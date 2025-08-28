1 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой и парку. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.

Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.

Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.

Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.

После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160