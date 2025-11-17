Программа тура по дням
Прогулка по Великому Новгороду
06:20-10:30 Прибытие в Великий Новгород. Встреча с гидом у центрального входа на ж/д вокзале со стороны перрона. Данные по встрече будут в ваучере.
Трансфер в отель. Расчетный час в гостиницах 14:00. Ранний заезд за доп. плату бронировать заранее.
Завтрак в ресторане гостиницы. Для туристов, прибывающих после 10:00 замена завтрака на обед.
Сбор от гостиниц города:
- 10:30 гостиница “Волхов” 4*;
- 10:45 гостиница “Интурист” 3*;
- 11:00 гостиница “Садко” 3*.
Возможна незначительная задержка подачи транспортного средства. В данной ситуации рекомендуем держать связь с гидом.
11:00 Трехчасовая пешеходная экскурсия.
Прогулка по тихим улицам старого города с сохранившейся застройкой XVIII-XIX веков.
В ходе экскурсии Вы увидите остатки каменной крепостной стены XIV века и всемирно известный храм Спаса на Ильине (без захода), пройдёте по красивой пешеходной улице – “новгородскому Арбату”, узнаете, как выглядел в прошлом Древний Торг и Ярославово Дворище.
Ганзейский фонтан — символ союза Ганзейских городов Нового времени. Фото с “Новгородочкой”.
Переход с торговой стороны на Софийскую:
- Детинец — Каменная летопись Великого Новгорода. Кремль — стены и 9 сохранившихся башен;
- памятник тысячелетию России;
- собор святой Софии премудрости божьей, 1045-1050 гг. — самый древний храм России. «Где София, тут и Новгород» (заход самостоятельно);
- Софийская звонница, XV-XVII вв. (без захода);
- Грановитая (владычная) палата. Экскурсия по экспозициям «Палата архиепископа Евфимия II на Владычном дворе Новгородского Кремля», «Ювелирное и декоративно-прикладное искусство V-XVII веков».
14:00 Обед в ресторане “География” в центре города — доп. плата 1000 руб. /чел. Рекомендуем бронировать с туром в связи с невозможностью приобрести обед на месте.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.
К звёздам синих куполов «. Экскурсия в Чудесную деревню» Витославлицы
Завтрак в отеле. 12:00 расчетный час.
Внимание! Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения отеля).
10:30-11:00 Сбор от гостиниц города.
11:00 4-х часовая авто-экскурсионная программа по городу и окрестностям “К звёздам синих куполов” с фотопаузами в самых красивых уголках.
Поездка в действующий мужской монастырь, узнаем о житии монахов. На территории построен Георгиевский собор, этот храм использовался как усыпальница новгородских князей. Здесь похоронены мать и брат Александра Невского, Дмитрий Шемяка и другие.
Посещение действующего, самого крупного из новгородских монастырей — Победоносца Георгия, традиционно именуемый Юрьев, Георгиевский собор.
12:30 Экскурсия в Чудесную деревню "Витославлицы" — узнаем о традициях и жизни крестьян Новгородской губернии в живом музее под открытым небом.
Архитектурный и природный заповедник деревянного зодчества. Посещение изб с набором предметов крестьянского быта и орудий труда, кузницы, гумно. Знакомство с Новгородскими губернии в конце XIX-начале XX веков».
13:30 Свободное время на территории комплекса. Покупка сувениров, самостоятельное посещение локаций на территории музея деревянного зодчества — “Хозяйственный двор” (бесплатное посещение по карте гостя), усадебный дом графини А. А. Орловой-Чесменской.
14:00 Обед в ресторанном комплексе “Юрьевское подворье” — доп. плата. 1000руб. /чел. Рекомендуем бронировать с туром в связи с невозможностью приобрести обед на месте.
14:45 Отъезд в центр города. Желающие остаться могут вернуться на городском транспорте №7, №7а (остановка у МДЗ “Витославлицы”).
15:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное посещение достопримечательностей по карте гостя.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал для туристов, убывающих в Санкт-Петербург.
18:06 Отправление на поезде “Ласточка” в Санкт-Петербург №804М/7004.
20:55 Прибытие в Санкт-Петербурге на Московский вокзал (станция метро “Площадь Восстания”, “Маяковская”).
Самостоятельное возвращение в отель. Регистрация в гостинице.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Экскурсия по Нижнему парку
Завтрак в гостинице.
