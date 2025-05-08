Мои заказы

Петербург - путевка на майские

Приглашаем вас на майские праздники в Санкт-Петербург! Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города! Вы посетите ночную экскурсию по Санкт-Петербургу на развод мостов, храм «Спас на Крови»,
галерею драгоценностей Эрмитажа, прокатитесь на теплоходе по рекам и каналам, а также отправитесь на загородные экскурсии в Петергоф и Павловск.

Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.

5
1 отзыв
Петербург - путевка на майские
Петербург - путевка на майские
Петербург - путевка на майские

Программа тура по дням

1 день

Ночная автобусная экскурсия по городу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 21:00 до 23:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва», «izzzi 3* у Гостиного двора» и «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» - на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) 5 минут пешком.

23:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Ночная автобусная экскурсия подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и насладиться незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.

Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.

Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов. А в завершении Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты. Вы увидите, как раскрывает свои крылья Дворцовый мост, ему вторят Троицкий и Литейный.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3 часа.

Ночная автобусная экскурсия по городу

2 день

Экскурсия в «Спас на Крови». Теплоходная экскурсия по рекам и каналам

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

12:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя.

Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.

Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга.

Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~3 часа.

Экскурсия в «Спас на Крови». Теплоходная экскурсия по рекам и каналам

3 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Великого Петра».

Экскурсия знакомит с одним из прославленных пригородов Санкт-Петербурга – Петергофом, который на протяжении двух столетий являлся блистательной загородной приморской императорской резиденцией.

Экскурсионный маршрут проходит вдоль южного побережья Финского залива по живописной дороге, которую уже в первой четверти XVIII века путешественники-иностранцы сравнивали с «прелестным переездом от Парижа до Версаля».

До сих пор эта дорога богата памятниками истории, архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XIX веков, которые напоминают о сиятельных владельцах загородных усадеб и выдающихся архитекторах, превративших пустынное южное побережье Финского залива в дивное ожерелье дворцово-парковых ансамблей.

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк Петергофа – это волшебный мир природы, преображенной безудержной фантазией и талантом десятков архитекторов, скульпторов, инженеров, садовых мастеров и трудом тысяч «работных людей», воплотивших в жизнь их гениальные замыслы.

Во время самостоятельной прогулки Вы полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Блеск позолоты, шум воды, мраморные скульптуры, балтийский ветерок – все это подчеркивает идею владычества России на море, создавая незабываемое ощущение праздника.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов.

Петергоф

4 день

Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». Экскурсия в одну из галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую)

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:30Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых».

Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения – каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга.

Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом – парадной зимней резиденцией российского императорского двора.

Прогулка по Дворцовой площади.

Экскурсия в одну из галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую).

В Золотой кладовой представлены уникальное собрание золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого. Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями стран Востока.

Среди них, богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов – дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские украшения, великолепные образцы парадного оружия.

В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия фирмы Фаберже.

По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр экспозиции.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~3 часа.

Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». Экскурсия в одну из галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую)

5 день

Автобусная экскурсия в Павловск. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Павловск.

В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы.

В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняется и особая, камерная, уютная атмосфера великолепного Павловского дворца.

Экскурсия в Павловский дворец.

Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.

Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.

Место окончания программы: центр города, Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~14:30).

Автобусная экскурсия в Павловск. Завершение тура


Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Россия***стандартный30.04.202504.05.20252214020140--34140
бизнес30.04.202504.05.20252267020670153401734035190
комфорт30.04.202504.05.20252454022540153401734038940
Апарт-отель Yard Residence****смарт DBL (без кухни)30.04.202504.05.20252267020670--34390
смарт апартаменты DBL с кухней30.04.202504.05.20252347021470--35990
студия апартаменты с кухней30.04.202504.05.20252454022540191202112038140
izzzi 3* у Гостиного двора***смарт с БК30.04.202504.05.20253014028140--45870
комфорт30.04.202504.05.20253199029990203902239049590

Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.

Варианты проживания

Апарт-отель Yard Residence 4

4 ночи

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель Yard Residence 4


Гостиница Россия

4 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Гостиница Россия


Izzzi у Гостиного двора**

4 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Izzzi у Гостиного двора**


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оксана
8 мая 2025
Нам очень понравился тур в Санкт Петербург: путевка на майские. В нём подобраны отличные экскурсии во дворцы и парки. А также речные прогулки. Программа отлично подойдёт и для первого знакомства, и для человека, который любит этот город и приезжает сюда не в первый раз.
А также спасибо нашему гиду, Всеволоду, который нас сопровождал на протяжении всей программы.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

