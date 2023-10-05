А ещё в программе Кронштадт с панорамой Финского залива и знаменитыми фортами, Петергоф с парадными комнатами и залами, Эрмитаж и прогулка по «самым» в разных смыслах достопримечательностям Петербурга: Исаакиевский собор, Медный всадник и другим.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петербургу на двухэтажном автобусе
Самостоятельный заезд. Размещение в гостинице после 14:00.
Автобусная обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе по системе «hop on — hop off» — идеальный вариант для знакомства с городом.
Билет действителен 24 часа, вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
Экскурсия, составленная профессиональными экскурсоводами и маршруты, проходящие мимо основных достопримечательностей, позволят вам понять душу города!
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Петербургский метрополитен, музей железных дорог и планетарий
Завтрак в ресторане гостиницы.
Весь сегодняшний день будет посвящен детям, но будет интересен и родителям. И еще неизвестно, кого будет тяжелее увести из музея.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метрополитену — самому глубокому и одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает все вехи истории города. Вы проедете по самой первой «красной» ветке, богато декорированной хрусталём, мрамором и позолотой.
Посещение музея железных дорог России.
В залах находятся уникальные экспонаты, интерактивные стенды и богатая мультимедийная коллекция, посвящённая важным вехам развития главного российского транспорта. Огромное количество настоящих паровозов, вагонов, локомотивов, можно залезть под паровоз, или зайти в вагон-госпиталь. Вашим детям и вам непременно понравится.
Посещение Планетария №1 — удивительного пространства, где из старого здания газгольдера сделали планетарий, с проекционным куполом 37 м в диаметре.
Устроившись на мягком пуфике, вы просмотрите несколько научно-популярных фильмов о космосе. А на выходе самые смелые могут приобрести и попробовать настоящую еду космонавтов из тюбика!
За дополнительную оплату можно приобрести следующую экскурсию.
Посещение уникального трехуровневого Океанариума.
Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35-метровым прозрачным тоннелем.
Транспорт не предоставляется.
Петергоф
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу, уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства.
Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.
Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пешеходная экскурсия и Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века». Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный архитектором Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры. Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек. Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка.
Вы увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в разных гостиницах Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека, руб. :
Размещение
Двухместный номер
Дополнительное место
Одноместный
номер
Скидка на ребёнка до 14 лет
Доп. сутки, цена за номер
Одноместный
Двухместный
Двухместный + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок
Завтрак накрытие
17750
17750
22170
1400
2600
2990
4485
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
18750
18750
23950
1400
3055
3510
5265
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
20740
19740
29840
1400
4550
4550
6500
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делюкс НЕВА
Завтрак шведский стол
26470
23470
41550
1400
7540
7540
9490
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
19745
20345
26245
1400
3640
4030
6240
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
19990
-
27010
1400
3835
4160
-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак шведский стол
20740
19740
27760
1400
4030
4550
6500
Цена тура без проживания и питания
12545
1400
Варианты проживания
Отель Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км. Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат. От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км. По запросу персонал может организовать услуги трансфера.
Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель Москва
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Гостиница Кирочная
Гостиница «Кирочная» находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевска». Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд — 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Отель Санкт-Петербург
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостинице 4 суток при выборе тарифа с проживанием
- Питание: 4 завтрака в ресторане гостиницы при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Размещение при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт используется в туре?
Микроавтобусы: обычно Мерседес спринтер, может быть Ивеко, Хендай, количество мест, как правило 18+1 или 18+2.
Автобусы: Ман, Ютонг, Зон Тонг, Хендай, Вольво, Неман, Мерседес и другие, количество мест от 28 до 55 (в зависимости от размера группы).
Рассадка произвольная, кондиционер есть всегда.
- Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
- Где и во сколько начинаются экскурсии?
К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.
Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.
Пешеходные экскурсии:
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» - старт от станции метро «Адмиралтейская».
Пешеходная экскурсия «Подземные дворцы» - старт от станции метро «Адмиралтейская».
Старт первой экскурсии: в первый день у нас запланирован автобус HOP-ON HOP-OFF с аудио экскурсией и возможность использовать билет в течение всего дня, он работает с 09:00 до 19:00, поэтому гости могут быть более гибкими выбирая время прибытия.
Окончание экскурсии в последний день — примерно в 18:00 / 19:00 +- пробки.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.