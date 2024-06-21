Мы приглашаем посетить концерт возрождённой группы,
Описание тура
Организационные детали
Поездка на концерт группы «Кино» в Санкт-Петербурге создана с учётом всех возможных обстоятельств. Ничто не помешает нам окунуться в атмосферу 80-х годов и погрузиться в мир и творчество группы «Кино» и Виктора Цоя.
Расположение отеля прекрасно подойдёт для всех, кто прилетит в Петербург на самолёте. Если вы прибудете на поезде, я организую для вас трансфер (по вашему желанию, за доплату).
Комфортный микроавтобус будет сопровождать нас на протяжении тура, а небольшая пешеходная прогулка будет по силам каждому. Рекомендованный возраст от 12+
Опытный гид сможет решить любые внезапные ситуации, если таковые возникнут. Просто насладитесь эксклюзивным отдыхом! Будет много музыки, песен и истории!
Проживание. В гостинице Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel в двухместном номере категории «стандарт». Возможно одноместное и трёхместное размещение по запросу.
Питание. Включен завтрак во 2-й день тура, вода. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концерт
Встречаемся, оставляем вещи в камере хранения отеля и после завтрака в ресторане гостиницы начинаем наше путешествие. На комфортном микроавтобусе мы проедем по местам, связанным с «Кино» и другими андеграундными группами. Вы послушаете о детстве Виктора Цоя в Московском районе, проедем по Купчино и проспекту Славы, где жили музыканты группы. Вы увидите три площадки, на которых выступали «киношники» и другие неформальные исполнители. Узнаете, в какой психиатрической больнице лежал лидер рок-коллектива, и сможете возложить цветы Цою на Богословском кладбище.
Затем мы побываем в музыкальном салоне в центре города. Здесь вас ждёт чаепитие и знакомство с современным творчеством группы «Кино», а в завершение вы услышите несколько их песен в живом исполнении. После — трансфер в отель и размещение. Вы сможете самостоятельно поужинать в гостинице или неподалёку — рядом большой выбор кафе и ресторанов.
В 18:45 отправляемся на концерт, который начнётся в 20:00 в «Ледовом дворце». Вы послушаете оригинальный вокал Виктора Цоя и увидите легендарных участников «Кино»: Александра Титова, Игоря Тихомирова и Юрия Каспаряна. В 22:00 — окончание концерта, возвращение в отель.
По местам Виктора Цоя и «Камчатка»
После завтрака в отеле, в 10:00-10:30, отправляемся по местам Виктора Цоя в южной части города. Возложим цветы к памятнику рок-звезде неподалеку от дома, где Виктор жил со своей супругой Марьяной и сыном Сашей. Побываем у бывшего ПТУ № 61, где музыкант учился на резчика по дереву.
Пообедав в одном из ресторанов в Московском районе, продолжим знакомиться с Ленинградом времён Цоя. Прогуляемся по Петроградской стороне и посетим угольную котельную «Камчатка» на улице Блохина, с которой связано не одно культовое имя ленинградского рока. Здесь работали кочегарами Виктор Цой, Александр Башлачев, Святослав Задерий, Андрей Машнин, Олег Котельников, Виктор Бондарик и другие известные люди. Сегодня «Котельная Камчатка» — музей и музыкальный клуб одновременно. Тут хранятся личные вещи музыкантов, а для молодых исполнителей есть возможность сыграть свои произведения.
По завершении вечернего концерта в клубе — свободное время. Можно прогуляться по центру города и посмотреть на развод мостов. Также будет возможность принять участие в дополнительной экскурсии по рекам и каналам (за доплату) и посмотреть на развод мостов с воды.
Возможно продлить тур ещё на один день. Мы можем организовать для вас дополнительные экскурсии в Гатчину, Царское село, Петергоф или любые другие экскурсии в интересующие вас локации.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-дневный тур
|24 500 ₽
|3-дневный тур
|32 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки во 2-й и 3-й дни тура, вода
- Трансферы по программе
- Билет на концерт: танцпол - 2000 руб. В случае, если стоимость билетов увеличится или на момент бронирования тура останутся только билеты в другие зоны, потребуется доплата разницы стоимости билета. Выбор категории билета согласовывается с каждым участником тура
- Трансфер от отеля до места проведения концерта и обратно
- Сопровождение и поддержка гидом на всём протяжении тура
- Экскурсионное обслуживание гидом (1-й и 2-й дни тура)
- Входной билет на концерт в клубе «Камчатка»
- Чаепитие и угощения в музыкальном салоне во время экскурсии в 1-й день тура
Что не входит в цену
- Билет до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды, ужины
- Во 2-й день тура гости самостоятельно возвращаются в отель после завершения программы (личное время в центре города)
- Цветы для возложения на могиле Виктора Цоя и памятнику
- Дополнительные экскурсии
- Возможен 3-дневный вариант тура. Стоимость составит 32 500 руб. с человека при двухместном размещении