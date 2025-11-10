Программа тура по дням
Отправление из Перми
22:00 Выезд из Перми.
Предоставлены новые туристические автобусы, оснащённые кондиционерами, экранами для фильмов и мягкими креслами.
Поездка в Петербург
Просмотр фильмов в пути.
Обзорная экскурсия по Петербургу. Посещение Летнего сада или острова Новая Голландия
09:00 Встреча с гидом на Площади Победы у гостиницы Park Inn.
09:30 Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер! Здравствуй, Невский!»
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург» — это путешествие по самым знаковым местам города, где величие истории сочетается с изяществом архитектуры.
Вас ждет встреча с величественными дворцами, грандиозными храмами, живописными набережными и площадями, хранящими дух имперской столицы.
Этот маршрут погружает в атмосферу роскоши и гармонии, раскрывая уникальный облик Петербурга во всей его красе: стрелкой Васильевского острова, Университетской набережной, зданием Адмиралтейства, ансамблями центральных площадей, храмом «Спас на крови» и др.
12:30 Посещение Летнего сада. Это старейший сад города. Над его созданием трудились известнейшие русские и иностранные архитекторы и садовники, а исправления в план вносил сам Петр I.
Сад украшают фонтаны, пруды, зеленые лабиринты и тоннели, красивейшие клумбы, старинные вазы. А самые знаменитые «жители» Летнего сада – мраморные скульптуры (в даты проведения в Летнем Саду мероприятий будет производиться замена на посещение острова Новая Голландия).
14:00 Обед.
15:00 Отъезд на размещение.
15:30 Размещение в гостинице. Отдых.
Загородная экскурсия в Выборг. Посещение парка Монрепо
08:00 Загородная экскурсия в Выборг. Путевая информация.
11:00 Экскурсия по парку Монрепо – редкой красоты скальный пейзажный парк XVIII-XIX веков, прославившийся как один из самых красивых парков Европы. Сочетание необычной природы и вдохновенной романтики пейзажного парка придает Монрепо особую притягательность.
13:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по центру Выборга. Вы узнаете об истории города, его легендах и тайнах. Увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратушии посетите территорию Выборгского замка (без экскурсии).
Внимание! Башня Св. Олафа закрыта на реставрацию.
16:00 Обед (для варианта комфорт). Для варианта стандарт – свободное время.
17:30 Отъезд в Санкт-Петербург.
20:30 Окончание программы по месту проживания.
Знакомство с историей крейсера «Аврора». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Посещение Казанского собора
10:00 Встреча с гидом. Отъезд на программу.
10:30 Знакомство с историей крейсера «Аврора» (внешний осмотр).
11:00 Прогулка-экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен». Крепость старейшая постройка города.
Вы увидите бастионы и здания XVIII в., собор Святых Петра и Павла (усыпальницу российских императоров), памятник Петру I. Выход на Комендантскую пристань, откуда открывается лучшая панорама Дворцовой набережной.
13:30 Знакомство с ансамблем площади Искусств(Михайловский театр, Михайловский дворец, здание дворянского собрания, памятник А. С. Пушкину) и Казанской площадью (история создания Казанского собора).
Посещение Казанского собора — главного кафедрального собора города, освященного в честь Казанской иконы Божией Матери – покровительницы русского воинства. Собор – памятник воинской славы 1812 года, место захоронения великого русского полководца М. И. Кутузова.
14:45 Обед (для варианта комфорт). Для варианта Стандарт – свободное время.
15:30 Свободное время в центре города или возвращение в гостиницу.
Экскурсия в Петергоф. Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт
Завтрак. Освобождение номеров.
09:00 Встреча с гидом. Отъезд на программу.
Загородная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов».
На проезде туристы увидят Константиновский дворец (государственная резиденция президента России в Санкт-Петербурге и Дворец Конгрессов), Дворец Петра I в Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия.
