Летнее путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы

Летнее путешествие в Русскую Финляндию
Понятие «Русская Финляндия» осталось только в памяти и на бумаге, осколки этой исчезнувшей «страны» разбросаны среди лесов и озер Курортного района Петербурга и Ленинградской области. Но побывать там все-таки можно.

Потому
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что «Русская Финляндия» – это не только историко-географическая реальность, но и определенная атмосфера, дух беспечной дачной жизни, который сохранился и сегодня.

Чтобы окунуться в эту атмосферу, можно воспользоваться собственным воображением и нашим предложением совершить такое путешествие.

5
3 отзыва
Летнее путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Летнее путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Летнее путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Ближайшие даты:
19
июн24
июл14
авг
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург

22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 12 часов, ~700 км).

Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).

23:30 Посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) (по предварительной договоренности).

24:00 Посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) (по предварительной договоренности).

01:00 Посадка в г. Твери (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) (по предварительной договоренности).

2 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе.

Отъезд на Карельский перешеек. Путевая информация.

Прибытие в Выборг.

Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову с осмотром символа города – средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа (подъем на обзорную площадку башни в настоящее время невозможен, башня на реконструкции).

В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время дополнительно: рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг».

Обед в кафе.

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Размещение в гостинице "Дружба" 3* (номера улучшенные).

Свободное время.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо
3 день

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов происходящих в книжном доме.

Мастер-класс по выпеканию настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).

Обед в кафе.

Программа "Усадебный театр" в усадьбе Бюргера (дегустация + театр).

Посещение Усадьбы Бюргера, включает в себя:

  • рассказ об истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
  • дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского напитка на травах со специями и пряностями;
  • средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, покупки сувениров.

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)
4 день

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – гранитный город…

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Отъезд в Петербург.

Граниты добывают на Карельском перешейке и побережье Финского залива (территории современной Финляндии) с первой половины XVIII века. Прочный и красивый камень требовался для строящегося Санкт-Петербурга.

Значительную роль в создании уникального и неповторимого облика Петербурга, его «стройного, строгого вида» сыграло широкое применение разнообразных природных камней, в том числе и Выборгского гранита.

Примерами применения высокодекоративных красных и розовых гранитов рапакиви Выборгского массива в конце XVIII и в XIX вв. могут служить величественные внешняя колоннада Исаакиевского собора, внутренние колоннады Казанского собора и Нового Эрмитажа, Александровская колонна на Дворцовой площади, набережные в центре Петербурга.

Этот день мы посвятим гранитному убранству Петербурга.

Для того, чтобы полюбоваться гранитными набережными города, мы совершим прогулку на катере по рекам и каналам.

Обед в кафе города.

Свободное время в городе.

21:00 Отъезд в Москву.

Ночной переезд в автобусе.

Санкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-Петербург
5 день

Приезд в Москву

Прибытие в Москву утром к ст. м. ВДНХ (не ранее открытия метро, после 05:30 утра).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Дружба 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Отель Дружба 3* г. Выборг Стоимость
2-местный улучшенный28 900
1-местный улучшенный35 700
Третий в 2-местном номере на доп. месте25 900

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.

Варианты проживания

Дружба 3* Выборг

2 ночи

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

Дружба 3* ВыборгДружба 3* ВыборгДружба 3* ВыборгДружба 3* ВыборгДружба 3* ВыборгДружба 3* Выборг

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса
  • Проживание в гостинице
  • Питание (3 завтрака, 3 обеда)
  • Экскурсии по программе и входные билеты, услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
15 янв 2025
Всем буду рекомендовать компанию "Большая страна". Спасибо большое за такую организацию путешествий.
Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.Всем буду рекомендовать компанию &quot;Большая страна&quot;. Спасибо большое за такую организацию путешествий.
Н
14 янв 2025
Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор. Вся информация по встрече, проживанию была предоставлена вовремя! Спасибо за путешествие!
Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.Организовано все очень хорошо, менеджеры при покупке тура ответили на все интересующие вопросы и подготовили договор.
Я
13 янв 2025
Всё прошло отлично. Организаторам огромное спасибо. И Анне Топорковой отдельное спасибо за помощь и консультации.

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