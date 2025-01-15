Потому
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 12 часов, ~700 км).
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
23:30 Посадка в г. Солнечногорске (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) (по предварительной договоренности).
24:00 Посадка в г. Клину (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) (по предварительной договоренности).
01:00 Посадка в г. Твери (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) (по предварительной договоренности).
Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе.
Отъезд на Карельский перешеек. Путевая информация.
Прибытие в Выборг.
Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову с осмотром символа города – средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа (подъем на обзорную площадку башни в настоящее время невозможен, башня на реконструкции).
В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время дополнительно: рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг».
Обед в кафе.
Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
Размещение в гостинице "Дружба" 3* (номера улучшенные).
Свободное время.
Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов происходящих в книжном доме.
Мастер-класс по выпеканию настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).
Обед в кафе.
Программа "Усадебный театр" в усадьбе Бюргера (дегустация + театр).
Посещение Усадьбы Бюргера, включает в себя:
- рассказ об истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
- дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского напитка на травах со специями и пряностями;
- средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, покупки сувениров.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – гранитный город…
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд в Петербург.
Граниты добывают на Карельском перешейке и побережье Финского залива (территории современной Финляндии) с первой половины XVIII века. Прочный и красивый камень требовался для строящегося Санкт-Петербурга.
Значительную роль в создании уникального и неповторимого облика Петербурга, его «стройного, строгого вида» сыграло широкое применение разнообразных природных камней, в том числе и Выборгского гранита.
Примерами применения высокодекоративных красных и розовых гранитов рапакиви Выборгского массива в конце XVIII и в XIX вв. могут служить величественные внешняя колоннада Исаакиевского собора, внутренние колоннады Казанского собора и Нового Эрмитажа, Александровская колонна на Дворцовой площади, набережные в центре Петербурга.
Этот день мы посвятим гранитному убранству Петербурга.
Для того, чтобы полюбоваться гранитными набережными города, мы совершим прогулку на катере по рекам и каналам.
Обед в кафе города.
Свободное время в городе.
21:00 Отъезд в Москву.
Ночной переезд в автобусе.
Приезд в Москву
Прибытие в Москву утром к ст. м. ВДНХ (не ранее открытия метро, после 05:30 утра).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Дружба 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Отель Дружба 3* г. Выборг
|Стоимость
|2-местный улучшенный
|28 900
|1-местный улучшенный
|35 700
|Третий в 2-местном номере на доп. месте
|25 900
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
Варианты проживания
Дружба 3* Выборг
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса
- Проживание в гостинице
- Питание (3 завтрака, 3 обеда)
- Экскурсии по программе и входные билеты, услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.