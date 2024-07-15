Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергоф
Прибытие в Санкт-Петербург.
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка по названию тура.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – Петергоф – знаменитая столица фонтанов, жемчужина южного побережья Финского залива.
13:00 Обед в ресторане.
Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. «Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов. В его интерьерах вы увидите многочисленные произведения искусства и узнаете о жизни российских правителей.
Экскурсия в Екатерининский корпус, открытый в конце мая 2021 г. после 2 лет реставрации. Это один из малых дворцов середины XVIII века, предназначенный для проведения придворных балов, приемов и банкетов.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами.
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
18:00 Трансфер на северный берег Финского залива – в Солнечное и Репино.
19:00-20:00 Размещение в отеле.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Карельскому перешейку. Комарово. Экскурсия по Зеленогорску
Завтрак.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Карельскому перешейку «В царство сосен, озёр и камней», во время которой насладимся приморским климатом балтийского побережья, подышим запахом смолы в сосновом бору и отдохнём в тени ельника, спустимся по естественным береговым террасам к Финскому заливу с его бесконечными пляжами, невысокими дюнами и криками чаек.
Знакомство с посёлком Комарово – финским Келломяки, где узнаем о жизни дачников разных эпох. Многие из них черпали вдохновение в этом уголке северной природы. Неслучайно ведь родились известные строки «На недельку до второго / Я уеду в Комарово». Увидим «Будку» – дачный домик Анны Ахматовой. Комарово стало для поэта не только местом отдыха, но и последним пристанищем: её похоронили на местном кладбище. Рядом с А. Ахматовой на Комаровском кладбище посмотрим на могилы других известных дачников: Дмитрия Лихачёва, Жореса Алфёрова, Даниила Гранина, Андрея Краско и др. А затем отправимся в бывшие королевские угодья – на Щучье озеро.
Прогулка по экологической тропе «Комаровский берег», во время которой совершим путешествие не только в пространстве, но и во времени: пройдём по дну древнего Литоринового моря и старинному парку «Виллы Рено».
Экскурсия по Зеленогорску – финскому Терийоки – курортному городу, оправдывающему своё современное название обилием зелёных насаждений. На его улицах и в парках встретим уроженца города актёра Георгия Вицина и муравья-читателя, забытые ботинки неизвестного дачника и бабушкин стул. Посетим лютеранскую церковь Преображения Господня, которая напомнит об истории этого места, и увидим белоснежную церковь Казанской иконы Божьей Матери. Насладимся атмосферой приморского курорта, совершив прогулку по Зеленогорскому парку культуры и отдыха, и полюбуемся панорамами Финского залива на Золотом пляже.
Возвращение в Репино и Солнечное к обеду.
Свободное время.
Свободный день
Завтрак. Свободный день.
Для любителей релакса:Совершите прогулку по берегу Финского залива или проведите время в уютном СПА вашего отеля.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату в музей-усадьбу И.Е. Репина «Пенаты»
Завтрак. Свободный день.
Дополнительно:
Рекомендуем посетить музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты», где художник прожил более 30 лет. Его дом с обширной мастерской всегда был открыт для гостей: писатели и поэты приходили на дружеские встречи, обсуждали современное искусство, читали свои новые произведения. Сохранившиеся интерьеры помогут вам ощутить творческую атмосферу начала XX века.
Выборг
Завтрак.
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» с усадьбой XIX века.
Трассовая экскурсия по Карельскому перешейку, рассказывающая о его природе и основных исторических событиях, происходивших на его территории.
Знакомство с Выборгским замком – единственным рыцарским замком на территории нашей страны – и Старым городом. Во время пешеходной экскурсии вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох: один из старейших купеческих домов с каретником, Рыцарский дом, часовая башня бывшего кафедрального собора и фрагменты крепостных укреплений.
Экскурсия по пейзажному парку «Монрепо», раскинувшемуся на скалистом острове Твердыш. Пейзажи Защитной бухты, живописные прибрежные скалы, лесные массивы и лёгкие ажурные мостики не оставят вас равнодушными.
Возвращение в Репино и Солнечное вечером.
Кронштадт. Завершение программы
Завтрак.
Автобусная экскурсия в Кронштадт.
Вы увидите парк ниже уровня моря, чугунную мостовую, знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений, и посетите удивительный Морской собор, хранящий память о всех моряках российского флота. История Кронштадта связана с именами знаменитых адмиралов и мореплавателей. Здесь собирают корабли в кругосветные путешествия. Отсюда идут к Петербургу морские каналы.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
13:00 Обед в ресторане.
Дополнительно:
Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить Петербург от неприятеля. Во время прогулки Вы увидите южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, Павел I, а также познакомитесь с их историей. (1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс.).
Возвращение в центр Санкт-Петербурга на Московский вокзал к 18:00.
Завершение программы.
Проживание
Экскурсионный пакет без проживания: 18800 руб. с человека.
Стоимость тура указана за 1 человека в рублях с завтраком после ночлега и 2 обедами в ресторане по программе:
SPA-отель Репинский курорт 4*, посёлок Репино, Вокзальная ул., 1.
Завтрак "шведский стол", до берега Финского залива 500 метров (7 минут пешком).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными / двуспальной кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|23.06-25.08.2024
|49800
|46050
|69550
Форест Микс 4*, посёлок Репино, Луговая ул., 10.
Завтрак "шведский стол", до берега Финского залива 910 метров (15 минут пешком).
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 4-7)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. 7-14)
|Одноместный
|Стандартный
|23.06-25.08.2024
|60050
|52550
|56050
|96050
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 750 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 300 руб.
Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): 3500 руб.
Варианты проживания
SPA-отель Репинский курорт 4
SPA-отель Репинский курорт 4* – современные комфортные номера, комплекс СПА с бассейнами, который входит в стоимость проживания (на 3 часа ежедневно) и прекрасный ресторан «Богема» с разнообразной кухней. Все номера выполнены в необычных архитектурных формах и декорированы по авторскому дизайну со всеми удобствами, в номерах вас ждут халаты, тапочки, холодильник, фен, сейф, кондиционер, косметические средства. Инфраструктура: 3 бассейна (плавательный, с соленой водой, гидромассажный, зона для фут-массажа), финская и турецкая парные, соляная пещера, тренажерный зал, косметология лица и тела, различные виды массажа и обертываний, панорамный тренажерный зал площадью 100 кв. м. оснащен современным спортивным оборудованием TETRA GYM, игровая площадка и игровая комната для детей. Ресторан открыт ежедневно с 11.00 до 23.00, в понедельник с 13.00 до 23.00. Средний чек обед 2000 р., ужин 1500 р.
Форест Микс 4
Интерьер отеля выполнен в загородном скандинавском стиле, с панорамными окнами и террасами. Услуги SPA-процедур: от массажа до инъекционной терапии. Номера со всему удобствами, в том числе холодильник, фен, сейф, кондиционер, косметические средства, кровати «king size», балкон. Инфраструктура: на первом этаже SPA-комплекса расположен 25-ти метровый бассейн. На третьем этаже: тренажерный зал, зал для единоборств и гордость клуба — спортивный зал (площадь 500 кв. метров). На территории работают 3 ресторана и лобби-бар с выходом на террасу. Средний чек обед 1500-2500 р., ужин 750-2500 р. в зависимости от выбранного ресторана.
Принимают взрослых котов и собак мелких пород до 3,5 кг.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, если выбран тариф с проживанием
- 5 завтраков, 2 обеда
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Есть ли скидки в туре?
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 750 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 300 руб.
Скидка пенсионерам (РФ): 300 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
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