1 день

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы с вокзала/ аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2300 руб. /машина.

С 13:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация: туристы, проживающие в отелях «Апарт-отель Yard Residence», «Русь», «Орбита» и «Санкт-Петербург» отправляются на экскурсии от отеля проживания.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / 15:00 в зависимости от отеля. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы.

Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I.

Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-Петербурга и ансамбли центральных площадей.

Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, чем знаменит первый парк города – Летний сад, проедете по главной улице Санкт-Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор.

Вы узнаете историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловскую крепость по праву называют «сердцем» Санкт-Петербурга, ведь именно с ее закладки и началась история нашего города в начале XVIII века.

В первые годы существования фортеции территория внутри крепостных стен, по сути, и являлась самим городом.

И хотя впоследствии Санкт-Петербург далеко шагнул за стены крепости, но внутри все осталось неизменным.

В ходе экскурсии по территории крепости Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь панорамой Дворцовой набережной и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам.

Прекрасная возможность увидеть Северную столицу в другом ракурсе – с воды.

Вы полюбуетесь красотой петербургских мостов и ажурным кружевом чугунных оград, изящными фонарями и изысканными фасадами дворцов.

Место окончания: причал, центр города.

Продолжительность: ~5 часов (окончание в ~16:30).

