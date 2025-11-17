В экскурсии вас ждут великолепные интерьеры, мемориальные вещи и живописные пейзажи парка, окруженного
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия в «Спас на Крови». Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:45 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).
09:45 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для туристов из отеля «Элкус».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Москва» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
09:00-11:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для туристов из отеля «Фабрика».
Экскурсия в «Спас на Крови». Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II.
Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император.
Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам. Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды, когда гранитные набережные становятся своеобразными пьедесталами дворцов и особняков Санкт-Петербурга.
Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание ~14:30).
Вторник. Гатчина
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Москва» (только в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
09:00-10:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для туристов из отеля «Фабрика».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для туристов из отеля «Элкус».
Автобусная экскурсия в Гатчину «Загадочный император Павел I». В 1881 году в Гатчине на 13 лет поселился Александр III со своей семьей. Государь очень любил Гатчину и ежегодно выделял на обустройство города немалые средства. В результате Гатчина стала образцовым дворцовым городом.
Экскурсия в Гатчинский дворец. Вы будете очарованы великолепными интерьерами Гатчинского дворца, безмятежностью пейзажей окружающего его парка и зеркальной гладью многочисленных озер и прудов.
В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите мемориальные вещи, которые принадлежали императору Павлу I, бережно сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной, парадные залы, где царствуют поистине имперское великолепие и роскошь.
Свободное время в парке ~1.5 часа.
Место окончания программы: гост. «Россия» и гост. «Октябрьская» (Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания»).
Продолжительность программы: ~6,5 часа (окончание ~16:00 и ~16:30).
Среда. Пешеходный день. Экскурсия в Русский музей
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Москва» (только в 1-й день экскурсии).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для туристов из отеля «Фабрика» (только в 1-й день экскурсии).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Россия», в том числе для туристов из отеля «Элкус» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Пешеходный день. Встреча на площади Искусств, рядом с памятником А. С. Пушкину, табличка «Про Петербург»(ближайшие станции метро: «Гостиный двор» и «Невский Проспект»).
К месту начала экскурсии вы приезжаете самостоятельно.
Дорога от отеля до места сбора на метро (прямая ветка) займёт ~30-45 минут в зависимости от отеля.
Экскурсия в Русский музей. Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400 000 экспонатов.
В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век.
Здесь можно увидеть знакомые по репродукциям иконы Андрея Рублева, картины «Бурлаки на Волге» Ильи Репина, «Шестикрылый серафим» Михаила Врубеля, «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, а также работы Серова, Сурикова, Айвазовского, Левитана и других выдающихся художников.
Место окончания программы: центр города, Русский музей (ближайшие станции метро: «Гостиный двор» и «Невский Проспект»).
Продолжительность программы: ~2 часа (окончание ~12:30).
Четверг. Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Экскурсия в Китайский дворец
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Москва» (только в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
09:00-10:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для туристов из отеля «Фабрика».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для туристов из отеля «Элкус».
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Во время экскурсии Вы посетите один из блистательных пригородов Санкт-Петербурга — Ораниенбаум, где великолепно сочетаются буйная растительность дикой природы с неповторимой архитектурой дворцов и павильонов.
Экскурсия в Китайский дворец. Китайский дворец по праву считается жемчужиной дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Созданный по проекту архитектора А. Ринальди в стиле рококо во II половине XVIII века, он стал частью комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II.
Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранившийся до наших дней, как и большинство интерьеров этого удивительного здания, в первозданном виде.
Во время экскурсии Вы узнаете о непростой истории комплекса Собственная дача и осмотрите интерьеры дворца, состоящие из двух половин — екатерининской и павловской.
В 2024 году был завершен последний этап реставрационных работ, длившихся 20 лет: для посетителей открылись все залы Дворца.
В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию в Большой Меншиковский дворец.
Свободное время в парке ~1 час.
Место окончания программы: гост. Россия и гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание ~16:30-17:00).
Пятница. Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Посещение крейсера «Аврора»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:45 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).
09:45 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для туристов из отеля «Элкус».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Москва» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
09:00-11:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для туристов из отеля «Фабрика».
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на большую автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Особое очарование городу придает его расположение среди многочисленных рек и каналов.
Набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты, фонари и решетки не только украшают город, но и являются свидетелями многих исторических событий и личных драм. Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Посещение крейсера «Аврора» — это один из главных символов Санкт-Петербурга. За 45 лет службы легендарный корабль успел поучаствовать в четырех войнах и двух революциях.
Общий срок его жизни с момента спуска на воду составляет 122 года. На верхней палубе корабля сохранилось носовое орудие, выстрел которого послужил сигналом к штурму Зимнего дворца в октябре 1917 года.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~5 часов (окончание ~16:00).
