1 день

Приезд. Обзорная экскурсия «Время загадывать желания». Теплоходная прогулка по рекам и каналам

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2300 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. От каких гостиниц отъезд см. в разделе «Важно знать».

Тематическая обзорная экскурсия «Время загадывать желания». В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.

Вы бросите монетку в фонтан «Танцующий шар», поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.

Яркой кульминацией экскурсии станет встреча с Хранителем Времени в самом центре города под старинными часами.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Виды Санкт-Петербурга с борта теплохода несравнимы с тем, что вы можете увидеть из окна автобуса. Семейные прогулки по рекам и каналам Петербурга доставят массу удовольствия и взрослым и детям.

Вы будете чувствовать себя комфортно, наслаждаясь свежестью ветра и воды в красивейших декорациях города. Чудесный отдых позволит вам также узнать много интересного о Петербурге.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160