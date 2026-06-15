1 день

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Музей Фаберже

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2400 руб. /машина).

С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель», «Москва», «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;

туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);

туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга.

Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

По окончании Обзорной экскурсии приглашаем вас посетить блистательный во всех смыслах музей — Музей Фаберже!

Экскурсия в Музей Фаберже – самый знаменитый частный музей Санкт-Петербурга, расположенный в одном из старинных особняков города на берегу реки Фонтанки.

В начале XXI века особняк Нарышкиных-Шуваловых был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и капитально отреставрирован.

В его восстановленных интерьерах сейчас представлены более 4000 ювелирных шедевров российских мастеров, среди которых почетное место занимают изделия знаменитой фирмы Фаберже.

Вы полюбуетесь великолепными залами старинного петербургского особняка.

Увидите не только знаменитые пасхальные яйца, но и множество самых разнообразных предметов ювелирного мастерства – фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы.

Место окончания программы: Музей Фаберже (центр города, ближайшая ст. метро «Гостиный двор» / «Невский проспект»).

Продолжительность программы: ~3,5 часа. (окончание в ~19:30).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160