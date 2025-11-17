В программу тура включены главные достопримечательности Петербурга, а также экскурсии в Петергоф и Кронштадт. Кроме экскурсионной программы в туре есть один свободный день.
Вы сами решаете, как его провести: прогуляться по магазинам, сходить в музеи Петербурга или отправиться на однодневную экскурсию в Царское село.
Программа тура по дням
Отправление
17:45-18:00 Сбор туристов во Владимире ул. Осьмова, д. 2.
18:30 Возможна посадка в г. Лакинск (Лакинское АТП) по предварительной договоренности.
19:15 Возможна посадка в г. Покров (ул. Ленина, д. 132 а, кафе «Вкусно — и точка») по предварительной договоренности.
22:00-22:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
23:30 Возможна посадка в г. Солнечногорск (кафе «Вкусно — и точка», ул. Красная, д. 118) по предварительной договоренности.
24:00 Возможна посадка в г. Клин (кафе «Вкусно — и точка», ул. Первомайская, д. 2) по предварительной договоренности.
01:00 Возможна Посадка в г. Тверь (ТЦ «Глобус», Октябрьский пр., д. 101) по предварительной договоренности.
Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу и в Петропавловскую крепость
08:00 Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
09:00 Обзорная экскурсия «Петровский Петербург».
Знакомство с историей Санкт-Петербурга с момента его основания до наших дней, основными достопримечательностями города: Домик Петра Первого, Зимний дворец, Адмиралтейство, Сенатская площадь, Медный всадник, Спасо-Преображенский собор, Невский проспект, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости: знакомство с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, Ботным домиком с копией ботика Петра I, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина.
Завершится экскурсия прогулкой по «Русскому Версалю» – Летнему саду, первому регулярному парку Санкт-Петербурга.
Летний сад – ровесник и символ города. Он был устроен по образу французских регулярных садов как первая загородная резиденция Петра I. Его украсили «150 грудных штук и фигур», т. е. мраморных скульптур и бюстов, привезенных из Италии, а также подстриженные деревья и более 50 фонтанов. Во время последней реставрации часть фонтанов, уничтоженных наводнением в конце XVIII века, были восстановлены и сейчас радуют посетителей Летнего сада.
14:00 Обед в кафе города.
17:30 Размещение в отеле.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация экскурсий (стоимость: взрослый/ребенок до 16 лет – 1500 руб. /1400 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура):
- экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (период навигации апрель-октябрь в зависимости от погодных условий);
- ночная экскурсия по Санкт-Петербургу (разведение мостов до октября-ноября в зависимости от погодных условий).
Свободный день или экскурсия за доп. плату в Царское село
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
ИЛИ
Экскурсия «Загородные императорские резиденции: Царское село» за доп. плату (приобретается при покупке тура, приобретение экскурсии на месте туроператор не гарантирует).
Стоимость: взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл. – 4000 руб. /3000 руб.
09:30 Отправление в Царское село – парадную резиденцию российских императоров.
Встречи с Царским селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет роскошный блистательный XVIII век.
Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами.
Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года. В тенистых аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером.
Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко.
Большой зал дворца, площадью 850 кв. м был построен без единой колонны, а благодаря зеркалам, отражающим окна и воздушной росписи плафона, казалось, что в огромном зале нет ни стен ни потолка.
Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более шести тонн «солнечного камня».
Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов. Дворец поражает богатством внешней и внутренней отделки, коллекцией живописи и обилием золота, резьбы и росписей.
14:30 Обед в кафе города.
Возвращение в город.
Трансфер в гостиницу или свободное время в центре Санкт-Петербурга.
Кронштадт - Петергоф
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
09:00 Освобождение номеров.
Отправление в Кронштадт.
Экскурсия в Кронштадт «Ногою твердой стать при море». Проезд по дамбе, пересекающей Финский залив.
Увлекательное путешествие позволит побывать и на острове Котлин, где возник город-крепость Кронштадт, и в Никольском морском соборе – подлинной жемчужине Кронштадта.
Посещение Музейно-исторического парка «Остров фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Переезд в Петергоф.
14:30 Обед в кафе города.
