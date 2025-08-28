Мои заказы

Парадный Петербург. Летний тур на 3 дня

Начнете свое путешествие с захватывающей экскурсии в Царском Селе! Вас ждет прогулка по роскошному Екатерининскому дворцу, где таятся тайны императорских интриг и легендарная Янтарная комната — настоящий шедевр искусства и
мастерства.

Ощутите атмосферу царской эпохи, прогуляетесь по парку и окунитесь в атмосферу дворцовых времен! Затем отправитесь в Петербург — город, где история встречается с архитектурой высшего класса.

В Эрмитаже вас ждут шедевры Леонардо, Рафаэля и Микеланджело, а в Петергофе — знаменитые фонтаны и каскады, создающие эффект сказки. Не упустите шанс увидеть всю красоту и величие Северной столицы!

5
1 отзыв
Парадный Петербург. Летний тур на 3 дня
Парадный Петербург. Летний тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Парадный Петербург. Летний тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
июн12
июн19
июн26
июн3
июл10
июл17
июл

Программа тура по дням

1 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой и парку. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.

Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.

Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.

Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.

После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.

Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!

Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец, главную площадь города – Дворцовую.

А также легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова, корабль номер один в России – Крейсер «Аврора» и неприступную Петропавловскую крепость.

Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа – уникальные Золотые часы «Павлин» – удивительный механизм, единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!

Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Петергоф. Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!

Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Петергоф. ОтъездПетергоф. ОтъездПетергоф. ОтъездПетергоф. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура без проживания и питания — 11940 руб. /чел.

Кирочная 2*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие26.04-12.05182151821523615540054008100
13.05-22.05175051750522235472547257090
23.05-15.07185001850024170567056708505
16.07-25.09179351793523065513051307695
26.09-12.10165151651520295378037805670

Трио 2*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт, завтрак Ланчбокс26.04-10.0519690под запрос2541562656805под запрос
11.05-31.0518500под запрос2309051305670под запрос
01.06-31.0819690под запрос2541562656805под запрос
01.09-12.1017790под запрос2170544554995под запрос

Москва 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт, завтрак шведский стол25.04-11.052077019170277907425783010665
12.05-23.05200601896026405675071559990
24.05-30.0623185198803249597201012512960
01.07-31.082077019170277907425783010665
01.09-30.09200601896026405675071559990
01.10-12.10186451854523635540058058640

Россия 3*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Бизнес с конд., завтрак шведский стол25.04-11.05191651649524165565063057655
12.05-01.06181751620520845401553606710
02.06-14.07210101704027075706080609410
15.07-31.08191651649524165565063057655
31.08-04.10181751620520845401553606710
05.10-12.10171951591520365380044305780

Невский берег 3*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт, завтрак шведский стол26.04-31.0521335-2795574958370-
01.06-16.0624035-332151006010935-
17.06-21.0628005-409651384014715-
22.06-24.0824035-332151006010935-
25.08-01.0922755-3126091159720-
Невский берег, Комфорт, завтрак шведский стол26.04-31.05241752097533490101951107014445
01.06-16.06268702177038750127601363517010
17.06-21.06308452294546500165401741520790
22.06-24.08268702177038750127601363517010
25.08-01.09255952139536795118151242015795

Санкт-Петербург 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол26.04-11.052247519475319259450945012150
12.05-24.052176519265305408775877511475
25.05-05.07247452074536355116101161014715
06.07-23.08236052040534135105301053013635
24.08-30.092247519875319259450945012420
Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол26.04-11.0525310203102909079651215014850
12.05-24.0523890198902821075601080013500
25.05-05.0728290217903328599901498518090
06.07-23.0826870213703105589101363516740
24.08-30.0925595207952883578301242015390

Театральная площадь 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.04-31.0823890190903199094501080012960
01.09-12.102219018590286707830918011340
Премиум, завтрак шведский стол26.04-31.08264451984536975118801323015390
01.09-12.10247451934533655102601161013770

Экспресс Садовая 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.04-31.0823325199253088589101026013095
01.09-12.102162019420275607290864011475
Премиум, завтрак шведский стол26.04-31.08257352063535590112051255515390
01.09-12.1024175201753254597201107013905

DOMINA Пулково 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол26.04-11.052133518135275457290837010395
12.05-01.062275518555303158640972011745
02.06-05.0724035189353281098551093512960
06.07-28.082275518555303158640972011745
29.08-12.102133518135275457290837010395

Достоевский 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт, завтрак шведский стол26.04-31.0524315-31470918011205-
01.06-31.0726870-364551161013635-
01.08-12.1024315-31470918011205-
Супериор, завтрак шведский стол26.04-31.05258752447534515106651269018090
01.06-31.07282892519039225129601498520385
01.08-12.10258752447534515106651269018090

Станция L1 3*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Мансарда/Атриум, шведский стол26.04-10.052141019160293058170844011140
11.05-19.05187851758524185567059408100
20.05-09.06203451844527510715574259855
10.06-02.082141019160295558170844011140
03.08-20.09203451844527510715574259855
21.09-12.10187851758524385567059408100
Стандарт, шведский стол26.04-10.052176519265299958505877511475
11.05-19.05190701767024735594062108370
20.05-09.062077018570280607560783010260
10.06-02.082176519265299958505877511475
03.08-20.092077018570280607560783010260
21.09-12.10190701767024740594062108370

Скидка на ребенка до 14 лет — 2200 руб.

Варианты проживания

Кирочная 2

2 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Кирочная 2Кирочная 2Кирочная 2Кирочная 2
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Москва 4

2 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Санкт-Петербург 4

2 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Достоевский 4

2 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная площадь 4

2 ночи

«Театральная» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Трио 2

2 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Трио 2Трио 2Трио 2Трио 2Трио 2
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Россия 3

2 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Невский берег 3

2 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Экспресс Садовая 4

2 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

DOMINA Пулково 4

2 ночи

Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.

Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.

В качестве питания предложен ресторан или Room service.

Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.

DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция L1 3

2 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 2 суток (если выбран тариф с проживанием)
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с проживанием и питанием): 2 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание (если выбран тариф без проживания)
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без питания и проживания), обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?
  1. Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
  2. Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
  3. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
  4. В период с 18.06-21.06.25 (проведением в городе Международного Экономического форума), а также на период проведения праздника «Алые паруса» (даты праздника уточняются), возможно изменение стоимости тура. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет — 2200 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Ирина
28 авг 2025
Тур очень понравился. Новые эмоции, новые впечатления. Потрясающие экскурсоводы.
Тур очень понравился. Новые эмоции, новые впечатления. Потрясающие экскурсоводы.

