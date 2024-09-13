3 день

Автобусная экскурсия в Карелию. Рускеала

Завтрак-сухой паек.

Автобусная экскурсия в Рускеалу.

Ранняя встреча с гидом у метро «Пл. Восстания».

Отправление на экскурсию в 06:50.

Редкая возможность познакомиться с единственным в России и одним из немногих в Европе горным парком, расположенным в республике Карелии.

По дороге Вы увидите живописные пейзажи Ленинградской области, и мы поговорим об особенностях северной природы.

В самом горном парке находится знаменитый мраморный каньон – памятник индустриальной архитектуры конца XVIII- начала XX вв.

Он был создан в процессе добычи рускеальского мрамора в сплошном массиве камня.

Мрамор отсюда был использован для облицовки целого ряда архитектурных памятников Санкт-Петербурга, особенного много его ушло на фасады Исаакиевского собора.

Недалеко от горного парка у Вас будет возможность увидеть одно из самых живописных и самых известных места Карелии – равнинные водопады Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие».

Горный парк расположен в получасе езды от второго по величине города Карелии – г. Сортавалы, знакомство с которым мы также включили в программу.

Окончание экскурсии около метро «Пл. Восстания» не ранее 23.30.

Транспорт предоставляется на автобусную экскурсию.