Отъезд от базовых гостиниц:
08:30 Отъезд от гостиницы “Санкт-Петербург”, 08:45 Отъезд от гостиницы “Русь”, 09:00 Отъезд от гостиницы “Октябрьская”.
Автобусная экскурсия “По старой Петергофской дороге” – это не только основная магистраль, соединяющая Санкт-Петербург с Петергофом, но и настоящий культурно-исторический памятник, вдоль которого расположены лучшие образцы дворцово-парковых ансамблей XVII и XVIII веков.
Пожалуй, их самым ярким примером может стать усадьба Кирьяново. На автобусной экскурсии, благодаря возможности увидеть поместья приближенных императорам, Вы сможете проникнуться духом петровского времени и «золотого века» Екатерины II.
Экскурсия по Нижнему парку – это место, являющееся обязательным пунктом к посещению каждого туриста, приезжающего в Санкт-Петербург. Только представьте, площадь парка занимает 102,5 га, что по размеру сопоставимо с тремя площадями Московского Кремля!
Прежде всего, Нижний парк знаменит ансамблем центральной части с фонтаном “Самсон, раздирающий пасть льва”.
Также, наличие фонтанов-шутих позволит Вам окунуться в петровские времена, когда царь веселился, наблюдая за тем, как брызги воды «накрывали» проходящих дам и кавалеров. Помимо фонтанов-шутих, Вас будут ждать местные жители – белки, которые всегда рады угощениям!
Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на теплоходе “Метеор” из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк., цены уточнять весной 2025 г).
16:00 Окончание программы в центре города у метро “Площадь Восстания” напротив гостиницы “Октябрьская”.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (цены позже).
Экскурсия «Сады и парки Петербурга». Посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура “Три дня с Петербургом”.
09:00 Отъезд от гостиницы “Санкт-Петербург”.
09:30 Отъезд от гостиницы “Русь”, в том числе для гостей из гостиниц “Арбат Норд”, “Индиго”, “Рэдиссон Соня”.
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.
10:00 Отъезд от гостиницы “Октябрьская”, в том числе для гостей из отелей “Бест Вестерн”, “Порт Комфорт”, “Ибис”, “Невский Берег”, “Сеть отелей Сокрома”, “Йес на Марта”, “Кронвелл Инн”, “Новотель”, “Гранд отель Эмеральд”.
Автобусная экскурсия “Сады и парки Петербурга” посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, марсово поле, Летний сад, Александровский парк.
Прогулка в Летний сад –любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
Дополнительно:Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами (цены позже).
14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в своей коллекции насчитывающего около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века. Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).
Окончание программы не позднее 18:00 в центре города (ближайшие ст. м. Адмиралтейская, Гостиный двор/Невский проспект). Самостоятельное возвращение на вокзал.
Проживание
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):
Садко 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Федоровский ручей, 16, расположена в центре города, в 18 минутах пешком до Кремля. + Русь 4* (Санкт-Петербург), завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро – «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Классик
|26.06.25-10.07.25
|26950
|30550
|17.07.25-21.08.25
|24650
|28350
Интурист 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Великая, 16, расположена в центре города, в 5 минутах пешком до реки Волхов и в 15 минутах пешком от Кремля + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол».Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро – «Площадь Восстания / Маяковская».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|03.07.25
|28750
|40200
|10.07.25-21.08.25
|27750
|37700
Волхов 4* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Предтеченская ул., 24, расположена в центре города, в 5 минутах пешком до Кремля. + Санкт-Петербург 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. Рекомендуем номера с видом на Неву.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный вид на город
|03.07.25
|32650
|43950
|10.07.25-21.08.25
|31350
|41450
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Петербурге:
Интурист 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Великая, 16, расположена в центре города, в 5 минутах пешком до реки Волхов и в 15 минутах пешком от Кремля. + Cronwell Inn Стремянная 4* (Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|10.07.25-07.08.25
|25250
|35200
|21.08.25
|24350
|33400
Садко 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Федоровский ручей, 16, расположена в центре города, в 18 минутах пешком до Кремля. + Сокрома Пая-София Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: Лиговский пр. 65 (2 этаж). Ближайшие станции метро: Маяковская/Площадь Восстания и Владимирская/Достоевская. В 9 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4. Сокрома Библиотека Апартс. Завтрак «ланч-бокс». Во всех номерах мини-кухня. Адрес: ул. Пушкинская, 19. Находится в самом сердце Санкт-Петербурга в 500 метрах от станции метро Владимирская и в 12 минутах пешком от гостиницы Октябрьская.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|03.07.25-17.07.25
|23650
|29050
|24.07.25-21.08.25
|23250
|28350
Садко 3* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Федоровский ручей, 16, расположена в центре города, в 18 минутах пешком до Кремля. + Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Комфорт
|03.07.25
|28450
|37750
|10.07.25-21.08.25
|27450
|35250
Волхов 4* (Великий Новгород), завтрак «шведский стол». Адрес: Предтеченская ул., 24, расположена в центре города, в 5 минутах пешком до Кремля. + Рэдиссон Соня 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Литейный просп., 5/19. Ближайшая станции метро - «Чернышевская».В 17 минутах пешком до Летнего сада и Михайловского замка, в 9 минутах пешком от гостиницы «Русь».
