Великий гость: выходные в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим уголкам России! Вы откроете для себя тайны Великого Новгорода с его древними памятниками и уютными улочками, включая знаменитый Софийский собор и живой музей
деревянного зодчества в Витославлицах. Затем вас ждет Санкт-Петербург — город фонтанов и парков. Прогуляетесь по Нижнему парку Петергофа и посетите Эрмитаж с его бесценными коллекциями. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и воспоминания о двух удивительных городах!

Великий гость: выходные в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге
Великий гость: выходные в Великом Новгороде и Санкт-ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Великий гость: выходные в Великом Новгороде и Санкт-ПетербургеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Великому Новгороду

06:20-10:30 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзале со стороны перрона. Данные по встрече будут в ваучере.

Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату бронировать заранее.

Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на обед.

Сбор от гостиниц города:

  • 10:30 гостиница “Волхов” 4*;
  • 10:45 гостиница “Интурист” 3*;
  • 11:00 гостиница “Садко” 3*.

Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.

11:00 Трехчасовая пешеходная экскурсия.

Прогулка по тихим улицам старого города с сохранившейся застройкой XVIII-XIX веков.

В ходе экскурсии Вы увидите остатки каменной крепостной стены XIV века и всемирно известный храм Спаса на Ильине (без захода), пройдёте по красивой пешеходной улице – “новгородскому Арбату”, узнаете, как выглядел в прошлом Древний Торг и Ярославово Дворище.

Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с “Новгородочкой”.

Переход с торговой стороны на Софийскую:

  • Детинец — Каменная летопись Великого Новгорода. Кремль — стены и 9 сохранившихся башен;
  • памятник тысячелетию России;
  • собор святой Софии премудрости божьей, 1045-1050 гг. — самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно);
  • Софийская звонница, XV-XVII вв. (без захода);
  • Грановитая (владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля», «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».

14:00 Обед в ресторане “География” в центре города — доп. плата 1000 руб. /чел. Рекомендуем бронировать с туром в связи с невозможностью приобрести обед на месте.

Свободное время в центре города.

Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

Прогулка по Великому Новгороду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

К звёздам синих куполов «. Экскурсия в Чудесную деревню» Витославлицы

Завтрак в отеле. 12:00 расчетный час.

Внимание! Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).

10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.

11:00 4-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям “К звёздам синих куполов” с фотопаузами в самых красивых уголках.

Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.

Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей — Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор.

12:30 Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" — узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом.

Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими губернии в конце XIX-начале XX веков».

13:30 Свободное время на территории комплекса. Покупка сувениров, самостоятельное посещение локаций на территории музея деревянного зодчества — “Хозяйственный двор” (бесплатное посещение по карте гостя), усадебный дом графини А. А. Орловой-Чесменской.

14:00 Обед в ресторанном комплексе “Юрьевское подворье” — доп. плата. 1000руб. /чел. Рекомендуем бронировать с туром в связи с невозможностью приобрести обед на месте.

14:45 Отъезд в центр города. Желающие остаться могут вернуться на городском транспорте №7, №7а (остановка у МДЗ “Витославлицы”).

15:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.

18:06 Отправление на поезде “Ласточка” в Санкт-Петербург №804М/7004.

20:55 Прибытие в Санкт-Петербурге на Московский вокзал (станция метро “Площадь Восстания”, “Маяковская”).

Самостоятельное возвращение в отель. Регистрация в гостинице.

К звёздам синих куполов «. Экскурсия в Чудесную деревню» Витославлицы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Экскурсия по Нижнему парку

Завтрак в гостинице.

Отъезд от базовых гостиниц:

08:30 Отъезд от гостиницы “Санкт-Петербург”, 08:45 Отъезд от гостиницы “Русь”, 09:00 Отъезд от гостиницы “Октябрьская”.