10:30 Экскурсия по Нижнему парку «Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам». Этот парк фантастически хорош собой. Зелень деревьев, цветники, Финский залив, фонтаны, дворцы и павильоны создают неповторимую атмосферу вечного праздника. Возвращаться сюда можно бесконечно!
13:30 Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт. С момента основания главной задачей Кронштадта была защита Петербурга со стороны моря. Путь пройдет через Финский залив по дамбе комплекса защитных сооружений от наводнений.
Туристы узнают историю строительства защитных сооружений,создания дамбы и знакомство с ее инженерными сооружениями-водопропусниками.
14:15 Обзорная экскурсия по Кронштадту. Старые крепостные стены крепости, морской док, Летний сад, чугунная мостовая, Якорная площадь — главная площадь города, памятники Петруи Адмиралу Макарову.
Посещение нового Музейно-исторического парка «Остров фортов» Кронштадт. Это первый и самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Знакомство с жемчужиной Кронштадта, высотной доминантой акватории залива — великолепным Никольским Морским собором. Собор был задуман как Храм-памятник всем погибшим морякам.
16:45 Отъезд.
Возвращение в Пермь
В дороге. Обмен впечатлениями, просмотр фильмов.
Прибытие в Пермь
03:00-04:00 – ориентировочное время прибытие в г. Пермь.
Проживание
Тур предполагает ночные переезды на автобусе и проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
Комфорт:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный
|2-местный + доп.
|1-местный
|04.07.2025
|11.07.2025
|33 900
|35 300
|43 300
|01.08.2025
|08.08.2025
|32 200
|33 900
|40 600
Стандарт:
|Дата
|Дата возврата
|2-местный
|2-местный + доп.
|1-местный
|04.07.2025
|11.07.2025
|32 500
|33 900
|41 900
|01.08.2025
|08.08.2025
|30 800
|32 500
|39 200
Скидки:
- школьники до 15 лет включительно — 750 руб.;
- школьники/студенты 16-18 лет — 550 руб.;
- для туристов из Удмуртии — 300 руб.;
- на последний ряд автобуса: 300 руб.
Варианты проживания
Отель ARTSTUDIO Moskovsky
«ARTSTUDIO Moskovsky» – современный отель, расположенный в 10 минутах езды от центра города.
Апартаменты оборудованы ванной комнатой, косметическими принадлежностями, набором полотенец и постельного белья, тапочками, шкафом, утюгом, телевизором. На всей территории проведён интернет.
В каждых апартаментах есть кухня, которая оснащена необходимым инвентарём для приготовления пищи. Также в ресторане «MemET & Pir» гостям предоставляется классический континентальный завтрак.
В нескольких шагах находится станции метро «Фрунзенская». Рядом расположен Конгрессно-выставочный центр «Expoforum», планетарий, музей «Юсуповский дворец». Расстояние до аэропорта «Пулково» 18,2 км, до железнодорожного вокзала «Балтийский» – 1,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тариф «Стандарт»:
- Тариф «Комфорт»:
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (в зависимости от выбранного тарифа), ужины
- Второе место в автобусе - 13 500 руб
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Для экскурсий:
- удобную, не продуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура входит страховка по проезду в автобусе.
Какие документы нужны для поездки?
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.) должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Какая есть информация о транспорте?
22:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
22:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).
22:15 – м-н Закамск, ост. Лядова.
22:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.
22:45 – ост. Отворот на Майский.
23:00 – Нытвенский отворот.
23:05 – Григорьевский отворот.
23:10 – отворот Кудымкар/Карагай.
23:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл").
23:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава".
23:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань".
00:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр".
00:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208.
00:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста".
01:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.
02:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист".
Есть ли скидки в туре?
Школьники до 15 лет включительно — 750 руб.
Школьники/студенты 16-18 лет — 550 руб.
Скидка для туристов из Удмуртии — 300 руб.
Скидка на последний ряд — 300 руб.