Вас ждет праздник фонтанов в Петергофе, теплоходная
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.
С 13:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация: туристы, проживающие в отелях «Апарт-отель Yard Residence», «Русь», «Орбита» и «Санкт-Петербург» отправляются на экскурсии от отеля проживания.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / 15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы.
Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I.
Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.
Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад, проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор.
Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловскую крепость по праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с ее закладки и началась история нашего города в начале XVIII века.
В первые годы существования фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом.
И хотя впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри все осталось неизменным.
В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам.
Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды.
Вы полюбуетесь красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград, изящными фонарями и изысканными фасадами дворцов.
Место окончания: причал, центр города.
Продолжительность: ~5 часов (окончание в ~16:30).
Автобусная экскурсия в Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
17:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье лёгком царствует вода…»
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в блистательный пригород.
Посещение осеннего праздника фонтанов в Петергофе.
Вы станете свидетелями потрясающего зрелища, которое проводится только раз в год!
Вас ждет грандиозное пиротехническое шоу, театрализованное музыкальное представление, салюты и фейерверки в Нижнем парке на Большом каскаде вблизи Большого дворца.
Место окончания: гостиница (~00:30).
Продолжительность: ~7 часов.
Свободный день. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Русь****
|эконом
|19.09.2025
|21.09.2025
|12990
|12990
|-
|-
|18990
|классик
|19.09.2025
|21.09.2025
|14490
|14490
|12450
|12450
|21990
|джуниор сюит
|19.09.2025
|21.09.2025
|15990
|15990
|12450
|12450
|23950
|Апарт-отель Yard Residence****
|студия апартаменты с кухней
|19.09.2025
|21.09.2025
|13820
|13820
|12580
|12580
|19720
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|19.09.2025
|21.09.2025
|15460
|15460
|13270
|13270
|23950
|стандартный (Нева)
|19.09.2025
|21.09.2025
|18990
|18990
|13270
|13270
|31120
|делюкс (двор)
|19.09.2025
|21.09.2025
|18990
|18990
|13270
|13270
|31120
|делюкс (Нева)
|19.09.2025
|21.09.2025
|22320
|22320
|13270
|13270
|37650
Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.
Варианты проживания
Отель Русь Санкт-Петербург
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Апарт-отель Yard Residence
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Отель «Санкт-Петербург»
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Ocean Club Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе «шведский стол». У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея Квадрат и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей ZEVs.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты с экскурсией в музее
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранного туриста 1200 руб
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.