Автобусная экскурсия “По старой Петергофской дороге” – это не только основная магистраль, соединяющая Санкт-Петербург с Петергофом, но и настоящий культурно-исторический памятник, вдоль которого расположены лучшие образцы дворцово-парковых ансамблей XVII и XVIII веков.

Пожалуй, их самым ярким примером может стать усадьба Кирьяново. На автобусной экскурсии, благодаря возможности увидеть поместья приближенных императорам, Вы сможете проникнуться духом петровского времени и «золотого века» Екатерины II.

Экскурсия по Нижнему парку – это место, являющееся обязательным пунктом к посещению каждого туриста, приезжающего в Санкт-Петербург. Только представьте, площадь парка занимает 102,5 га, что по размеру сопоставимо с тремя площадями Московского Кремля!

Прежде всего, Нижний парк знаменит ансамблем центральной части с фонтаном “Самсон, раздирающий пасть льва”.

Также, наличие фонтанов-шутих позволит Вам окунуться в петровские времена, когда царь веселился, наблюдая за тем, как брызги воды «накрывали» проходящих дам и кавалеров. Помимо фонтанов-шутих, Вас будут ждать местные жители – белки, которые всегда рады угощениям!

Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на теплоходе “Метеор” из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г).

16:00 Окончание программы в центре города у метро “Площадь Восстания” напротив гостиницы “Октябрьская”.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (цены позже).

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Экскурсия по Нижнему парку
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «Сады и парки Петербурга». Посещение Эрмитажа

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура “Три дня с Петербургом”.

09:00 Отъезд от гостиницы “Санкт-Петербург”.

09:30 Отъезд от гостиницы “Русь”, в том числе для гостей из гостиниц “Арбат Норд”, “Индиго”, “Рэдиссон Соня”.

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

10:00 Отъезд от гостиницы “Октябрьская”, в том числе для гостей из отелей “Бест Вестерн”, “Порт Комфорт”, “Ибис”, “Невский Берег”, “Сеть отелей Сокрома”, “Йес на Марта”, “Кронвелл Инн”, “Новотель”, “Гранд отель Эмеральд”.

Автобусная экскурсия “Сады и парки Петербурга” посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк.

Прогулка в Летний сад –любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

Дополнительно:Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (цены позже).

14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в своей коллекции насчитывающего около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века. Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).

Окончание программы не позднее 18:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект). Самостоятельное возвращение на вокзал.

Экскурсия «Сады и парки Петербурга». Посещение Эрмитажа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):

Садко 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Федоровский ручей, 16, расположена в центре города, в 18 минутах пешком до Кремля. + Русь 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро – «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка.

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Стандартный + Классик
26.06.25-10.07.252695030550
17.07.25-21.08.252465028350

Интурист 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Великая, 16, расположена в центре города, в 5 минутах пешком до реки Волхов и в 15 минутах пешком от Кремля + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол».Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро – «Площадь Восстания / Маяковская».

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
03.07.252875040200
10.07.25-21.08.252775037700

Волхов 4* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Предтеченская ул., 24, расположена в центре города, в 5 минутах пешком до Кремля. + Санкт-Петербург 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. Рекомендуем номера с видом на Неву.

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный вид на город
03.07.253265043950
10.07.25-21.08.253135041450

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Петербурге:

Интурист 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Великая, 16, расположена в центре города, в 5 минутах пешком до реки Волхов и в 15 минутах пешком от Кремля. + Cronwell Inn Стремянная 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
10.07.25-07.08.252525035200
21.08.252435033400

Садко 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Федоровский ручей, 16, расположена в центре города, в 18 минутах пешком до Кремля. + Сокрома Пая-София Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: Лиговский пр. 65 (2 этаж). Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания и Владимирская/Достоевская. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4. Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская.

