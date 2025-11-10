3 день

Обзорная экскурсия по Петербургу. Посещение Летнего сада или острова Новая Голландия

09:00 Встреча с гидом на Площади Победы у гостиницы Park Inn.

09:30 Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер! Здравствуй, Невский!»

10:00 Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург» — это путешествие по самым знаковым местам города, где величие истории сочетается с изяществом архитектуры.

Вас ждет встреча с величественными дворцами, грандиозными храмами, живописными набережными и площадями, хранящими дух имперской столицы.

Этот маршрут погружает в атмосферу роскоши и гармонии, раскрывая уникальный облик Петербурга во всей его красе: стрелкой Васильевского острова, Университетской набережной, зданием Адмиралтейства, ансамблями центральных площадей, храмом «Спас на крови» и др.

12:30 Посещение Летнего сада. Это старейший сад города. Над его созданием трудились известнейшие русские и иностранные архитекторы и садовники, а исправления в план вносил сам Петр I.

Сад украшают фонтаны, пруды, зеленые лабиринты и тоннели, красивейшие клумбы, старинные вазы. А самые знаменитые «жители» Летнего сада – мраморные скульптуры (в даты проведения в Летнем Саду мероприятий будет производиться замена на посещение острова Новая Голландия).

14:00 Обед.

15:00 Отъезд на размещение.

15:30 Размещение в гостинице. Отдых.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160