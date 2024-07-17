Вас ждет насыщенная экскурсия по городу с богатой историей и культурой —
Программа тура по дням
Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Юсуповский дворец
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 11:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в гостиницах «Достоевский», «Русь», «Орбита», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в апарт-отеле «Port Comfort on Ligovskiy», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Достоевский» (Владимирский проспект, д. 19) - 15 минут пешком.
14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.
Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I Медным всадником, бывшей резиденцией русских императоров - Зимним дворцом. Также Вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!
Экскурсия в Юсуповский дворец.
Экскурсия в Юсуповский дворец позволит познакомиться с историей знатного дворянского рода. Юсуповы принадлежали к высшей аристократии и богатейшим людям России. Роскошь, в которой жили Юсуповы, поражала воображение даже членов императорской фамилии. Дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки - еще одно тому подтверждение. Юсуповский дворец - один из тех редких особняков, которые сохранили великолепную отделку парадных апартаментов и жилых покоев. Этот дворец вошел в отечественную историю и как место убийства Григория Распутина.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: станция метро «Площадь Восстания».
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».
Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.
Экскурсия в Эрмитаж. (входной билет для самостоятельного осмотра)
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы».
Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов. За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы Лахта-центр.
Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом. На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней.
Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 5 часов.
Остров Валаам
Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен, если приобретен тариф с завтраком).
До места отправления на экскурсию Вы добираетесь самостоятельно.
Возможен заказ индивидуального трансфера от гостиницы до места отправления за доп. плату.
08:00 Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе, ст. метро «Озерки» (сбор за 15 минут до отправления).
Переезд до причала Валаамского монастыря.
Экскурсия по трассе расскажет об истории и достопримечательностях приладожского края, даст представление о монашеском укладе жизни как в дореволюционной России, так и в наши дни.
Переправа на метеоре на о. Валаам.
Пешеходная обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря (проводится экскурсоводами Паломнической службы монастыря).
Экскурсия пройдет по живописным тропинкам острова Валаам, познакомит с повседневной жизнью монастыря и основными его достопримечательностями. В ходе экскурсии вы побываете в монастырском яблоневом саду, поднимитесь по паломнической лестнице на гору Фавор, посетите Нижний и Верхний предел главного Спасо-Преображенского собора, где находятся мощи Преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Также вас ждет концерт певчих Валаамского монастыря.
Пешеходная экскурсия к Никольскому скиту.
Этот скит – один из красивейших скитов Валаама, где можно увидеть отреставрированный шатровый храм Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус и яблоневый сад.
Обед в трапезной монастыря включен в программу.
Поскольку, в течение дня, Вам придется много ходить, выбирайте удобную одежду и обувь.
Место окончания программы: у станции метро «Озерки».
Продолжительность программы: ~16 часов (в зависимости от транспортной ситуации).
Свободный день. Завершение программы
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Орбита***
|3-мест эконом
|03.07.2024
|25.08.2024
|28260
|23260
|23260
|28260
|-
|28.08.2024
|01.09.2024
|26770
|21770
|21770
|26770
|-
|стандартный
|03.07.2024
|25.08.2024
|29120
|24120
|19990
|24990
|36890
|28.08.2024
|01.09.2024
|28120
|23120
|19740
|24740
|34470
|комфорт
|03.07.2024
|25.08.2024
|30550
|25550
|-
|-
|39120
|28.08.2024
|01.09.2024
|29190
|24190
|-
|-
|36630
|Port Comfort on Ligovskiy****
|смарт скай мансарда (без завтрака)
|03.07.2024
|01.09.2024
|31090
|26090
|-
|-
|43390
|смарт плюс DBL (без завтрака)
|03.07.2024
|01.09.2024
|31630
|26630
|18120
|23120
|44470
|Русь****
|классик
|17.07.2024
|01.09.2024
|31490
|26490
|22440
|27440
|39340
|джуниор сюит
|17.07.2024
|01.09.2024
|34470
|29470
|22440
|27440
|48530
|Достоевский****
|стандартный
|03.07.2024
|01.09.2024
|32320
|27320
|-
|-
|41770
|супериор
|03.07.2024
|01.09.2024
|33390
|28390
|24620
|29620
|44190
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
Орбита 3
Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.
Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Port Comfort on Ligovskiy 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
1. Мы должны были прилететь в 12 часов, но Вы настояли на том, чтоб мы в
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты