Приглашаем в трехдневный тур в Карелию с включенными в стоимость экскурсиями на самые известные острова Карелии: Кижи — музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам — здесь находится один из самых посещаемых монастырей России. Также вы побываете в горном парке «Рускеала».
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание тура
Что вас ждетВ программу тура включены экскурсии на два самых известных острова Карелии — Кижи и Валаам. У вас будет два варианта посещения Валаама на выбор: самая большая экскурсия по острову или экскурсия на Валаам с прогулкой по Ладожским шхерам — уникальному природному объекту Ладоги. Также вы посетите жемчужину Карелии — горный парк «Рускеала». Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|22 950 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|31 700 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|28 000 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|25 350 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит
|28 250 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит
|37 150 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Валаам
- Ладожские шхеры
- Кижи
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессиональным гидом на протяжении двух дней тура
- Посещение экопарка «Долина водопадов»
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Проживание в отеле выбранной категории в Петрозаводске (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Трассовые экскурсии на протяжении всего тура
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Автобусная трассовая экскурсия по Сортавала
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
Что не входит в цену
- "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru", "Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 5900 руб. /взр., 2650 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет", "Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно", "Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. /взр., 2650 руб./дети до 9 лет включительно", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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