Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре

Серебряное ожерелье России
Отправляйтесь вместе с нами в невероятно красивые и исторически значимые места России — в Санкт-Петербург и на остров Валаам.

Вас ждет насыщенная экскурсия по городу с богатой историей и культурой —
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Санкт-Петербургу, где вы посетите Эрмитаж, Петергоф, Юсуповский дворец, а также прогуляетесь на теплоходе по Неве.

А затем вы совершите путешествие на метеоре к острову Валаам, где сможете насладиться красотой природы, побывать в старинных монастырях и познакомиться с уникальной архитектурой и историей этого места.

4.67
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Юсуповский дворец

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 11:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в гостиницах «Достоевский», «Русь», «Орбита», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в апарт-отеле «Port Comfort on Ligovskiy», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Достоевский» (Владимирский проспект, д. 19) - 15 минут пешком.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Обзорная автобусная экскурсия познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Санкт-Петербурга. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных городских площадей и знаменитые петербургские памятники.

Вас ждет встреча с грандиозным Исаакиевским собором, знаменитым памятником императору Петру I Медным всадником, бывшей резиденцией русских императоров - Зимним дворцом. Также Вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге!

Экскурсия в Юсуповский дворец.

Экскурсия в Юсуповский дворец позволит познакомиться с историей знатного дворянского рода. Юсуповы принадлежали к высшей аристократии и богатейшим людям России. Роскошь, в которой жили Юсуповы, поражала воображение даже членов императорской фамилии. Дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки - еще одно тому подтверждение. Юсуповский дворец - один из тех редких особняков, которые сохранили великолепную отделку парадных апартаментов и жилых покоев. Этот дворец вошел в отечественную историю и как место убийства Григория Распутина.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 5 часов.

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Юсуповский дворецПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Юсуповский дворецПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Юсуповский дворецПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в Юсуповский дворец
2 день

Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…»
Экскурсия подарит Вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.

Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате.

Где пообедать?

После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.

Место окончания программы: станция метро «Площадь Восстания».

Продолжительность программы: ~ 7 часов.

ПетергофПетергофПетергофПетергоф
3 день

Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».

Экскурсия представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы.

Экскурсия в Эрмитаж. (входной билет для самостоятельного осмотра)

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы».

Водная прогулка «Северные острова дельты Невы» на двухпалубном теплоходе – это один из самых популярных городских маршрутов. За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его главными символами – Зимним дворцом, Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова, и ультрасовременные здания новейшей истории города – стадион Газпром Арена в виде летающей тарелки и самый высокий небоскреб Европы Лахта-центр.

Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой прогулочной палубой с обзорным видом. На борту теплохода работает ресторан с авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней.

Место окончания программы: причал (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~ 5 часов.

Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»Эрмитаж. Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы»
4 день

Остров Валаам

Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен, если приобретен тариф с завтраком).

До места отправления на экскурсию Вы добираетесь самостоятельно.

Возможен заказ индивидуального трансфера от гостиницы до места отправления за доп. плату.

08:00 Отправление из Санкт-Петербурга на автобусе, ст. метро «Озерки» (сбор за 15 минут до отправления).

Переезд до причала Валаамского монастыря.

Экскурсия по трассе расскажет об истории и достопримечательностях приладожского края, даст представление о монашеском укладе жизни как в дореволюционной России, так и в наши дни.

Переправа на метеоре на о. Валаам.

Пешеходная обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря (проводится экскурсоводами Паломнической службы монастыря).

Экскурсия пройдет по живописным тропинкам острова Валаам, познакомит с повседневной жизнью монастыря и основными его достопримечательностями. В ходе экскурсии вы побываете в монастырском яблоневом саду, поднимитесь по паломнической лестнице на гору Фавор, посетите Нижний и Верхний предел главного Спасо-Преображенского собора, где находятся мощи Преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Также вас ждет концерт певчих Валаамского монастыря.

Пешеходная экскурсия к Никольскому скиту.

Этот скит – один из красивейших скитов Валаама, где можно увидеть отреставрированный шатровый храм Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус и яблоневый сад.

