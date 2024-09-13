Закованный в мрамор. Осенне-зимний тур в Петербург с посещением Карелии

Приглашаем вас в пятидневный тур в Санкт-Петербург с посещением живописной Карелии! Величием своего неповторимого облика Петербург во многом обязан обилием украшающего мрамора и гранита.

Мраморные фасады Исаакиевского собора и гранитные набережные
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Невы, мрамор парадной лестницы Зимнего дворца, и самый большой в мире монолит Александровской колонны.

Но не менее интересно история самого мрамора, поэтому в наш тур включена экскурсия в горный парк Рускеала – один из самых известных карьеров, расположенный на территории Карелии.

5
3 отзыва
Закованный в мрамор. Осенне-зимний тур в Петербург с посещением Карелии
Закованный в мрамор. Осенне-зимний тур в Петербург с посещением Карелии
Закованный в мрамор. Осенне-зимний тур в Петербург с посещением Карелии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости.

Встреча с гидом в центре города у м. «Горьковская».

Отправление на экскурсию в 14:00.

Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – старейшему историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.

Экскурсия в Петропавловскую крепость знакомит с фортификационным сооружением России XVIII века, с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов Петра и Павла, позолоченный шпиль которого возвышается над городом.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепостиПешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости
2 день

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 12:20.

Обзорная экскурсия «Портрет Великого города» познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.

Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по ЭрмитажуАвтобусная обзорная экскурсия «Портрет Великого города» с экскурсией по Эрмитажу
3 день

Автобусная экскурсия в Карелию. Рускеала

Завтрак-сухой паек.

Автобусная экскурсия в Рускеалу.

Ранняя встреча с гидом у метро «Пл. Восстания».

Отправление на экскурсию в 06:50.

Редкая возможность познакомиться с единственным в России и одним из немногих в Европе горным парком, расположенным в республике Карелии.

По дороге Вы увидите живописные пейзажи Ленинградской области, и мы поговорим об особенностях северной природы.

В самом горном парке находится знаменитый мраморный каньон – памятник индустриальной архитектуры конца XVIII- начала XX вв.

Он был создан в процессе добычи рускеальского мрамора в сплошном массиве камня.

Мрамор отсюда был использован для облицовки целого ряда архитектурных памятников Санкт-Петербурга, особенного много его ушло на фасады Исаакиевского собора.

Недалеко от горного парка у Вас будет возможность увидеть одно из самых живописных и самых известных места Карелии – равнинные водопады Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие».

Горный парк расположен в получасе езды от второго по величине города Карелии – г. Сортавалы, знакомство с которым мы также включили в программу.

Окончание экскурсии около метро «Пл. Восстания» не ранее 23.30.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.

Автобусная экскурсия в Карелию. РускеалаАвтобусная экскурсия в Карелию. РускеалаАвтобусная экскурсия в Карелию. РускеалаАвтобусная экскурсия в Карелию. РускеалаАвтобусная экскурсия в Карелию. Рускеала
4 день

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор.

Встреча с гидом у ст. метро «Адмиралтейская».

Отправление на экскурсию в 11:00.

Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.

Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.

Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.

Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.

Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.

Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».

Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Транспорт не предоставляется.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский соборПешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский соборПешеходная экскурсия «Два острова, три века» с экскурсией в Исаакиевский собор
5 день

Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:30.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Загородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. ОтъездЗагородная экскурсия в Царское Село. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РАЗМЕЩЕНИЕПериод

На 1 чел. в 2-мест.

номере

Доп.

место

1-мест.

номер

Доп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

30.09-20.10.24287702877033630290033755060
21.10-10.11.24294952949533815344039155870
11.11-28.12.24284302843033110290033755060

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

30.09-20.10.24298302983035770344039155870
21.10-10.11.24305553055537575398044556680
11.11-28.12.24294952949535215344039155870

СТАНЦИЯ K43

Стандарт

Завтрак накрытие

30.09-20.10.24287702827035520337533754860
21.10-03.11.24305552885538925432044556075
04.11-28.12.24265752627531435243024303510

СТАНЦИЯ L1 3*

Мансарда/Атриум

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24290352873536055351035105130
21.10-03.11.24310852898539455445547256345
04.11-28.12.24264452624531170236023603440

СТАНЦИЯ L1 3*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24295652886537125378037805400
21.10-03.11.24316152911540525472549956615
04.11-28.12.24269752637532240263026303710

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24303603056037110378041856345
21.10-03.11.24308203122038380418545907020
04.11-28.12.24300253022536775378041856345

СТАНЦИЯ S12 34

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24319552985540865472549956615
21.10-03.11.24348003230046950611063708580
04.11-28.12.24281652786534405324032404590

СТАНЦИЯ S12 34

Комфорт

Завтрак шведский стол

30.09-20.10.24327503005042470513054007020
21.10-03.11.24355953249548555675070209315
04.11-28.12.24294952819537035391539155265

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

30.09-17.10.24314253052540875472547256750
18.10-04.11.24321453044542675526552657290
05.11-28.12.24308203012039660459045906615

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ4*

Стандарт Нева,

Завтрак шведский стол

30.09-17.10.243911532815563958640864010665
18.10-04.11.243931032610571308910891010935
05.11-28.12.243878032480554208640864010665

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

30.09-31.10.2431315-3871341854670-
01.11-28.12.2430980-3837841854670-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор

Завтрак шведский стол

30.09-31.10.24326453642539773445553459125
01.11-28.12.24323053943336085445553459125

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

30.09-10.11.24362003280046190607568909320
11.11-28.12.24313503135036750378048607290

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

30.09-10.11.244018033780542208100918011610
11.11-28.12.24353303233044780580568859315

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансарда

Завтрак шведский стол

30.09-10.11.24367303093047260634574259180
11.11-28.12.24318802948037820405051306885

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Премиум

Завтрак шведский стол

30.09-10.11.244071031910552908370945011205
11.11-28.12.24358603046045850607571558910
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ
Стоимость на 1 чел. Скидка на реб. до 14 лет
30.09-28.12225302000

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Отель «Москва» 4

4 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».

К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.

В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.

На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.

Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.

За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4

Отель «Санкт-Петербург» 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.

Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4Отель «Санкт-Петербург» 4

Отель «Достоевский» 4

4 ночи

Отель «Достоевский» ждёт Вас в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся Вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4Отель «Достоевский» 4

Отель Казанская 43

4 ночи

Отель «Казанская 43» расположен в центре города Санкт-Петербурга, возле Памятника Нос майора Ковалева

Отель предлагает размещение в комфортабельных номерах, каждый из которых оборудован удобной мебелью, телевизором и собственной ванной комнатой.

К услугам гостей уютная зона отдыха, где можно пообщаться с новыми знакомыми и выпить чашку чая или кофе.

Отель находится недалеко от станций трех линий метрополитена - «Сенная», «Садовая» и «Спасская». Отсюда Вы с легкостью доберетесь до нужного места на общественном транспорте.

Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43Отель Казанская 43

Отель Станция Премьер S12

4 ночи

Отдых должен быть комфортным! Отель «Отель Станция Премьер S12» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится неподалёку от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Садовая, Юсуповский дворец и Мариинский театр.

Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Если планируете экскурсии, обратите внимание на экскурсионное бюро отеля. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.

Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда и гладильные услуги. Персонал отеля говорит на английском и русском.

В номере вас будут ждать телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12Отель Станция Премьер S12

Отель Станция L1

4 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1

Express Sadovaya Hotel

4 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya Hotel

Театральная площадь 4

4 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Размещение в гостинице и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая важная информация есть в туре?

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
13 сен 2024
Спасибо огромное за оперативную обратную связь менеджеров. Рекомендую "Большую Страну" друзьям и знакомым. Удачи и процветания! Будем продолжать путешествовать с "Большой Страной"
Т
7 сен 2024
Спасибо за продуманную организацию. Все чётко и профессионально.
Особенно спасибо за карту "подорожник"
Хотим вернуться ещё раз
П
29 авг 2024
Все устроило! Организация на уровне.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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