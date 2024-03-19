1 день

Кронштадт

Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 14:00.

Кто из мальчишек не мечтал стать моряком? Соленый ветер в лицо, бескозырка, тельняшка и бой с пиратами на палубе… Этот день посвящён мечте и городу Кронштадту.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка.

Вы увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.