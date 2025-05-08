1 день

Ночная автобусная экскурсия по городу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).



Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.



С 21:00 до 23:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Москва», «izzzi 3* у Гостиного двора» и «Россия» , отправляются на экскурсии от отеля проживания ;

и , отправляются на экскурсии ; туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» - на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) 5 минут пешком.

23:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Ночная автобусная экскурсия подарит Вам уникальную возможность совершить путешествие по ночному городу и насладиться незабываемым зрелищем разведения петербургских мостов.

Вы полюбуйтесь удивительной иллюминацией ночного города, когда яркие огни Невского проспекта сменяет таинственный полумрак старинных улиц, а фасады дворцов отражаются в темных водах рек и каналов.

Вы увидите великолепный Смольный собор, таинственный Михайловский замок, знаменитый памятник Чижику-Пыжику и подлинных египетских сфинксов. А в завершении Вас ждет настоящий спектакль над Невой, где главные роли исполняют невские мосты. Вы увидите, как раскрывает свои крылья Дворцовый мост, ему вторят Троицкий и Литейный.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160