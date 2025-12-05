2 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату в Павловск

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Свободный день без обеда.

ИЛИ

Экскурсия «Дворцовое ожерелье: Павловск» за доп. плату (приобретается при покупке тура, приобретение экскурсии на месте туроператор не гарантирует).

Стоимость: взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл. – 3000 руб. / 2500 руб.

09:30 Экскурсия с посещением Большого Павловского дворца (Тронный, Итальянский, Греческий и другие залы, Старая гостиная, Белая столовая, Дворцовая церковь, Картинная галерея, Пилястровый, Малиновый и другие кабинеты, спальни, будуары, туалетные, вестибюли).

Прогулка по одному из самых больших (свыше 600 га) пейзажных парков мира - Павловскому, который является выдающимся памятником русского зодчества и садово-паркового искусства (павильоны Трех граций, Амфитеатр, Воздушный театр, Храм Дружбы, Большая каменная лестница, и т. д., мосты, пруды, озера, р. Славянка).

14:00 Обед в кафе города.

Возвращение в город.

Свободное время в центре Санкт-Петербурга.

За доп. плату (оплата при покупке тура) организуется экскурсия в Юсуповский дворец.

Стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет вкл. – 1500 руб. / 1300 руб.

Важно: экскурсия состоится при количестве туристов 10 человек и более и проводится в сопровождении аудиогида. Депозит за аудиогид –1000 руб. вносится туристами наличными самостоятельно в кассе музея.

Важно: туристы, которые приобрели только экскурсию в Юсуповский дворец (без экскурсии в Павловск) до музея добираются самостоятельно.

Юсуповский дворец встретит Вас белоснежной мраморной лестницей, лепниной, зеркалами.

Вы пройдете по парадным и жилым покоям дворца, побываете в блистательном, миниатюрном домашнем театре, похожем на драгоценную музыкальную шкатулку.

В то же время, Юсуповский дворец считается едва ли не самым мистическим местом в Санкт-Петербурге, ведь именно там был убит Григорий Распутин.



~18:30 Трансфер в гостиницу.