|Даты заездов
|Двухместный + Двухместный
|Одноместный + Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|03.07.25-21.08.25
|34450
|44650
Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 850 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 350 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) ипенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения РФ): 250 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском).
Варианты проживания
Волхов 4
Гостиница «Волхов» — старейшая действующая гостиница Великого Новгорода. Новоселье в историческом центре города на Предтеченской улице состоялось в далёком 1959 году, 8 августа и было приурочено к торжествам, посвящённым 1 100-летнему юбилею древнейшего русского города.
Первоначально гостиница насчитывала 108 номеров, её главным украшением стала мраморная лестница.
Полная реконструкция, проведенная в 1998-1999 годах, здания превратила гостиницу в современный, отвечающий всем стандартам комфортабельный отель. Причем, не нарушив первоначального архитектурного замысла, сохранив все положительные особенности добротной постройки.
В 2013-2014 годах была проведена масштабная реновация холлов и номерного фонда, и гостиница вновь преобразилась. Обновление номерного фонда и внешнего вида отеля проводится каждый год.
Для деловых людей в гостинице предусмотрены технически оснащенные конференц-залы и переговорная комната, для туристов — туристическое агентство и сувенирная лавка. И для всех — уютные номера и лобби-бар со свежей прессой, ресторан европейского уровня и библиотека.
Отель «Волхов» находится в самом центре города в двух минутах ходьбы от Кремля.
Современное техническое оснащение, сервис, близость к центру городской деловой жизни и удобное транспортное сообщение создают гостям комфортные условия, как для активной работы, так и для отдыха.
К Вашим услугам:
- 123 уютных номера;
- бесплатный Wi-Fi;
- ресторан «Marusya»;
- лобби-бар;
- два конференц-зала на 50 мест;
- автостоянка;
- бильярд;
- организация экскурсионного и транспортного обслуживания, туров, мастер-классов;
- услуги прачечной;
- сейф (у администратора), камера хранения.
Садко 3
Лучший отель своего класса в Великом Новгороде. Гостиница носит имя героя русских былин. Гостиничный комплекс «Садко» расположен в исторической части Великого Новгорода недалеко от центра города – Кремля.
Памятники средневековой архитектуры, уникальные музейные коллекции, сохранившийся живописный ландшафт, удобное географическое положение создают прекрасные условия для продуктивной работы и полноценного отдыха в гостинице «Садко».
Гостиница реновировалась в 2006 г. и в данный момент проходит частичная реновация номеров (20203 г.).
Номерной фонд: 171 номер – состоит из 77 одноместных номеров (это самая крупная гостиница своего класса по наличию одноместных номеров в городе), 75 двухместных, 5 полулюксов и 14 люксов.
Номера оборудованы телевизором и телефоном, ванной/душем, туалетом, необходимым набором мебели: кровать, письменный стол, стул, тумба, кресло для отдыха (во всех, кроме двухместных), зеркало, платяной шкаф. Бесплатно предоставляется городской телефонный справочник, по просьбе – фен и утюг.
Рады сообщить Вам, что все номера гостиницы обеспечены доступом к сети WI-FI Рестораны и бары: В ресторане отеля «Садко» для гостей создана уютная домашняя атмосфера. Вас ждет доброжелательный персонал, легендарное богатство русского стола, здоровые продукты и приемлемые цены.