Экскурсия «Приморский парадиз»: прогулка по Нижнему парку, где находятся самые выдающиеся скульптуры, фонтаны и архитектурные памятники музея-заповедника. Знакомство с историей и достопримечательностями парадной резиденции: Большой Петергофский дворец, Большой каскад, Дворец «Марли», Дворец «Монплезир», музей «Екатерининский корпус», музей «Банный корпус» и др.
19:30 Отправление домой.
Завершение тура
05:30 Прибытие в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
09:00 Прибытие во Владимир (ул. Осьмова, д. 2).
Проживание
Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в отеле «Арт отель Карелия», г. Санкт-Петербург – 2 ночи. Резервные отели: Арт Нуво Палас, Арт Деко Невский, VALO Hotel City, Элкус, Апарт-отель Домина Пулково, Россия, Апарт-отель «Бэст Вестерн Zoom».
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 26 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 300 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Арт-отель Карелия
Арт-отель «Карелия» в Санкт-Петербурге предлагает посетителям комфорт и сервис самого высокого уровня как во время туров выходного дня, так и во время командировки. Гостям доступно быстрое заселение, доступ в интернет и возможность забронировать место на парковке.
Комнаты просторные и яркие. В распоряжении гостей все удобства: розетки около спальных мест, система кондиционирования, мини-бар и комфортное рабочее место. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка. Для постояльцев подготовлены средства личной гигиены, набор полотенец и одноразовые тапочки.
Для гостей по утрам (с 7:30 до 10:00) сервируется завтрак в формате Шведский стол. В ресторане отеля шеф-повара предлагают изысканные блюда национальной и европейской кухонь.
Для организации деловых встреч и мероприятий в отеле оборудованы два просторных конференц-зала.
Гостиница располагается в парковой зоне на правом берегу Невы. До центральной части города можно доехать за 20 минут на автомобиле.
Отель «Art Deco Nevsky» 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Элкус 3
«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Отель Art Nuvo Palace
Комфортабельный отель «Art Nuvo Palace» 4* находится в Санкт-Петербурге по адресу 17-я линия Васильевского острова, д. 64. Здесь гостей встретит атмосфера уюта и качественный уровень обслуживания.
Каждый номер выполнен в классическом стиле. Категории оснащены удобной мебелью с отделкой из дерева, современной техникой, а также собственной ванной комнатой. На территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане быстрого питания по системе «Шведский стол», где представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус и предпочтение.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15,8 км, а до железнодорожного вокзала - 4,8 км. В шаговой доступности находятся различные достопримечательности: Андреевский собор, Стадион Петровский, Часовня Святой Ксении Петербургской.
Апарт-отель VALO Hotel City
Апарт-отель «Valo Hotel City» расположен в Санкт-Петербурге на улице Салова, в 2 минутах ходьбы от станции метро «Бухарестская». Полностью соответствует предоставленному статусу и предлагает гостям ряд дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, прачечная. Для отдыха предусмотрена сауна с крытым плавательным бассейном, фитнес-центр. Можно взять велосипеды напрокат.
Номерной фонд представлены светлыми номерами, выдержанными в едином современном стиле. Здесь можно почувствовать себя максимально расслаблено и комфортно, так как все продумано до мелочей. Каждая комната оснащена удобной кроватью с белоснежным постельным бельем из хлопка, ЖК-телевизором с кабельными каналами. Есть рабочее пространство с большим письменным столом.
В здании работает ресторан, интерьер которого поразит своим многообразием. Здесь по меню предоставляются изысканные блюда, приготовленные опытными поварами. Для отдыхающих сервируются завтраки, которые можно доставить или упаковать с собой. Через сотрудников ресепшена можно оформить заказ из любого заведения.
Напротив строения находится крупный торговый комплекс «Континент» с множеством магазинов, а также рынок, автобусная остановка, парк для прогулок. До центра можно добраться за 15 минут езды, а уже там посетить самые популярные достопримечательности северной столицы.
Отель DOMINA Пулково
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (3 завтрака, 2 обеда)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсия в Царское село (взрослый с 14 лет/ребенок до 13 лет вкл.) - 4000 руб./3000 руб
- Экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция», взрослый/ребенок до 16 лет - 1500 руб. /1400 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов, взрослый/ребенок до 16 лет - 1500 руб. /1400 руб., оплата у гида на маршруте/ при покупке тура
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.