1 день

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.

Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!

Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец, главную площадь города – Дворцовую.

А также легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова, корабль номер один в России – Крейсер «Аврора» и неприступную Петропавловскую крепость.

Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа – уникальные Золотые часы «Павлин» – удивительный механизм, единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!

Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