Суббота. Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Москва» (только в 1-й день экскурсии).
09:30 Отъезд от гостиницы «Москва».
09:00-10:00 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская» (только в 1-й день экскурсии).
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для туристов из отеля «Фабрика».
09:00-10:30 Встреча в холле гостиницы «Россия» (только в 1-й день экскурсии).
10:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для туристов из отеля «Элкус».
Автобусная экскурсия «Неизведанный Петергоф». Этот день тура мы посвятим семье императора Николая I, которого по праву считают после Петра Великого «вторым отцом» Петергофа.
При Николае Павловиче расширилось количество парков петергофской загородной резиденции, были возведены Коттедж и Фермерский дворец, использовавшиеся для частной жизни императорской семьи, появились великолепные парковые Царицын и Ольгин павильоны.
Экскурсия в Царицын и Ольгин павильоны. Павильоны расположены на живописных островах Ольгина пруда и предназначались для приятного времяпрепровождения супруги и дочери Николая I.
Изысканный ансамбль, созданный в античных традициях, включает в себя два небольших уютных дворца, сады в помпейском стиле и роскошные цветники.
В связи с погодными условиями возможна замена на экскурсию в Фермерский дворец и дворец «Коттедж».
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома.
У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Место окончания программы: гост. Россия и гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~8 часов (окончание ~17:30-18:00).
Воскресенье. Прогулка по Дворцовой площади. Экскурсия в одну из Галерей драгоценностей Эрмитажа
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Москва» (только в 1-й день экскурсии).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для туристов из отеля «Фабрика» (только в 1-й день экскурсии).
09:00-09:30 Встреча в холле гостиницы «Россия», в том числе для туристов из отеля «Элкус» (только в 1-й день экскурсии).
11:00 Пешеходный день. Встреча на выходе из метро ст. Адмиралтейская, табличка «Про Петербург».
К месту начала экскурсии вы приезжаете самостоятельно.
Дорога от отеля до места сбора на метро зайдем ~30-45 минут в зависимости от отеля.
Пешеходная экскурсия «Тайны Дома Романовых. Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения — каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом — парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Прогулка по Дворцовой площади. Экскурсия в одну из Галерей драгоценностей Эрмитажа (Золотую или Бриллиантовую кладовую).
В Золотой кладовой представлены уникальное собрание золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения изделия мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого.
Здесь вы сможете полюбоваться драгоценностями стран Востока. Среди них, богато украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов – дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому Двору, филигранные китайские украшения, великолепные образцы парадного оружия.
В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и России.
Драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому Двору, изделия фирмы Фаберже.
По окончании экскурсии в Кладовой вы сможете самостоятельно продолжить осмотр экспонатов музейного комплекса (время не ограничено, можно находиться в Эрмитаже вплоть до закрытия).
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа (окончание ~14:30).
Проживание
В туре предусмотрено проживание на выбор в отелях Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Фабрика 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен
|стандартный
|14990
|13990
|-
|-
|21340
|02.06.2025
|19.07.2025
|стандартный
|14600
|13600
|-
|-
|20540
|20.07.2025
|29.08.2025
|стандартный DBL
|14990
|13990
|-
|-
|21340
|02.06.2025
|19.07.2025
|стандартный DBL
|14600
|13600
|-
|-
|20540
|20.07.2025
|29.08.2025
Москва 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен
|стандартный
|16670
|15670
|12740
|13740
|24940
|02.06.2025
|30.06.2025
|стандартный
|15340
|14340
|12740
|13740
|22270
|01.07.2025
|29.08.2025
Россия 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен
|бизнес
|15070
|14070
|10200
|11200
|22540
|02.06.2025
|16.06.2025
|бизнес
|15070
|14070
|10200
|11200
|22540
|22.06.2025
|14.07.2025
|бизнес
|14140
|13140
|10340
|11340
|20670
|15.07.2025
|29.08.2025
|стандартный
|14800
