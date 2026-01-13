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Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур на 3 дня

Расследование Петербургских тайн
Экскурсия-квест на улицах Питера! Вас проведут до мало известных мест и прямо там посвятят в городские тайны.

Непростой мотив преступления Раскольникова, пробелы в биографии подозрительного Распутина и неожиданные повороты в деле о владельце старейшей аптеки… С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур
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1 отзыв
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Расследование Петербургских тайн. Праздничный тур на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер за дополнительную плату — цены уточнять.

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала по предварительной заявке. Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I по предварительной заявке. Групповой трансфер в гостиницы.

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I по предварительной заявке. Групповой трансфер на программу.

13:30 Отъезд от гостиницы «Достоевский», в том числе для гостей из отеля «Сокрома Это Питер», «Сокрома Библиотека».

13:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной), в том числе для гостей из гостиниц «Азимут», «Амбассадор», «Порт Комфорт Сенная», «Римского-Корсакова», «Сокрома Бохо», «Станция S13», «Станция S12».

14:00 Отъезд от гостиницы «Корт Инн Санкт-Петербург», в том числе для гостей из гостиницы «Адмиралтейская».

Автобусная экскурсия «Расследование по делу…». Сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами по делу». Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов.

16:00 Посещение Аптеки Пеля и башни Грифонов — проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня.

17:00 Двор духов — таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно питерская атмосфера.

Трансфер в гостиницы.

Окончание программы в 18.00. Свободное время.

Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие. Экскурсия «Расследование по делу…»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Музей-квартира Достоевского

Завтрак в гостинице.

В этот день используется система радиогид для каждого туриста.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает». Трансфер в центр города.

10:00 Отъезд от гостиницы «Корт Инн Санкт-Петербург»

11:00 Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», в ходе которой мы поблуждаем по узким улочкам, забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления.

13:00 Экскурсия в Музей-квартиру Ф. М. Достоевского, где вы познакомитесь с личностью великого писателя, его семьёй и, конечно, его творчеством.

14:00 На выбор: трансфер в гостиницы или свободное время в музее и центре города.

Экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Музей-квартира ДостоевскогоЭкскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Музей-квартира ДостоевскогоЭкскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Музей-квартира Достоевского
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Григорий Распутин - полное погружение. Витебский вокзал

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Григорий Распутин — «царский друг» и враг аристократии. Погружение в XX век. В городе появляется загадочный старец — Григорий Распутин. Сам Николай II и Александра Фёдоровна зовут его «наш друг». Кто он и откуда у него такое влияние на царскую семью?

11:00 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъёмом на часовую башню. Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу.

Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I. Однако со временем Витебский серьёзно изменился.

13:30 и 14:00 Экскурсия в квартиру Распутина, мы посетим Синюю комнату и черную лестницу, через неё старец и покинул жилище в последний вечер своей жизни.

16:00 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. он и был убит.

Окончание программы около 18:00 на Московском вокзале.

Григорий Распутин - полное погружение. Витебский вокзалГригорий Распутин - полное погружение. Витебский вокзалГригорий Распутин - полное погружение. Витебский вокзалГригорий Распутин - полное погружение. Витебский вокзал
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Есть тариф без проживания. Стоимость тура без проживания — 11950 руб. Зависит от количества человек, уточняйте при бронировании.

Тур предусматривает размещение в гостиницах Санкт-Петербурга. Стоимость указана на 1 человека в рублях.

