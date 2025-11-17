Мои заказы

Парадный Петербург. Тур на 4 дня

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Петербургу — городу, где каждая улица дышит историей и искусством! Вас ждут величественные соборы, роскошные дворцы и легендарные памятники, а также шедевры Эрмитажа, включающие Мону
Лизу и уникальные часы «Павлин».

Дополните впечатления прогулкой по старинным дворцам Царского Села, полным тайн и великолепия, и насладитесь водной экскурсионной прогулкой по «Северной Венеции».

Завершите путешествие в Петергофе, где каждый каскад и фонтан создают атмосферу праздника и водного великолепия.

Ближайшие даты:
11
июн18
июн25
июн2
июл9
июл16
июл23
июл

Программа тура по дням

1 день

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.

Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!

Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец, главную площадь города – Дворцовую.

А также легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова, корабль номер один в России – Крейсер «Аврора» и неприступную Петропавловскую крепость.

Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа – уникальные Золотые часы «Павлин» – удивительный механизм, единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!

Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
2 день

Загородная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой и парку. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.

Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.

Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.

Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.

После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.

Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское СелоЗагородная экскурсия в Царское Село
3 день

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением Колокольни Владимирского собора и теплоходной прогулкой

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта». Встреча с гидом у ст. метро «Владимирская» у памятника Ф. М. Достоевскому. Отправление на экскурсию в 11:00.

Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга.

Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый XVIII век, разночинный XIX, бунтарский XX!

Экскурсия начнется с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.

Продлить очарование городом Вы сможете на водной теплоходной прогулке. Мы приглашаем Вас прокатиться на теплоходике по рекам и каналам города, насладиться «Северной Венецией» и убедиться, что город с воды смотрится абсолютно по-другому.

Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.

Продолжительность экскурсии 4-4,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением Колокольни Владимирского собора и теплоходной прогулкойПешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением Колокольни Владимирского собора и теплоходной прогулкойПешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением Колокольни Владимирского собора и теплоходной прогулкой
4 день

Петергоф. Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!

Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.

Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Петергоф. ОтъездПетергоф. ОтъездПетергоф. ОтъездПетергоф. Отъезд
Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура без проживания и питания — 15610 руб. /чел.

Кирочная 2*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие26.04-12.05249152491533015540054008100
13.05-22.05238502385030935472547257090
23.05-15.07253402534033845567056708505
16.07-25.09244902449032185513051307695
26.09-12.10223602236028030378037805670

Трио 2*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт, завтрак Ланчбокс26.04-10.0527125под запрос3571062656805под запрос
11.05-31.0525340под запрос3222551305670под запрос
01.06-31.0827125под запрос3571062656805под запрос
01.09-12.1024275под запрос3014544554995под запрос

Москва 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт, завтрак шведский стол25.04-11.052874526345392757425783010665
12.05-23.05276802603037195675071559990
24.05-30.0632360274104633597201012512960
01.07-31.082874526345392757425783010665
01.09-30.09276802603037195675071559990
01.10-12.10255552540033045540058058640

Россия 3*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Бизнес с конд., завтрак шведский стол25.04-11.05263402233533830565063057655
12.05-01.06248502189528860401553606710
02.06-14.07291052315038195706080609410
15.07-31.08263402233533830565063057655
31.08-04.10248502189528860401553606710
05.10-12.10233802146028140380044305780

Невский берег 3*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт, завтрак шведский стол26.04-31.0529595-3952074958370-
01.06-16.0633640-474051006010935-
17.06-21.0639595-590351384014715-
22.06-24.0833640-474051006010935-
25.08-01.0931725-4448091159720-
Невский берег, Комфорт, завтрак шведский стол26.04-31.05338502905047820101951107014445
01.06-16.06378953024555715127601363517010
17.06-21.06438503200067340165401741520790
22.06-24.08378953024555715127601363517010
25.08-01.09359752967552785118151242015795

Санкт-Петербург 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол26.04-11.053129526795454709450945012150
12.05-24.053023526485433958775877511475
25.05-05.07347002870052115116101161014715
06.07-23.08329952819548795105301053013635
24.08-30.093129527395454709450945012420
Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол26.04-11.0535555280554122079651215014850
12.05-24.0533425274253990575601080013500
25.05-05.0740020302704751599901498518090
06.07-23.0837895296454417089101363516740
24.08-30.0935975287754083578301242015390

Театральная площадь 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.04-31.0833425262254557594501080012960
01.09-12.103087025470405907830918011340
Премиум, завтрак шведский стол26.04-31.08372552735553050118801323015390
01.09-12.10347002660048065102601161013770

Экспресс Садовая 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.04-31.0832575274754391589101026013095
01.09-12.103002026720389307290864011475
Премиум, завтрак шведский стол26.04-31.08361902854050975112051255515390
01.09-12.1033850278504640597201107013905

DOMINA Пулково 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол26.04-11.052959524795389107290837010395
12.05-01.063172525425430658640972011745
02.06-05.0733640259854680098551093512960
06.07-28.083172525425430658640972011745
29.08-12.102959524795389107290837010395

Достоевский 4*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Стандарт, завтрак шведский стол26.04-31.0534065-44795918011205-
01.06-31.0737895-522701161013635-
01.08-12.1034065-44795918011205-
Супериор, завтрак шведский стол26.04-31.05364053430549365106651269018090
01.06-31.07400203537056425129601498520385
01.08-12.10364053430549365106651269018090

Станция L1 3*

КатегорияПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест.2-мест. + доп. место
Мансарда/Атриум, шведский стол26.04-10.052970026325415458170844011140
11.05-19.05257652396533865567059408100
20.05-09.06281052525538885715574259855
10.06-02.082970026325419208170844011140
03.08-20.09281052525538885715574259855
21.09-12.10257652396534165567059408100
Стандарт, шведский стол26.04-10.053023526485425858505877511475
11.05-19.05261902409034695594062108370
20.05-09.062874525445396757560783010260
10.06-02.083023526485425858505877511475
03.08-20.092874525445396757560783010260
21.09-12.10261902409034695594062108370

Скидка на ребенка до 14 лет — 2200 руб.

Варианты проживания

Кирочная 2

3 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Кирочная 2Кирочная 2Кирочная 2Кирочная 2
Москва 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4
Санкт-Петербург 4

3 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4
Достоевский 4

3 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4
Театральная площадь 4

3 ночи

«Театральная» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4
Трио 2

3 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

Трио 2Трио 2Трио 2Трио 2Трио 2
Россия 3

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3Россия 3
Невский берег 3

3 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3Невский берег 3
Экспресс Садовая 4

3 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4
DOMINA Пулково 4

3 ночи

Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.

Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.

В качестве питания предложен ресторан или Room service.

Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.

DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4DOMINA Пулково 4
Станция L1 3

3 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3Станция L1 3
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице 3 суток (если выбран тариф с проживанием)
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с проживанием и питанием): 3 завтрака в ресторане гостиницы
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Проживание (если выбран тариф без проживания)
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без питания и проживания), обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?
  1. Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
  2. Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
  3. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
  4. В период с 18.06-21.06.25 (проведением в городе Международного Экономического форума), а также на период проведения праздника «Алые паруса» (даты праздника уточняются), возможно изменение стоимости тура. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Какие скидки есть в туре?

Скидка на ребенка до 14 лет — 2200 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
