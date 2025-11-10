Мои заказы

От Петербурга до Выборга. Автобусный тур из Перми

От Петербурга до Выборга
Вы отправитесь в Петербург — город величия, истории и архитектурных шедевров. Вас ждут дворцы, набережные и легендарные площади, раскрывающие дух имперской столицы. А затем в Выборге вы посетите парк Монрепо
и прогуляетесь центру города. Эти экскурсии подарят незабываемые впечатления и уникальные виды.

Загородные выезды покажут вам дворцы Петергофа, остров Котлин и крепости в Кронштадте — настоящие сокровища морской истории. Впечатляющие пейзажи, легенды и архитектура создадут атмосферу сказочного путешествия.

Ближайшие даты:
3
июл31
июл

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми

22:00 Выезд из Перми.

Предоставлены новые туристические автобусы, оснащённые кондиционерами, экранами для фильмов и мягкими креслами.

2 день

Поездка в Петербург

Просмотр фильмов в пути.

3 день

Обзорная экскурсия по Петербургу. Посещение Летнего сада или острова Новая Голландия

09:00 Встреча с гидом на Площади Победы у гостиницы Park Inn.

09:30 Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер! Здравствуй, Невский!»

10:00 Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург» — это путешествие по самым знаковым местам города, где величие истории сочетается с изяществом архитектуры.

Вас ждет встреча с величественными дворцами, грандиозными храмами, живописными набережными и площадями, хранящими дух имперской столицы.

Этот маршрут погружает в атмосферу роскоши и гармонии, раскрывая уникальный облик Петербурга во всей его красе: стрелкой Васильевского острова, Университетской набережной, зданием Адмиралтейства, ансамблями центральных площадей, храмом «Спас на крови» и др.

12:30 Посещение Летнего сада. Это старейший сад города. Над его созданием трудились известнейшие русские и иностранные архитекторы и садовники, а исправления в план вносил сам Петр I.

Сад украшают фонтаны, пруды, зеленые лабиринты и тоннели, красивейшие клумбы, старинные вазы. А самые знаменитые «жители» Летнего сада – мраморные скульптуры (в даты проведения в Летнем Саду мероприятий будет производиться замена на посещение острова Новая Голландия).

14:00 Обед.

15:00 Отъезд на размещение.

15:30 Размещение в гостинице. Отдых.

Обзорная экскурсия по Петербургу. Посещение Летнего сада или острова Новая Голландия
4 день

Загородная экскурсия в Выборг. Посещение парка Монрепо

08:00 Загородная экскурсия в Выборг. Путевая информация.

11:00 Экскурсия по парку Монрепо – редкой красоты скальный пейзажный парк XVIII-XIX веков, прославившийся как один из самых красивых парков Европы. Сочетание необычной природы и вдохновенной романтики пейзажного парка придает Монрепо особую притягательность.

13:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по центру Выборга. Вы узнаете об истории города, его легендах и тайнах. Увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратушии посетите территорию Выборгского замка (без экскурсии).

Внимание! Башня Св. Олафа закрыта на реставрацию.

16:00 Обед (для варианта комфорт). Для варианта стандарт – свободное время.

17:30 Отъезд в Санкт-Петербург.

20:30 Окончание программы по месту проживания.

Загородная экскурсия в Выборг. Посещение парка Монрепо
5 день

Знакомство с историей крейсера «Аврора». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Посещение Казанского собора

10:00 Встреча с гидом. Отъезд на программу.

10:30 Знакомство с историей крейсера «Аврора» (внешний осмотр).

11:00 Прогулка-экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен». Крепость старейшая постройка города.

Вы увидите бастионы и здания XVIII в., собор Святых Петра и Павла (усыпальницу российских императоров), памятник Петру I. Выход на Комендантскую пристань, откуда открывается лучшая панорама Дворцовой набережной.

13:30 Знакомство с ансамблем площади Искусств(Михайловский театр, Михайловский дворец, здание дворянского собрания, памятник А. С. Пушкину) и Казанской площадью (история создания Казанского собора).

Посещение Казанского собора — главного кафедрального собора города, освященного в честь Казанской иконы Божией Матери – покровительницы русского воинства. Собор – памятник воинской славы 1812 года, место захоронения великого русского полководца М. И. Кутузова.

14:45 Обед (для варианта комфорт). Для варианта Стандарт – свободное время.

15:30 Свободное время в центре города или возвращение в гостиницу.

