Экскурсии по Пушкинским горам: 2-дневный тур из Санкт-Петербурга на автобусе
Приглашаем вас отправиться в путешествие по удивительным местам, которые вдохновили Александра Сергеевича Пушкина на создание великих произведений.
Каждая из усадеб так или иначе связана с именем поэта, и вместе с вами мы посетим его родовое гнездо, места, где он вырос и провел годы ссылки, и даже увидим последнее пристанище светила русской поэзии.
Каждая из усадеб так или иначе связана с именем поэта, и вместе с вами мы посетим его родовое гнездо, места, где он вырос и провел годы ссылки, и даже увидим последнее пристанище светила русской поэзии.
Ближайшие даты:
18
мая
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25
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июн
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Двухместный номер в отеле категории "Комфорт"
|7 950 ₽
|Одноместный номер в отеле категории "Комфорт"
|9 950 ₽
|Третье место в двухместном номере отеля категории "Комфорт"
|7 650 ₽
Что вас ожидает:
- Усадьба Михайловское
- Святогорский монастырь
- Пушкинские Горы
- Усадьба Тригорское
- Усадьба Петровское
- Савкина гора
Описание
Вы отправитесь в яркое путешествие по псковским землям с увлекательной экскурсией по главной достопримечательности - Псковскому Крому, окунетесь в атмосферу русского Средневековья у стен Изборской крепости, посетите жемчужину здешних мест - Псково-Печерский монастырь, посетите знаменитые усадьбы в Пушкинских горах, а также познакомитесь с дружелюбными страусами на эко-ферме. ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Михайловское
- Святогорский монастырь
- Пушкинские Горы
- Усадьба Тригорское
- Усадьба Петровское
- Савкина гора
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное облуживание
- Осмотр Святогорского монастыря
- Осмотр некрополя Ганнибалов-Пушкиных (место погребения А.С. Пушкина)
- Проживание в лучших отелях в Пушкинских Горах
- Завтрак в отеле
- Авторские трассовые экскурсии на протяжении маршрута
- Входные билеты в музей-усадьбу Михайловское
- Экскурсионное обслуживание в усадьбе Михайловское
- Экскурсионное обслуживание во флигелях "Домик няни" и "Кухня"
- Экскурсия по медовой пасеке
- Дегустация меда и чая на пушкиногорских травах
- Экскурсия на Савкину гору
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музеях-усадьбах Тригорское и Петровское: по ценам в кассе
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 450-550 руб. /чел.
Место начала и завершения?
м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 40 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зубащенко
9 окт 2023
Долеко гостиница, мало времени в Святогорском монастыре и Тригорском, где не было экскурсии по парку, всего на 20 минут больше
А в целом все хорошо. Спасибо
А в целом все хорошо. Спасибо
S
SVETLANA
1 окт 2023
Я была в Пушкинских горах до этой поездки несколько раз, и каждая поездка не похожа на другую, в Пушкинские горы меня влечёт безусловная любовь к творчеству поэта, а в этом свидании с местом его вдохновения я полюбила его как человека, т. к в ходе получения информации о Пушкине, о его жизни, его отношений с близкими и друзьями увидела его иначе чем ранее. Поэтому благодарю прежде всего экскурсовода Надежду за позитивный настрой и рассказ, препетную заботу о туристах, отличная организация тура
Л
Логинова
1 окт 2023
Л
Лилия
29 сен 2023
Большое спасибо нашему Гиду Аннеза увлекательную, понятную для слуха истории и отдельное спасибо водителю Сему за лёгкую дорогу. Все что было запланировано по экскурсии, было выполнено. Было выделено много времени на прогулки по красивейшим историческим местам. Побывали на медовой ферме, очень полезного узнали и очень было вкусно! От этой экскурсии, эмоций просто зашкаливают. Отель в котором мы останавливались "Опочка" очень чистый, администратор и сотрудники очень приветливые.. Спасибо большое!
О
Ольга
25 сен 2023
п
попова
19 сен 2023
Все великолепно! Огромное спасибо Анне и нашему водителю!
Л
Людмила
5 сен 2023
Очень интересная экскурсия с уникальными пейзажами. Гид Надежда давала в пути интересную информацию из жизни Пушкина, увлечённо рассказывала о природе и истории Псковского края. Организационные вопросы решались быстро и чётко.
Единственное замечание: в заглавном описании экскурсии стояли Псков и Изборск, которые по факту в экскурсию не вошли, да и не могли войти в отведённое два дня.
Единственное замечание: в заглавном описании экскурсии стояли Псков и Изборск, которые по факту в экскурсию не вошли, да и не могли войти в отведённое два дня.
Д
Дмитрий
3 сен 2023
B
Blendshe
29 авг 2023
И
Ирина
29 авг 2023
Хотелось бы побывать на городище Воронич. В описание экскурсии было указано посещение псковского Кремля, а город мы захватили краешком из окна, проезжая мимо. Почему?
А экскурсия в Пушкиногорье была замечательная! И, как всегда, не хватило времени посмотреть всё детальнее и подробнее. Спасибо нашему гиду Ирине за заботу о нашем питании и проживании, за понимание того, что в этих местах хочется побыть подольше, чтоб насладиться русской природой и нашей историей!
А экскурсия в Пушкиногорье была замечательная! И, как всегда, не хватило времени посмотреть всё детальнее и подробнее. Спасибо нашему гиду Ирине за заботу о нашем питании и проживании, за понимание того, что в этих местах хочется побыть подольше, чтоб насладиться русской природой и нашей историей!
С
Сергей
27 авг 2023
Очень интересная экскурсия. Побывать и пройти в тех местах где был и ходил Пушкин АС, дорогого стоит. Возьмите с собой удобную обувь, ходить будете много.
С
Соколова
26 авг 2023
Экскурсия понравилась, не понравилось организация питания на второй Накануне оформляли предварительный заказ только на один вариант комплексного обеда. Я не употребляю свинину, но замены не предлагается. Привезли в заведение, которое отказалось обслуживать вне группы. Заявлено что обслужат ТОЛЬКО после группового питания. Ждать нас конечно же никотине будет! Половина группы осталась голодной. Считаю что это не корректно по отношению к своим туристам
Л
Лина
25 авг 2023
Только вернулась и пребываю под большим впечатлением!
Были в усадьбах Михайловское, Тригорское, Петровское, Святогорском мужском монастыре, где похоронен А. С. Пушкин.
Все экскурсоводы замечательные! Места красивейшие! Господа, побывать надо непременно!
Спасибо! Всё организовано замечательно! Экскурсовод Анна интересный рассказчик! Водитель высшего класса!
Были в усадьбах Михайловское, Тригорское, Петровское, Святогорском мужском монастыре, где похоронен А. С. Пушкин.
Все экскурсоводы замечательные! Места красивейшие! Господа, побывать надо непременно!
Спасибо! Всё организовано замечательно! Экскурсовод Анна интересный рассказчик! Водитель высшего класса!
Ю
Юлия
26 июля 2023
Л
Людмила
12 июня 2023
Замечательная экскурсия, достаточно много посетили за два дня, экскурсовод создал чудесную атмосферу, все время хотелось слушать, о чëм он рассказывал, несмотря на то, что хотелось спать, так как выезды были ранними.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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