Меню порадует гостей обилием и разнообразием блюд, половина из которых — фирменные. Экспресс-кафе (зимний и летний вариант) К услугам гостей: На первом этаже оборудован конференц-зал на 50 мест, сувенирный киоск, парикмахерская. Иностранные языки обслуживания: английский, немецкий.
Интурист 3
Интурист — удобный отель для туристов и деловых людей в центре Великого Новгорода.
В шаговой доступности от гостиницы находится Новгородский Кремль, Софийский Собор, областная и городская администрации, важные спортивные сооружения города, концертные площадки, драматический театр.
Гостиница Интурист предлагает своим гостям 118 комфортных номеров различных категорий и цен. Имеются номера для людей с ограниченными возможностями передвижения.
Бесплатный Wi-Fi на территории всей гостиницы, в том числе и в номерах.
Дополнительные сервисы: услуги ресторана, конференц-зал, услуги бизнес-центра.
Круглосуточная охрана, видео наблюдение в общественных зонах, сейфы и камерa хранения багажа - залог безопасности Вашего пребывания в гостинице «Интурист».
В номерах гостиницы Интурист не курят.
Расчетный час в гостинице 12.00, время заезда - 14:00. При наличии свободных номеров возможно заселение раньше времени заезда без дополнительной оплаты
К оплате принимаем наличные / безналичные рубли, банковские карты Visa, MasterCard, Maestro.
Интурист – надежность, качество, доступные цены!
Cronwell Inn Стремянная 4
Отель Cronwell Inn Стремянная находится в Санкт-Петербурге в 3 км от центра.
Cronwell Inn Стремянная — это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным эко-отелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в то же время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Сокрома Пая-София
Апартаменты "Sokroma Paya-Sofia Aparts" располагаются в центральной части Санкт-Петербурга. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. На всей территории открыт доступ к высокоскоростному интернету. По всем возникающим вопросам постояльцы могут обращаться к сотрудникам отеля.
Для размещения доступны двухуровневые апартаменты различной вместимости. Они укомплектованы удобным спальными местами, функциональной мебелью и современной техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.
Для самостоятельного приготовления пищи во всех номерах имеется полностью оборудованная кухня. Также можно посетить заведения общественного питания, которые находятся в шаговой доступности.
Поблизости расположен Московский железнодорожный вокзал, крупный торговый комплекс "Галерея", театр Комедианты. В пределах двух километров находится музей Достоевского, сад Сан-Галли, Владимирский собор, достопримечательности Колокольня. Расстояние до аэропорта Пулково составит около 23 км.
Бест Вестерн 4
Отель «Best Western Plus Centre Hotel» был открыт в 1951 году в Санкт-Петербурге. И по сей день она радует гостей своим гостеприимством и имеет статус 4 звезды.
В распоряжении отеля находится 107 просторных и уютных номеров. Все они очень стильно и по-современному оформлены. В каждом из них гости найдут необходимую мебель, телевизор и собственную ванную комнату. В каждом уголке гостиницы проживающим доступно бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Каждые 24 часа работает стойка регистрации.
В местном ресторане гости смогут поесть ароматные блюда русской и европейской кухни. Здесь есть кондитерская и пекарня. В баре можно заказать любой напиток на свой вкус. Вкусные и аппетитные завтраки входят в стоимость проживания.
В шаговой доступности вы увидите множество музеев и других интересных мест. Поблизости расположена станция метро. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 15,8 км.
Рэдиссон Соня 4
Дизайнерский бутик-отель «Radisson SonyaHotel, St. Petersburg» расположился в самом сердце Северной Пальмиры. Гостям предоставляется интернет на всей территории отеля, чайный и кофейный наборы. Допускается размещение домашних животных.
Номерной фонд состоит из 173 номеров. Стильный интерьер разработан по мотивам известного романа Достоевского «Преступление и наказание». Все номера оснащены сплит-системой, удобной кроватью, телевизором, оборудована отдельная ванная комната с набором гигиенических принадлежностей и полотенец.
На территории отеля открыт ресторан с обширным меню в стиле фьюжн и бар. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Доступны для бронирования 4 конференц-зала.
Расстояние до аэропорта Пулково составляет 24,8 км, до Московского вокзала — 4,2 км.
Русь 4
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Октябрьская 4
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Санкт-Петербург 4
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Сокрома Библиотека Апартс
Апартаменты «Sokroma Библиотека» находятся в Центральном районе Санкт-Петербурга. Поблизости располагаются важные объекты инфраструктуры и достопримечательности города.
