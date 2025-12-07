Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Время загадывать желания». Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. От каких гостиниц отъезд см. в разделе «Важно знать».
Тематическая обзорная экскурсия «Время загадывать желания». В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.
Вы бросите монетку в фонтан «Танцующий шар», поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.
Яркой кульминацией экскурсии станет встреча с Хранителем Времени в самом центре города под старинными часами.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Виды Санкт-Петербурга с борта теплохода несравнимы с тем, что вы можете увидеть из окна автобуса. Семейные прогулки по рекам и каналам Петербурга доставят массу удовольствия и взрослым и детям.
Вы будете чувствовать себя комфортно, наслаждаясь свежестью ветра и воды в красивейших декорациях города. Чудесный отдых позволит вам также узнать много интересного о Петербурге.
Ужин в кафе города.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Свободный день.
Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия». Экскурсия подарит детям и их родителям незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных императорских резиденций. Дорога до Петергофа неутомительная, займет не более 1,5 часа. По пути экскурсовод познакомит вас с историей Петергофа и его владельцами.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа. Экскурсия познакомит Вас с прекраснейшим ансамблем фонтанов Нижнего парка и расскажет о том, как шумно и весело любил отдыхать основатель Петергофа – император Петр Великий.
Фонтаны-шутихи, любимое увеселение императора, доставят огромную радость детям, которые с веселым визгом бегают среди внезапно появляющихся струй воды. Только обязательно захватите для них сменную одежду, ведь удержаться от такого удовольствия – невозможно!
Путешествие по парку на механическом поезде. Оценить грандиозность Русской Версалии можно во время путешествия по Нижнему парку и парку «Александрия» на механическом поезде. Вы сможете и отдохнуть, и полюбоваться прекрасными пейзажами, представив себе летнюю жизнь царской семьи.
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку.
Обед в кафе.
Возвращение в город.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~8,5 часа.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Петропавловская крепость
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Путешествие в прошлое начинается! Экскурсия начнется с посещения первой постройки Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости. Вы познакомитесь с историей строительства фортеции, посетите Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров.
Вторая часть экскурсии знакомит с тем периодом истории, когда Санкт-Петербург стал «окном в Европу», которое прорубил основатель города Петр I. По его воле был открыт «Государев кабинет», ставший впоследствии Кунсткамерой.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Здесь все еще присутствует атмосфера петровского времени. Во время экскурсии по территории крепости вы увидите «город в городе», узнаете откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.
Обед в кафе.
Экскурсия в Кунсткамеру. Различные диковинки и чудеса ждут вас в самом первом музее России. В основе экспозиции лежит собственная коллекция Петра I, которую он, как человек любознательный, собирал, не жалея никаких средств.
Место окончания программы: Кунсткамера (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская» или «Спортивная»).
Продолжительность программы: ~7,5 часа.
Экскурсия в Музей железных дорог России. Пешеходный квест «Секреты Васильевского острова»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия в Музей железных дорог России. Этот музейный комплекс — главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире. Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров.
На ней разместилось 28 тысяч экспонатов. В музее гости познакомятся с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, которые представлены в натуральную величину. Вы даже можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.
Обед в кафе города.
Пешеходный квест «Секреты Васильевского острова». «Вокруг королевства Черной курицы». Вы хотите узнать, что общего у Черной курицы, мальчика Алеши, известного писателя, сфинксов и Василия Корчмина?! Что их объединяет?
Мы приглашаем Вас в незабываемое приключение по самому большому, самому старому и самому таинственному острову — Васильевскому.
Вы окажитесь в сказке, и станете полноправными участниками тех событий, которые происходили в старое доброе время, когда деревья были большими, а звери умели разговаривать.
Мы узнаем одну из тайн столичного города, встретимся с хозяином острова — Василием Корчминым. В нашем путешествии Вас ждут неожиданные находки и загадки, ответы на которые мы должны будем найти.
А подскажут нам их старинные здания, памятники и встречи. Вы узнаете, где находился подземный город, что произошло с его жителями. Этот день принесет Вам немало открытий! Пора в путь! Вас ждут Великие дела!
