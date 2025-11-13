Доп. экскурсии по Карелии бронируются заранее при покупке тура.

День 2.

Вариант №1. Экскурсия на остров Соловки (бронируется при покупке тура, стоимость уточняется). Если вы увлечены историей, то это путешествие для вас.

Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 24 часа.

Внимание! На маршруте из-за плотного графика движения не предусмотрена остановка на ужин, заранее приобретите перекус в дорогу.

На о. Соловки возможно отсутствие терминала.

Выезд в порт Рабочеостровск.

Завтрак ланч-бокс (вместо завтрака шведский стол).

Настраивайтесь на то, что путь длиной в 390 км займет 5–6 часов.

08:00 — Отдать швартовы! Мы отправляемся в морское путешествие (2 часа по Белому морю).

Держим фотоаппарат наготове, возможна встреча с кольчатой нерпой или морским зайцем, а с конца июня и с китом-белухой.

10:00 — прибытие на остров Соловки — уникальный памятник архитектуры и место паломничества верующих со всего мира. Большая обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.

Посещение территории центрального комплекса монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности, Соловецкой крепости и экспозиции «Монастырская тюрьма», интересные факты о житие монахов и уникальной системе отопления стен монастыря

Свободное время на самостоятельный обед.

Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.

Посещение крупнейшего языческого святилища II–I тысячелетий до нашей эры.

Вы увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.

Продолжительность экскурсии с учетом трансфера: 3 часа.

19:00 — отправление на большую землю в порт Рабочеостровск. Прибытие в отель после экскурсии ~ 02:30.

Вариант №2 «Кижи — восьмое чудо света».

~ 10:00 — отправляемся в большое путешествие к уникальному природному комплексу, памятнику природного наследия ЮНЕСКО — знаменитому острову Кижи (250 км).

Наша дорога будет проходить по самобытнейшим местам Заонежья — северного района Карелии, широко известного своими памятниками деревянного зодчества, месторождениями шунгита и заонежской вышивкой.

В пути на маршруте: поселок Шуньга — одно из старейших поселений Заонежья и родина углеродного минерала шунгит.

Этим окрестностям «аспидный камень» и обязан своему названию.

С XV века через Шуньский погост проходила главная сухопутная дорога Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом — путь транспортировки соли, шла бойкая торговля на ярмарках, а слава о вышивальщицах села гремела по всему миру.

Их работы на Всемирной выставке в Париже были отмечены большой серебряной медалью.

Село Толвуя — в тех местах родился и вырос Преподобный Зосима, который позднее стал одним из основателей монастыря на Соловецких островах.

Сюда же была сослана в заключение мать будущего государя Михаила Федоровича Романова – Ксения Ивановна, в монашестве – Марфа.

Прибытие в местечко Оятевщина.

Безопасная переправа на лицензированных моторных лодках/или судне «Вересов» на остров Кижи (1 км/15 минут).

Экскурсия по острову Кижи – объекту Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.

Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России – церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги.

А также осмотрим снаружи Церковь Преображения Господня.

Пешая прогулка до Нарьиной горы. По пути мы увидим: Кижское кладбище «Круглое поле», старинную деревню «Ямка» и часовню из деревни Вигово.

Фото на память с самой высокой точки о. Кижи.

Город Медвежьегорск. В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…

Ориентировочное возвращение в отель в ~ 22:00.

Вариант №3 «Белая гора. Тивдийский мрамор».

Продолжительность экскурсии: ~ 4,5 часа.

Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

Выезд в д. Белая Гора.

Когда-то деревня была центром добычи мрамора на русском севере. Белогорский мрамор использовали очень широко: для Инженерного замка, для Мраморного дворца, Казанского Собора и Римских фонтанов в Петергофе.

Удивительно, но из него же был сделан и пьедестал памятника Николаю I, и саркофаг Наполеона I. По приезду — осмотр д. Белая Гора.

Над деревней возвышается необычная для Карелии каменная церковь во имя Иконы Казанской Божьей Матери (1856 г.).

Церковь знаменита тем, что архитектором ее был Константин Тон, автор храма Христа Спасителя.

Церковь выполнена в византийском стиле, с элементами готической архитектуры. Храм не был востребован местным приходом и быстро пришел в упадок.

Водная переправа на мото-плотах по р. Тивдия в парк «Белая гора. Тивдийский мрамор».

Экскурсия по Белой Горе.

Прогуляемся по экологической тропе, поднимемся на гору, узнаем много интересной информации о белогородских мраморных разработках и возьмем сувенир-камушек на память.

Возвращение в отель.

День 3.

Вариант № 1 «Замок» Кархумяки и Беломорско-Балтийский канал имени И. В. Сталина.

Продолжительность экскурсии: ~ 6,5 часов.

09:30 завтрак в отеле — шведский стол.

