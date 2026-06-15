Программа тура по дням
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Музей Фаберже
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2400 руб. /машина).
С 12:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00/15:00.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Азимут Отель», «Москва», «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в гостинице «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга.
Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.
Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
По окончании Обзорной экскурсии приглашаем вас посетить блистательный во всех смыслах музей — Музей Фаберже!
Экскурсия в Музей Фаберже – самый знаменитый частный музей Санкт-Петербурга, расположенный в одном из старинных особняков города на берегу реки Фонтанки.
В начале XXI века особняк Нарышкиных-Шуваловых был передан культурно-историческому фонду «Связь времен» и капитально отреставрирован.
В его восстановленных интерьерах сейчас представлены более 4000 ювелирных шедевров российских мастеров, среди которых почетное место занимают изделия знаменитой фирмы Фаберже.
Вы полюбуетесь великолепными залами старинного петербургского особняка.
Увидите не только знаменитые пасхальные яйца, но и множество самых разнообразных предметов ювелирного мастерства – фантазийные предметы, ювелирные украшения, столовое серебро, интерьерные и культовые предметы.
Место окончания программы: Музей Фаберже (центр города, ближайшая ст. метро «Гостиный двор» / «Невский проспект»).
Продолжительность программы: ~3,5 часа. (окончание в ~19:30).
Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Эрмитаже. Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы» (продолжительность: ~1ч 45 мин). Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов.
За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова.
А также ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы – Лахта-центр.
Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом.
На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней (самостоятельно за доп. плату).
Место окончания программы: причал (центр города, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Самостоятельное возвращение в отель.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Выборг. Парк Монрепо. Экскурсия по Старому городу
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
Важно! В день поездки обязательно иметь при себе оригинал паспорта!
09:00 Переезд в Выборг (136 км).
Трассовая экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге»
Погрузитесь в атмосферу средневековой Европы, не покидая Россию!
Ваш путь пройдёт через живописные просторы Карельского перешейка, пока Вы будете наслаждаться рассказами о богатстве и славе города Выборга, единственного средневекового европейского города на территории нашей страны.
Посещение Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо». Монрепо – «Мой покой», «Моё отдохновение» – единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре».
Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка и завораживает своей естественной природой. На высоких холмах растут сосны и ели, рядом «соседствуют» скалы и болота.
Вы сможете полюбоваться красотами его дикой природы и увидеть Хижину отшельника, источник «Нарцисс», а также ущелье Св. Николая и грот.
Экскурсия по Старому Городу. Во время экскурсии Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям этого удивительного города, привлекающего туристов и путешественников из многих стран.
Вашему взору откроется целый ряд прекрасных исторических памятников, включая Рыночную площадь и площадь Старой Ратуши, памятник Торгельсу Кнутссону, основателю города, и Домик бюргера.
Прогулка по территории Выборгского замка. Самым важным объектом в списке, безусловно, является Выборгский замок, одна из самых узнаваемых достопримечательностей города.
Он хранит память о событиях прошлого и напоминает о важности Выборга как центра торговых путей и важного политического пункта.
Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.
Свободное время (~3 часа). У вас будет достаточно времени, чтобы пообедать, самостоятельно подняться на Башню святого Олафа или просто погулять по городу.
18:00 Встреча с гидом на рыночной площади. Заселение в отель*.
*Во время заселения экскурсовод выдаст Вам билет на скоростной электропоезд «Ласточка», который будет действовать в течение следующего дня.
Место окончания программы: гостиница.
Размещение. Свободное время.
Библиотека Алвара Аалто, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя. Водная прогулка по акватории Выборгского залива
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи оставляем в камере хранения отеля).
Пешеходный экскурсионный день.
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выход из отеля на экскурсионную программу.
Экскурсия по уникальному зданию библиотеки Алвара Аалто в Выборге. Это настоящая жемчужина архитектуры и культурное сердце города, построенное финским мастером функционализма Алваром Аалто в 1935 году.
Её узнаваемый фасад с плавными волнообразными формами крыши и уникальный интерьер, наполненный светом и воздухом, создают особенную творческую атмосферу, привлекающую ценителей искусства и истории.
Прогулка по библиотеке дарит редкую возможность погрузиться в эпоху модернизма, почувствовать гармонию пространства и материала, вдохнуть аромат старых книг и насладиться неповторимой эстетикой архитектурного шедевра.
Посещение фабрики «Крендель и Ко» с мастер-классом по выпечке выборгского кренделя.
Обед.
Крендель – это традиционная для Выборга выпечка, которая по форме напоминает руки монахов-францисканцев, сложенные в молитве.