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
03.07.25-17.07.252365029050
24.07.25-21.08.252325028350

Садко 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Федоровский ручей, 16, расположена в центре города, в 18 минутах пешком до Кремля. + Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Стандартный + Комфорт
03.07.252845037750
10.07.25-21.08.252745035250

Волхов 4* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Предтеченская ул., 24, расположена в центре города, в 5 минутах пешком до Кремля. + Рэдиссон Соня 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Литейный просп., 5/19. Ближайшая станции метро - «Чернышевская».В 17 минутах пешком до Летнего сада и Михайловского замка, в 9 минутах пешком от гостиницы «Русь».

Даты заездовДвухместный + Двухместный Одноместный + Одноместный
Стандартный + Стандартный
03.07.25-21.08.253445044650

Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 850 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 350 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) ипенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения РФ): 250 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском).

Варианты проживания

Волхов 4

1 ночь

Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.

Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.

В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.

Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.

Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.

Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.

К Вашим услугам:

  • 123 уютных номера;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • ресторан «Marusya»;
  • лобби-бар;
  • два конференц-зала на 50 мест;
  • автостоянка;
  • бильярд;
  • организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
  • услуги прачечной;
  • сейф (у администратора), камера хранения.
Волхов 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Садко 3

1 ночь

Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.

Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».

Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.

Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.

Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.

Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.

Садко 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Интурист 3

1 ночь

Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.

В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.

Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.

Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.

Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».

В номерах гостиницы Интурист не курят.

Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты

К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.

Интурист – надежность, качество, доступные цены!

Интурист 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Cronwell Inn Стремянная 4

2 ночи

Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра.

Cronwell Inn Стремянная — это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в то же время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Cronwell Inn Стремянная 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Сокрома Пая-София

2 ночи

Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.

Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.

Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.

Поблизости расположен Московский железнодорожный вокзал, крупный торговый комплекс "Галерея", театр Комедианты. В пределах двух километров находится музей Достоевского, сад Сан-Галли, Владимирский собор, достопримечательности Колокольня. Расстояние до аэропорта Пулково составит около 23 км.

Сокрома Пая-София
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бест Вестерн 4

2 ночи

Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.

В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них гости найдут необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы проживающим доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.

В местном ресторане гости смогут поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость проживания.

В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.

Бест Вестерн 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Рэдиссон Соня 4

2 ночи

Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.

Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.

На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Доступны для бронирования 4 конференц-зала.

Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.

Рэдиссон Соня 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Русь 4

2 ночи

«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Октябрьская 4

2 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

Октябрьская 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Санкт-Петербург 4

2 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Санкт-Петербург 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Сокрома Библиотека Апартс

2 ночи

Апартаменты «Sokroma Библиотека» находятся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Поблизости располагаются важные объекты инфраструктуры и достопримечательности города.

Светлые апартаменты обустроены с уютом и вниманием к декоративным деталям. Установлена комфортабельная мягкая и корпусная мебель, ЖК-телевизор, свободно работает Wi-fi. Собственная ванная комната оборудована душем.

На кухонной зоне размещена необходимая бытовая техника и набор посуды. В шаговой доступности находится большое количество ресторанов и кафе, где подают разнообразные блюда.

Гости могут посетить Музей Арктики и Антарктики - в 101 м, Музей нонконформистского искусства - в 255 м, Владимирский собор - в 411 м или прогуляться в саду Сан-Галли, расположенном в 544 метрах от апартаментов. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15,2 км, а до Московского ж/д вокзала - 421 км.

Сокрома Библиотека Апартс
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 1 ночь в Великом Новгороде и 2 ночи в Санкт-Петербурге
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • Ж. /д. билеты на «Ласточке» из Санкт-Петербурга в Великий Новгород
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды (можно приобрести за доп. плату заранее: 2 обеда 2000 руб.) и ужины
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском)
Место начала и завершения?
Великий Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какой расчетный час в гостиницах?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.

Какие скидки есть в туре?

Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 850 руб.

Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 350 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) ипенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения РФ): 250 руб.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

