Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»

Услышать вокал-легенду, увидеть участников группы и побывать в местах, связанных с жизнью музыканта
«Моя душа — в моих песнях». Прошло более 30 лет с момента гибели Виктора Цоя, а интерес к его творчеству не угасает до сих пор.

Мы приглашаем посетить концерт возрождённой группы,
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который пройдёт на самой большой площадке Санкт-Петербурга в день рождения рок-легенды.

Вы узнаете историю коллектива, погрузитесь в эпоху 80-х и побываете в местах, связанных с жизнью музыканта: мы заглянем в котельную «Камчатка», увидим памятник Цою неподалеку от дома, где он жил, и вы сможете возложить цветы певцу на Богословском кладбище.

Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Поездка на концерт группы «Кино» в Санкт-Петербурге создана с учётом всех возможных обстоятельств. Ничто не помешает нам окунуться в атмосферу 80-х годов и погрузиться в мир и творчество группы «Кино» и Виктора Цоя.

Расположение отеля прекрасно подойдёт для всех, кто прилетит в Петербург на самолёте. Если вы прибудете на поезде, я организую для вас трансфер (по вашему желанию, за доплату).

Комфортный микроавтобус будет сопровождать нас на протяжении тура, а небольшая пешеходная прогулка будет по силам каждому. Рекомендованный возраст от 12+

Опытный гид сможет решить любые внезапные ситуации, если таковые возникнут. Просто насладитесь эксклюзивным отдыхом! Будет много музыки, песен и истории!

Проживание. В гостинице Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel в двухместном номере категории «стандарт». Возможно одноместное и трёхместное размещение по запросу.

Питание. Включен завтрак во 2-й день тура, вода. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концерт

Встречаемся, оставляем вещи в камере хранения отеля и после завтрака в ресторане гостиницы начинаем наше путешествие. На комфортном микроавтобусе мы проедем по местам, связанным с «Кино» и другими андеграундными группами. Вы послушаете о детстве Виктора Цоя в Московском районе, проедем по Купчино и проспекту Славы, где жили музыканты группы. Вы увидите три площадки, на которых выступали «киношники» и другие неформальные исполнители. Узнаете, в какой психиатрической больнице лежал лидер рок-коллектива, и сможете возложить цветы Цою на Богословском кладбище.

Затем мы побываем в музыкальном салоне в центре города. Здесь вас ждёт чаепитие и знакомство с современным творчеством группы «Кино», а в завершение вы услышите несколько их песен в живом исполнении. После — трансфер в отель и размещение. Вы сможете самостоятельно поужинать в гостинице или неподалёку — рядом большой выбор кафе и ресторанов.

В 18:45 отправляемся на концерт, который начнётся в 20:00 в «Ледовом дворце». Вы послушаете оригинальный вокал Виктора Цоя и увидите легендарных участников «Кино»: Александра Титова, Игоря Тихомирова и Юрия Каспаряна. В 22:00 — окончание концерта, возвращение в отель.

Экскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концертЭкскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концертЭкскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концертЭкскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концертЭкскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концертЭкскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концертЭкскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концертЭкскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концертЭкскурсия по местам группы «Кино», отдых в музыкальном салоне, концерт
2 день

По местам Виктора Цоя и «Камчатка»

После завтрака в отеле, в 10:00-10:30, отправляемся по местам Виктора Цоя в южной части города. Возложим цветы к памятнику рок-звезде неподалеку от дома, где Виктор жил со своей супругой Марьяной и сыном Сашей. Побываем у бывшего ПТУ № 61, где музыкант учился на резчика по дереву.

Пообедав в одном из ресторанов в Московском районе, продолжим знакомиться с Ленинградом времён Цоя. Прогуляемся по Петроградской стороне и посетим угольную котельную «Камчатка» на улице Блохина, с которой связано не одно культовое имя ленинградского рока. Здесь работали кочегарами Виктор Цой, Александр Башлачев, Святослав Задерий, Андрей Машнин, Олег Котельников, Виктор Бондарик и другие известные люди. Сегодня «Котельная Камчатка» — музей и музыкальный клуб одновременно. Тут хранятся личные вещи музыкантов, а для молодых исполнителей есть возможность сыграть свои произведения.

По завершении вечернего концерта в клубе — свободное время. Можно прогуляться по центру города и посмотреть на развод мостов. Также будет возможность принять участие в дополнительной экскурсии по рекам и каналам (за доплату) и посмотреть на развод мостов с воды.

Возможно продлить тур ещё на один день. Мы можем организовать для вас дополнительные экскурсии в Гатчину, Царское село, Петергоф или любые другие экскурсии в интересующие вас локации.

По местам Виктора Цоя и «Камчатка»По местам Виктора Цоя и «Камчатка»По местам Виктора Цоя и «Камчатка»По местам Виктора Цоя и «Камчатка»По местам Виктора Цоя и «Камчатка»

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-дневный тур24 500 ₽
3-дневный тур32 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки во 2-й и 3-й дни тура, вода
  • Трансферы по программе
  • Билет на концерт: танцпол - 2000 руб. В случае, если стоимость билетов увеличится или на момент бронирования тура останутся только билеты в другие зоны, потребуется доплата разницы стоимости билета. Выбор категории билета согласовывается с каждым участником тура
  • Трансфер от отеля до места проведения концерта и обратно
  • Сопровождение и поддержка гидом на всём протяжении тура
  • Экскурсионное обслуживание гидом (1-й и 2-й дни тура)
  • Входной билет на концерт в клубе «Камчатка»
  • Чаепитие и угощения в музыкальном салоне во время экскурсии в 1-й день тура
Что не входит в цену
  • Билет до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды, ужины
  • Во 2-й день тура гости самостоятельно возвращаются в отель после завершения программы (личное время в центре города)
  • Цветы для возложения на могиле Виктора Цоя и памятнику
  • Дополнительные экскурсии
  • Возможен 3-дневный вариант тура. Стоимость составит 32 500 руб. с человека при двухместном размещении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, утро
Завершение: Санкт-Петербург, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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