10:00 выезд на экскурсионную программу, на маршруте: «Замок» Кархумяки — представлял собой систему круговой обороны финской армии 1942-1944 гг. к западу от Медвежьегорска, которую называли «Второй линией Маннергейма». Особенностью укрепления является логично выбранная линия переднего края, соответствующая природному скальному рубежу. Это позволило оборонительным сооружениям командовать над впереди лежащей местностью.

Город Медвежьегорск. В пути познакомимся с городом в губе Повенецкого залива, стоящем в окружении живописных скал и холмов. В этих местах снимались популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут деревья», «Платина 2»…

Беломорско-Балтийский канал им. Сталина. Самый прославленный из всех каналов России благодаря бессмертным одноименным папиросам и первый, где использовался труд заключенных. Канал, соединяющий Белое море с Онежским озером и имеющий выход в Балтийское море.

Идея его строительства возникла во время Северной войны и принадлежала царю Петру І. Тогда была проложена «Осударева дорога» — сухопутная трасса от пристани Нюхча на Белом море к Повенцу.

Возвращались к проекту и в середине XIX века и даже получили за разработку золотую медаль на Парижской выставке, но строиться канал начал детально только в XX веке.

Церковь Николая Чудотворца. Построена в память о погибших на строительстве ББК узниках ГУЛАГа. Архитектура храма настолько необычна, что вызывает удивление всех туристов, побывавших в этих местах.

Церковь напоминает оборонительную башню с небольшими окнами-бойницами, а ее деревянная звонница — сторожевую вышку.

Возвращение с экскурсии в отель ~ в 16:30.

Вариант № 2. Экспедиция к древним наскальным рисункам — Онежским петроглифам — Бесов Нос и многое другое.

Хотите разгадать загадочные писаницы древних саамов и побывать на мысу, который охраняет сам бес, — отправляйтесь в эту экспедицию. Продолжительность экскурсии вместе с трансферами: ~ 15,5 часов.

Внимание! Маршрут предусматривает длительную пешую прогулку (5 км в обе стороны), рекомендуем одежду и обувь спортивного типа, не предусмотрена остановка на питание, заранее приобретите перекус в дорогу.

07:30 — Завтрак в кафе — шведский стол.

08:00 — Выезд на экскурсионную программу.

~ 13:00 — прибытие в деревню Каршево. Посадка в моторную лодку.

Водная переправа по реке Черная (1 час в одну сторону).

Наружный осмотр старинного «петровского» 16-ти метрового маяка, который еще недавно входил в систему Волго-Балтийского водного пути и указывал морякам путь домой.

Экскурсия по мысу Бесов Нос. Причудливая форма в виде «носа крючком» и самый большой рисунок-петроглиф, таинственная фигура размером около 2 м, когда-то даровали мысу его название. Монахи Муромского монастыря в 15 веке окрестили его бесом, а чтобы защитить людей от «бесовой силы», начертали на нём крест.

Здесь расположено самое богатое в Скандинавии и в России скопление древних наскальных рисунков.

Эти послания оставили наши предки 5 тысяч лет назад.

В 2021 году онежские петроглифы в заказнике «Муромский» внесли в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обратная переправа по реке.

~ 18:00 — возвращение в деревню Каршево. Выезд в Кондопогу в отель.

Прибытие в отель после экскурсии ~ 23:00.

День 4.

Вариант №1. Горный парк «Рускеала» и остров Валаам (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура). Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.

06:30 — Завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

07:00 — Отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.

Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный «окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.

Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела.

Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.

По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.

~ 16:00 — и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала. Отправление на остров Валаам.

Время водного путешествия на метеоре до легендарного «Северного Афона» по Ладожскому озеру — 45 минут в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры-фьорды.

В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение величественного памятника архитектуры — действующего Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Время нахождения на острове Валаам ~ 2 часа.

19:45 — возвращение в мирскую суету, на материк.

~ 00:30 — возвращение в отель.

Вариант №2. Горный парк «Рускеала» и город Сортавала (стоимость уточняется, бронирование при покупке тура). Продолжительность экскурсии: ~ 18 часов.

06:30 — завтрак в кафе отеля (шведский стол/накрытие).

07:00 — отправление в «Старую Финляндию» (290 км). Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.

Кинематографическая остановка на фотосессию. Легендарный «окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски (место съемок фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют «Женькина речка», здесь снималась знаменитая сцена купания лесорубов.

Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Именно здесь долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения в парке – 2,5 часа.

16:00 — и вот мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему город Сортавала.

Обзорная экскурсия по г. Сортавала (Сердоболь), который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества».

Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь.

В ходе экскурсии прогуляемся по старинным улочкам города, осмотрим Певческое Поле, Церковь Николая Чудотворца, построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. Гребёнка, и поднимемся на смотровую площадку — гору Кухавуори.

Свободное время в городе Сортавала для самостоятельного ужина (~2,5 часа).

19:45 – выезд в отель.

~ 00:30 — возвращение в отель.