Я была в Пушкинских горах до этой поездки несколько раз, и каждая поездка не похожа на другую, в Пушкинские горы меня влечёт безусловная любовь к творчеству поэта, а в этом свидании с местом его вдохновения я полюбила его как человека, т. к в ходе получения информации о Пушкине, о его жизни, его отношений с близкими и друзьями увидела его иначе чем ранее. Поэтому благодарю прежде всего экскурсовода Надежду за позитивный настрой и рассказ, препетную заботу о туристах, отличная организация тура