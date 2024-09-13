2 день

Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Загадай желание». Экскурсия в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови») и в Эрмитаж.

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Отправление на экскурсию в 11:00.

Во время нашего небольшого путешествия Вы попадете в секретные места Петербуржцев, где мы загадываем желания, заветные и не очень, маленькие и большие, места, где мы мечтаем. Готовы поделиться этими секретом и с Вами.

Вы узнаете легенды и истории, связанные с памятником Чижику-Пыжику, атлантами у входа в Эрмитаж, фонтаном Шар, памятником коту Елисею и кошке Василисе.

Экскурсия в необычный по красоте храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови»), возведенный на месте смертельного ранения императора Александра II.

Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира, станет важнейшее событием в жизни будущих художников, скульпторов и просто творческих людей, а также их родителей. Вы сможете почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в доспехах Рыцарского зала.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.