Мраморные фасады Исаакиевского собора и гранитные набережные
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости.
Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».
Отправление на экскурсию в 14:00.
Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 12:20.
Обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Автобусная экскурсия в Карелию. Рускеала
Завтрак-сухой паек.
Автобусная экскурсия в Рускеалу.
Ранняя встреча с гидом у метро «Пл. Восстания».
Отправление на экскурсию в 06:50.
Редкая возможность познакомиться с единственным в России и одним из немногих в Европе горным парком, расположенным в республике Карелии.
По дороге Вы увидите живописные пейзажи Ленинградской области, и мы поговорим об особенностях северной природы.
В самом горном парке находится знаменитый мраморный каньон – памятник индустриальной архитектуры конца XVIII- начала XX вв.
Он был создан в процессе добычи рускеальского мрамора в сплошном массиве камня.
Мрамор отсюда был использован для облицовки целого ряда архитектурных памятников Санкт-Петербурга, особенного много его ушло на фасады Исаакиевского собора.
Недалеко от горного парка у Вас будет возможность увидеть одно из самых живописных и самых известных места Карелии – равнинные водопады Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие».
Горный парк расположен в получасе езды от второго по величине города Карелии – г. Сортавалы, знакомство с которым мы также включили в программу.
Окончание экскурсии около метро «Пл. Восстания» не ранее 23.30.
Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор
Завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор.
Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская».
Отправление на экскурсию в 11:00.
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.
Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Транспорт не предоставляется.
Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Отправление на экскурсию в 11:30.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ
|Период
На 1 чел. в 2-мест.
номере
Доп.
место
1-мест.
номер
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|30.09-20.10.24
|28770
|28770
|33630
|2900
|3375
|5060
|21.10-10.11.24
|29495
|29495
|33815
|3440
|3915
|5870
|11.11-28.12.24
|28430
|28430
|33110
|2900
|3375
|5060
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|30.09-20.10.24
|29830
|29830
|35770
|3440
|3915
|5870
|21.10-10.11.24
|30555
|30555
|37575
|3980
|4455
|6680
|11.11-28.12.24
|29495
|29495
|35215
|3440
|3915
|5870
СТАНЦИЯ K43
Стандарт
Завтрак накрытие
|30.09-20.10.24
|28770
|28270
|35520
|3375
|3375
|4860
|21.10-03.11.24
|30555
|28855
|38925
|4320
|4455
|6075
|04.11-28.12.24
|26575
|26275
|31435
|2430
|2430
|3510
СТАНЦИЯ L1 3*
Мансарда/Атриум
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|29035
|28735
|36055
|3510
|3510
|5130
|21.10-03.11.24
|31085
|28985
|39455
|4455
|4725
|6345
|04.11-28.12.24
|26445
|26245
|31170
|2360
|2360
|3440
СТАНЦИЯ L1 3*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|29565
|28865
|37125
|3780
|3780
|5400
|21.10-03.11.24
|31615
|29115
|40525
|4725
|4995
|6615
|04.11-28.12.24
|26975
|26375
|32240
|2630
|2630
|3710
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|30360
|30560
|37110
|3780
|4185
|6345
|21.10-03.11.24
|30820
|31220
|38380
|4185
|4590
|7020
|04.11-28.12.24
|30025
|30225
|36775
|3780
|4185
|6345
СТАНЦИЯ S12 34
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|31955
|29855
|40865
|4725
|4995
|6615
|21.10-03.11.24
|34800
|32300
|46950
|6110
|6370
|8580
|04.11-28.12.24
|28165
|27865
|34405
|3240
|3240
|4590
СТАНЦИЯ S12 34
Комфорт
Завтрак шведский стол
|30.09-20.10.24
|32750
|30050
|42470
|5130
|5400
|7020
|21.10-03.11.24
|35595
|32495
|48555
|6750
|7020
|9315
|04.11-28.12.24
|29495
|28195
|37035
|3915
|3915
|5265
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|30.09-17.10.24
|31425
|30525
|40875
|4725
|4725
|6750
|18.10-04.11.24
|32145
|30445
|42675
|5265
|5265
|7290
|05.11-28.12.24
|30820
|30120
|39660
|4590
|4590
|6615
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*
Стандарт Нева,
Завтрак шведский стол
|30.09-17.10.24
|39115
|32815
|56395
|8640
|8640
|10665
|18.10-04.11.24
|39310
|32610
|57130
|8910
|8910
|10935
|05.11-28.12.24
|38780
|32480
|55420
|8640
|8640
|10665
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|30.09-31.10.24
|31315
|-
|38713
|4185
|4670
|-
|01.11-28.12.24
|30980
|-
|38378
|4185
|4670
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор
Завтрак шведский стол
|30.09-31.10.24
|32645
|36425
|39773
|4455
|5345
|9125
|01.11-28.12.24
|32305
|39433
|36085
|4455
|5345
|9125
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|30.09-10.11.24
|36200
|32800
|46190
|6075
|6890
|9320
|11.11-28.12.24
|31350
|31350
|36750
|3780
|4860
|7290
ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|30.09-10.11.24
|40180
|33780
|54220
|8100
|9180
|11610
|11.11-28.12.24
|35330
|32330
|44780
|5805
|6885
|9315
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандарт мансарда
Завтрак шведский стол
|30.09-10.11.24
|36730
|30930
|47260
|6345
|7425
|9180
|11.11-28.12.24
|31880
|29480
|37820
|4050
|5130
|6885
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Премиум
Завтрак шведский стол
|30.09-10.11.24
|40710
|31910
|55290
|8370
|9450
|11205
|11.11-28.12.24
|35860
|30460
|45850
|6075
|7155
|8910
|ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
|Стоимость на 1 чел.
|Скидка на реб. до 14 лет
|30.09-28.12
|22530
|2000
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Отель Казанская 43
Отель «Казанская 43» расположен в центре города Санкт-Петербурга, возле Памятника Нос майора Ковалева
Отель предлагает размещение в комфортабельных номерах, каждый из которых оборудован удобной мебелью, телевизором и собственной ванной комнатой.
К услугам гостей уютная зона отдыха, где можно пообщаться с новыми знакомыми и выпить чашку чая или кофе.
Отель находится недалеко от станций трех линий метрополитена - «Сенная», «Садовая» и «Спасская». Отсюда Вы с легкостью доберетесь до нужного места на общественном транспорте.
Отель Станция Премьер S12
Отдых должен быть комфортным! Отель «Отель Станция Премьер S12» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Садовая, Юсуповский дворец и Мариинский театр.
Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.
В номере вас будут ждать телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Express Sadovaya Hotel
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер в день заезда и выезда
- Размещение в гостинице и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая важная информация есть в туре?
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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