|13800
|-
|-
|21990
|02.06.2025
|16.06.2025
|стандартный
|14800
|13800
|-
|-
|21990
|22.06.2025
|14.07.2025
|стандартный
|13870
|12870
|-
|-
|20140
|15.07.2025
|29.08.2025
|4-мест 2-х комнатный семейный
|14030
|13030
|13030
|14030
|-
|02.06.2025
|16.06.2025
|4-мест 2-х комнатный семейный
|14030
|13030
|13030
|14030
|-
|22.06.2025
|14.07.2025
|4-мест 2-х комнатный семейный
|13060
|12060
|12060
|13060
|-
|15.07.2025
|29.08.2025
ЭЛКУС 3*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен
|стандартный (атриум)
|14800
|13800
|10070
|11070
|21470
|02.06.2025
|30.06.2025
|стандартный (атриум)
|13470
|12470
|10070
|11070
|18800
|01.07.2025
|31.07.2025
|стандартный (атриум)
|12940
|11940
|9940
|10940
|17740
|01.08.2025
|29.08.2025
|стандартный (вид на город)
|15070
|14070
|-
|-
|21990
|02.06.2025
|30.06.2025
|стандартный (вид на город)
|13740
|12740
|-
|-
|19340
|01.07.2025
|31.07.2025
|стандартный (вид на город)
|13200
|12200
|-
|-
|18270
|01.08.2025
|29.08.2025
Октябрьская 4*
|Категория номера
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Период действия цен
|комфорт
|19600
|18600
|12870
|13870
|29200
|02.06.2025
|06.06.2025
|комфорт
|20400
|19400
|13270
|14270
|30540
|07.06.2025
|29.06.2025
|комфорт
|19600
|18600
|12870
|13870
|29200
|30.06.2025
|05.07.2025
|комфорт
|18670
|17670
|13270
|14270
|26400
|06.07.2025
|23.08.2025
|комфорт
|16540
|15540
|11940
|12940
|22670
|24.08.2025
|29.08.2025
|комфорт DBL
|19600
|18600
|12870
|13870
|29200
|02.06.2025
|06.06.2025
|комфорт DBL
|20400
|19400
|13270
|14270
|30540
|07.06.2025
|29.06.2025
|комфорт DBL
|19600
|18600
|12870
|13870
|29200
|30.06.2025
|05.07.2025
|комфорт DBL
|18670
|17670
|13270
|14270
|26400
|06.07.2025
|23.08.2025
|комфорт DBL
|16540
|15540
|11940
|12940
|22670
|24.08.2025
|29.08.2025
|джуниор сьют
|21600
|20600
|12870
|13870
|33200
|02.06.2025
|06.06.2025
|джуниор сьют
|22670
|21670
|13270
|14270
|35340
|07.06.2025
|29.06.2025
|джуниор сьют
|21600
|20600
|12870
|13870
|33200
|30.06.2025
|05.07.2025
|джуниор сьют
|20540
|19540
|13270
|14270
|30270
|06.07.2025
|23.08.2025
|джуниор сьют
|18200
|17200
|11940
|12940
|25870
|24.08.2025
|29.08.2025
|стандартный (туркласс)
|18540
|17540
|-
|-
|27070
|02.06.2025
|06.06.2025
|стандартный (туркласс)
|19340
|18340
|-
|-
|28670
|07.06.2025
|29.06.2025
|стандартный (туркласс)
|18540
|17540
|-
|-
|27070
|30.06.2025
|05.07.2025
|стандартный (туркласс)
|17740
|16740
|-
|-
|24670
|06.07.2025
|23.08.2025
|стандартный (туркласс)
|16140
|15140
|-
|-
|21470
|24.08.2025
|29.08.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|18540
|17540
|-
|-
|27070
|02.06.2025
|06.06.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|19340
|18340
|-
|-
|28670
|07.06.2025
|29.06.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|18540
|17540
|-
|-
|27070
|30.06.2025
|05.07.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|17740
|16740
|-
|-
|24670
|06.07.2025
|23.08.2025
|стандартный (туркласс) DBL
|16140
|15140
|-
|-
|21470
|24.08.2025
|29.08.2025
Доплата за иностранных туристов: 3290 руб.
Варианты проживания
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Фабрика
В Центральном районе города Санкт-Петербург находится гостиница под названием "Фабрика". Заселение возможно в любое время, поскольку стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
Номера представлены двумя категориями "Стандарт" и "Комфорт". Номерной фонд оборудован односпальными или двуспальными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом. Интерьер выполнен в приятной цветовой гамме.
По запросу завтрак предоставят в номер. Продукты можно оставить на хранение в холодильнике. Имеется чайник и чайный набор. В пешей доступности есть несколько кафе и ресторанов с разнообразными блюдами.
Рядом с гостиницей находится собор, несколько музеев, концертный зал и много других интересных мест. До аэропорта дорога в пути на общественном транспорте занимает примерно один час.
Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Элкус
«Элкус» — современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия — Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе тура: завтраки со второго дня
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, обеды и ужины
- Доплата за иностранного туриста 3290 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Какой расчетный час в гостиницах?
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.