желанию)
За дополнительную плату:
Вариант № 1. «Замок» Кархумяки и Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина (бронируется при оплате тура). Стоимость для взрослого – 2 835 руб. /чел., ребёнка – 2 050 руб. /чел.
Вариант № 2. Экспедиция к древним наскальным рисункам — Онежским петроглифам — Бесов Нос и многое другое (бронируется при оплате тура). Стоимость экскурсии – 6000 руб. /чел.
Описание дополнительных экскурсий представлено в разделе «Важно знать».
Для тех, кто не поехал на экскурсию, — свободный день.
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля) – лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие)за доп. плату. Стоимость обеда – 520 руб. /чел.
Ужин по заказному меню.
Свободный день или экскурсии за доп. плату (по желанию)
Свободный день.
Для желающих посетить юго-западную Карелию экскурсий за доп. плату:
Вариант 1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура).
Вариант 2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура).
Для тех, кто не поехал на экскурсию – свободный день.
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Услуги проката на берегу Онежского озера (200 м от отеля) – лодки весельные, байдарки, водные велосипеды, велосипеды, прогулки с хаски.
Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие)за доп. плату. Стоимость обеда – 520 руб. /чел.
Ужин по заказному меню.
Природный заповедник и водопад "Кивач". Озеро Пальеозеро. Курорт "Марциальные воды". Прибытие в Санкт-Петербург
Завтрак в отеле — шведский стол.
09:00 Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу, на маршруте: природный заповедник и водопад «Кивач».
«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» — восхищенно писал о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении.
Полюбоваться на сувениры из «карелки» можно в Музее природы.
Остановка на озере Пальеозеро. Оно впечатляет туристов чистой водой, широкими песчаными пляжами и обилием хвойных деревьев, которые наполняют воздух удивительными ароматами.
Обед в кафе отеля (шведский стол).
Первый русский курорт «Марциальные воды». Здравница, которую рекламировал по всей Европе сам Петр Великий.
Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а также любил со своей свитой играть в «Бирюльки».
Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из трех источников.
К 17:00 прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводска (для туристов, выезжающих в г. Санкт-Петербург на поезде № 805Ч «Ласточка»).
18:05 Отправление поезда в Санкт-Петербург.
23:11 Прибытие на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга.
Самостоятельный трансфер в отель.
Размещение.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце. Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (за дополнительную плату)
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
13:15 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс», «Багратион»).
13:45 Встреча с гидом на площади Островского, 6 (ориентир — Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
14:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный крейсер «Аврора», Смольный собор.
16:00 Экскурсия в музей Фаберже в Шуваловском дворце.
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусства XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
17:00 Продолжение обзорной экскурсии.
За дополнительную плату экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса! (ориентировочная стоимость: взрослый – 850 руб. /чел.,школьник – 650 руб. /чел., студент – 750 руб. /чел., пенсионер – 750 руб. /чел., цены уточнять весной 2025 г.).
18:30-19:00 Окончание программы в базовых гостиницах.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсии за доп. плату (по желанию)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовых гостиницы.
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:30 Встреча с гидом на площади Островского, 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
10:40 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной») (в том числе для гостей из гостиниц).
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец и парк.
Вы отправитесь в любимую летнюю резиденцию императрицы Екатерины II, где увидите прекрасный Екатерининский дворец, прогуляетесь по саду и насладитесь пейзажами природы и архитектуры в стиле барокко.
Свободное время в Царском Селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
13:30–14:30 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время.
За дополнительную плату автобусная экскурсия в Павловск.
Экскурсия в Павловский дворец, прогулка по парку.
Павловск — третья по величине жемчужина в ожерелье дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга.
Поездка обещает отдых от бешеного ритма огромного мегаполиса, тишину, покой, почти уединение.
18:00 Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания» на Московский вокзал.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату в 23:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» — возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (цены уточнять).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Прогулка по Финскому заливу на теплоходе (за доп. плату)
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Встречает Петербург». Отъезд от базовых гостиниц.
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:40 Встреча с гидом на площади Островского, 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
10:55 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной») (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»).
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа.
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
За дополнительную плату прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (ориентировочная стоимость – 1400 руб. /чел., школьник – 1200 руб. /чел., цены уточнять весной 2025 г.).
