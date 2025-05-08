Программа тура по дням
Ночная автобусная экскурсия по городу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 21:00 до 23:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «izzzi 3* у Гостиного двора» и «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» - на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) 5 минут пешком.
23:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Ночная автобусная экскурсия подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и насладиться незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.
Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.
Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов. А в завершении Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты. Вы увидите, как раскрывает свои крылья Дворцовый мост, ему вторят Троицкий и Литейный.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~3 часа.
Экскурсия в «Спас на Крови». Теплоходная экскурсия по рекам и каналам
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
12:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в «Спас на Крови».
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя.
Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.
Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.
Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга.
Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~3 часа.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Великого Петра».
Экскурсия знакомит с одним из прославленных пригородов Санкт-Петербурга – Петергофом, который на протяжении двух столетий являлся блистательной загородной приморской императорской резиденцией.
Экскурсионный маршрут проходит вдоль южного побережья Финского залива по живописной дороге, которую уже в первой четверти XVIII века путешественники-иностранцы сравнивали с «прелестным переездом от Парижа до Версаля».
До сих пор эта дорога богата памятниками истории, архитектуры и садово-паркового искусства XVIII-XIX веков, которые напоминают о сиятельных владельцах загородных усадеб и выдающихся архитекторах, превративших пустынное южное побережье Финского залива в дивное ожерелье дворцово-парковых ансамблей.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк Петергофа – это волшебный мир природы, преображенной безудержной фантазией и талантом десятков архитекторов, скульпторов, инженеров, садовых мастеров и трудом тысяч «работных людей», воплотивших в жизнь их гениальные замыслы.
Во время самостоятельной прогулки Вы полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Блеск позолоты, шум воды, мраморные скульптуры, балтийский ветерок – все это подчеркивает идею владычества России на море, создавая незабываемое ощущение праздника.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых». Экскурсия в одну из галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую)
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:30Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Тайны Дома Романовых».
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения – каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом – парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Прогулка по Дворцовой площади.
Экскурсия в одну из галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую).
В Золотой кладовой представлены уникальное собрание золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого. Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями стран Востока.
Среди них, богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов – дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские украшения, великолепные образцы парадного оружия.
В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия фирмы Фаберже.
По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр экспозиции.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~3 часа.
Автобусная экскурсия в Павловск. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Павловск.
В ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Павловск – самый молодой. Его история началась в 1777 году, когда на высоком берегу реки Славянки был построен дворец и устроен роскошный парк, который стал одним из лучших пейзажных парков Европы.
В отличие от официальных резиденций – Царского Села и Петергофа, Павловск был частным владением императрицы Марии Федоровны и ее наследников. Этим объясняется и особая, камерная, уютная атмосфера великолепного Павловского дворца.
Экскурсия в Павловский дворец.
Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом. Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.
Во время экскурсии по дворцу обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.
Место окончания программы: центр города, Московский вокзал, станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание в ~14:30).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Россия***
|стандартный
|30.04.2025
|04.05.2025
|22140
|20140
|-
|-
|34140
|бизнес
|30.04.2025
|04.05.2025
|22670
|20670
|15340
|17340
|35190
|комфорт
|30.04.2025
|04.05.2025
|24540
|22540
|15340
|17340
|38940
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|30.04.2025
|04.05.2025
|22670
|20670
|-
|-
|34390
|смарт апартаменты DBL с кухней
|30.04.2025
|04.05.2025
|23470
|21470
|-
|-
|35990
|студия апартаменты с кухней
|30.04.2025
|04.05.2025
|24540
|22540
|19120
|21120
|38140
|izzzi 3* у Гостиного двора***
|смарт с БК
|30.04.2025
|04.05.2025
|30140
|28140
|-
|-
|45870
|комфорт
|30.04.2025
|04.05.2025
|31990
|29990
|20390
|22390
|49590
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Апарт-отель Yard Residence 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Гостиница Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Izzzi у Гостиного двора**
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
А также спасибо нашему гиду, Всеволоду, который нас сопровождал на протяжении всей программы.