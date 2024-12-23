дек
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «Время загадывать желания». Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на программу от отеля проживания.
14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Время загадывать желания».
В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.
Вы поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.
Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара.
Приглашаем Вас в волшебную мастерскую, где Вы увидите елочные игрушки, произведенные за последние 100 лет: стеклянные, деревянные, оловянные, ватные, бумажные.
Вдохновились? Тогда пора сделать самый красивый подарок для своей елочки, и подарить ей уникальный шар, расписанный и украшенный своими руками.
Ужин в кафе города.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание в ~20:30).
Автобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей Фаберже
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия “Новогодний Санкт-Петербург”.
Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения.
А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.
Прогулка по острову Новая Голландия.
Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера.
Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно прикупить необычные сувениры.
Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах. На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.
Экскурсия в Музее Фаберже.
Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.
В былые времена человека окружало множество предметов, назначение которых сегодня нам непонятно.
На примере предметов из коллекции Музея Фаберже Вы узнаете для чего нужен несессер, что хранили в бонбоньерке и почему все эти загадочные предметы были нужны в повседневной жизни.
Обед в кафе города.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~15:30).
Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее).
22:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).
22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату).
Автобусная экскурсия "Удивительный Петербург". Петропавловская крепость. Балет "Щелкунчик"
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Удивительный Петербург».
В ходе экскурсии сначала Вы побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.
А после отравитесь в уникальный интерактивный музей-макет, только здесь можно увидеть Петербург 18 века.
Вот какие чудеса приготовил для Вас Санкт-Петербург!
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император Петр I.
Вы увидите триумфальные ворота, главную Соборную площадь и памятник Петру I, и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.
Обед в кафе.
Костюмированная экскурсия с фрейлиной в музее-макете «Петровская акватория».
Захватывающий рассказ о жизни императорских особ при дворе.
Роскошь, балы, маскарады и тайные свидания – жизнь фрейлины со стороны похожа на сказку. Но, оказывается, все не так просто… Интриги, скандалы, испытания – об этом и многом другом поведает прекрасная фрейлина.
По окончании экскурсии вы сможете сделать эксклюзивное селфи с очаровательной придворной дамой.
18:00 Посещение Александринского театра.
Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге восхищает и завораживает своей зрелищностью.
История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля, — не просто красивая сказка.
Это волнительный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.
Блестящая хореография, точность исполнения, красочные декорации и костюмы — все это и есть рождественская история «Щелкунчик», которая пользуется огромной популярностью и является одним из самых красочных представлений в новогоднем Петербурге.
Место окончания программы: Александринский театр (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).
Продолжительность программы: ~ 8,5 часов.
Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Царское Село – парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с "драгоценностью".
Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.
Хорош в любое время и Екатерининский парк, где у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").
Продолжительность программы: ~6 часов (окончание ~15:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
Гостиница
Категория номера
Период действия цен
Взрослый 1/2 DBL
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
Третий в номере ребенок до 14 лет
Третий в номере взрослый
Одноместный номер
|Вертикаль (Лесная)***
|4-местный 2-комнатный Friends (без завтрака)
30.12.2024
02.01.2025
21590
20950
20940
21590
-
|студио с кухней (без завтрака)
30.12.2024
02.01.2025
21590
20950
-
-
25590
|студио плюс с кухней (без завтрака)
30.12.2024
02.01.2025
24090
23450
20140
20790
30590
|4-местный 2-комнатный Friends
30.12.2024
02.01.2025
23490
22850
22840
23490
-
|студио с кухней
30.12.2024
02.01.2025
23990
23350
-
-
27390
|студио плюс с кухней
30.12.2024
02.01.2025
26190
25550
20940
21590
31790
|Русь***
|эконом
30.12.2024
02.01.2025
24190
23550
-
-
30790
|4-местный 2-комнатный семейный
30.12.2024
02.01.2025
25190
24550
24540
25190
-
|классик
30.12.2024
02.01.2025
26120
25420
23140
23790
28940
|джуниор сюит
30.12.2024
02.01.2025
27940
27290
23140
23790
36790
|izzzi 3* у Гостиного двора***
|смарт с БК
30.12.2024
02.01.2025
30490
29850
-
-
43390
|комфорт
30.12.2024
02.01.2025
31690
30990
22940
23590
45790
Смарт с БК – компактный и уютный номер в тренде современных европейских номеров, подходит для одноместного или двухместного размещения.
Варианты проживания
Гостиница Vertical We&I Лесная
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Отель Русь Санкт-Петербург
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Отель izzzi 3* у Гостиного двора
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Билет в театр
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака», обеды и ужины вне программы (самостоятельно)
- Новогодний банкет (оплата при бронировании тура), стоимость уточняется
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.