1 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

За дополнительную оплату:

Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» с экскурсией по Петропавловской крепости. Встреча с гидом у м. «Горьковская». Отправление на экскурсию в 14:00.

Мы пройдем с Вами по Петроградской стороне – историческому району города, где возник Санкт-Петербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий – молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.

И откроем для себя Петербург глазами Петра Великого, пройдя по новому пешеходному маршруту «Путь Петра», который проложен вдоль Петровской набережной.

Сколько раз Петр I своими гигантскими шагами проходил по этой набережной от своего жилища до строящейся Петропавловской крепости! Вы удивитесь, увидев скромный домик императора, померяетесь с ним ростом, а также сравните насколько огромный шаг Петра отличается от Вашего.

Во время экскурсии по Петропавловской крепости Вы познакомитесь с одной из первых построек Петербурга – уникальным историко-архитектурным памятником, где бастионы и фортификационные сооружения России XVIII века расскажут Вам все свои истории.

Здесь, у истоков города, Вы узнаете, как крепость была и защитой, и местом заключения.

Вы услышите увлекательный рассказ о том, как чеканились деньги на Петербургском монетном дворе, почувствуете зловещую атмосферу тюрьмы Трубецкого бастиона.

А также увидите несколько скульптур зайцев (которые и дали название этому острову), встретитесь с одним из самых оригинальных памятников Петру I в Петербурге.

Вы побываете в усыпальнице Российских императоров – соборе святых апостолов Петра и Павла, знаменитый позолоченный шпиль которого – символ надежды и величия, возвышается над городом.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