Обед в трапезной монастыря включен в программу.

Поскольку, в течение дня, Вам придется много ходить, выбирайте удобную одежду и обувь.

Место окончания программы: у станции метро «Озерки».

Продолжительность программы: ~16 часов (в зависимости от транспортной ситуации).

Остров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров ВалаамОстров Валаам
5 день

Свободный день. Завершение программы

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Свободный день. Завершение программыСвободный день. Завершение программыСвободный день. Завершение программыСвободный день. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Орбита***3-мест эконом03.07.202425.08.202428260232602326028260-
28.08.202401.09.202426770217702177026770-
стандартный03.07.202425.08.20242912024120199902499036890
28.08.202401.09.20242812023120197402474034470
комфорт03.07.202425.08.20243055025550--39120
28.08.202401.09.20242919024190--36630
Port Comfort on Ligovskiy****смарт скай мансарда (без завтрака)03.07.202401.09.20243109026090--43390
смарт плюс DBL (без завтрака)03.07.202401.09.20243163026630181202312044470
Русь****классик17.07.202401.09.20243149026490224402744039340
джуниор сюит17.07.202401.09.20243447029470224402744048530
Достоевский****стандартный03.07.202401.09.20243232027320--41770
супериор03.07.202401.09.20243339028390246202962044190

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Варианты проживания

Орбита 3

4 ночи

Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.

Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.

На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.

В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.

В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3Орбита 3

Port Comfort on Ligovskiy 4

4 ночи

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4Port Comfort on Ligovskiy 4

Русь 4

4 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
17 июл 2024
Замечательный тур! Очень хорошая и познавательная программа. До места проведения экскурсии довозят на комфортабельных автобусах прямо от гостиницы. Во время движения экскурсовод постоянно рассказывает о тех достопримечательностях, мимо которых мы
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проезжаем. Понравились маршруты и локации на которых мы были. Немного омрачена была, сильным дождем, водная прогулка на теплоходе по руслам Невы. Вот экскурсия в Эрмитаж - это на любителя. Через 2 часа хождения по залу, уже перестаешь соображать где ты и куда тебе двигаться. Представление о роскоши и нравах тех времен, прекрасно дает Юсуповский дворец. Я бы лучше заменил Эрмитаж посещением Исаакиевского собора с выходом на его смотровую площадку. Поездку на Валаам, для верующего человека, лучше планировать от 2-х дней. За 5 часов экскурсии, вы увидите только небольшую часть и не сможете прикоснуться и тем более получить того, за чем туда приехали. В целом, тур оставил только положительные эмоции и незабываемые впечатления. Я полюбил Питер!

В
3 июл 2024
Поездка прошла хорошо, но если бы Вы давали точную информацию, то было бы ещё лучше:
1. Мы должны были прилететь в 12 часов, но Вы настояли на том, чтоб мы в
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11 были на месте. Мы меняем билет и прилетаем в 7. Так как обещанное раннее заселение было невозможным из-за переполненности отеля нас не заселяли до 13.40, пока не освободился номер, а могли купить ещё одни сутки и проблемы бы не было! Выезд на экскурсию был в 14 часов, встреча с представителем компании проходила с 11 до 14 (до отъезда группы). Зачем нужно было менять билет, тратить деньги, для того, чтоб просто сидеть и ждать 14-ти часов. Потратить деньги на дополнительные сутки - это понятно!
2. Из отеля "Достоевский", в который нас поселили компания не забирает туристов, и нам приходилось ехать на такси в другой отель! Гораздо удобнее жить там, где полный сервис. Мы же едем отдыхать, а не головные боли собирать.
А в целом очень хорошо! Впечатления от города такие яркие, что даже эти ляпы затмили.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Вячеслав!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Е
26 июн 2024
Всего не увидишь за короткий тур, но для перезагрузки достаточно. Питер это музей под открытым небом. Очень познавательно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Елена! Спасибо за ваш отзыв. Мы рады, что путешествие в целом вам понравилось. Будем рады видеть вас вновь в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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