«Моя душа — в моих песнях». Прошло более 30 лет с момента гибели Виктора Цоя, а интерес к его творчеству не угасает до сих пор.Мы приглашаем посетить концерт возрождённой группы,

который пройдёт на самой большой площадке Санкт-Петербурга в день рождения рок-легенды. Вы узнаете историю коллектива, погрузитесь в эпоху 80-х и побываете в местах, связанных с жизнью музыканта: мы заглянем в котельную «Камчатка», увидим памятник Цою неподалеку от дома, где он жил, и вы сможете возложить цветы певцу на Богословском кладбище.

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Описание тура

Организационные детали

Поездка на концерт группы «Кино» в Санкт-Петербурге создана с учётом всех возможных обстоятельств. Ничто не помешает нам окунуться в атмосферу 80-х годов и погрузиться в мир и творчество группы «Кино» и Виктора Цоя.

Расположение отеля прекрасно подойдёт для всех, кто прилетит в Петербург на самолёте. Если вы прибудете на поезде, я организую для вас трансфер (по вашему желанию, за доплату).

Комфортный микроавтобус будет сопровождать нас на протяжении тура, а небольшая пешеходная прогулка будет по силам каждому. Рекомендованный возраст от 12+

Опытный гид сможет решить любые внезапные ситуации, если таковые возникнут. Просто насладитесь эксклюзивным отдыхом! Будет много музыки, песен и истории!