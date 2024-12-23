Новый год в Петербурге с детьми

Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от встречи Нового года в Санкт-Петербурге! Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение фабрики елочных игрушек с мастер-классом, музей Фаберже, балет «Щелкунчик», а также загородная поездка в Царское Село.
5
3 отзыва
Новый год в Петербурге с детьми
Новый год в Петербурге с детьми
Новый год в Петербурге с детьми
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Автобусная экскурсия «Время загадывать желания». Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на программу от отеля проживания.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Время загадывать желания».

В Петербурге есть немало мест, способных исполнить Ваши желания. Многие из них как раз и включены в маршрут нашей экскурсии.

Вы поймаете за хвост удачу вместе с городским фотографом, познакомитесь с Чижиком-Пыжиком и петербургскими Атлантами, узнаете, где в Петербурге прячутся Пегасы и почему у Остапа Бендера шнурок только на одном ботинке.

Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара.

Приглашаем Вас в волшебную мастерскую, где Вы увидите елочные игрушки, произведенные за последние 100 лет: стеклянные, деревянные, оловянные, ватные, бумажные.

Вдохновились? Тогда пора сделать самый красивый подарок для своей елочки, и подарить ей уникальный шар, расписанный и украшенный своими руками.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6,5 часов (окончание в ~20:30).

Автобусная экскурсия «Время загадывать желания». Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шараАвтобусная экскурсия «Время загадывать желания». Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шараАвтобусная экскурсия «Время загадывать желания». Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шараАвтобусная экскурсия «Время загадывать желания». Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шараАвтобусная экскурсия «Время загадывать желания». Мастер-класс по художественной росписи новогоднего шара
2 день

Автобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей Фаберже

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия “Новогодний Санкт-Петербург”.

Новый Год – это время чудес и прекрасного настроения.

А еще праздничной атмосферы, частичку которой Вы непременно получите на этой экскурсии.

Прогулка по острову Новая Голландия.

Вы окажетесь в новом красивом общественном пространстве в центре города, где царит новогодняя атмосфера.

Во время праздников здесь невероятно красиво. Вы загляните на Новогоднюю ярмарку, где можно прикупить необычные сувениры.

Здесь можно вкусно покушать в небольших фудкортах, а также в дорогих ресторанах. На острове проходят тематические мероприятия для взрослых и детей, а также работает каток, билеты на который лучше приобретать заранее.

Экскурсия в Музее Фаберже.

Вместе с экскурсоводом Вы совершите путешествие по залам музея и узнаете, с какими материалами работали ювелиры и что создавали, а также как Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию.

В былые времена человека окружало множество предметов, назначение которых сегодня нам непонятно.

На примере предметов из коллекции Музея Фаберже Вы узнаете для чего нужен несессер, что хранили в бонбоньерке и почему все эти загадочные предметы были нужны в повседневной жизни.

Обед в кафе города.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~5,5 часа (окончание в ~15:30).

Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее).

22:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).

22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату).

Автобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург». Музей Фаберже
3 день

Автобусная экскурсия "Удивительный Петербург". Петропавловская крепость. Балет "Щелкунчик"

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Удивительный Петербург».

В ходе экскурсии сначала Вы побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.

А после отравитесь в уникальный интерактивный музей-макет, только здесь можно увидеть Петербург 18 века.

Вот какие чудеса приготовил для Вас Санкт-Петербург!

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император Петр I.

Вы увидите триумфальные ворота, главную Соборную площадь и памятник Петру I, и сосчитаете, а сколько же зайцев сейчас живёт на острове.

Обед в кафе.

Костюмированная экскурсия с фрейлиной в музее-макете «Петровская акватория».

Захватывающий рассказ о жизни императорских особ при дворе.

Роскошь, балы, маскарады и тайные свидания – жизнь фрейлины со стороны похожа на сказку. Но, оказывается, все не так просто… Интриги, скандалы, испытания – об этом и многом другом поведает прекрасная фрейлина.

По окончании экскурсии вы сможете сделать эксклюзивное селфи с очаровательной придворной дамой.

18:00 Посещение Александринского театра.

Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге восхищает и завораживает своей зрелищностью.

История о том, как деревянная кукла оказалась заколдованным принцем, который с помощью доброй и самоотверженной девочки Маши победил злого Мышиного короля, — не просто красивая сказка.

