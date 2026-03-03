Мои заказы

Там блещут золотом фонтаны. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня

Там блещут золотом фонтаны
Приглашаем вас в прекрасный осенний Санкт-Петербург! За три дня вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.

Вас ждет праздник фонтанов в Петергофе, теплоходная
прогулка по рекам и каналам, обзор самых известных достопримечательностей Петербурга и прогулка по территории Петропавловской крепости.

Отправляйтесь в незабываемое путешествие, чтобы насладиться красотой фонтанов, золотой осенью и уютной атмосферой города на Неве.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

С 13:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация: туристы, проживающие в отелях «Апарт-отель Yard Residence», «Русь», «Орбита» и «Санкт-Петербург» отправляются на экскурсии от отеля проживания.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / 15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы.

Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I.

Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.

Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад, проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор.

Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловскую крепость по праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с ее закладки и началась история нашего города в начале XVIII века.

В первые годы существования фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом.

И хотя впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри все осталось неизменным.

В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды.

Вы полюбуетесь красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград, изящными фонарями и изысканными фасадами дворцов.

Место окончания: причал, центр города.

Продолжительность: ~5 часов (окончание в ~16:30).

Продолжительность: ~5 часов (окончание в ~16:30).
2 день

Автобусная экскурсия в Петергоф

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье лёгком царствует вода…»

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в блистательный пригород.

Посещение осеннего праздника фонтанов в Петергофе.

Вы станете свидетелями потрясающего зрелища, которое проводится только раз в год!

Вас ждет грандиозное пиротехническое шоу, театрализованное музыкальное представление, салюты и фейерверки в Нижнем парке на Большом каскаде вблизи Большого дворца.

Место окончания: гостиница (~00:30).

Продолжительность: ~7 часов.

Продолжительность: ~7 часов.
3 день

Свободный день. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 13 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 13 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Русь****эконом19.09.202521.09.20251299012990--18990
классик19.09.202521.09.20251449014490124501245021990
джуниор сюит19.09.202521.09.20251599015990124501245023950
Апарт-отель Yard Residence****студия апартаменты с кухней19.09.202521.09.20251382013820125801258019720
Санкт-Петербург****стандартный (двор)19.09.202521.09.20251546015460132701327023950
стандартный (Нева)19.09.202521.09.20251899018990132701327031120
делюкс (двор)19.09.202521.09.20251899018990132701327031120
делюкс (Нева)19.09.202521.09.20252232022320132701327037650

Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.

Варианты проживания

Отель Русь Санкт-Петербург

2 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Апарт-отель Yard Residence

2 ночи

Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Апарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard Residence
Отель «Санкт-Петербург»

2 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Ocean Club Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе «шведский стол». У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея Квадрат и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей ZEVs.

Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»Отель «Санкт-Петербург»
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в музее
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранного туриста 1200 руб
  • Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