17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Свободное время. Морская прогулка за доп. плату (по желанию)
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд на экскурсию с вещами или сдача вещей в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Встречает Петербург».
10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Ярд Резиденс», «Крафт Невский».
10:40 Встреча с гидом на площади Островского, 6 (ориентир Александринский театр) для гостей из гостиниц «Изззи у Гостиного», «Росси», «Достоевский».
10:55 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной») (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Корт ИНН», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова»).
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
14:00 Обед за доп. плату (ориентировочно 850 руб.) или свободное время в Кронштадте.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.
Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
За дополнительную плату морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. Ориентировочная стоимость: взрослый – 1000 руб. /чел., школьник – 800 руб. /чел., студент – 900 руб. /чел., пенсионер – 900 руб. /чел., цены уточнять весной 2025.
18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
|Дата
|Азимут 4*. (Санкт-Петербург), + Отель Карелия 3* (Кондопога)
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Смарт + Стандартный
|Смарт + Стандартный
|16.06.25
|–
|–
|07.07.25
|55300
|77500
|14.07.25
|55300
|77500
|21.07.25
|55300
|77500
|28.07.25
|55300
|77500
|04.08.25
|55300
|77500
|11.08.25
|55300
|77500
|18.08.25
|55300
|77500
|25.08.25
|54650
|76250
|08.09.25
|52700
|72500
|Дата
|Москва 4* (Санкт-Петербург) + Отель Карелия 3* (Кондопога)
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|16.06.25
|56700
|83100
|07.07.25
|53700
|77100
|14.07.25
|53700
|77100
|21.07.25
|53700
|77100
|28.07.25
|53700
|77100
|04.08.25
|56300
|82100
|11.08.25
|53700
|77100
|18.08.25
|53700
|77100
|25.08.25
|53400
|76450
|08.09.25
|52500
|74500
|Дата
|Атриум 3* (Санкт-Петербург) + Отель Карелия 3* (Кондопога)
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Классик + Стандартный
|Классик + Стандартный
|16.06.25
|56700
|83100
|07.07.25
|53700
|77100
|14.07.25
|53700
|77100
|21.07.25
|53700
|77100
|28.07.25
|53700
|77100
|04.08.25
|53700
|77100
|11.08.25
|53700
|77100
|18.08.25
|53700
|77100
|25.08.25
|53350
|76350
|08.09.25
|52300
|74100
|Дата
|Экспресс Садовая 4*, (Санкт-Петербург) + Отель Карелия 3* (Кондопога)
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|16.06.25
|59500
|85100
|07.07.25
|59100
|84100
|14.07.25
|59100
|84100
|21.07.25
|59100
|84100
|28.07.25
|59100
|84100
|04.08.25
|59100
|84100
|11.08.25
|59100
|84100
|18.08.25
|59100
|84100
|25.08.25
|58350
|82600
|08.09.25
|56100
|78100
|Дата
|Театральная Площадь 4* (Санкт-Петербург) + Отель Карелия 3* (Кондопога)
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|16.06.25
|59500
|85100
|07.07.25
|59500
|85100
|14.07.25
|59500
|85100
|21.07.25
|59500
|85100
|28.07.25
|59500
|85100
|04.08.25
|59500
|85100
|11.08.25
|59500
|85100
|18.08.25
|59500
|85100
|25.08.25
|58750
|83600
|08.09.25
|56500
|79100
|Дата
|Достоевский 4* (Санкт-Петербург) + Отель Карелия 3* (Кондопога)
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|16.06.25
|–
|–
|07.07.25
|63500
|85500
|14.07.25
|61100
|85500
|21.07.25
|61100
|85500
|28.07.25
|58100
|79900
|04.08.25
|58100
|79900
|11.08.25
|58100
|79900
|18.08.25
|58100
|79900
|25.08.25
|58100
|79900
|08.09.25
|58100
|79900
|Дата
|Адмиралтейская 3* (Санкт-Петербург) + Отель Карелия 3* (Кондопога)
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|16.06.25
|57500
|86100
|07.07.25
|53300
|75100
|14.07.25
|55100
|78500
|21.07.25
|55100
|75100
|28.07.25
|53300
|75100
|04.08.25
|53300
|75100
|11.08.25
|53300
|75100
|18.08.25
|52200
|72800
|25.08.25
|51100
|70500
|08.09.25
|51100
|70500
|Дата
|Порт Комфорт Сенная 4* (Санкт-Петербург), + Отель Карелия 3* (Кондопога)
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|Стандартный + Стандартный
|16.06.25
|60700
|92500
|07.07.25
|57100
|85100
|14.07.25
|57100
|85100
|21.07.25
|–
|–
|28.07.25
|57100
|85100
|04.08.25
|57100
|85100
|11.08.25
|57100
|85100
|18.08.25
|55200
|81300
|25.08.25
|53300
|77500
|08.09.25
|53300
|77500
Обратите внимание! Возможна замена проживания в отеле «Карелия» 3* (г. Кондопога, пл. Ленина 5) на базу отдыха Карелия 3* (д. Вытнаволок).
