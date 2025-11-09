Затем вы отправитесь
Программа тура по дням
Отправление
17:45-18:00 Сбор туристов во Владимире ул. Осьмова, д. 2.
18:30 Возможна посадка в г. Лакинск (Лакинское АТП) по предварительной договоренности.
19:15 Возможна посадка в г. Покров (ул. Ленина, д. 132 а, кафе «Вкусно — и точка») по предварительной договоренности.
22:00-22:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
23:30 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.
24:00 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.
01:00 Возможна Посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) по предварительной договоренности.
Санкт-Петербург - Выборг. Посещение усадьбы бюргера
08:00 Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
09:30 Обзорная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».
Обзорная экскурсия знакомит с наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле, Спас на Крови, Исаакиевский собор, крейсер Аврора и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.
12:30 Переезд в Выборг (~ 140 км).
15:00 Обед в кафе города.
Посещение усадьбы бюргера.
В России не так уж много средневековых городских построек, где проходила жизнь не князей, не бояр, а обычных людей.
Одна из них — усадьба бюргера 16 века на улице Прогонной в Выборге. Ее обитатели принадлежали к «среднему классу», то есть были ремесленниками или торговцами. История стерла имена владельцев и жильцов, но крепкие стены из необработанных валунов устояли перед войнами и бедами. В цокольном этаже были мастерская и склад, на первом — кухня и гостиная, на втором — спальни. В каретном сарае стояли не кареты, а телеги, в стойлах хрустели овсом рабочие лошадки, над ними хранили сено и жили конюхи.
Во время экскурсии вас ждет:
- рассказ истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
- дегустация знаменитого Выборгского кренделя и глега – горячего скандинавского напитка на ягодах со специями и пряностями;
- средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания (участники вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом городе).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Свободный день или экскурсия «Рускеала и Приозерск» за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
ИЛИ
Экскурсия «Рускеала и Приозерск» за доп. плату. Экскурсия состоится при количестве туристов 10 человек и более.
Стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет вкл. – 4500 руб. / 4300 руб. (приобретается при покупке тура или у гида на маршруте при наличии свободных мест).
08:30 Переезд в Приозерск (~ 140 км).
Приозерск – один из самых древних русских городов с необычайно богатой и интересной историей, входящий в состав разных государств, но всегда верный России.
Это неимоверно красивый город, где сохранилась старинная крепость, церкви с маленькими часовнями, грандиозная Лютеранская кирха, выложенная из крупного серого камня. И все это архитектурное богатство окружает просто волшебная природа с густыми лесами, живописными реками и, конечно же, непревзойденным Ладожским озером.
Внешний осмотр крепости Корела.
В Приозерске, на одном из островов Вуоксы, стоит древняя крепость Корела. Она была основана в XIV веке новгородцами для защиты земель от многочисленных захватчиков. Вы посетите крепость, прогуляетесь по ее территории. Крепость живописно расположена прямо у кромки воды, и силуэты башен отражаются в водной глади.
Обед в кафе.
Переезд в горный парк Рускеала (~ 30 км).
Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии – Рускеальский горный парк, основанный на Рускеальском мраморном карьере.
Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.
Сегодня Рускеальский парк – это поражающие каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
На маршруте открыта мастерская по камнеобработке – здесь можно наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.
Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зелёную воду.
Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.
В свободное время можно посетить тайные тропы земли Калевала, отправиться на водную прогулку по Мраморному озеру или на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру, попробовать активные развлечения в горном парке.
Прогулка у водопадов Ахвенкоски.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.
Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых – военная драма «А зори здесь тихие…».
На территории водопадов и прилегающего леса располагается экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами.
По дороге вы встретите сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.
Возвращение в Выборг.
Свободное время.
Выборгский замок. Парк Монрепо
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:00 Освобождение номеров.
Посещение знаменитого старого выборгского рынка с возможностью приобрести финские товары и сувениры.
Обзорная экскурсия по городу «Средневековый Выборг».
Для России Выборг – это уникальный, единственный и неповторимый город западноевропейской архитектуры, потому как в Средние века на Руси строили Кремли и городища, замки же возводили в рыцарской Европе.
Выборгский замок – островное военное укрепление 13-го века. Рыцарские турниры и фестивали подобно «машине времени» отправляют посетителей в Средневековье.
В ходе интересной и познавательной экскурсии вы увидите сохранившиеся укрепления средневекового Выборга, который был основан в 1293 году шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном: Круглая башня, Часовая башня, башня Ратуши, руины Доминиканского монастыря, Рыцарский дом, дом Купеческой гильдии, усадьба Бюргера, дом горожанина, памятник Выборгскому трамваю, гранитный дворец, соборы, дом купца Маркелова, памятники средневековой архитектуры.
Экскурсия по парку Монрепо.
Монрепо – живописный скальный парк в Выборге, который расположен на берегу бухты Защитная Выборгского залива, на острове Твердыш. Монрепо называют одним из самых красивых садово-парковых ансамблей Северо-Запада России.
И если уж вы приехали в Выборг, то посетить заодно и парк Монрепо – дело само собой разумеющееся.
Обед в кафе города.
16:00 Отправление домой.
Завершение тура
05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Дружба» 3* (резервные отели: «Выборг», «Атлантик»), г. Выборге – 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 29 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 9000 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница Дружба, Выборг
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Экскурсия «Рускеала и Приозерск», состоится при количестве туристов 10 человек и более. Взрослый/ребенок до 16 лет вкл. - 4500 руб./4300 руб. (приобретается при покупке тура или у гида на маршруте при наличии свободных мест)
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.