Приглашаем в трехдневный тур в Карелию с включенными в стоимость экскурсиями на самые известные острова Карелии: Кижи — музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам — здесь находится один из самых посещаемых монастырей России. Также вы побываете в горном парке «Рускеала».

Описание тура