Завтрак в гостиницах в формате «шведский стол».
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Гостиница «Карелия» 3
Гостиница «Карелия» находится в городе Кондопога, неподалеку от Онежского озера. Здесь гостям предоставляется широкий спектр услуг: на 1-ом этаже есть стоматология и работает служба такси.
На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. На всех этажах оборудованы кулеры с холодной и горячей водой, а также холодильник и места для приема пищи.
В номерном фонде гостиницы насчитывается 99 комфортных номеров. Все они поделены на такие категории, как «стандарт», «люкс», а также есть семейный блок и койко-места в общих номерах. Каждый из них оборудован удобными спальными местами и качественной мебелью. В числе удобств — собственная ванная комната.
На 2-м этаже здания обустроено уютное кафе, в котором можно не только вкусно и сытно покушать, но и приятно провести время. Также бесплатно можно воспользоваться чайным набором или выпить кофе со сладостями. Разогреть уже готовую пищу можно в микроволновой печи.
В 100 м от отеля, на Токарской набережной, расположен питомник ездовых собак. Поблизости есть мини-зоопарк, водный вокзал, а также саамский чум с костровищем. Расстояние до аэропорта Петрозаводска составит 46 км, до железнодорожного вокзала г. Кондопога — 1,5 км.
База отдыха «Карелия» 3
База отдыха «Карелия» располагается в деревне Ватнаволок.
Номера оборудованы двуспальными и односпальными кроватями, телевизором, а также ванной комнатой с душем. Гостям предоставляется постельное белье и набор полотенец.
Вкусно покушать можно в кафе, находящемся в здании базы отдыха. В некоторых номерах есть небольшая кухня с холодильником, микроволновой печью и чайником.
Ближайший аэропорт находится в Петрозаводске в 53,2 км, ж/д вокзал в 19,5 км. На территории базы отдыха имеется парковка для транспорта, а также баня для всех желающих.
Гостиница Москва 4
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Гостиница Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центра Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Гостиница Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедова, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а также место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс-мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково — 12,8 км, до Балтийского вокзала — 1,5 км.
Гостиница Театральная Площадь 4
В погоне за впечатлениями важно возвращаться туда, где можно хорошо отдохнуть.
Отель «Театральная Площадь» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится в пешей доступности от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Мариинский театр, Юсуповский дворец и Технологический институт-II.
Для гостей работает бар. Для гостей работает ресторан.
В отеле есть Wi-Fi. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.
Гостям доступны и другие услуги. Например, тренажерный зал, медиа-лаундж, Cafe to Go, ресторан. Разрешено проживание с домашними животными.
В номере вас будут ждать телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Гостиница Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Гостиница Адмиралтейская 3
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Гостиница Порт Комфорт Сенная 4
Апарт-отель «Port Comfort by Sennaya Square» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, неподалеку от Юсуповского сада и в шаговой доступности от метро «Садовая». К услугам гостей Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Отдохнуть после насыщенного дня туристы смогут в подготовленных уютных апартаментах. В них выполнен свежий современный ремонт в теплых оттенках. Имеется приятная мягкая мебель, телевизор, а также собственная ванная комната с гигиеническими принадлежностями.
Кухня оснащена гарнитуром, варочной поверхностью, чайником и набором посуды. Поблизости есть кафе и рестораны, где можно пообедать.