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~6 часов.
Свободный день. Отъезд
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Самостоятельное освобождение номеров до 12:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа отеля.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
Вертикаль We&I (Лесная)***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|4-мест 2-комнатный Friends (без завтрака)
|02.06.2025
|14.06.2025
|24790
|24090
|24090
|24790
|-
|16.06.2025
|21.06.2025
|26790
|26090
|26090
|26790
|-
|23.06.2025
|28.06.2025
|25460
|24760
|24760
|25460
|-
|30.06.2025
|26.07.2025
|24130
|23430
|23430
|24130
|-
|28.07.2025
|16.08.2025
|23130
|22430
|22430
|23130
|-
|18.08.2025
|30.08.2025
|21790
|21090
|21090
|21790
|-
|студио с кухней (без завтрака)
|02.06.2025
|14.06.2025
|25460
|24760
|-
|-
|37460
|16.06.2025
|21.06.2025
|27460
|26760
|-
|-
|41460
|23.06.2025
|28.06.2025
|26130
|25430
|-
|-
|38790
|30.06.2025
|26.07.2025
|24790
|24090
|-
|-
|36130
|28.07.2025
|16.08.2025
|23460
|22760
|-
|-
|33460
|18.08.2025
|30.08.2025
|22790
|22090
|-
|-
|32130
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|02.06.2025
|14.06.2025
|29460
|28760
|16760
|17460
|45460
|16.06.2025
|21.06.2025
|30460
|29760
|16760
|17460
|47460
|23.06.2025
|28.06.2025
|29290
|28590
|16760
|17460
|45130
|30.06.2025
|26.07.2025
|29290
|28590
|16760
|17460
|45130
|28.07.2025
|16.08.2025
|27630
|26930
|16760
|17460
|41790
|18.08.2025
|30.08.2025
|26460
|25760
|16760
|17460
|39460
|4-мест 2-комнатный Friends
|02.06.2025
|14.06.2025
|28790
|28090
|28090
|28790
|-
|16.06.2025
|21.06.2025
|30790
|30090
|30090
|30790
|-
|23.06.2025
|28.06.2025
|29460
|28760
|28760
|29460
|-
|30.06.2025
|26.07.2025
|28130
|27430
|27430
|28130
|-
|28.07.2025
|16.08.2025
|27130
|26430
|26430
|27130
|-
|18.08.2025
|30.08.2025
|25790
|25090
|25090
|25790
|-
|студио с кухней
|02.06.2025
|14.06.2025
|29460
|28760
|-
|-
|40130
|16.06.2025
|21.06.2025
|31460
|30760
|-
|-
|43460
|23.06.2025
|28.06.2025
|30130
|29430
|-
|-
|41130
|30.06.2025
|26.07.2025
|28790
|28090
|-
|-
|38130
|28.07.2025
|16.08.2025
|27460
|26760
|-
|-
|35790
|18.08.2025
|30.08.2025
|26790
|26090
|-
|-
|34130
|студио плюс с кухней
|02.06.2025
|14.06.2025
|32790
|32090
|20090
|20790
|47460
|16.06.2025
|21.06.2025
|33460
|32760
|20090
|20790
|49460
|23.06.2025
|28.06.2025
|32460
|31760
|20090
|20790
|47130
|30.06.2025
|26.07.2025
|32130
|31430
|20090
|20790
|46460
|28.07.2025
|16.08.2025
|30790
|30090
|20090
|20790
|43790
|18.08.2025
|30.08.2025
|29460
|28760
|20090
|20790
|41460
Орбита***
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|комфорт
|02.06.2025
|28.06.2025
|32130
|31430
|22760
|23460
|46130
|30.06.2025
|05.07.2025
|30130
|29430
|22760
|23460
|42130
|07.07.2025
|23.08.2025
|28790
|28090
|22760
|23460
|39460
|25.08.2025
|30.08.2025
|28530
|27830
|22760
|23460
|38930
Русь****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|эконом
|02.06.2025
|12.07.2025
|31460
|30760
|-
|-
|49460
|14.07.2025
|30.08.2025
|28130
|27430
|-
|-
|42790
|4-мест 2-комнатный семейный
|02.06.2025
|12.07.2025
|34460
|33760
|33760
|34460
|-
|14.07.2025
|30.08.2025
|30460
|29760
|29760
|30460
|-
|классик
|02.06.2025
|12.07.2025
|36130
|35430
|26760
|27460
|47460
|14.07.2025
|30.08.2025
|31790
|31090
|26090
|26790
|38790
|джуниор сюит
|02.06.2025
|12.07.2025
|40130
|39430
|26760
|27460
|64130
|14.07.2025
|30.08.2025
|35460
|34760
|26090
|26790
|54790
Новотель Санкт-Петербург****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|02.06.2025
|23.08.2025
|42460
|41760
|-
|-
|63460
|25.08.2025
|30.08.2025
|38460
|37760
|-
|-
|55460
|премиум (Executive)