Это волнительный рассказ о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят светлая грусть юности, мечты о любви и гармонии.

Блестящая хореография, точность исполнения, красочные декорации и костюмы — все это и есть рождественская история «Щелкунчик», которая пользуется огромной популярностью и является одним из самых красочных представлений в новогоднем Петербурге.

Место окончания программы: Александринский театр (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).

Продолжительность программы: ~ 8,5 часов.

Автобусная экскурсия "Удивительный Петербург". Петропавловская крепость. Балет "Щелкунчик"Автобусная экскурсия "Удивительный Петербург". Петропавловская крепость. Балет "Щелкунчик"
4 день

Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Царское Село – парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с "драгоценностью".

Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.

Хорош в любое время и Екатерининский парк, где у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").

Продолжительность программы: ~6 часов (окончание ~15:00).

Царское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тураЦарское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тураЦарское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тураЦарское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тураЦарское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тураЦарское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тураЦарское Село, Екатерининский дворец и парк. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Гостиница

Категория номера

Период действия цен

Взрослый 1/2 DBL

Ребенок до 14 лет 1/2 DBL

Третий в номере ребенок до 14 лет

Третий в номере взрослый

Одноместный номер

Вертикаль (Лесная)***4-местный 2-комнатный Friends (без завтрака)

30.12.2024

02.01.2025

21590

20950

20940

21590

-

студио с кухней (без завтрака)

30.12.2024

02.01.2025

21590

20950

-

-

25590

студио плюс с кухней (без завтрака)

30.12.2024

02.01.2025

24090

23450

20140

20790

30590

4-местный 2-комнатный Friends

30.12.2024

02.01.2025

23490

22850

22840

23490

-

студио с кухней

30.12.2024

02.01.2025

23990

23350

-

-

27390

студио плюс с кухней

30.12.2024

02.01.2025

26190

25550

20940

21590

31790

Русь***эконом

30.12.2024

02.01.2025

24190

23550

-

-

30790

4-местный 2-комнатный семейный

30.12.2024

02.01.2025

25190

24550

24540

25190

-

классик

30.12.2024

02.01.2025

26120

25420

23140

23790

28940

джуниор сюит

30.12.2024

02.01.2025

27940

27290

23140

23790

36790

izzzi 3* у Гостиного двора***смарт с БК

30.12.2024

02.01.2025

30490

29850

-

-

43390

комфорт

30.12.2024

02.01.2025

31690

30990

22940

23590

45790

Смарт с БК – компактный и уютный номер в тренде современных европейских номеров, подходит для одноместного или двухместного размещения.

Варианты проживания

Гостиница Vertical We&I Лесная

3 ночи

Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Гостиница Vertical We&amp;I ЛеснаяГостиница Vertical We&amp;I ЛеснаяГостиница Vertical We&amp;I ЛеснаяГостиница Vertical We&amp;I ЛеснаяГостиница Vertical We&amp;I ЛеснаяГостиница Vertical We&amp;I ЛеснаяГостиница Vertical We&amp;I Лесная

Отель Русь Санкт-Петербург

3 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

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Отель izzzi 3* у Гостиного двора

3 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Отель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двора

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • 2 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Билет в театр
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Завтраки, если выбран тариф «без завтрака», обеды и ужины вне программы (самостоятельно)
  • Новогодний банкет (оплата при бронировании тура), стоимость уточняется
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 дек 2024
Очень хорошо организован тур. Заселение, встреча с экскурсоводом, все прошло без заминок и спокойно. Спасибо большое!
А
18 дек 2024
Организация тура на пять. Размещение согласно заявки, автобусы комфортабельные и по графику, без задержек. Гиды вежливые, грамотные и знающие свое дело.
М
18 дек 2024
Нашим гидом была Тукеева Ольга Юрьевна, нам очень повезло, что она все эти незабываемые дни была с нами. Очень интересны ее рассказы о городе, его истории. Нам Ольга Юрьевна очень
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понравилась своими профессиональными знаниями, любовью к городу, своим чутким вниманием к нам. Она легко разрешала вопросы, которые возникали у туристов, помогала, подсказывала. С ее помощью мы посетили и другие экскурсии, которые не были в нашей программе.
Ольга Юрьевна - профессионал с большой буквы! Огромная благодарность нашему гиду!

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