Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 12:20.
Невероятные архитектурные ансамбли Северной столицы, скульптурные композиции, панорамы и очарование набережных подарят Вам полное погружение в историю и атмосферу Петербурга, признанного одним из самых красивых городов Европы!
Вы увидите всё самое значимое и прекрасное, что делает Петербург неповторимым: парадный Невский проспект, величественный Исаакиевский и грандиозный Казанский соборы, роскошный Зимний дворец, главную площадь города – Дворцовую.
А также легендарный «Медный всадник», уникальный Спас-на-Крови, стремительную Стрелку Васильевского острова, корабль номер один в России – Крейсер «Аврора» и неприступную Петропавловскую крепость.
Экскурсия в Эрмитаж. Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.
Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.
И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа – уникальные Золотые часы «Павлин» – удивительный механизм, единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!
Вы совершите путешествие в мир красоты и вдохновения, которое запомните навсегда!
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Загородная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу со знаменитой Янтарной комнатой и парку. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 11:30.
Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц.
Пройдя по Золотой анфиладе, посетив украшенный зеркалами и золоченой резьбой Большой Тронный зал, где проводились царские балы и торжественные приемы – можно перенестись на несколько столетий назад и представить, как жила императрица Екатерина II.
Конечно, во время экскурсии Вы увидите и «жемчужину» дворца – знаменитую Янтарную комнату, узнаете историю и тайны ее создания, исчезновения и воссоздания.
После экскурсии по дворцу Вас ждет небольшая прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга, который так же великолепен, как и сам дворец.
Продолжительность экскурсии 5,5-6 часов.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта» с посещением Колокольни Владимирского собора и теплоходной прогулкой
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «В трех шагах от Невского проспекта». Встреча с гидом у ст. метро «Владимирская» у памятника Ф. М. Достоевскому. Отправление на экскурсию в 11:00.
Во время сегодняшней авторской пешеходной экскурсии Вы погрузитесь в атмосферу старого Петербурга.
Далеко ходить не придется, маршрут прогулки пролегает в непосредственной близости от Невского проспекта. Вы узнаете, как жил настоящий Петербург в разные эпохи: дворцовый XVIII век, разночинный XIX, бунтарский XX!
Экскурсия начнется с подъема на одну из самых высоких смотровых площадок города – Колокольню Владимирского собора. Отсюда Вы не только полюбуетесь на знаменитые петербургские крыши, но и вместе с гидом проложите маршрут своей экскурсии.
Продлить очарование городом Вы сможете на водной теплоходной прогулке. Мы приглашаем Вас прокатиться на теплоходике по рекам и каналам города, насладиться «Северной Венецией» и убедиться, что город с воды смотрится абсолютно по-другому.
Экскурсия проходит на однопалубном теплоходе, на котором имеется открытая палуба, крытый салон, удобная мебель и туалетная комната.
Продолжительность экскурсии 4-4,5 часа.
Транспорт не предоставляется.
Петергоф. Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему Парку. Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в летний период в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!
Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.
Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость тура без проживания и питания — 15610 руб. /чел.
Кирочная 2*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|26.04-12.05
|24915
|24915
|33015
|5400
|5400
|8100
|13.05-22.05
|23850
|23850
|30935
|4725
|4725
|7090
|23.05-15.07
|25340
|25340
|33845
|5670
|5670
|8505
|16.07-25.09
|24490
|24490
|32185
|5130
|5130
|7695
|26.09-12.10
|22360
|22360
|28030
|3780
|3780
|5670
Трио 2*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Стандарт, завтрак Ланчбокс
|26.04-10.05
|27125
|под запрос
|35710
|6265
|6805
|под запрос
|11.05-31.05
|25340
|под запрос
|32225
|5130
|5670
|под запрос
|01.06-31.08
|27125
|под запрос
|35710
|6265
|6805
|под запрос
|01.09-12.10
|24275
|под запрос
|30145
|4455
|4995
|под запрос
Москва 4*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Стандарт, завтрак шведский стол
|25.04-11.05
|28745
|26345
|39275
|7425
|7830
|10665
|12.05-23.05
|27680
|26030
|37195
|6750
|7155
|9990
|24.05-30.06
|32360
|27410
|46335
|9720
|10125
|12960
|01.07-31.08
|28745
|26345
|39275
|7425
|7830
|10665
|01.09-30.09
|27680
|26030
|37195
|6750
|7155
|9990
|01.10-12.10
|25555
|25400
|33045
|5400
|5805
|8640
Россия 3*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|25.04-11.05
|26340
|22335
|33830
|5650
|6305
|7655
|12.05-01.06
|24850
|21895
|28860
|4015
|5360
|6710
|02.06-14.07
|29105
|23150
|38195
|7060
|8060
|9410
|15.07-31.08
|26340
|22335
|33830
|5650
