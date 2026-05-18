Программа тура по дням
Свободный день
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
Свободный день.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский проспект, д. 10, станция метро «Площадь Восстания»).
Отправление на экскурсию на автобусе.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~3 часа.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». «Дивный"», «блистательный», «чарующий» – это все о нем, непревзойденном Петергофе! Но ещё в начале XVIII века император Петр I позаботился, чтобы дорога в Петергоф тоже поражала великолепием.
Проехав по «дороге среди усадеб» вы сами сможете в этом убедиться, полюбовавшись живописным ландшафтом южного побережья Финского залива и сохранившимися усадьбами петербургской знати.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Главным «музеем» Петергофа, безусловно, является Нижний парк с его прямыми аллеями, обрамлёнными аккуратно подстриженным кустарником, вековыми деревьями, затейливо оформленными газонами, белокаменной и золоченой скульптурой и мощными водяными струями 150 фонтанов и 4-х грандиозных каскадов.
Место окончания программы: центр города, Московский вокзал (станция метро «Площадь Восстания»).
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~17:30).
Теплоходная прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
11:00 Теплоходная прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция» (либо укажите другое удобное время: в интервале с 11:30 до 21:30 — каждые полчаса).
До места отправления причала «Аничков мост» на наб. реки Фонтанки, д. 25:27 вы добираетесь самостоятельно.
Маршрут: р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка.
Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе — с воды. Вы увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов.
Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению.
Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: центр города, причал «Аничков мост» наб. реки Фонтанки, д. 25:27.
Продолжительность программы: ~1,5 часа.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Самостоятельное освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Sokroma Бохо Центр***
|стандартный (без завтрака)
|18.05.2026
|22.05.2026
|14950
|14450
|-
|-
|24530
|25.05.2026
|19.06.2026
|17690
|17190
|-
|-
|29990
|22.06.2026
|26.06.2026
|18090
|17590
|-
|-
|30840
|29.06.2026
|17.07.2026
|15630
|15130
|-
|-
|25890
|20.07.2026
|24.07.2026
|16320
|15820
|-
|-
|27270
|27.07.2026
|21.08.2026
|14950
|14450
|-
|-
|24530
|24.08.2026
|04.09.2026
|12340
|11840
|-
|-
|19330
|07.09.2026
|25.09.2026
|13440
|12940
|-
|-
|21520
|Отель 365 СПб**
|стандартный с диваном
|18.05.2026
|29.05.2026
|13850
|13350
|11430
|11930
|20970
|01.06.2026
|05.06.2026
|15690
|15190
|11430
|11930
|24670
|08.06.2026
|10.07.2026
|17550
|16990
|11430
|11930
|28370
|13.07.2026
|07.08.2026
|15770
|15270
|11430
|11930
|24820
|10.08.2026
|28.08.2026
|14670
|14170
|11430
|11930
|22620
|31.08.2026
|25.09.2026
|13750
|13250
|11430
|11930
|20770
|стандартный
|18.05.2026
|29.05.2026
|13160
|12660
|-
|-
|19590
|01.06.2026
|05.06.2026
|14990
|14520
|-
|-
|23290
|15.06.2026
|10.07.2026
|16860
|16360
|-
|-
|26990
|13.07.2026
|07.08.2026
|15120
|14580
|-
|-
|23440
|10.08.2026
|28.08.2026
|13850
|13350
|-
|-
|20970
|31.08.2026
|25.09.2026
|12830
|12330
|-
|-
|18920
Доплата за иностранного туриста составит 1100 руб.
Варианты проживания
Отель «Sokroma Boho»
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимний дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,7 км.
365 SPB
Отель «365 SPB» располагается в шаговой доступности от станции метро «Обводный канал» в Санкт-Петербурге. Точный адрес: ул. Боровая, д. 104. Здание отеля и интерьер внутри объекта размещения выполнены в средневековом стиле. К услугам гостей парковочная зона и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. Данный вариант отлично подойдет для тех, кто ценит соотношение качественного сервиса, приемлемой стоимости и удобной локации на карте города.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя удобную мебель и спальные места, современную технику и собственные ванные комнаты. Здесь для гостей есть все необходимое для проживания.
На территории работает уютное кафе, где представлен широкий ассортимент блюд домашней кухни. Неподалеку есть разнообразные кафе и рестораны.
Для проведения деловых переговоров, собраний, семинаров и тренингов прекрасно подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 12 км, до железнодорожного вокзала — 2 км. В пешей доступности находится Музей «Литераторские мостки».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Транспорт по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина
- Личные расходы
- Доплата за иностранного туриста составит 1100 руб
- Питание, не указанное в программе: 4 завтрака (если выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины
- Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.