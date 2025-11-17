1 день

Прогулка по Великому Новгороду

06:20-10:30 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзале со стороны перрона. Данные по встрече будут в ваучере.

Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату бронировать заранее.

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на обед.

Сбор от гостиниц города:

10:30 гостиница “Волхов” 4*;

10:45 гостиница “Интурист” 3*;

11:00 гостиница “Садко” 3*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

11:00 Трехчасовая пешеходная экскурсия.

Прогулка по тихим улицам старого города с сохранившейся застройкой XVIII-XIX веков.

В ходе экскурсии Вы увидите остатки каменной крепостной стены XIV века и всемирно известный храм Спаса на Ильине (без захода), пройдёте по красивой пешеходной улице – “новгородскому Арбату”, узнаете, как выглядел в прошлом Древний Торг и Ярославово Дворище.

Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с “Новгородочкой”.

Переход с торговой стороны на Софийскую:

Детинец — Каменная летопись Великого Новгорода. Кремль — стены и 9 сохранившихся башен;

памятник тысячелетию России;

собор святой Софии премудрости божьей, 1045-1050 гг. — самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно);

Софийская звонница, XV-XVII вв. (без захода);

Грановитая (владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля», «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

14:00 Обед в ресторане “География” в центре города — доп. плата 1000 руб. /чел. Рекомендуем бронировать с туром в связи с невозможностью приобрести обед на месте.

Свободное время в центре города.

Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160