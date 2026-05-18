Путевка в Питер - 5 дней по карману

Два свободных дня — в начале и в конце — дарят вам роскошь мягкой акклиматизации: после дороги просто выдохнуть в отеле, а перед отъездом — насладиться новыми впечатлениями без спешки.

между ними — взрывная классика: парадный Петербург с Медным всадником и Петропавловкой, путешествие в Петергоф, где 150 фонтанов взлетают под золотом скульптур, и водная магия города с неожиданного ракурса — с теплохода по Фонтанке, Мойке и Неве.

Путевка в Питер - 5 дней по карману
Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

Свободный день.

2 день

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский проспект, д. 10, станция метро «Площадь Восстания»).

Отправление на экскурсию на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.

Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~3 часа.

3 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

11:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». «Дивный"», «блистательный», «чарующий» – это все о нем, непревзойденном Петергофе! Но ещё в начале XVIII века император Петр I позаботился, чтобы дорога в Петергоф тоже поражала великолепием.

Проехав по «дороге среди усадеб» вы сами сможете в этом убедиться, полюбовавшись живописным ландшафтом южного побережья Финского залива и сохранившимися усадьбами петербургской знати.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Главным «музеем» Петергофа, безусловно, является Нижний парк с его прямыми аллеями, обрамлёнными аккуратно подстриженным кустарником, вековыми деревьями, затейливо оформленными газонами, белокаменной и золоченой скульптурой и мощными водяными струями 150 фонтанов и 4-х грандиозных каскадов.

Место окончания программы: центр города, Московский вокзал (станция метро «Площадь Восстания»).

Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~17:30).

4 день

Теплоходная прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

11:00 Теплоходная прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция» (либо укажите другое удобное время: в интервале с 11:30 до 21:30 — каждые полчаса).

До места отправления причала «Аничков мост» на наб. реки Фонтанки, д. 25:27 вы добираетесь самостоятельно.

Маршрут: р. Фонтанка — Крюков канал — р. Мойка — Зимняя канавка — р. Нева — р. Фонтанка.

Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе — с воды. Вы увидите город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов.

Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению.

Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.

Место окончания программы: центр города, причал «Аничков мост» наб. реки Фонтанки, д. 25:27.

Продолжительность программы: ~1,5 часа.

5 день

Свободный день

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Самостоятельное освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.

Свободный день.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Sokroma Бохо Центр***стандартный (без завтрака)18.05.202622.05.20261495014450--24530
25.05.202619.06.20261769017190--29990
22.06.202626.06.20261809017590--30840
29.06.202617.07.20261563015130--25890
20.07.202624.07.20261632015820--27270
27.07.202621.08.20261495014450--24530
24.08.202604.09.20261234011840--19330
07.09.202625.09.20261344012940--21520
Отель 365 СПб**стандартный с диваном18.05.202629.05.20261385013350114301193020970
01.06.202605.06.20261569015190114301193024670
08.06.202610.07.20261755016990114301193028370
13.07.202607.08.20261577015270114301193024820
10.08.202628.08.20261467014170114301193022620
31.08.202625.09.20261375013250114301193020770
стандартный18.05.202629.05.20261316012660--19590
01.06.202605.06.20261499014520--23290
15.06.202610.07.20261686016360--26990
13.07.202607.08.20261512014580--23440
10.08.202628.08.20261385013350--20970
31.08.202625.09.20261283012330--18920

Доплата за иностранного туриста составит 1100 руб.

Варианты проживания

Отель «Sokroma Boho»

4 ночи

Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.

Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.

На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.

Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимний дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,7 км.

365 SPB

4 ночи

Отель «365 SPB» располагается в шаговой доступности от станции метро «Обводный канал» в Санкт-Петербурге. Точный адрес: ул. Боровая, д. 104. Здание отеля и интерьер внутри объекта размещения выполнены в средневековом стиле. К услугам гостей парковочная зона и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. Данный вариант отлично подойдет для тех, кто ценит соотношение качественного сервиса, приемлемой стоимости и удобной локации на карте города.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя удобную мебель и спальные места, современную технику и собственные ванные комнаты. Здесь для гостей есть все необходимое для проживания.

На территории работает уютное кафе, где представлен широкий ассортимент блюд домашней кухни. Неподалеку есть разнообразные кафе и рестораны.

Для проведения деловых переговоров, собраний, семинаров и тренингов прекрасно подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 12 км, до железнодорожного вокзала — 2 км. В пешей доступности находится Музей «Литераторские мостки».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Транспорт по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина
  • Личные расходы
  • Доплата за иностранного туриста составит 1100 руб
  • Питание, не указанное в программе: 4 завтрака (если выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины
  • Услуги камеры хранения на вокзале
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

