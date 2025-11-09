3 день

Свободный день или экскурсия «Рускеала и Приозерск» за доп. плату

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Свободный день без обеда.

ИЛИ

Экскурсия «Рускеала и Приозерск» за доп. плату. Экскурсия состоится при количестве туристов 10 человек и более.

Стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет вкл. – 4500 руб. / 4300 руб. (приобретается при покупке тура или у гида на маршруте при наличии свободных мест).

08:30 Переезд в Приозерск (~ 140 км).

Приозерск – один из самых древних русских городов с необычайно богатой и интересной историей, входящий в состав разных государств, но всегда верный России.

Это неимоверно красивый город, где сохранилась старинная крепость, церкви с маленькими часовнями, грандиозная Лютеранская кирха, выложенная из крупного серого камня. И все это архитектурное богатство окружает просто волшебная природа с густыми лесами, живописными реками и, конечно же, непревзойденным Ладожским озером.

Внешний осмотр крепости Корела.

В Приозерске, на одном из островов Вуоксы, стоит древняя крепость Корела. Она была основана в XIV веке новгородцами для защиты земель от многочисленных захватчиков. Вы посетите крепость, прогуляетесь по ее территории. Крепость живописно расположена прямо у кромки воды, и силуэты башен отражаются в водной глади.

Обед в кафе.

Переезд в горный парк Рускеала (~ 30 км).

Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии – Рускеальский горный парк, основанный на Рускеальском мраморном карьере.

Здесь начали выламывать волшебный мрамор «цвета белых ночей» еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца.

Сегодня Рускеальский парк – это поражающие каньоны и хрустальные озера, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.

На маршруте открыта мастерская по камнеобработке – здесь можно наблюдать за работой мастера и приобрести авторские сувениры.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зелёную воду.

Вокруг карьера обустроена специальная тропа, по которой можно ходить и наслаждаться этими удивительными красивейшими местами.

В свободное время можно посетить тайные тропы земли Калевала, отправиться на водную прогулку по Мраморному озеру или на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру, попробовать активные развлечения в горном парке.

Прогулка у водопадов Ахвенкоски.

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса.

Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых – военная драма «А зори здесь тихие…».

На территории водопадов и прилегающего леса располагается экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами.

По дороге вы встретите сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.

Возвращение в Выборг.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160