Светлые апартаменты обустроены с уютом и вниманием к декоративным деталям. Установлена комфортабельная мягкая и корпусная мебель, ЖК-телевизор, свободно работает Wi-fi. Собственная ванная комната оборудована душем.
На кухонной зоне размещена необходимая бытовая техника и набор посуды. В шаговой доступности находится большое количество ресторанов и кафе, где подают разнообразные блюда.
Гости могут посетить Музей Арктики и Антарктики - в 101 м, Музей нонконформистского искусства - в 255 м, Владимирский собор - в 411 м или прогуляться в саду Сан-Галли, расположенном в 544 метрах от апартаментов. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15,2 км, а до Московского ж/д вокзала - 421 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 1 ночь в Великом Новгороде и 2 ночи в Санкт-Петербурге
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Ж. /д. билеты на «Ласточке» из Санкт-Петербурга в Великий Новгород
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды (можно приобрести за доп. плату заранее: 2 обеда 2000 руб.) и ужины
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): 2250 руб. (все экскурсии на русском)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какой расчетный час в гостиницах?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.
Какие скидки есть в туре?
Скидка школьникам до 14 лет(РФ): 850 руб.
Скидка школьникам 14-16 лет(РФ): 350 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) ипенсионерам(при наличии пенсионного удостоверения РФ): 250 руб.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
|Название
|Номер в реестре и ссылка на страницу в реестре
|Станция Премьер S12
|С782024018797
|Смарт Нео Московский
|С782024018435
|Порт Комфорт Мойка
|С782024017469
|Порт Комфорт Сенная площадь
|С782024000309
|Коринтия
|С782024010657
|Гранд Отель Мойка 22
|С782024004585
|Бутик-отель Оникс
|С782024004790
|Элкус
|С782024003199
|Вало Бизнес
|С782024004770
|Балтия
|С782024011948
|Хелен отель
|С782024014377
|Вало Рамада Плаза
|С782024004769
|Русь
|С782024004054
|IZZZI у Владимирской
|С782024012345
|Репинский курорт
|С782024019681
|Азимут Парк Отель и Спа Репино
|С782025003900
|Порт Комфорт на Лиговском
|С782024001158
|IZZZI на Банковском
|С782024022482
|Кравт Невский
|С782024000500
|Невский Берег 93
|С782025003929
|Невский Берег 122
|С782025003929
|Новотель Санкт-Петербург Центр
|С782024016019
|Сокрома Бохо
|С782024001182
|Ривер Палас Отель
|С782024005857
|Ярд Резиденс Апарт Отель
|С782024003123
|Атриум
|С782024002811
|IZZZI у Гостиного двора
|С782024022470
|Талион Империал Отель
|С782024007601
|Гранд Отель Эмеральд
|С782024015550
|Космос Селекшен Невский Роял Отель
|С782024000889
|Палас Бридж
|С782024011687
|Лотте Отель Санкт-Петербург
|С782024000428
|Гранд Отель Европа
|С782024013240
|Англетер
|С782024014066
|Космос Невский
|С782024013054
|Космос Прибалтийская
|С782024022202
|Москва
|С782024013026
|Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц Центр
|С782024017451
|Амбассадор
|С782024000663
|Индиго Санкт-Петербург - Чайковского
|С782024019843
|Ибис
|С782024007799
|Экспресс Садовая
|С782024005332
|Рэдиссон Соня
|С782024003700
|Достоевский
|С782024015569
|Азимут Отель Санкт-Петербург
|С782024008882
|Арт Деко Невский
|С782024019973
|Арт Нуво Палас
|С782024020006
|Кронвелл Инн Стремянная
|С782024014938
|Резиденция Дашковой
|С782024006859
|Бест Вестерн Плюс Центр Отель
|С782024010272
|Вало Нетворк
|С782024008718
|Россия
|С782024020386
|Театральная Площадь
|С782024007993
|Адмиралтейская
|С782024013136
|Отель Санкт-Петербург
|С782024013950
|Новый Петергоф
|С782024012530
|Станция М19
|С782024014633
|Самсон
|С782024006946
|Станция L1
|С782024017055
|Октябрьская
|С782024015106
|Отель на Римского-Корсакова
|С782024013237
|Петровский Арт Лофт
|С782024011398
|Отель Парк Крестовский
|С782024005893