2 день

Петербургский метрополитен, музей железных дорог и планетарий

Завтрак в ресторане гостиницы.

Весь сегодняшний день будет посвящен детям, но будет интересен и родителям. И еще неизвестно, кого будет тяжелее увести из музея.

Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает все вехи истории города. Вы проедете по самой первой «красной» ветке, богато декорированной хрусталём, мрамором и позолотой.

Посещение музея железных дорог России.

В залах находятся уникальные экспонаты, интерактивные стенды и богатая мультимедийная коллекция, посвящённая важным вехам развития главного российского транспорта. Огромное количество настоящих паровозов, вагонов, локомотивов, можно залезть под паровоз, или зайти в вагон-госпиталь. Вашим детям и вам непременно понравится.

Посещение Планетария №1 — удивительного пространства, где из старого здания газгольдера сделали планетарий, с проекционным куполом 37 м в диаметре.

Устроившись на мягком пуфике, вы просмотрите несколько научно-популярных фильмов о космосе. А на выходе самые смелые могут приобрести и попробовать настоящую еду космонавтов из тюбика!

За дополнительную оплату можно приобрести следующую экскурсию.

Посещение уникального трехуровневого Океанариума.

Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35-метровым прозрачным тоннелем.

Транспорт не предоставляется.