Знакомство с историей крейсера «Аврора». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Посещение Казанского собора
6 день

Экскурсия в Петергоф. Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт

Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Встреча с гидом. Отъезд на программу.

Загородная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов».

На проезде туристы увидят Константиновский дворец (государственная резиденция президента России в Санкт-Петербурге и Дворец Конгрессов), Дворец Петра I в Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия.

10:30 Экскурсия по Нижнему парку «Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам». Этот парк фантастически хорош собой. Зелень деревьев, цветники, Финский залив, фонтаны, дворцы и павильоны создают неповторимую атмосферу вечного праздника. Возвращаться сюда можно бесконечно!

13:30 Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт. С момента основания главной задачей Кронштадта была защита Петербурга со стороны моря. Путь пройдет через Финский залив по дамбе комплекса защитных сооружений от наводнений.

Туристы узнают историю строительства защитных сооружений,создания дамбы и знакомство с ее инженерными сооружениями-водопропусниками.

14:15 Обзорная экскурсия по Кронштадту. Старые крепостные стены крепости, морской док, Летний сад, чугунная мостовая, Якорная площадь — главная площадь города, памятники Петруи Адмиралу Макарову.

Посещение нового Музейно-исторического парка «Остров фортов» Кронштадт. Это первый и самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.

Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Знакомство с жемчужиной Кронштадта, высотной доминантой акватории залива — великолепным Никольским Морским собором. Собор был задуман как Храм-памятник всем погибшим морякам.

16:45 Отъезд.

Экскурсия в Петергоф. Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт
7 день

Возвращение в Пермь

В дороге. Обмен впечатлениями, просмотр фильмов.

8 день

Прибытие в Пермь

03:00-04:00 – ориентировочное время прибытие в г. Пермь.

Проживание

Тур предполагает ночные переезды на автобусе и проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:

Комфорт:

ДатаДата возврата2-местный2-местный + доп. 1-местный
04.07.202511.07.202533 90035 30043 300
01.08.202508.08.202532 20033 90040 600

Стандарт:

ДатаДата возврата2-местный2-местный + доп. 1-местный
04.07.202511.07.202532 50033 90041 900
01.08.202508.08.202530 80032 50039 200

Скидки:

  • школьники до 15 лет включительно — 750 руб.;
  • школьники/студенты 16-18 лет — 550 руб.;
  • для туристов из Удмуртии — 300 руб.;
  • на последний ряд автобуса: 300 руб.

Варианты проживания

Отель ARTSTUDIO Moskovsky

3 ночи

«ARTSTUDIO Moskovsky» – современный отель, расположенный в 10 минутах езды от центра города.

Апартаменты оборудованы ванной комнатой, косметическими принадлежностями, набором полотенец и постельного белья, тапочками, шкафом, утюгом, телевизором. На всей территории проведён интернет.

В каждых апартаментах есть кухня, которая оснащена необходимым инвентарём для приготовления пищи. Также в ресторане «MemET & Pir» гостям предоставляется классический континентальный завтрак.

В нескольких шагах находится станции метро «Фрунзенская». Рядом расположен Конгрессно-выставочный центр «Expoforum», планетарий, музей «Юсуповский дворец». Расстояние до аэропорта «Пулково» 18,2 км, до железнодорожного вокзала «Балтийский» – 1,7 км.

Отель ARTSTUDIO Moskovsky
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Тариф «Стандарт»:
  • Тариф «Комфорт»:
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (в зависимости от выбранного тарифа), ужины
  • Второе место в автобусе - 13 500 руб
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Для экскурсий:

  • удобную, не продуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страховка по проезду в автобусе.

Какие документы нужны для поездки?
  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
  3. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.) должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Какая есть информация о транспорте?

22:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.

22:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская).

22:15 – м-н Закамск, ост. Лядова.

22:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак.

22:45 – ост. Отворот на Майский.

23:00 – Нытвенский отворот.

23:05 – Григорьевский отворот.

23:10 – отворот Кудымкар/Карагай.

23:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл").

23:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава".

23:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань".

00:25 (УДМ) – г. Воткинск, остановка "Центр".

00:30 (УДМ) – г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208.

00:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста".

01:25 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273.

02:40 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист".

Есть ли скидки в туре?

Школьники до 15 лет включительно — 750 руб.

Школьники/студенты 16-18 лет — 550 руб.

Скидка для туристов из Удмуртии — 300 руб.

Скидка на последний ряд — 300 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

