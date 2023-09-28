Из Санкт-Петербурга на автобусе: экскурсионный тур по Рускеале и Валааму
Вы погрузитесь в непередаваемую атмосферу карельской природы и увидите самые яркие ее достопримечательности.
В горном парке «Рускеала» вы пройдетесь вдоль Мраморного каньона и по прогулочным тропам в лесу, а для любителей активного отдыха подойдут спелеомаршруты, аттракционы и интерактивные площадки.
Переночевав в одном из лучших отелей Сортавалы мы отправимся на Валаамский архипелаг к одной из главных святынь северо-западной части России.
В горном парке «Рускеала» вы пройдетесь вдоль Мраморного каньона и по прогулочным тропам в лесу, а для любителей активного отдыха подойдут спелеомаршруты, аттракционы и интерактивные площадки.
Переночевав в одном из лучших отелей Сортавалы мы отправимся на Валаамский архипелаг к одной из главных святынь северо-западной части России.
Ближайшие даты:
8
мая
мая
9
мая
мая
10
мая
мая
11
мая
мая
15
мая
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16
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель "Стандарт". Цена за человека в 2-х местном номере
|17 550 ₽
|Одноместный номер. Отель категории Стандарт
|20 650 ₽
|Отель "Комфорт". Цена за человека в 2-х местном номере
|18 950 ₽
|Одноместный номер. Отель категории Комфорт"
|22 600 ₽
|Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номере
|19 950 ₽
|Одноместный номер. Отель категории Хит
|24 650 ₽
Что вас ожидает:
- Долина водопадов
- Город Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
Описание
Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии. В первый день вас ждет расширенная программа в горном парке «Рускеала»: прогулки вдоль Мраморного каньона и по лесным тропам, спелеомаршруты, активные развлечения и интерактивные площадки. У вас будет больше свободного времени в «Рускеале», чтобы опробовать все предложения горного парка. Во второй день – максимально полная программа на знаменитой святыне! В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий: 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов – скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности. 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов – панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон. В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой. В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей. Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания. Правила оплаты тура:
- Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки.
- При покупке ж/д и авиа билетов напоминаем, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно. Готовимся к поездке: На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т. п. Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью около 3-х километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина водопадов
- Город Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
Что включено
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Посещение острова Валаам по выбранной программе
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «стандарт»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства в Сортавала
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru", "Комплексные обеды в туре: 500-700 руб. /взр.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел. ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка"
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завершение: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Точное время отправления вам будет отправлено в СМС-сообщении накануне выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 46 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Топоркова
28 сен 2023
В полном восторге. Всё хорошо организовано.
T
Tatyana
25 сен 2023
Всё понравилось и водопады и парк Рускеала и Ладожские шкеры особенно, но огорчило, что не попали на Воолам из за шторма. Огромное спасибо нашему гиду Светлане за очень содержательную экскурсию.
Л
Луговских
22 сен 2023
Забронировали экскурсию на начало июля.
Все было организовано, четко, по расписанию. Екатерина, наш гид в автобусе профессионал! Первый день Водопады, Рускеала с гидом, вечером привезли в отель Golden Rosé. (Комфорт). В отеле есть кухня со всем необходимым(посуда, приборы). Номера хорошие, не "уставшие".
Второй день -Валаам. Вещи оставили в камере хранения в Сортавала и налегке отправились на Валаам, потом прогулка на шхеры. Природа просто потрясающая, все ожидания от экскурсии оправдались!
Все было организовано, четко, по расписанию. Екатерина, наш гид в автобусе профессионал! Первый день Водопады, Рускеала с гидом, вечером привезли в отель Golden Rosé. (Комфорт). В отеле есть кухня со всем необходимым(посуда, приборы). Номера хорошие, не "уставшие".
Второй день -Валаам. Вещи оставили в камере хранения в Сортавала и налегке отправились на Валаам, потом прогулка на шхеры. Природа просто потрясающая, все ожидания от экскурсии оправдались!
П
Пахоменко
21 сен 2023
M
Marbur12
16 сен 2023
А
Алексей
12 сен 2023
Т
Татьяна
9 сен 2023
Сначала хочется сказать, что я услышала))! Нам, я считаю, очень повезло с гидом. Это был Андреев Сергей, к сожалению, не знаю отчества. Его рассказы были очень познавательными. эмоционально окрашенными, а значит, не скучными. Спасибо ему большое.
К организации экскурсий также нет нареканий. Нас своевременно оповещали о месте и времени начала следующего этапа.
К организации экскурсий также нет нареканий. Нас своевременно оповещали о месте и времени начала следующего этапа.
Р
Регина
3 сен 2023
31 августа ездили в тур:"Карельские выходные. Рускеала и Валаам". Мама очень хотела попасть на Валаам, поэтому я специально выбирала дату с хорошей погодой, так как знала что могут быть отмены. В итоге за день до отравления нам пишут что Валаам отменён по погодным условиям, но какого же было мое удивление, когда на следующий день половина нашей группы отправилась на Валаам. А местные сказали что в тот день на Валаам отправлялись и катера, и метеоры. Получается скан тур нас просто обманул!!
Е
Ефремова
30 авг 2023
И
Ирина
28 авг 2023
Е
Елена
22 авг 2023
Очень всё понравилось
A
Artzakha
22 авг 2023
Карелия и Валаам со своей природой и достопримечательностями безусловно оставляют яркие впечатления. Отдельно хотелось бы отметить работу гидов, которые не только проводят интересные и насыщенные экскурсии, но и в случае возникновения нестандартных ситуаций, готовы грамотно и оперативно оказать вам помощь, что бы ничто не смогло испортить ваши впечатления. Очень дружный и профессиональный коллектив. Отдельное огромное спасибо гиду Руслане!
Т
Татьяна
20 авг 2023
Огромное спасибо за прекрасный отдых. Организация тура прекрасная, гостиница "Сортавала" хорошая, четко продумано время в пути, остановки.
Отдельное спасибо нашим гидам: Светлане- увлекательный рассказ, забота о всех туристах. Настя замечательно провела экскурсию на Валааме, очень интересно и познавательно. И нашему водителю автобуса номер 9. За аккуратное вождение и пребытие на все стоянки в запланированное время.
Отдельное спасибо нашим гидам: Светлане- увлекательный рассказ, забота о всех туристах. Настя замечательно провела экскурсию на Валааме, очень интересно и познавательно. И нашему водителю автобуса номер 9. За аккуратное вождение и пребытие на все стоянки в запланированное время.
Л
Лариса
20 авг 2023
Е
Елена
15 авг 2023
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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