|02.06.2025
|23.08.2025
|49130
|48430
|-
|-
|76790
|25.08.2025
|30.08.2025
|43460
|42760
|-
|-
|65460
|люкс (Suite)
|02.06.2025
|23.08.2025
|59130
|58430
|32760
|33460
|96790
|25.08.2025
|30.08.2025
|48460
|47760
|32760
|33460
|75460
Рэдиссон Соня Отель****
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|стандартный
|02.06.2025
|28.06.2025
|50280
|49580
|-
|-
|78390
|30.06.2025
|30.08.2025
|44290
|43590
|-
|-
|66490
|улучшенный
|02.06.2025
|28.06.2025
|51940
|51240
|39430
|40130
|81790
|30.06.2025
|30.08.2025
|45860
|45160
|39430
|40130
|69930
Доплата за иностранного туриста составит 950 руб.
Варианты проживания
Отель Русь
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Вертикаль (Лесная) **
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Орбита**
Гостиница «Орбита» расположена на проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге, вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для гостей предусмотрена бесплатная частная парковка, рабочая зона с компьютером, бильярд и настольный теннис, Wi-Fi.
Гостиница предлагает сервис и размещение в 257 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них гости могут ощутить комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнате установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы или Политехнический парк. В пешей доступности находится метро, аптеки и различные продуктовые магазины.
Новотель Санкт-Петербург***
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» - это сердце Северной столицы, десять минут пешей ходьбы до Аничкова моста и набережной реки Фонтанки. До станции метро «Маяковская» - 770 м, до «Площади Восстания» - 670 м.
Мы предлагаем четыре типа номеров, таких как: стандарт «Новация», категория «Премиум» с обновленной дизайн-концепцией и двухкомнатные номера категории «Полулюкс». Номера оснащены кроватями, Wi-Fi, телевизором с плоским экраном, холодильником, чайным набором, феном, кондиционером. Из удобств - своя ванная комната.
Каждый день сервируют завтрак "Шведский стол". Так же при отеле есть своя кондитерская. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса. Вечером гости отдыхают в ресторане «Gourmetbar», где подают изысканные блюда и коктейли. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч, меню которого обновляется на ежедневной основе. Вкусовые сочетания способны удивить даже самого требовательного гурмана. Помимо личного ресторана, в соседних зданиях расположились такие заведения как кафе “Слой” и ресторан “BabJib”.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов для проведения различного рода мероприятий.
В 200 м находится концертный зал «Колизей», в 870 м — Итальянский парк. В 1,41 км — театр «Я-Актёр!». Расстояние до аэропорта Пулково — 14,5 км. До Московского ж/д вокзала — 660 м.
Рэдиссон Соня Отель***
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиеническим принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе: 5 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»), 3 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Транспорт по программе
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф «без завтрака»), 3 обеда, 5 ужинов
- Доплата для иностранных туристов 950 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
От каких гостиниц отъезд на экскурсию?
Важная информация:
- туристы, проживающие в гостиницах «Вертикаль (Лесная)» и «Русь», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостиницах «Новотель Санкт-Петербург» и «Рэдиссон Соня Отель», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Русь» (Артиллерийская ул., д. 1) - 8 и 12 минут пешком.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.