Среди достопримечательностей — музеи, старинные архитектурные постройки, парковые зоны. Расстояние до аэропорта — 13,2 км, до железнодорожного вокзала — 1,3 км.
Гостиница Азимут 4
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание: отель "Карелия" 3* (г. Кондопога, пл. Ленина, 5) или база отдыха "Карелия" 3* (д. Вытнаволок) - 4 ночи, г. Санкт-Петербург - отель по выбору 3 ночи
- Питание, указанное в программе (8 завтраков, 1 обед в Карелии, чаепитие с калитками в Карелии)
- Экскурсии: водопад Кивач, озеро Пальеозеро, обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Исаакиевского собора, экскурсия по старой Петергофской дороге с посещением Нижнего парка Петергофа
- Анимационные программы: 2 национальных мастер-класса: "Калитка", "Оберег"
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и из Санкт-Петербурга
- Сплав с пикником и дегустацией алкоголя для взрослых: взрослый - 3200 руб. /чел. ребёнок - 2700 руб. /чел
- Взрослый - 3200 руб. /чел
- Ребёнок - 2700 руб. /чел
- Пикник (без сплава): взрослый (с дегустацией) - 2050 руб. /чел. ребёнок (без сплава) - 1550 руб. /чел
- Взрослый (с дегустацией) - 2050 руб. /чел
- Ребёнок (без сплава) - 1550 руб. /чел
- Питание вне программы в Карелии или указанное за доп. плату: обеды в кафе отеля (шведский стол/накрытие) - 520 руб. /чел. ужины по заказному меню
- Обеды в кафе отеля (шведский стол/накрытие) - 520 руб. /чел
- Ужины по заказному меню
- Питание вне программы в Санкт-Петербурге или указанное за доп. плату: обеды - ориентировочно 850 руб
- Обеды - ориентировочно 850 руб
- Экскурсия «Кижи - восьмое чудо света»:взрослый - 5700 руб. /чел. школьник - 5100 руб. /чел
- Взрослый - 5700 руб. /чел
- Школьник - 5100 руб. /чел
- Экскурсия на остров Соловки (стоимость уточняется, бронирование при оплате тура)
- Экскурсия «Белая гора. Тивдийский мрамор» - 2 300 руб. /чел
- Экскурсия «Замок» Кархумяки и Беломорско-Балтийский канал имени И. В Сталина: взрослый - 2 835 руб. /чел. школьник - 2 050 руб. /чел
- Взрослый - 2 835 руб. /чел
- Школьник - 2 050 руб. /чел
- Экскурсия «Экспедиция к древним наскальным рисункам Онежским петроглифам - Бесов Нос и многое другое» - 6 000 руб. /чел
- Экскурсия в горный парк «Рускеала» и остров Валаам (стоимость уточняется, бронирование при оплате тура)
- Экскурсия в горный парк «Рускеала» и город Сортавала (стоимость уточняется, бронирование при оплате тура)
- Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Прогулка на теплоходе (цена ориентировочна, стоимость уточняется весной 2025 года):взрослый - 850 руб. /чел. школьник - 650 руб. /чел. студент - 750 руб. /чел. пенсионер - 750 руб. /чел
- Взрослый - 850 руб. /чел
- Школьник - 650 руб. /чел
- Студент - 750 руб. /чел
- Пенсионер - 750 руб. /чел
- Автобусная экскурсия в Павловск. Экскурсия в Павловский дворец, прогулка по парку - стоимость уточняется
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» - стоимость уточняется
- Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» (цена ориентировочна, стоимость уточняется весной 2025 года):взрослый - 1400 руб. /чел. школьник - 1200 руб. /чел
- Взрослый - 1400 руб. /чел
- Школьник - 1200 руб. /чел
- Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости» (цена ориентировочна, стоимость уточняется весной 2025 года):взрослый - 1000 руб. /чел. школьник - 800 руб. /чел. студент - 900 руб. /чел. пенсионер - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Школьник - 800 руб. /чел
- Студент - 900 руб. /чел
- Пенсионер - 900 руб. /чел
- Водная прогулка с осмотром форелевого хозяйства и пикником с дегустацией карельских настоек по Онежскому озеру из г. Кондопога: взрослый - 3250 руб. /чел. ребёнок - 2850 руб. /чел
- Взрослый - 3250 руб. /чел
- Ребёнок - 2850 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой:
- дождевик;
- крем от комаров и солнечных ожогов;
- надувную подушечку для отдыха в автобусе;
- таблетки от укачивания;
- сменную пару обуви;
- удобную одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Доп. экскурсии по Карелии бронируются заранее при покупке тура.