Базовые отели — отели, в которых происходит сбор группы:

Достоевский 4*. Завтрак шведский стол. Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Владимирскому собору. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–11:00 + 100% тарифа, 11:00–15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на доп. месте
Стандартный номер1965025250
Улучшенный номер208502775021450

КОРТ ИНН 4*. Завтрак шведский стол. Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция — метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%:

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещение
Номер Делюкс2015026450

Театральная Площадь 4*, завтрак шведский стол. Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер2145028950
Семейный Премиум237503345015450

Экспресс Садовая 4*, завтрак шведский стол. Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа:

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер2095027950
Стандартный номер Dbl с диваном209502795016750
Улучшенный номер Dbl с диваном231503225016750

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Адмиралтейская 3*. Завтрак шведский стол. Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 12 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный167502175016750

Азимут 4*. Завтрак шведский стол. Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро — «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Театральная 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещение
Смарт стандарт1945025250

Амбассадор 4*. Завтрак шведский стол. Адрес: просп. Римского-Корсакова, 5–7. Ближайшая станция метро: Садовая/Спасская/Сенная площадь. В историческом центре, в 10 минутах пешком до Мариинского театра и Исаакиевской площади, в 9 минутах пешком до гостиницы «Театральная площадь». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд 07:00–14:00 + 50% (без завтрака):

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещение
Стандартный номер1945025350

Порт Комфорт Сенная 4*. Завтрак шведский стол. Адрес: Садовая ул., 53. Напротив Юсуповского сада, недалеко от Казанского собора, в 6 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Стоимость будет известна позже.

Отель на Римского-Корсакова 3*, завтрак шведский стол. Адрес: пр. Римского-Корсакова, 45. Отель находится в центральной части Санкт-Петербурга, в тихом историческом районе, в 5 минутах ходьбы от всемирно известного Мариинского театра, 8 минутах пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезды 08:00–14:00 +50% тарифа (без завтрака):

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный167502125014850

Сокрома Бохо. Завтрак шведский стол. Адрес: ул. Средняя Подьяческая, 4. Ближайшая станция метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская. В 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Театральная». Стоимость будет известна позже.

Станция Премьер S12 4*. Завтрак шведский стол. Адрес: Столярный пер., 12. Ближайшие станции метро: Сенная площадь/Садовая/Спасская и Адмиралтейская. Находится в самом центре города рядом с Исаакиевским собором. В 13 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Театральная»:

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный (без завтрака)228503295018750
Стандартный (с завтраком)232503375019450

Станция Station S13 3*. Завтрак шведский стол. Адрес: ул. Казначейская, д. 6/13. Отель расположился на тихой улочке в историческом центре Петербурга рядом с Исаакиевской площадью, в 15 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Театральная»:

Категория номераВзрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный (без завтрака)189502525017750
Стандартный (с завтраком)193502595018750

Скидка:

  • детям до 16 лет: 200 руб.;
  • студентам российских государственных вузов дневного отделения и пенсионерам РФ: 100 руб.

Варианты проживания

Отель Достоевский

2 ночи

К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Отель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель ДостоевскийОтель Достоевский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Корт Инн Санкт-Петербург

2 ночи

Расположен на набережной канала Грибоедова, в историческом центре города, в пешей доступности от Мариинского театра и острова Новая Голландия.

Аэропорт находится в 11 км, рядом с отелем расположен съезд на платную дорогу ЗСД, которая позволяет доехать до аэропорта без пробок.

В каждом номере: широкая кровать, рабочая зона с креслом, Wi-Fi, кондиционер, гладильная доска и утюг, набор для приготовления чая и кофе, минеральная вода в бутылках.

Корт Инн Санкт-ПетербургКорт Инн Санкт-ПетербургКорт Инн Санкт-ПетербургКорт Инн Санкт-ПетербургКорт Инн Санкт-Петербург
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Театральная Площадь

2 ночи

Находится в пешей доступности от центра города. Рядом с отелем можно прогуляться. Неподалёку: Мариинский театр, Юсуповский дворец и Технологический институт II.

Удобно для гостей с ограниченными возможностями: есть лифт. В отеле есть Wi-Fi. Гостям доступны тренажерный зал, медиалаундж, Cafe to Go, ресторан. Разрешено проживание с домашними животными. Оснащение номера зависит от выбранной категории.