|6305
|7655
|31.08-04.10
|24850
|21895
|28860
|4015
|5360
|6710
|05.10-12.10
|23380
|21460
|28140
|3800
|4430
|5780
Невский берег 3*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Стандарт, завтрак шведский стол
|26.04-31.05
|29595
|-
|39520
|7495
|8370
|-
|01.06-16.06
|33640
|-
|47405
|10060
|10935
|-
|17.06-21.06
|39595
|-
|59035
|13840
|14715
|-
|22.06-24.08
|33640
|-
|47405
|10060
|10935
|-
|25.08-01.09
|31725
|-
|44480
|9115
|9720
|-
|Невский берег, Комфорт, завтрак шведский стол
|26.04-31.05
|33850
|29050
|47820
|10195
|11070
|14445
|01.06-16.06
|37895
|30245
|55715
|12760
|13635
|17010
|17.06-21.06
|43850
|32000
|67340
|16540
|17415
|20790
|22.06-24.08
|37895
|30245
|55715
|12760
|13635
|17010
|25.08-01.09
|35975
|29675
|52785
|11815
|12420
|15795
Санкт-Петербург 4*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|26.04-11.05
|31295
|26795
|45470
|9450
|9450
|12150
|12.05-24.05
|30235
|26485
|43395
|8775
|8775
|11475
|25.05-05.07
|34700
|28700
|52115
|11610
|11610
|14715
|06.07-23.08
|32995
|28195
|48795
|10530
|10530
|13635
|24.08-30.09
|31295
|27395
|45470
|9450
|9450
|12420
|Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|26.04-11.05
|35555
|28055
|41220
|7965
|12150
|14850
|12.05-24.05
|33425
|27425
|39905
|7560
|10800
|13500
|25.05-05.07
|40020
|30270
|47515
|9990
|14985
|18090
|06.07-23.08
|37895
|29645
|44170
|8910
|13635
|16740
|24.08-30.09
|35975
|28775
|40835
|7830
|12420
|15390
Театральная площадь 4*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|26.04-31.08
|33425
|26225
|45575
|9450
|10800
|12960
|01.09-12.10
|30870
|25470
|40590
|7830
|9180
|11340
|Премиум, завтрак шведский стол
|26.04-31.08
|37255
|27355
|53050
|11880
|13230
|15390
|01.09-12.10
|34700
|26600
|48065
|10260
|11610
|13770
Экспресс Садовая 4*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|26.04-31.08
|32575
|27475
|43915
|8910
|10260
|13095
|01.09-12.10
|30020
|26720
|38930
|7290
|8640
|11475
|Премиум, завтрак шведский стол
|26.04-31.08
|36190
|28540
|50975
|11205
|12555
|15390
|01.09-12.10
|33850
|27850
|46405
|9720
|11070
|13905
DOMINA Пулково 4*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
|26.04-11.05
|29595
|24795
|38910
|7290
|8370
|10395
|12.05-01.06
|31725
|25425
|43065
|8640
|9720
|11745
|02.06-05.07
|33640
|25985
|46800
|9855
|10935
|12960
|06.07-28.08
|31725
|25425
|43065
|8640
|9720
|11745
|29.08-12.10
|29595
|24795
|38910
|7290
|8370
|10395
Достоевский 4*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Стандарт, завтрак шведский стол
|26.04-31.05
|34065
|-
|44795
|9180
|11205
|-
|01.06-31.07
|37895
|-
|52270
|11610
|13635
|-
|01.08-12.10
|34065
|-
|44795
|9180
|11205
|-
|Супериор, завтрак шведский стол
|26.04-31.05
|36405
|34305
|49365
|10665
|12690
|18090
|01.06-31.07
|40020
|35370
|56425
|12960
|14985
|20385
|01.08-12.10
|36405
|34305
|49365
|10665
|12690
|18090
Станция L1 3*
|Категория
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Мансарда/Атриум, шведский стол
|26.04-10.05
|29700
|26325
|41545
|8170
|8440
|11140
|11.05-19.05
|25765
|23965
|33865
|5670
|5940
|8100
|20.05-09.06
|28105
|25255
|38885
|7155
|7425
|9855
|10.06-02.08
|29700
|26325
|41920
|8170
|8440
|11140
|03.08-20.09
|28105
|25255
|38885
|7155
|7425
|9855
|21.09-12.10
|25765
|23965
|34165
|5670
|5940
|8100
|Стандарт, шведский стол
|26.04-10.05
|30235
|26485
|42585
|8505
|8775
|11475
|11.05-19.05
|26190
|24090
|34695
|5940
|6210
|8370
|20.05-09.06
|28745
|25445
|39675
|7560
|7830
|10260
|10.06-02.08
|30235
|26485
|42585
|8505
|8775
|11475
|03.08-20.09
|28745
|25445
|39675
|7560
|7830
|10260
|21.09-12.10
|26190
|24090
|34695
|5940
|6210
|8370
Скидка на ребенка до 14 лет — 2200 руб.
Варианты проживания
Кирочная 2
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Театральная площадь 4
«Театральная» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Трио 2
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
DOMINA Пулково 4
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Станция L1 3
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице 3 суток (если выбран тариф с проживанием)
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с проживанием и питанием): 3 завтрака в ресторане гостиницы
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни, за исключением дней с дополнительными экскурсиями
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Проживание (если выбран тариф без проживания)
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без питания и проживания), обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
- Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
- Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
- Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- В период с 18.06-21.06.25 (проведением в городе Международного Экономического форума), а также на период проведения праздника «Алые паруса» (даты праздника уточняются), возможно изменение стоимости тура. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Какие скидки есть в туре?