День 2.
Вариант №1. Экскурсия на остров Соловки (бронируется при покупке тура, стоимость уточняется). Если вы увлечены историей, то это путешествие для вас.
Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 24 часа.
Внимание! На маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу.
На о. Соловки возможно отсутствие терминала.
Выезд в порт Рабочеостровск.
Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шведский стол).
Настраивайтесь на то, что путь длиной в 390 км займет 5–6 часов.
08:00 — Отдать швартовы! Мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю).
Держим фотоаппарат наготове, возможна встреча с кольчатой нерпой или морским зайцем, а с конца июня и с китом-белухой.
10:00 — прибытие на остров Соловки — уникальный памятник архитектуры и место паломничества верующих со всего мира. Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.
Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря
Свободное время на самостоятельный обед.
Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.
Посещение крупнейшего языческого святилища II–I тысячелетий до нашей эры.
Вы увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Продолжительность экскурсии с учетом трансфера: 3 часа.
19:00 — отправление на большую землю в порт Рабочеостровск. Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.
Вариант №2 «Кижи — восьмое чудо света».
~ 10:00 — отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО — знаменитому острову Кижи (250 км).
Наша дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья — северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.
В пути на маршруте: поселок Шуньга — одно из старейших поселений Заонежья и родина углеродного минерала шунгит.
Этим окрестностям «аспидный камень» и обязан своему названию.
С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом — путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а слава о вышивальщицах села гремела по всему миру.
Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.
Село Толвуя — в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который позднее стал одним из основателей монастыря на Соловецких островах.
Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова – Ксения Ивановна, в монашестве – Марфа.
Прибытие в местечко Оятевщина.
Безопасная переправа на лицензированных моторных лодках/или судне «Вересов» на остров Кижи (1 км/15 минут).
Экскурсия по острову Кижи – объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.
Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России – церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги.
А также осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня.
Пешая прогулка до Нарьиной горы. По пути мы увидим: Кижское кладбище «Круглое поле», старинную деревню «Ямка» и часовню из деревни Вигово.
Фото на память с самой высокой точки о. Кижи.
Город Медвежьегорск. В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…
Ориентировочное возвращение в отель в ~ 22:00.
Вариант №3 «Белая гора. Тивдийский мрамор».
Продолжительность экскурсии: ~ 4,5 часа.
Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
Выезд в д. Белая Гора.
Когда-то деревня была центром добычи мрамора на русском севере. Белогорский мрамор использовали очень широко: для Инженерного замка, для Мраморного дворца, Казанского Собора и Римских фонтанов в Петергофе.
Удивительно, но из него же был сделан и пьедестал памятника Николаю I, и саркофаг Наполеона I. По приезду — осмотр д. Белая Гора.
Над деревней возвышается необычная для Карелии каменная церковь во имя Иконы Казанской Божьей Матери (1856 г.).
Церковь знаменита тем, что архитектором ее был Константин Тон, автор храма Христа Спасителя.
Церковь выполнена в византийском стиле, с элементами готической архитектуры. Храм не был востребован местным приходом и быстро пришел в упадок.
Водная переправа на мото-плотах по р. Тивдия в парк «Белая гора. Тивдийский мрамор».
Экскурсия по Белой Горе.
Прогуляемся по экологической тропе, поднимемся на гору, узнаем много интересной информации о белогородских мраморных разработках и возьмем сувенир-камушек на память.
Возвращение в отель.
День 3.
Вариант № 1 «Замок» Кархумяки и Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина.
Продолжительность экскурсии: ~ 6,5 часов.
09:30 завтрак в отеле — шведский стол.
10:00 выезд на экскурсионную программу, на маршруте: «Замок» Кархумяки — представлял собой систему круговой обороны финской армии 1942-1944 гг. к западу от Медвежьегорска, которую называли «Второй линией Маннергейма». Особенностью укрепления является логично выбранная линия переднего края, соответствующая природному скальному рубежу. Это позволило оборонительным сооружениям командовать над впереди лежащей местностью.