Театральная ПлощадьТеатральная ПлощадьТеатральная ПлощадьТеатральная ПлощадьТеатральная ПлощадьТеатральная Площадь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Экспресс Садовая

2 ночи

Здание отеля было построено в 2000. Мы рады всем, поэтому у нас есть услуги для маломобильных людей.

Если вы обеспокоены безопасностью, мы предлагаем услугу «круглосуточная охрана». Размещение с домашними животными в отеле разрешено. На территории отеля работает бесплатный wi-fi.

Николаевский дворец находится в 1.39 км от отеля, а до Английской набережной около 1 км. Кроме того, рядом находятся Центральный музей железнодорожного транспорта и Центральный музей связи им А. С. Попова, а также Египетский мост.

Тот же адрес, что и у гостиницы «Театральная Площадь».

Экспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс СадоваяЭкспресс Садовая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Адмиралтейская

2 ночи

Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату. Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, оборудованный современной техникой.

Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.

АдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейскаяАдмиралтейская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Азимут

2 ночи

Расположен в Адмиралтейском районе, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом.

В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться.

В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню.

Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка.

Близко и набережная реки Фонтанки. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. Как раз рядом с отелем есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам.

От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».

Отель АзимутОтель АзимутОтель АзимутОтель АзимутОтель АзимутОтель Азимут
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Амбассадор

2 ночи

К услугам гостей номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные косметические принадлежности, фен и тапочки.

В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.

Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут. До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние до аэропорта Пулково — 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.

АмбассадорАмбассадорАмбассадорАмбассадор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель на Римского-Корсакова

2 ночи

Адрес пр. Римского-Корсакова, д. 45 — центр Питера, вблизи Никольского сада. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.

Уютные и современные номера выполнены в классическом стиле. Каждый из них оснащён мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, а также телевизором и Wi-Fi.

В апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подаётся завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.

В шаговой доступности есть станция метро. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды Московский вокзал.

Отель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-КорсаковаОтель на Римского-Корсакова
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Станция Премьер S12

2 ночи

Располагается в исторической части Санкт-Петербурга, недалеко от деловых и культурных центров города. Гостей ждут стильные номера, где имеется всё необходимое для проживания и приятного отдыха — интернет, общий холл, услуги прачечной, администрация, работающая круглосуточно, конференц-зал, лифт.

Завтрак шведский стол подается с 07:30 до 10:30. В номере есть холодильник и электрический чайник. Сотрудники стойки регистрации с радостью окажут необходимую помощь при заказе экскурсий, поездок и трансфера из аэропорта и железнодорожного вокзала и обратно.

В 200 м от объекта расположено кафе «Ложка». Поблизости располагаются достопримечательности. Расстояние до аэропорта — 13,6 км. Расстояние до Витебского железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12Станция Премьер S12
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Станция S13

2 ночи

Находится в 900 м от центра. Помещения оснащены всем необходимым для проживания. Яркие акценты поднимут настроение.

Питание в гостинице осуществляется по системе «шведский стол». Также постояльцы могут посетить рестораны и кафе культурной столицы. Расстояние до аэропорта составит 13,5 км, до Витебского ж/д вокзала — 1,3.

Отель Станция S13Отель Станция S13Отель Станция S13Отель Станция S13Отель Станция S13Отель Станция S13
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе при выборе тарифа с проживанием
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Проживание по программе при выборе тарифа без проживания
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Завтраки в отелях Станция Премьер S12 и Station S13, если выбран тариф «без завтрака»
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Страховка (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Детям до 16 лет: 200 руб.

Студентам российских государственных вузов дневного отделения и пенсионерам РФ: 100 руб.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 14:00/15:00.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Могут ли быть изменены экскурсии?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
Р
Тур очень интересный, достаточно насыщенный, в то же время есть достаточно свободного времени для прогулок по городу.
Очень интересно и с душой работают экскурсоводы.
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