На небольшой, домашней фабрике, Вас ждет увлекательная костюмированная лекция об истории кренделя, рассказ о рецепте и процессе изготовления.
Мастер-класс по изготовлению кренделя (каждому гостю предоставляется отдельная заготовка, выпечка и дегустация кренделя собственного производства в конце программы).
Водная прогулка по акватории Выборгского залива. Городские достопримечательности предстанут перед Вами во всём своём великолепии с нового ракурса.
У Вас будет уникальная возможность полюбоваться с водной глади парком Монрепо, настоящим зелёным сердцем региона, где Вы увидите уникальные пейзажи, скрытые от глаз обычных гостей.
Это шанс насладиться видами, доступными лишь избранным, оставив воспоминания, которые останутся навсегда.
17:00 Окончание экскурсионной программы на причале «Виктория» (рядом с отелем).
Свободное время.
«Ласточка» из Выборга в Санкт-Петербург.
Важно! Расстояние от отеля до железнодорожного вокзала г. Выборг – 900 м. Вы самостоятельно забираете вещи из камеры хранения отеля и добираетесь до вокзала.
Вы можете уехать на любой «Ласточке» в этот день. Билет вам будет выдан накануне экскурсоводом.
Предварительное расписание (подходящих по времени поездов) на лето 2026 г: 18:20, 18:44, 20:44, 22:17 (время в пути 1 ч. 12 мин.).
Прибытие на Финляндский вокзал (ст. метро Площадь Ленина). Трансфер до своего отеля самостоятельно, заселение.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Завтрак в гостинице.
10:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отправление на программу на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…» Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций.
Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия.
Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница.
Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Санкт-Петербург
пн-ср
|Выборг
ср-чт
|Санкт-Петербург
чт-сб
|А Отель Фонтанка***
стандартный
|Виктория
стандарт (Выборг)
|А Отель Фонтанка***
стандартный
|Цены снижены
|06.07.2026
|11.07.2026
|35970
|33970
|-
|-
|47710
|А Отель Фонтанка***
супериор
|А Отель Фонтанка***
супериор
|Цены снижены
|06.07.2026
|11.07.2026
|36520
|34520
|-
|-
|48800
|Азимут Отель
Санкт-Петербург****
смарт
|Виктория
стандарт (Выборг)
|Азимут Отель
Санкт-Петербург****
смарт
|15.06.2026
|20.06.2026
|44730
|42730
|-
|-
|64690
|06.07.2026
|11.07.2026
|41170
|39170
|-
|-
|57570
|Апарт-отель Yard Residence****
студия апартаменты с кухней
|Виктория
стандарт (Выборг)
|Апарт-отель Yard Residence****
студия апартаменты с кухней
|06.07.2026
|11.07.2026
|41720
|39720
|-
|-
|63340
|Москва****
стандартный
|Виктория
стандарт (Выборг)
|Москва****
стандартный
|15.06.2026
|20.06.2026
|45260
|43260
|-
|-
|70110
|20.07.2026
|25.07.2026
|42540
|40540
|-
|-
|64690
|03.08.2026
|08.08.2026
|42540
|40540
|-
|-
|64690
|17.08.2026
|22.08.2026
|42540
|40540
|-
|-
|64690
|Россия***
бизнес
|Виктория
стандарт (Выборг)
|Россия***
бизнес
|20.07.2026
|25.07.2026
|36830
|34920
|-
|-
|55160
|03.08.2026
|08.08.2026
|37470
|35470
|-
|-
|55650
|17.08.2026
|22.08.2026
|37470
|35470
|-
|-
|55650
|Россия***
стандартный
|Россия***
стандартный
|20.07.2026
|25.07.2026
|36100
|34150
|-
|-
|53700
|03.08.2026
|08.08.2026
|36800
|34800
|-
|-
|54280
|17.08.2026
|22.08.2026
|36800
|34800
|-
|-
|54280
Доплата за иностранного туриста составит 1100 руб.
Варианты проживания
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет.
Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены.
Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак, но Вы можете выбрать тариф и без питания и организовать себе питание в городе.
Для проведения бизнес-встреч в «A-Hotel Fontanka» имеется оборудованная переговорная комната с эргономичной мебелью, канцтоварами и интернетом Wi-Fi. Рядом со входом на пристани в отель расположен причал от которого в летний сезон отправляются экскурсионные пароходы и речные трамвайчики. Доброжелательный персонал на ресепшне подскажет как организовать экскурсию. Еще одним плюсом будет наличие стоянки, камеры хранения и магазин с сувенирами.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе: завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста 1100 руб
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф «без завтрака»), обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.