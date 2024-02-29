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скидка
50%
Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Побаловать свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах города и познакомиться со звёздными шефами
Начало: Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
150 000₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
159807 990₽ за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
14 июня в 07:00
19 июля в 08:00
16 690₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные
Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по ...
20 дек в 08:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
Побывать в имении Суворова, услышать, как звенит валдайский колокольчик, и узнать о быте славян
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
Услышать вокал-легенду, увидеть участников группы и побывать в местах, связанных с жизнью музыканта
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, утро
21 июня в 10:00
24 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина29 февраля 2024С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!
- ММария11 января 2024Все прошло хорошо, нам все понравилось, спасибо большое!) Только трех моментов нам не хватило: 1. Чуть заранее предупреждать про то, что оплата
- нникита8 января 2024Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько неудобного гостевого дома (отключение энергии, нет возможность поесть после 22:00, номера немного отличаются от тех, что на фото)
- ЛЛидия4 января 2024В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.
- ААнастасия14 декабря 2023Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
- ООльга5 декабря 2023Экскурсия очень понравилась!
- ИИрина1 декабря 2023Тур прошел замечательно, остались только положительные эмоции! Спасибо за комфорт в общении, да и в поездке в целом!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Перезагрузка»
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