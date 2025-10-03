3 день

Среда. Автобусная экскурсия "Новая География Петербурга". Посещение музея "Эрарта" и "Севкабельпорта"

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака», кроме дня заезда).

12:00-13:00 Встреча в холле гост. «Октябрьская» (в 1-й день экскурсии).

13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия «Новая География Петербурга». Вы увидите современный Петербург – те сооружения и культурные пространства, которые появились в нашем городе не так давно, но уже завоевали популярность у жителей города и стали настоящими местами притяжения для многих его гостей.

Вы отправитесь в современный район города, названный «Петербургским Дубаем». Вы проедете по современной городской скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на Финский залив.

Увидите самый высокий небоскреб в Европе, новую высотную доминанту нашего города – «Лахта-центр». Расположенный прямо на берегу залива небоскреб стал точкой применения более 100 инновационных инженерных и архитектурных решений, символом нового Петербурга, формирующим его современный ландшафт.

И, конечно, вы полюбуетесь похожим на космический корабль, стадионом «Газпром Арена», принимавшим Кубок Чемпионов и Чемпионат мира по футболу 2018.

Экскурсия по острову «Новая Голландия». В результате реновации исторической территории острова «Новая Голландия», сегодня это место стало настоящим центром современной культуры, живой событийной площадкой, где проходят кинопоказы, концерты, выставки и фестивали.

Во время прогулки по территории острова экскурсовод расскажет об истории Новой Голландии, восходящей ко временам Петра Великого, об архитектурных особенностях ее построек, о реновации, превратившей полузаброшенный исторический квартал в одно из самых модных мест современного Петербурга.

Экскурсия в Музее современного искусства «Эрарта» – самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов страны.

Главной целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется современным искусством. В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, инсталляция.

Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное. Музей был отмечен National Geographic в пятерке музеев Санкт-Петербурга, обязательных к посещению.

Посещение «Севкабельпорта». Вы прогуляетесь до потрясающей пешеходной набережной нового культурного кластера «Севкабельпорт».

У вас будет свободное время для того, чтобы познакомится с гастрономической культурой петербургской «уличной» еды и попробовать ее на вкус в расположившемся здесь фудкорте, а также полюбоваться новыми открыточными видами Петербурга и сделать прекрасные фотографии.

Место окончания программы: гостиница «Октябрьская».

Продолжительность программы: ~8 часов (окончание в ~21:30).