Город Медвежьегорск. В пути познакомимся с городом в губе Повенецкого залива, стоящем в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…
Беломорско-Балтийский канал им. Сталина. Самый прославленный из всех каналов России благодаря бессмертным одноименным папиросам и первый, где использовался труд заключенных. Канал, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море.
Идея его строительства возникла во время Северной войны и принадлежала царю Петру І. Тогда была проложена «Осударева дорога» — сухопутная трасса от пристани Нюхча на Белом море к Повенцу.
Возвращались к проекту и в середине XIX века и даже получили за разработку золотую медаль на Парижской выставке, но строиться канал начал детально только в XX веке.
Церковь Николая Чудотворца. Построена в память о погибших на строительстве ББК узниках ГУЛАГа. Архитектура храма настолько необычна, что вызывает удивление всех туристов, побывавших в этих местах.
Церковь напоминает оборонительную башню с небольшими окнами-бойницами, а ее деревянная звонница — сторожевую вышку.
Возвращение с экскурсии в отель ~ в 16:30.
Вариант № 2. Экспедиция к древним наскальным рисункам — Онежским петроглифам — Бесов Нос и многое другое.
Хотите разгадать загадочные писаницы древних саамов и побывать на мысу, который охраняет сам бес, — отправляйтесь в эту экспедицию. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 15,5 часов.
Внимание! Маршрут предусматривает длительную пешую прогулку (5 км в обе стороны), рекомендуем одежду и обувь спортивного типа, не предусмотрена остановка на питание, заранее приобретите перекус в дорогу.
07:30 — Завтрак в кафе — шведский стол.
08:00 — Выезд на экскурсионную программу.
~ 13:00 — прибытие в деревню Каршево. Посадка в моторную лодку.
Водная переправа по реке Черная (1 час в одну сторону).
Наружный осмотр старинного «петровского» 16-ти метрового маяка, который еще недавно входил в систему Волго-Балтийского водного пути и указывал морякам путь домой.
Экскурсия по мысу Бесов Нос. Причудливая форма в виде «носа крючком» и самый большой рисунок-петроглиф, таинственная фигура размером около 2 м, когда-то даровали мысу его название. Монахи Муромского монастыря в 15 веке окрестили его бесом, а чтобы защитить людей от «бесовой силы», начертали на нём крест.
Здесь расположено самое богатое в Скандинавии и в России скопление древних наскальных рисунков.
Эти послания оставили наши предки 5 тысяч лет назад.
В 2021 году онежские петроглифы в заказнике «Муромский» внесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обратная переправа по реке.
~ 18:00 — возвращение в деревню Каршево. Выезд в Кондопогу в отель.
Прибытие в отель после экскурсии ~ 23:00.
День 4.
Вариант №1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура). Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.
06:30 — Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
07:00 — Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.
Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный «окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.
Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела.
Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.
По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.
~ 16:00 — и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала. Отправление на остров Валаам.
Время водного путешествия на метеоре до легендарного «Северного Афона» по Ладожскому озеру — 45 минут в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры-фьорды.
В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры — действующего Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам ~ 2 часа.
19:45 — возвращение в мирскую суету, на материк.
~ 00:30 — возвращение в отель.
Вариант №2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура). Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.
06:30 — завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).
07:00 — отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.
Кинематографическая остановка на фотосессию. Легендарный «окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.
Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.
16:00 — и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.
Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества».
Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь.
В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города, осмотрим Певческое Поле, Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка, и поднимемся на смотровую площадку — гору Кухавуори.
Свободное время в городе Сортавала для самостоятельного ужина (~2,5 часа).
19:45 – выезд в отель.
~ 00:30 — возвращение в отель.
Что еще важно знать?
Оплата доп. питания на всех маршрутах, услуг проката, органного концерта производится в Карелии администратору отеля проживания (г. Кондопога).
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг.
При плохой погоде (высота волны более 1,5 метра) водные экскурсии могут быть отменены или перенесены на следующий день. При отмене — возврат денежных средств осуществляется в полном объеме. Способ возврата аналогичен оплате.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
