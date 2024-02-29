Перезагрузка – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 15 туров в категории «Перезагрузка» в Санкт-Петербурге, цены от 7 490 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990 за человека
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2306114 990 за человека
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490 за человека
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
15 июня в 08:00
10 авг в 08:00
10 390 за человека
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
44 900 за человека
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Гедонистический Петербург 5*: путешествие для искушённых гурманов
Побаловать свои вкусовые рецепторы в лучших ресторанах города и познакомиться со звёздными шефами
Начало: Санкт-Петербург, Манежный переулок, 2, 19:30
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
150 000 за человека
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанског...
15 июня в 07:30
29 июня в 07:30
159807 990 за человека
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
🚌 На автобусе
скидка
50%
Индивидуальная
2 дня
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
169008 450 за человека
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
🚤 На катере
Авторский тур
3 дня
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
28 июня в 08:00
2 авг в 08:00
17 900 за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900 за человека
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
14 июня в 07:00
19 июля в 08:00
16 690 за человека
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Вклад в себя: женский ретрит на берегу Финского залива
Найти баланс с помощью духовных практик, наполниться энергией и провести умиротворяющие выходные
Начало: Санкт-Петербург, 17:00, точное место встречи - по ...
20 дек в 08:00
27 000 за человека
Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Из Санкт-Петербурга в новгородские земли: Любытино, Боровичи, Валдай
Побывать в имении Суворова, услышать, как звенит валдайский колокольчик, и узнать о быте славян
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
12 400 за человека
Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Цой не умер, он просто вышел покурить. В Питер на концерт группы «Кино»
Услышать вокал-легенду, увидеть участников группы и побывать в местах, связанных с жизнью музыканта
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, утро
21 июня в 10:00
24 500 за человека
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
13 июля в 10:00
20 июля в 10:00
14 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    29 февраля 2024
    В гости к вепсам: традиции, кухня и пейзажи с картин живописцев
    С гидом ездили в гости к вепсам, все было великолепно, все понравилось. особенно забота о смене питания на вегетарианское!
  • М
    Мария
    11 января 2024
    Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
    Все прошло хорошо, нам все понравилось, спасибо большое!) Только трех моментов нам не хватило: 1. Чуть заранее предупреждать про то, что оплата
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    на месте за наличку, потому что, когда вы прислали сообщение накануне вечером, мы уже были в поезде и снять возможности не было. 2. ⁠не хватало структурированного расписания на руках (в виде таблицы/пдф файла- со всеми ценами рядом дополнительными и тд) чтобы мы могли ориентироваться а не дергать каждый раз сопровождающую. 3. ⁠И если бы при бронировании высылалась в письме более подробная информация о месте проживания и программе таблицей какой то, тк приходилось каждый раз открывать ссылку на тур в интернете. Чтобы в письме было место проживания и например напоминание о бронировании бани в этом месте заранее) (из за этого пришлось уговаривать нам дать возможность уже к ночи попариться)) Но это мелочи, но думаю Вам будет полезно) Замечательная сопровождающая Оксана, спасибо ей огромное!

  • н
    никита
    8 января 2024
    Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
    Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько неудобного гостевого дома (отключение энергии, нет возможность поесть после 22:00, номера немного отличаются от тех, что на фото)
    Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколькоГид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколькоГид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько
  • Л
    Лидия
    4 января 2024
    Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
    В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.
  • А
    Анастасия
    14 декабря 2023
    Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
    Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
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    мы пропитались умиротворяющей атмосферой самых разных уголков региона, смогли замедлиться в наслаждение местной жизнью и природой, прочувствовать по настоящему захватывающие дух виды и посмотреть на необычные для туризма места. Огромное спасибо Александру и Наталье за отличную организацию, комфортное и безопасное передвижение; все было предусмотрено и продумано за нас в этой поездке, мы наслаждались вкусной едой и могли не думать о всех бытовых заботах. Эта поездка подарила нам яркие впечатления от Карелии и мы остаемся на связи с Александром для будущих приключений!

  • О
    Ольга
    5 декабря 2023
    Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
    Экскурсия очень понравилась!
  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    Уикенд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
    Тур прошел замечательно, остались только положительные эмоции! Спасибо за комфорт в общении, да и в поездке в целом!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Перезагрузка»

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  3. Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
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  5. Исаакиевский собор
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  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
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